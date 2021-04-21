В Харькове не хватает медиков для COVID-больниц. С начала пандемии из медучреждений уволились 2 тыс. работников, - заместитель городского головы

В Харькове необходимы специалисты для формирования новых бригад, оказывающих помощь больным с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"На сегодня для формирования новых бригад есть насущная необходимость в следующих специалистах: врачи-анестезиологи, терапевты, кардиологи, инфекционисты, эпидемиологи, лаборанты, медицинские сестры, фельдшеры-лаборанты, младший медицинский персонал. Без решения этих вопросов развертывание новых коек не имеет смысла", - сказала Горбунова-Рубан, выступая на сессии горсовета в среду.

"Развертывание новых коек сдерживает существующее на сегодняшний день состояние материально-технической базы больниц. Необходимо установить дополнительные емкости для подачи кислорода в 18-й и 25-й больницах, кислородную станцию в 13-й больнице, закончить ремонт части помещения в 25-й больнице", - добавила заместитель городского головы.

По ее словам, в городских медицинских учреждениях сейчас развернуто 411 коек со стационарным кислородом, а всего в них - около 900 коек для ковидных больных.

Горбунова-Рубан отметила, что с начала пандемии из городских медучреждений уволилось более 2 тыс. медработников.

"В коммунальных некоммерческих предприятиях Харьковского горсовета уволилось более 2 тысяч медицинских работников, в том числе 418 медработников - с предприятий, предоставляющих стационарную помощь", - сказала Горбунова-Рубан.