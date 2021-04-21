Инженерная группа "Арей" опровергает информацию Минобороны об "отсутствии производственных мощностей" для изготовления образца БМП "Вавилон". ДОКУМЕНТ
Инженерная группа "Арей" опровергают информацию Минобороны о якобы отсутствии производственных мощностей для выполнения опытно-конструкторской работы.
Об этом "Арей" сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Так, инженерная группа заявила, что Минобороны 9 апреля обпубликовало неправдивую информацию. Министерство заявило, что у "Арей" на сегодняшний день для надлежащего выполнения обязательных этапов работы по заключенному государственному контракту отсутствуют производственные мощности, лабораторные и испытательные базы.
"Производственные мощности для изготовления БМП "Вавилон" обеспечены 2-мя (двумя) договорами с Киевским бронетанковым заводом, о чем достоверно известно руководителям Минобороны. Испытание на "на климатическую и механическую устойчивость, функциональность, надежность" проводятся в сертифицированных лабораториях. Испытания разработок ИГ "Арей" проводятся в лаборатории "Хартрон-Аркос". Соответствующие подтверждения предоставлены Минобороны еще в декабре 2020 года. Изготовление опытного образца "Вавилон" должно было начаться в ноябре 2020 года. Минобороны сорвало выполнение работы", - отметили в инженерной группе.
"Арей" предлагает руководителям Минобороны соблюдать условия государственного контракта и документов, утвержденных Минобороны на его выполнение.
Напомним, ранее инженерная группа "Арей" сообщила, что изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны
Позже "Арей" заявили, что в кратчайшие сроки хотят изготовить опытный образец тяжелой БМП "Вавилон.
