В Харькове не хватает медиков для COVID-больниц. С начала пандемии из медучреждений уволились 2 тыс. работников, - заместитель городского головы
В Харькове необходимы специалисты для формирования новых бригад, оказывающих помощь больным с COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
"На сегодня для формирования новых бригад есть насущная необходимость в следующих специалистах: врачи-анестезиологи, терапевты, кардиологи, инфекционисты, эпидемиологи, лаборанты, медицинские сестры, фельдшеры-лаборанты, младший медицинский персонал. Без решения этих вопросов развертывание новых коек не имеет смысла", - сказала Горбунова-Рубан, выступая на сессии горсовета в среду.
"Развертывание новых коек сдерживает существующее на сегодняшний день состояние материально-технической базы больниц. Необходимо установить дополнительные емкости для подачи кислорода в 18-й и 25-й больницах, кислородную станцию в 13-й больнице, закончить ремонт части помещения в 25-й больнице", - добавила заместитель городского головы.
По ее словам, в городских медицинских учреждениях сейчас развернуто 411 коек со стационарным кислородом, а всего в них - около 900 коек для ковидных больных.
Горбунова-Рубан отметила, что с начала пандемии из городских медучреждений уволилось более 2 тыс. медработников.
"В коммунальных некоммерческих предприятиях Харьковского горсовета уволилось более 2 тысяч медицинских работников, в том числе 418 медработников - с предприятий, предоставляющих стационарную помощь", - сказала Горбунова-Рубан.
А может вообще на эти обещания уже даже не надеялись?
Дуже цікаво що третину штату попросили на вихід. Так, саме скоротили.
Я з них ржу.