РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10341 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
21 156 52

Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес

Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес

Россия не просто так стягивает войска к украинской границе – она хочет начать войну с Украиной, а причиной этому стало бездействие Запада: Москва уверена, что Европа и США не помешают этому.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", такое мнение высказал для Atlantic Council бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он признал, что реакция США на российскую агрессию до сих пор была неэффективной, а союзники по НАТО были крайне разочарованы полным отсутствием усилий или давления на Кремль.

"Я считаю, что Кремль намеревается начать войну с Украиной, потому что Россия все больше уверена, что Запад на самом деле ничего не будет с этим делать. На самом деле мы ничего не сделали с их вторжением в Грузию в 2008 году. Они увидели нашу неспособность действовать в Сирии и нашу неспособность наказать их каким-либо значимым образом после их вторжения в Украину в 2014 году", – сказал Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индикатор того, что Россия готовится к вторжению - появление полевых госпиталей возле границ, - генерал США Ходжес

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

армия РФ (20657) НАТО (10350) США (27954) Ходжес Бен (173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
...абсолютно прав был его коллега
Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6562
показать весь комментарий
21.04.2021 12:57 Ответить
+18
Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку параша все больше уверена, что зебилы ничего не будут с этим делать, а просто сдадутся сами и сдадут }{уйлу Украину. Так точнее.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:04 Ответить
+16
Серьезно, то-то так паРашка "расцвела" за последние годы и судорожно пытается эти "неэффективные санкции" снять?....
показать весь комментарий
21.04.2021 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...В России хорошо понимают особенности ситуации, и это даёт Кремлю значительную свободу действовать безнаказанно и, как говорят некоторые комментаторы, "издеваться над западными институтами". Почему бы и нет? Сейчас лучшее время для неприятностей: страны ЕС измучены борьбой с пандемией коронавируса и трудностями с массовым вакцинированием населения. https://www.dw.com/ru/sofagejt-glavu-evrokomissii-ostavili-bez-kresla-na-vstreche-s-jerdoganom/a-57138641 Скандал с "софагейтом" в Анкаре вызвал расхождение во мнениях в руководстве ЕС, между Европейской комиссией и Европейским советом, и ещё больше осложнил отношения между их главами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B9%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80 Урсулой фон дер Ляйен и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C Шарлем Мишелем . Они, напомню, прибыли на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которой в зале для переговоров https://www.svoboda.org/a/31205370.html оказалось только два свободных стула . Мишель сел рядом с Эрдоганом, а фон дер Ляйен пришлось устроиться на софе по соседству с министром иностранных дел Турции. Многие назвали эту ситуацию сексистской.

Германия готовится к сентябрьским выборам, и правящая в этой стране партия ХДС, похоже, не может найти подходящего преемника Ангеле Меркель. Макрон готовится к новому избирательному циклу, через год ему может грозить жёсткая борьба с крайне правым политиком Марин Ле Пен. В Нидерландах опытный Марк Рютте изо всех сил пытается создать новую партийную коалицию, чтобы остаться у власти, в Италии премьер-технократ Марио Драги сосредоточен на слабой экономике, а Великобританию скоро может ожидать новый референдум о независимости Шотландии. Польша, друг Украины, находится в почти полной изоляции, страны Балтии - смелые, но политически не слишком влиятельные участники западного сообщества.

