Путин о международной политике Кремля: У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать

Российская Федерация будет защищать и отстаивать интересы собственных граждан на международной арене.

Об этом сегодня в ходе послания к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ.

"Обеспечить мир и безопастность для безопастности наших граждан. У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это делают и другие государства", - заявил Путин.

При этом Путин уверяет, что Россия в этой ситуации ведет себя сдержанно. "Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни".

"Если кто-то не хочет вести диалог и выбирает эгоистичный и высокомерный тон - Россия всегда найдет способ отстоять свои интересы", - добавил Путин.