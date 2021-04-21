Цепляют Россию то тут, то там... Так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают, - Путин
Россия будет реагировать на внешнее давление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.
"Если кто-то будет применять высокомерный и эгоистичный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию. В мире уже привыкли к немотивированным санкциям, попыткам навязать свою волю другим. Но сейчас эта практика перерождается в нечто более опасное...", - сказал Путин.
В то же время президент РФ отметил, что РФ хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но "недружественные акции" против России не прекращаются.
"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но цепляют Россию то тут, то там. И так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают. Киплинг - великий писатель", - сказал он.
По словам Путина, российская сторона желает наладить отношения "даже с теми, с кем они не складываются".
"Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши намерения как слабость и сам хочет взорвать эти мосты - он должен знать, что ответ будет быстрым, асимметричным и жестким", - отметил президент РФ.
начинаю верить дедушке Фройду
Угу.
А шо такое, что понесло на мировую литературу, а Достоевского, а Герцена, ну а Палевина...незнакомо да?....тока Новичек, токо ракеты, токо баланс сил, которые засрась откуда прут на Россию.
Який Шерхан???
Ти ж ведмедя зображав весь час, який з журавлями літає...
Чи то був двоголовий півень???
"А ані такіє нєблагадарниє!" ©
Надо дать єму банан за смєкалку.
" И так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают. Киплинг - великий писатель"
А именно: после слов "Киплинг - великий писатель" - грянули аплодисменты!
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform https://twitter.com/tZEinform/status/1384818214757142531
В эфире "Вова Питерский" !
"Цепляют Россию то тут, то там... Так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают, - Путин".
Путин Киплинга не читал Табаки - шестерка Шерхана. Но если Путин о Лукашенко - мы только "за" ! Подвывают
А кто?
Как есть -- Петух