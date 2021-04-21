У 80% больных коронавирусом в Киеве выявлен "британский" штамм COVID-19, - Рубан

В столице у большинства больных выявлен "британский" штамм коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире "Украина 24".

"Ситуация действительно есть положительная по снижению заболеваемости и госпитализаций. Но сегодня мы наблюдаем 80% в городе Киеве именно "британского" штамма, который быстро распространяется и вызывает осложнения на седьмые сутки", - отметил чиновник.

Рубан призывает при проявлении симптомов обращаться в больницу.

