У 80% больных коронавирусом в Киеве выявлен "британский" штамм COVID-19, - Рубан
В столице у большинства больных выявлен "британский" штамм коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире "Украина 24".
"Ситуация действительно есть положительная по снижению заболеваемости и госпитализаций. Но сегодня мы наблюдаем 80% в городе Киеве именно "британского" штамма, который быстро распространяется и вызывает осложнения на седьмые сутки", - отметил чиновник.
Рубан призывает при проявлении симптомов обращаться в больницу.
