Цензор.НЕТ
Новости Агрессия России против Украины
Россия должна сделать шаг назад, - президент Европарламента Сассоли о стягивании войск к границам Украины

Только что президент Европарламента Давид Сассоли во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы заявил, что Россия должна сделать шаг назад в эскалации, отойти и придерживаться взятых на себя международных обязательств.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь мир наблюдает за тревожной по своим масштабам концентрацией российских войск вдоль восточных границ Украины и на территориях, которые были незаконно аннексированы. И Россия должна сделать шаг назад, отойти и придерживаться взятых на себя международных обязательств. А ПАСЕ я хотел бы напомнить, что европейские страны являются друг другу естественными союзниками,, которые всегда объединялись перед трудностями или угрозами", - процитировала она Сассоли.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

агрессия (1706) армия РФ (20641) ПАСЕ (1675) Сассоли Давид (19) Кравчук Евгения (368)
+5
та цель достигнута, зелох спужался и подписывает кластеры
21.04.2021 12:31 Ответить
+3
21.04.2021 12:52 Ответить
+2
Не-не-не.
"Мастером спорта по шагам назад" у нас является ДРУГОЙ персонаж.
21.04.2021 12:31 Ответить
та цель достигнута, зелох спужался и подписывает кластеры
21.04.2021 12:31 Ответить
типу вова зелений чоловічок синок уХйла? БАТЯ Я ПРАЦЮЮ?
21.04.2021 12:34 Ответить
А азабочені Соссолі ждут развязкі?
21.04.2021 12:36 Ответить
Не-не-не.
"Мастером спорта по шагам назад" у нас является ДРУГОЙ персонаж.
21.04.2021 12:31 Ответить
Всі забаганки Путіна по ОРДЛО справа майже вирішена. Європа здалась. Німці отримають Північний потік. Влітку вирішиться і постачання води до Криму. Слідуючий етап повна морська блокада України з посиленням сепаратизму в Херсонській, Одеській ,Харківській обл. Зеленському писдець.(с)
21.04.2021 12:36 Ответить
Зеленском похер! Он сядет в чартер коломойского и улетит в теплые края!
21.04.2021 13:23 Ответить
если успеет, да и Мы найдем его - он сможет спрятаться разве что в гробу..
21.04.2021 14:43 Ответить
Витю нашли? Можете пока потренероваться!
21.04.2021 21:50 Ответить
его никто и не искал..
22.04.2021 00:08 Ответить
Вот так и с остальными будет! а все потому что украинци - мояхатазкрайныки!
22.04.2021 00:11 Ответить
нет.. янык просто вор , а эти чепушилы тянут на измену ... разницу видишь!?
22.04.2021 00:14 Ответить
ха... та ну, а Харьковские соглашения?
а разворовать весь золотовалютный резерв это по вашему не измены?
Нихрена не будет... ******** и разуйдутся как было всегда...
Лидера нет, одни ******!
22.04.2021 00:20 Ответить
А то что?
21.04.2021 12:37 Ответить
21.04.2021 12:52 Ответить
...В России хорошо понимают особенности ситуации, и это даёт Кремлю значительную свободу действовать безнаказанно и, как говорят некоторые комментаторы, "издеваться над западными институтами". Почему бы и нет? Сейчас лучшее время для неприятностей: страны ЕС измучены борьбой с пандемией коронавируса и трудностями с массовым вакцинированием населения. https://www.dw.com/ru/sofagejt-glavu-evrokomissii-ostavili-bez-kresla-na-vstreche-s-jerdoganom/a-57138641 Скандал с "софагейтом" в Анкаре вызвал расхождение во мнениях в руководстве ЕС, между Европейской комиссией и Европейским советом, и ещё больше осложнил отношения между их главами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B9%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80 Урсулой фон дер Ляйен и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C Шарлем Мишелем . Они, напомню, прибыли на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которой в зале для переговоров https://www.svoboda.org/a/31205370.html оказалось только два свободных стула . Мишель сел рядом с Эрдоганом, а фон дер Ляйен пришлось устроиться на софе по соседству с министром иностранных дел Турции. Многие назвали эту ситуацию сексистской.

Германия готовится к сентябрьским выборам, и правящая в этой стране партия ХДС, похоже, не может найти подходящего преемника Ангеле Меркель. Макрон готовится к новому избирательному циклу, через год ему может грозить жёсткая борьба с крайне правым политиком Марин Ле Пен. В Нидерландах опытный Марк Рютте изо всех сил пытается создать новую партийную коалицию, чтобы остаться у власти, в Италии премьер-технократ Марио Драги сосредоточен на слабой экономике, а Великобританию скоро может ожидать новый референдум о независимости Шотландии. Польша, друг Украины, находится в почти полной изоляции, страны Балтии - смелые, но политически не слишком влиятельные участники западного сообщества.

Так что Украине приходится надеяться: у новой администрации США окажется достаточно влияния, чтобы уговорить Запад дать России должный ответ, если Москва действительно предпримет действия на своей юго-восточной границе. В противном случае 2014 год может повториться снова. https://www.svoboda.org/a/31211774.html
21.04.2021 12:54 Ответить
козлячие выродки не понимают разговоров, их невозможно уговорить сделать что либо, а можно только заставить сделать что либо.
для этого нужно оружие, демонстрация силы и многократное усиление санкций.
21.04.2021 13:09 Ответить
Так тут будут выбирать" хуженебудет", а европейци должны потерпеть и вводить санкции??
Ну *** откуда вы такие наивные? Я бы на месте европы нахер послал еще после выборов зеленского!
21.04.2021 13:25 Ответить
на своей территории имеют право скапливать свои войска где хотят
21.04.2021 13:38 Ответить
Реально плохо понимаю. Ну требуйте убрать войска из Донбасса, Сирии... Убрать войска со своей территории... может чего-то не понимаю, дразнят что-ли.
21.04.2021 16:14 Ответить
 
 