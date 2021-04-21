Путин о международной политике Кремля: У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать
Российская Федерация будет защищать и отстаивать интересы собственных граждан на международной арене.
Об этом сегодня в ходе послания к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ.
"Обеспечить мир и безопастность для безопастности наших граждан. У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это делают и другие государства", - заявил Путин.
При этом Путин уверяет, что Россия в этой ситуации ведет себя сдержанно. "Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни".
"Если кто-то не хочет вести диалог и выбирает эгоистичный и высокомерный тон - Россия всегда найдет способ отстоять свои интересы", - добавил Путин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Германия готовится к сентябрьским выборам, и правящая в этой стране партия ХДС, похоже, не может найти подходящего преемника Ангеле Меркель. Макрон готовится к новому избирательному циклу, через год ему может грозить жёсткая борьба с крайне правым политиком Марин Ле Пен. В Нидерландах опытный Марк Рютте изо всех сил пытается создать новую партийную коалицию, чтобы остаться у власти, в Италии премьер-технократ Марио Драги сосредоточен на слабой экономике, а Великобританию скоро может ожидать новый референдум о независимости Шотландии. Польша, друг Украины, находится в почти полной изоляции, страны Балтии - смелые, но политически не слишком влиятельные участники западного сообщества.
Так что Украине приходится надеяться: у новой администрации США окажется достаточно влияния, чтобы уговорить Запад дать России должный ответ, если Москва действительно предпримет действия на своей юго-восточной границе. В противном случае 2014 год может повториться снова. https://www.svoboda.org/a/31211774.html
Свонособачий лаптєстан повинен бути знищений
Слава Україні!
Московия - сдохни. Сделай этот мир лучше.
Русня опущена давно!
Её в говне заставил рыться
Володька с прозвищем *****
И когда у народа начинается ломка от отсутствия "побед", нужно срочно ширнуться. Погромыхать ржавым металлоломом вдоль границ.
И нарика временно отпускает. Радикально помочь может только полный детокс. И он не за горами.
помню в 2015 Суворов (тот, который в Британии) такое предрекал, а оно живет...