РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10341 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 705 6

У 80% больных коронавирусом в Киеве выявлен "британский" штамм COVID-19, - Рубан

У 80% больных коронавирусом в Киеве выявлен "британский" штамм COVID-19, - Рубан

В столице у большинства больных выявлен "британский" штамм коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире "Украина 24".

"Ситуация действительно есть положительная по снижению заболеваемости и госпитализаций. Но сегодня мы наблюдаем 80% в городе Киеве именно "британского" штамма, который быстро распространяется и вызывает осложнения на седьмые сутки", - отметил чиновник.

Рубан призывает при проявлении симптомов обращаться в больницу.

Также читайте: Когда Киев перейдет в "оранжевую" зону карантина, то общественный транспорт и метро будут работать в обычном режиме, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (26143) Рубан Олег (124) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Імпортний.Очевидно,це і є інвестиції,привезені Зєліком з Лондона.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:01 Ответить
Они шо ,усе были у Британии ? Как же неуклонно растёт уровень жизни наших людей ..
показать весь комментарий
21.04.2021 13:03 Ответить
А де можна перелік ГРВІ, які не дають ускладнень на сьому добу? От тіки діагноз при них змінюється, наприклад, на отит, а при ковідлі чомусь - ні.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:10 Ответить
Яким конкретно чином його виявлено?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:17 Ответить
во богатые люди в Киеве, оказывается почти все недавно побывали в Англии
показать весь комментарий
21.04.2021 16:37 Ответить
Букавель дала свои плоды.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:46 Ответить
 
 