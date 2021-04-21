Минет Путину, а не миньет: "Слуга народа" Гетманцев вступился за одиозных однопартийцев Шевченко и Тищенко

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина заявила, что в "Слуге народа" нет ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали. В ответ на критику журналистки, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев отреагировал замечанием по правописанию слова "минет".

Журналистка возмутилась тому, что народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко на встрече с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко заявил, что "36% украинцев хотели бы видеть его своим президентом", и не получил никакой реакции на это от политсилы.

Также Соня Кошкина упомянула, что нардеп Николай Тищенко провел "ковидную" вечеринку в разгар локдауна", а первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал только, "что ждет от него объяснений, так как прямо сейчас не может полноценно прокоммуницировать".

"Чтоооо???! Что значит "нельзя полноценно прокоммуницировать"?! Это как?! Отвечаю: Николай просто неприкосновенный. Что бы он не сделал, ничего ему не будет. Даже если он завтра посреди сессионного зала снимет штаны и демонстративно наложит кучу, все ему простят. Спишут на его "специфичность". Как и Шевченко. Спасибо, хоть не Путину миньет сделал - уже хорошо. Нет у них ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали. Ничего. И, да. Рейтингово, это все ложится на Президента", - отметила Кошкина.

В ответ на критику журналистки, нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал замечанием по правописанию слова "минет".

"То, что Соня Кошкина занимается морализаторством относительно поведения Слуг народа не удивительно. Удивительно почему она не знает как пишется слово минет", - написал Гетьманцев.

После реакции Гетманцева Кошкина отредактировала свой пост и слово "миньет" в нем заменено на "минет".

Позже журналистка ответила нардепу: "Известный знаток минетов (согласно его собственной дефиниции), поклонник Александра Лукашенко и слетевшего с катушек депутата СН Шевченко, ярый защитник ковидных вечеринок Николая Тищенко (демонстративно. В разгар локдауна), по совместительству - глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, 42-летний доктор юридических наук Данил Гетманцев... На прошлой неделе протащил в закон о сельских старостах (!) поправку, согласно которой кандидат на должность главы КСУ может не слагать депутатский мандат. Поправка сделана специально "под" Ольгу Совгирю".

По информации Кошкиной "в настоящий момент Совгиря - представитель ВР в КСУ, принимает участие в конкурсе на должность судьи КСУ".

Заявление Гетманцева возмутило ряд публичных личностей.

Экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что "недостойное, высокомерное и отвратительное" высказывание нардепа вызвало у него "испанский стыд" и желание извиниться перед Кошкиной.

"Весь день трудно было решить, кто самый уникальный "слуга народа" – Тищенко или Шевченко, Шевченко или Тищенко. Сложный выбор. Но потом пришел Гетманцев и забрал приз. "Слуга народа недели". А может, даже месяца", – отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Экс-нардеп Борислав Береза заявил, что "такого треша" от представителей власти не видел даже во время режима Виктора Януковича. "Минет – это единственное, что привлекло внимание "слуги", – написал он.

Напомним, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".