За январь-февраль в Украине умерли 109,1 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 71,6 тыс., онкологии - 11,7 тыс., COVID-19 - 6,9 тыс. - Госстат
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-февраль 2021 года. С начала года умерло 109 112 человек, в том числе в феврале - 51 391.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об сообщает Госстат.
По официальной информации, от COVID-19 умерло 6 936 украинцев (в том числе в феврале - 3 014 человек).
Таким образом, COVID-19 вышел на четвертое место среди причин смерти в Украине.
Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерло 71 638 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 49 890 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 13 683 человек.
Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 11 702 граждан.
Однако в целом от COVID-19 умерло в 12 раз меньше украинцев, чем от болезней системы кровообращения и от рака.
По данным Госстата, за январь-февраль инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 1 030 человек, среди них туберкулез - 485, от СПИДа умерло 363 украинца.
Болезни органов дыхания стали причиной смерти 3 457 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 2616 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 4 137 человек.
Кроме того, 4 634 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 487 граждан, утопление - 110, гибель на пожаре - 339, случайное отравление (кроме алкоголя) - 350, отравление алкоголем - 382, самоубийства - 795, умышленные убийства - 227.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2020 году от COVID-19 умерли 20 709 украинцев.
За январь-февраль 2021 года в Украине умерло 109 112 человек. Это на 8 374 смертей больше, чем за январь-февраль 2020 года.
З 1991 року в Україні кількість держ. лікарень зменшилася втричі. За 2020 рік звільнено 70000 мед. працівників. Пандемія...
Надо проверить среди тех кто по сердцу записан, было ли онко.
Семейный врач принимает только оригиналы истории болезни, и для простоты пишет по сердцу.
Особенно тяжело ездить из области, поэтому не верю.