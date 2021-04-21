РУС
В Харькове не хватает медиков для COVID-больниц. С начала пандемии из медучреждений уволились 2 тыс. работников, - заместитель городского головы

В Харькове необходимы специалисты для формирования новых бригад, оказывающих помощь больным с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"На сегодня для формирования новых бригад есть насущная необходимость в следующих специалистах: врачи-анестезиологи, терапевты, кардиологи, инфекционисты, эпидемиологи, лаборанты, медицинские сестры, фельдшеры-лаборанты, младший медицинский персонал. Без решения этих вопросов развертывание новых коек не имеет смысла", - сказала Горбунова-Рубан, выступая на сессии горсовета в среду.

"Развертывание новых коек сдерживает существующее на сегодняшний день состояние материально-технической базы больниц. Необходимо установить дополнительные емкости для подачи кислорода в 18-й и 25-й больницах, кислородную станцию в 13-й больнице, закончить ремонт части помещения в 25-й больнице", - добавила заместитель городского головы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве, Харькове и Днепре - критическая COVID-ситуация, - Ляшко

По ее словам, в городских медицинских учреждениях сейчас развернуто 411 коек со стационарным кислородом, а всего в них - около 900 коек для ковидных больных.

Горбунова-Рубан отметила, что с начала пандемии из городских медучреждений уволилось более 2 тыс. медработников.

"В коммунальных некоммерческих предприятиях Харьковского горсовета уволилось более 2 тысяч медицинских работников, в том числе 418 медработников - с предприятий, предоставляющих стационарную помощь", - сказала Горбунова-Рубан.

+3
зато из прокурорских и мвд-фиг кого выганишь)
21.04.2021 13:16 Ответить
+2
Якщо б вони вчасно вакцінувалися pfizer/moderna. Якщо би вони знали, що їх рідні не доводитимуть у суді, що вони померли від ковіду на роботі. Якщо би вони відчували, що вони ЛЮДИ і ставляться до них як до ЛЮДЕЙ, то, може й не тікали від цього незрозуміло чого.
21.04.2021 13:33 Ответить
+2
Пусть набирают ветеринаров: скот, выбирающий ТАКОЙ горсовет и городского голову, ТАКИХ в Раду, другого не заслуживает.
21.04.2021 13:38 Ответить
зато из прокурорских и мвд-фиг кого выганишь)
21.04.2021 13:16 Ответить
Медицина по зільонські.
21.04.2021 13:16 Ответить
Не дождались обещанных Зе-нариком повышений зарплат и доплат?
А может вообще на эти обещания уже даже не надеялись?
21.04.2021 13:21 Ответить
Еще один "констататор очевидного". Я что-то не услышал от целого "зама городского головы" что надо делать. Ну и нах такой зам?
21.04.2021 13:23 Ответить
не в больших гос зарплатах дело - а по ходу отсутствия возможности брать деньги с пациентов в этом случаи - а тройной заплаты им мало за риск
21.04.2021 13:23 Ответить
А сколько вам заплатить за риск??и за риск вашей семьи????
показать весь комментарий
21.04.2021 15:11 Ответить
коммунальных некоммерческих предприятиях Харьковского горсовета уволилось более 2 тысяч медицинских работников, в том числе 418 медработников - с предприятий, предоставляющих стационарную помощь", - сказала Горбунова-Рубан.
21.04.2021 15:18 Ответить
За 2020 рік в Україні звільнено 70000 медпрацівників. А потім "лікарі з ніг падають". Хоча деякі встигають на робочому місці колективно витанцьовувати (ну це закордоном, в нас такого не бачив).
21.04.2021 13:28 Ответить
Якщо б вони вчасно вакцінувалися pfizer/moderna. Якщо би вони знали, що їх рідні не доводитимуть у суді, що вони померли від ковіду на роботі. Якщо би вони відчували, що вони ЛЮДИ і ставляться до них як до ЛЮДЕЙ, то, може й не тікали від цього незрозуміло чого.
21.04.2021 13:33 Ответить
В Харькове не хватает медиков для COVID-больниц. С начала пандемии из медучреждений уволились 2 тыс. работников, - заместитель городского головы - Цензор.НЕТ 8043
21.04.2021 14:43 Ответить
Пусть набирают ветеринаров: скот, выбирающий ТАКОЙ горсовет и городского голову, ТАКИХ в Раду, другого не заслуживает.
21.04.2021 13:38 Ответить
Тут с утра говорят не пустили медиков титушек))
21.04.2021 13:47 Ответить
У нас з медиків за Зеленського процентів 95 як мінімум проголосувало.
Дуже цікаво що третину штату попросили на вихід. Так, саме скоротили.
Я з них ржу.
21.04.2021 14:42 Ответить
Конечно увольняются, а кто хочет работать как раб, перерабатывая, с колоссальной нагрузкой, которая растёт с каждым днем, не видя изменений в лучшую сторону, за копейки, в плохих условиях, там где есть нехватка всего, что только приходит на ум, подвергая опасности свою жизнь и жизнь своих родственников, не имея никакого уважения как со стороны граждан так и от своего начальства и администрации больниц. Все это напоминает совок на который пытаются натянуть новые реформы, законы и нововведения, которые разрабатываются примерно в таких же условиях хаоса и недопонимания, работающие через одно всем известное место.
21.04.2021 19:01 Ответить
 
 