Так что Украине приходится надеяться: у новой администрации США окажется достаточно влияния, чтобы уговорить Запад дать России должный ответ, если Москва действительно предпримет действия на своей юго-восточной границе. В противном случае 2014 год может повториться снова. https://www.svoboda.org/a/31211774.html
показать весь комментарий
21.04.2021 12:57 Ответить
_Повторится не 14 год - будет Третья Всемирная в итоге! Вот чего не хотят видеть и понимать безответственные болваны Запада. Либо они станут на колени перед людоедами и будут в огромном концлагере, нечто вроде ссср размером расия + Европа. Полностью бесправными и беззащитными рабами людоедов. Северная Корея. Антиутопия.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:24 Ответить
Антиутопію реалізовують зараз в Америці більшовички-глобалісти. Вчить матчастину.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:51 Ответить
ПНХ, ольгинец!
показать весь комментарий
21.04.2021 16:59 Ответить
...абсолютно прав был его коллега
Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6562
показать весь комментарий
21.04.2021 12:57 Ответить
Джим смалодушничал и отказался организовать по приказу Трампа спецоперацию по устранению Асада. За нерешительность на посту главы Пентагона был снят Трампом с должности.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:05 Ответить
"Он признал, что реакция США на российскую агрессию до сих пор была неэффективной, а союзники по НАТО были крайне разочарованы полным отсутствием усилий или давления на Кремль."... Саме про це всі притомні люди всі сім років казали, що ніяких дієвих санкцій нема. А порохолоти і досі розповідають про якісь саннкції та антипутінську коаліцію, начебто організовану Порошенком.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:57 Ответить
Серьезно, то-то так паРашка "расцвела" за последние годы и судорожно пытается эти "неэффективные санкции" снять?....
показать весь комментарий
21.04.2021 13:02 Ответить
Тобто, ти не віриш генералу США Ходжесу? Рашка взагалі робить все "судорожно", але це не показник. А єдиний показник - це ВВП, і на нього "саннкції" не впливають. Так і як може вплинути, наприклад, заборона на видачу віз для тих росіян, які і так по російським законам не мають право виїзду за кордон. А ті, кому треба виїхати, легко ці заборони обходять.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:09 Ответить
гадать не дело генералов а вот просчитать все варианты развитий событий от нейтрального до самого ужасного США и ЕНАТО обязаны в угаре прокатившись по Украине никто не даст гарантий что какой то полевой команлдир Параши полковник или генерал не пойдет дальше за Дунай??!! первое кого они нагнут будут Румыния член НАТО Словакия член НАТО и Евросоюза и что будут карты разбрасывать кому какой валет или туз дама пик выпадет....
показать весь комментарий
21.04.2021 13:22 Ответить
а потом одним махом за 2 дня оккупируют Беларусь, включат ее в состав РФ, и Лука даже не пикнет, а потом за 7 дней всю Прибалтику, и опять ЕС и НАТО и не пикнет, как было с Югославией. Путин хочет восстановить СССР или империю любой ценой - и плевать ему на жизни людей. а ведь пули и снаряды не выбирают - украинец ты, русский или еврей, ватник или патриот. пострадают все.
Хотя есть пример - как Гитлер без единого выстрела занял Францию и Париж, создав марионеточное правительство в Виши.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:39 Ответить
Как типе ат салавьинава памета кумарить.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:42 Ответить
и только зелебобы с кацапней радуются ошибкам запада...
тебя может и возьмут вертухаем на первом этапе...но потом будет ротация,и вертухайничать будут другие,а ты будешь за колючей проволокой
показать весь комментарий
21.04.2021 13:02 Ответить
Не знаю, де ти у мене радість побачив, але "Зелебоби" не розуміють, чому прихильники Порошенка вперто не спілкуються українською мовою, навіть коли до них звертаються українською. Це вдвічі сумно, і від того, що ніяких санкцій нема, і від того, що безграмотні, тупі люди, які не знають української, називають себе "українськими патріотами".
показать весь комментарий
21.04.2021 13:15 Ответить
Відповідаю тобі українською мовою.
Того , що ви ЗЕлені падли накоїли у Державі з травня 2019 року, то є повне безвладдяч та правовий нігілізм. Отак тебе бадьоро буде тупе створіння?.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:25 Ответить
Випий заспокійливого, і хоч деякий час не дивись 5ий та Прямий анали. І тебе попустить.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:32 Ответить
Не надо все сваливать на клоуна! Тут 73% таких критинов
показать весь комментарий
21.04.2021 13:34 Ответить
Мардва не пользуйсся хухелем, кликамц и калякамц на мастосраном.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:44 Ответить
тому,хохоле,шо мова є необхідною,але недостатньою ознакою українця...
окрім мови,треба ще клепку у голові мати та серце,шо за Україну...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:07 Ответить
< https://www.flightradar24.com/RRR7245/2777be6d Boeing RC-135W Rivet Joint >- еще один самолет-разведчик. Так просто за 2500 км лететь не будут. Да и передаваемые непрерывно терабайты информации с борта самолета чего-то да стоят
показать весь комментарий
21.04.2021 13:00 Ответить
Это НИЧЕГО не значит. Поверь я знаю что говорю.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:27 Ответить
Ще один крок до поглиблення військової співпраці між Україною та Великою Британією

