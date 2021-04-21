РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10498 посетителей онлайн
Новости
20 470 141

Цепляют Россию то тут, то там... Так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают, - Путин

Цепляют Россию то тут, то там... Так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают, - Путин

Россия будет реагировать на внешнее давление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.

"Если кто-то будет применять высокомерный и эгоистичный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию. В мире уже привыкли к немотивированным санкциям, попыткам навязать свою волю другим. Но сейчас эта практика перерождается в нечто более опасное...", - сказал Путин.

В то же время президент РФ отметил, что РФ хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но "недружественные акции" против России не прекращаются. 

"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но цепляют Россию то тут, то там. И так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают. Киплинг - великий писатель", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о международной политике Кремля: У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать

По словам Путина, российская сторона желает наладить отношения "даже с теми, с кем они не складываются".

"Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши намерения как слабость и сам хочет взорвать эти мосты - он должен знать, что ответ будет быстрым, асимметричным и жестким", -  отметил президент РФ.

послание (63) путин владимир (32225) россия (97355)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
єто оно себя Шерханом считает? Гиена сраная.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:30 Ответить
+45
Как он точно заметил...рашка шерхан, и кончит как он. Получается тогда что Украина это Маугли, а табаки....лукашеску?
показать весь комментарий
21.04.2021 13:23 Ответить
+41
Цепляют Россию то тут, то там... Так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают, - Путин - Цензор.НЕТ 2208
показать весь комментарий
21.04.2021 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
СЛАВА УКРАИНЕ !!!
показать весь комментарий
22.04.2021 05:31 Ответить
СТУПАЙ ПРОЧЬ - ПАЛЕНАЯ КОШКА !!!
Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 570
показать весь комментарий
21.04.2021 14:01 Ответить
Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 5196
показать весь комментарий
21.04.2021 14:03 Ответить
интересное сравнение рашки с Шерханом-убийцей

начинаю верить дедушке Фройду
показать весь комментарий
21.04.2021 14:16 Ответить
Агаворочки по Фрейду)) ***** чувствует себя шакалом и скулит.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:01 Ответить
Чому ж.Це і був Шер-хан.Он він,на скелі. (Просто недомірок Кіплінга не читав).
Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 6137
показать весь комментарий
21.04.2021 14:14 Ответить
Кем воспринимает Пукин СЕБЯ и РАШУ в произведении Киплига. 1) Удавом Каа в окружении глубинного народа бандерлогов... 2) Облезлой паленой кошкой Шерханом , нарушителем водного перемирия и ненавидевший Маугли с дня его рождения ( почти как Раша Украину) 3) Одной из рыжих псов считающих себя " хозяевами джунглей" бегущего от роя пчел ( санкций) Как то зря он вспомнил Киплинга. Что до шакала Табаки то это пародия на СМИ Раши с ее шакалами ( Киселевым, Соловьевым, Бабаян, Скобеевой, Поповым, Толстым...) Смешно., но один в один. Как то Путинило заносит.. То на половцев и печенегов его занесет, то на детские книжки..
показать весь комментарий
21.04.2021 14:16 Ответить
пуйло не додивилось мультик до кінця,воно не знає що з тим херханом в кінці сталося!!! бажаю йому додивитись, а потім пітякати!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:24 Ответить
думают как отобрать фабрику балалаек и завод какошников артель портянок и фекальных сталактитов
показать весь комментарий
21.04.2021 14:24 Ответить
"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения." © *****
Угу.

Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 6148
показать весь комментарий
21.04.2021 14:31 Ответить
Оооооо.....Пукан начал Киплинга читать на ночь? А вы в курсе, что он ночью не спит? Я серьезно, маленькие зеленые не спят, у них нет сна.
А шо такое, что понесло на мировую литературу, а Достоевского, а Герцена, ну а Палевина...незнакомо да?....тока Новичек, токо ракеты, токо баланс сил, которые засрась откуда прут на Россию.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:32 Ответить
😂
Який Шерхан???
Ти ж ведмедя зображав весь час, який з журавлями літає...
Чи то був двоголовий півень???
показать весь комментарий
21.04.2021 14:34 Ответить
Ху@ло сам сравнил Россию с паленой кошкой
показать весь комментарий
21.04.2021 14:36 Ответить
"...хотим иметь добрые отношения со всеми..."
"А ані такіє нєблагадарниє!" ©

Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 2147
показать весь комментарий
21.04.2021 14:56 Ответить
Чому б це, раптом?

Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 6904
показать весь комментарий
21.04.2021 14:59 Ответить
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:59 Ответить
Подворотней завоняло
показать весь комментарий
21.04.2021 15:05 Ответить
Ну, насчет "всяких мелких" "высокорослый" путин явно погорячился.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:13 Ответить
Мартишка з гранатою назвалася Шерханом! Сміх та й годі!
показать весь комментарий
21.04.2021 15:25 Ответить
Старий бандар-лог сравніл сєбя с Шерханом а стаю макак коториє єго окружают с гієнамі.
Надо дать єму банан за смєкалку.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:36 Ответить
Внимательно читая Киплинга, - Табаки подвывает, славля Шерхана. Рашку никто не славит. Прославляют совсем другую державу. Так о ком речь?
показать весь комментарий
21.04.2021 15:41 Ответить
Китай?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:28 Ответить
сев. корея, африка
показать весь комментарий
21.04.2021 19:39 Ответить
Позиция лаптеландии-стоя на коленях раком...
показать весь комментарий
21.04.2021 15:50 Ответить
Ты забыл, что еще с ядерной ракетой, у горла.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:30 Ответить
недавно в параше одно ботоксное ***** по такому поводу гавкало - кто так обзывается сам мелкой табакой является )
показать весь комментарий
21.04.2021 16:08 Ответить
Придурок даже сказку не до конца осилил.... Что, Ху*ло, в финале было с Шерханом помнишь?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:25 Ответить
Страна бензоколонка возомнила себя Шерханом Пора привыкать что рашке , в мире, отведена роль наблюдателя За 30 лет рашка ( * правоприемница СССР* ) превратилась из мирового игрока даже не в региональное государство...Влияет только на Беларусь. Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 7615Даже Армения и та огрызается..
показать весь комментарий
21.04.2021 16:47 Ответить
Шерхан драный! Господи! И это убожество называется президентом... Впрочем, какая страна, такой и "президент".
показать весь комментарий
21.04.2021 17:04 Ответить
В этой новости - нет главного!
" И так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают. Киплинг - великий писатель"
А именно: после слов "Киплинг - великий писатель" - грянули аплодисменты!
показать весь комментарий
21.04.2021 17:16 Ответить
Шерхан...ну да, от буйволов и слонов тикал (именно ТИКАЛ) проворно.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:27 Ответить
россия это ***** в тигровых лосинах и с разорванным очком. С Шерханом там сходство только благодаря лосинам
показать весь комментарий
21.04.2021 19:30 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform https://twitter.com/tZEinform/status/1384818214757142531

В эфире "Вова Питерский" !
"Цепляют Россию то тут, то там... Так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают, - Путин".
Путин Киплинга не читал Табаки - шестерка Шерхана. Но если Путин о Лукашенко - мы только "за" ! Подвывают
показать весь комментарий
21.04.2021 19:31 Ответить
Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін - Цензор.НЕТ 9492
показать весь комментарий
21.04.2021 21:30 Ответить
параноїк воФІК
показать весь комментарий
21.04.2021 22:16 Ответить
психопат. всё в башке навыворот.
показать весь комментарий
22.04.2021 00:32 Ответить
если плешивый начал сказки вспоминать, то совсем стал плох... старик кабай стал маразматиком...
показать весь комментарий
22.04.2021 07:11 Ответить
Колись Янукович казав "шкідливий кіт Леопольд". А цей кремлівський ******** пишається долею Шерхана. Інтелектуали, пілять...
показать весь комментарий
22.04.2021 08:37 Ответить
Нет, не Шерхан.
А кто?
Как есть -- Петух
показать весь комментарий
22.04.2021 15:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 