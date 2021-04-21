Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес
Россия не просто так стягивает войска к украинской границе – она хочет начать войну с Украиной, а причиной этому стало бездействие Запада: Москва уверена, что Европа и США не помешают этому.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", такое мнение высказал для Atlantic Council бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Он признал, что реакция США на российскую агрессию до сих пор была неэффективной, а союзники по НАТО были крайне разочарованы полным отсутствием усилий или давления на Кремль.
"Я считаю, что Кремль намеревается начать войну с Украиной, потому что Россия все больше уверена, что Запад на самом деле ничего не будет с этим делать. На самом деле мы ничего не сделали с их вторжением в Грузию в 2008 году. Они увидели нашу неспособность действовать в Сирии и нашу неспособность наказать их каким-либо значимым образом после их вторжения в Украину в 2014 году", – сказал Ходжес.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.
По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.
20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.
Германия готовится к сентябрьским выборам, и правящая в этой стране партия ХДС, похоже, не может найти подходящего преемника Ангеле Меркель. Макрон готовится к новому избирательному циклу, через год ему может грозить жёсткая борьба с крайне правым политиком Марин Ле Пен. В Нидерландах опытный Марк Рютте изо всех сил пытается создать новую партийную коалицию, чтобы остаться у власти, в Италии премьер-технократ Марио Драги сосредоточен на слабой экономике, а Великобританию скоро может ожидать новый референдум о независимости Шотландии. Польша, друг Украины, находится в почти полной изоляции, страны Балтии - смелые, но политически не слишком влиятельные участники западного сообщества.
Так что Украине приходится надеяться: у новой администрации США окажется достаточно влияния, чтобы уговорить Запад дать России должный ответ, если Москва действительно предпримет действия на своей юго-восточной границе. В противном случае 2014 год может повториться снова. https://www.svoboda.org/a/31211774.html
Хотя есть пример - как Гитлер без единого выстрела занял Францию и Париж, создав марионеточное правительство в Виши.
тебя может и возьмут вертухаем на первом этапе...но потом будет ротация,и вертухайничать будут другие,а ты будешь за колючей проволокой
Того , що ви ЗЕлені падли накоїли у Державі з травня 2019 року, то є повне безвладдяч та правовий нігілізм. Отак тебе бадьоро буде тупе створіння?.
окрім мови,треба ще клепку у голові мати та серце,шо за Україну...
Під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії делегації Збройних Сил України вдалося домовитися про кроки щодо поглиблення військового співробітництва між збройними силами обох країн.
Про це інформує служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
Як повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, під час поїздки вивчався й досвід роботи Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії.
Зокрема порядок роботи структурних підрозділів Постійного оперативного штабу, порядок управління під час операцій, повноваження командувачів і командирів.
- Ми ознайомилися з умовами планування, підготовки та проведення операцій Об'єднаних сил швидкого реагування як самостійно, так і спільно з союзниками та країнами-партнерами, а також завданнями щодо організації оперативної та бойової підготовки, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.Зі свого боку начальник об'єднаних операцій Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії віцеадмірал Бен Кі наголосив на здійсненні подальших кроків з поглиблення військового співробітництва між спорідненими командуваннями обох країн.
https://**********.com.ua/2021/04/shhe-odyn-krok-do-poglyblennya-vijskovoyi-spivpraczi-mizh-**********-ta-velykoyu-brytaniyeyu/
Останній наш союзник цього року був очолений бандитами й ліваками. Так що, ми тепер самі по собі і можна робити та приймати ставки, скільки ми протримаємось.
Останній наш союзник цього року був очолений бандитами й ліваками. Так що, ми тепер самі по собі і можна робити та приймати ставки, скільки ми протримаємось".
А те, що сім років триває - це ще не війна???
врунишного актёра никто не воспронимает в серьёз ни в росии ни на западе
https://www.youtube.com/watch?v=vR0aOvD4Zy8 Про підіграші Байдена *****, завідома недієві санкції Байдена та невідворотність повномасштабної війни у наслідок поступок агресору