Під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії делегації Збройних Сил України вдалося домовитися про кроки щодо поглиблення військового співробітництва між збройними силами обох країн.
Про це інформує служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
Як повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, під час поїздки вивчався й досвід роботи Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії.
Зокрема порядок роботи структурних підрозділів Постійного оперативного штабу, порядок управління під час операцій, повноваження командувачів і командирів.
- Ми ознайомилися з умовами планування, підготовки та проведення операцій Об'єднаних сил швидкого реагування як самостійно, так і спільно з союзниками та країнами-партнерами, а також завданнями щодо організації оперативної та бойової підготовки, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.Зі свого боку начальник об'єднаних операцій Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії віцеадмірал Бен Кі наголосив на здійсненні подальших кроків з поглиблення військового співробітництва між спорідненими командуваннями обох країн.

https://**********.com.ua/2021/04/shhe-odyn-krok-do-poglyblennya-vijskovoyi-spivpraczi-mizh-**********-ta-velykoyu-brytaniyeyu/
показать весь комментарий
21.04.2021 13:00 Ответить
прямо сейчас..RQ-4 Global Hawk (США) и Boeing RC-135 W (Британия)..
Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4910

Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1287
показать весь комментарий
21.04.2021 13:00 Ответить
Летают 7 год и собирают разведданные о том какими способами Рашка убивает наших солдат. Надеюсь хоть они делятся с нами разведданными, а то получается что мы как выставочный полигон для испытаний новых вооружений
показать весь комментарий
21.04.2021 20:31 Ответить
А Захід і не буде нічого робити. Тільки висловлювати стурбованість.
Останній наш союзник цього року був очолений бандитами й ліваками. Так що, ми тепер самі по собі і можна робити та приймати ставки, скільки ми протримаємось.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:02 Ответить
слепов,можно подумать от тебя пользы больше,чем от запада
показать весь комментарий
21.04.2021 13:03 Ответить
Він правий
показать весь комментарий
21.04.2021 13:09 Ответить
Іван Слєпов пише: "А Захід і не буде нічого робити. Тільки висловлювати стурбованість.
Останній наш союзник цього року був очолений бандитами й ліваками. Так що, ми тепер самі по собі і можна робити та приймати ставки, скільки ми протримаємось".
показать весь комментарий
21.04.2021 16:53 Ответить
все справедливо, але це лише півбіди. інша та що раша бачить тотальну слабкість та некомпетентність нинішньої влади. ваву беруть на слабо- і він готовий не дати в зуби, а заглянути поглибше в очко путіна!
показать весь комментарий
21.04.2021 13:03 Ответить
Хочет конечно ,но не может ибо нет воинов в Мире лучше чем воины Украины и если-что то хотелку вате оторвём по самое не балуй ...
показать весь комментарий
21.04.2021 13:04 Ответить
Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку параша все больше уверена, что зебилы ничего не будут с этим делать, а просто сдадутся сами и сдадут }{уйлу Украину. Так точнее.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:04 Ответить
Підказка стратегам українського генштабу: створити "зелений коридор" так, щоб орда в запалі проскочила Україну і за добу зупинилася на берегах Ла-Маншу. Тоді і в Парижі і в Берліні зрозуміють, що помилялися.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:09 Ответить
_Они радостно воспользуются этим коридором, проникнут поглубже - и там останутся. Молодец, кремль одобряет твой план.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:27 Ответить
