За январь-февраль в Украине умерли 109,1 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 71,6 тыс., онкологии - 11,7 тыс., COVID-19 - 6,9 тыс. - Госстат

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-февраль 2021 года. С начала года умерло 109 112 человек, в том числе в феврале - 51 391.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об сообщает Госстат.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 6 936 украинцев (в том числе в феврале - 3 014 человек).

Таким образом, COVID-19 вышел на четвертое место среди причин смерти в Украине.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерло 71 638 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 49 890 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 13 683 человек.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 11 702 граждан.

Однако в целом от COVID-19 умерло в 12 раз меньше украинцев, чем от болезней системы кровообращения и от рака.

По данным Госстата, за январь-февраль инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 1 030 человек, среди них туберкулез - 485, от СПИДа умерло 363 украинца.

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 3 457 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 2616 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 4 137 человек.

Кроме того, 4 634 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 487 граждан, утопление - 110, гибель на пожаре - 339, случайное отравление (кроме алкоголя) - 350, отравление алкоголем - 382, самоубийства - 795, умышленные убийства - 227.







Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2020 году от COVID-19 умерли 20 709 украинцев.

За январь-февраль 2021 года в Украине умерло 109 112 человек. Это на 8 374 смертей больше, чем за январь-февраль 2020 года.