параша вобщем - то уже развязала третью мировую. только бы Украину из своих цепких когтей не упустить. показатель ценности собственно украинцев, как истинных славян и как рабочей силы имеющей рабочую пару "голова-руки". причём абсолютно, как бесплатного расходника.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:11 Ответить
Що означає:«хоче почати»???
А те, що сім років триває - це ще не війна???
показать весь комментарий
21.04.2021 13:21 Ответить
Ходжес - порохобот
показать весь комментарий
21.04.2021 13:23 Ответить
Гробы на ********* ростут в цене. Это к новым санкциям .🙄🙄🙄
показать весь комментарий
21.04.2021 13:25 Ответить
"Вони переоцінюють наслідки своїх можливих дії - але недооцінюють наслідки своєї бездіяльності": це Волкер чітко сказав про "глибокоспівчутливих" ліберастів США і Європи.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:25 Ответить
Украинская народная примета*
показать весь комментарий
21.04.2021 13:27 Ответить
семь лет твердят, что идет война с московией, а тут вдруг опять: стягивает рашка войска к границе, хочет начать войну. пора бы за эти годы уже определиться с кем воюете
показать весь комментарий
21.04.2021 13:36 Ответить
В США,а так же ЕС,треба вспомнить как они себя чувствовали,когда с территории Украины,на них были нацелены ядерные ракеты.Многие города США и ЕС имели координаты на советских картах как целеуказания.И как они себя чувствовали с облегчением,когда эти целеуказания исчезли как угроза для них.Так вот сегодня те,кто отказался держать ваши города на мушке ядерного удара,сами стали целеуказанием на мордовских картах.Вспоминайте как оно знать,що на тебя нацелены ракеты.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:42 Ответить
США при нелегитимном байдене тоже ничего не будет делать.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:48 Ответить
Ты дебил откуда тут взялся. Без спроса с бутылки слез?
показать весь комментарий
21.04.2021 17:29 Ответить
Генерал прав. Старый импотент Байден грозился и Северный поток-2 перекрыть и наслать все кары на Путина. Как только стал президентом, уже ищет мир в глазах "убийцы", на саммиты его приглашает и готовит традиционную для всех американских президентов "перезагрузку". А про Европу и говорить нечего - это импотенты еще с древних времен.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:06 Ответить
пока у власти клоун зеленский то к сожалению да.

врунишного актёра никто не воспронимает в серьёз ни в росии ни на западе
показать весь комментарий
21.04.2021 15:16 Ответить
Перепрошую, що приводжу позавчорашнє інтерв,ю одіозного Ілларіонова, але ж йдеться про того, хто був радником *****, і того, хто ліпше за інших знає його психологію та й взагалі розуміє кацапський менталітет і чого хочуть кацапи (на відміну від нерозуміння цього західними політиками):
https://www.youtube.com/watch?v=vR0aOvD4Zy8 Про підіграші Байдена *****, завідома недієві санкції Байдена та невідворотність повномасштабної війни у наслідок поступок агресору



показать весь комментарий
21.04.2021 15:51 Ответить
А чим він тобі, йолопе, Іларіонов одіозний?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:55 Ответить
Значит нужно готовится к большой войне.Ставить все на военные рельсы.Делать больше высокоточных ракет и т.д.Хочешь мира готовься к войне!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 16:43 Ответить
готовиться надо было раньше
показать весь комментарий
21.04.2021 19:47 Ответить
все бывшие говорят разумные вещи
показать весь комментарий
21.04.2021 19:48 Ответить
семь лет твердят, что идет война с московией, а тут вдруг опять: "стягивает рашка войска к границе, хочет начать войну". пора бы за эти годы уже определиться с кем воюете
показать весь комментарий
21.04.2021 20:16 Ответить
когда уже та рашка перестанет вести войну дистанционно? семь лет копит военную технику У ГРАНИЦЫ, а наши драпают из дап, дебальцево, илловайска и других н.п. расположенных далеко от границы
показать весь комментарий
21.04.2021 20:21 Ответить
 
 