Инженерная группа "Арей" опровергает информацию Минобороны об "отсутствии производственных мощностей" для изготовления образца БМП "Вавилон". ДОКУМЕНТ

Инженерная группа "Арей" опровергают информацию Минобороны о якобы отсутствии производственных мощностей для выполнения опытно-конструкторской работы.

Об этом "Арей" сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, инженерная группа заявила, что Минобороны 9 апреля обпубликовало неправдивую информацию. Министерство заявило, что у "Арей" на сегодняшний день для надлежащего выполнения обязательных этапов работы по заключенному государственному контракту отсутствуют производственные мощности, лабораторные и испытательные базы.

"Производственные мощности для изготовления БМП "Вавилон" обеспечены 2-мя (двумя) договорами с Киевским бронетанковым заводом, о чем достоверно известно руководителям Минобороны. Испытание на "на климатическую и механическую устойчивость, функциональность, надежность" проводятся в сертифицированных лабораториях. Испытания разработок ИГ "Арей" проводятся в лаборатории "Хартрон-Аркос". Соответствующие подтверждения предоставлены Минобороны еще в декабре 2020 года. Изготовление опытного образца "Вавилон" должно было начаться в ноябре 2020 года. Минобороны сорвало выполнение работы", - отметили в инженерной группе.

"Арей" предлагает руководителям Минобороны соблюдать условия государственного контракта и документов, утвержденных Минобороны на его выполнение.

Напомним, ранее инженерная группа "Арей" сообщила, что изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны

Позже "Арей" заявили, что в кратчайшие сроки хотят изготовить опытный образец тяжелой БМП "Вавилон.

военно-промышленный комплекс (257) Минобороны (9583) оборона (5284)
Бл@дь, ну как такое возможно?!
Люди готовы производить военную технику, а Минобороны открещивается?!
21.04.2021 13:32 Ответить
Когдато один из военачальников на собрании у Сралина заявил, - советские танки это консервные банки...
Больше его никто не видел, всю семью репрессировали....
21.04.2021 13:29 Ответить
Зелю надо выносить или уйло вынесет нас!
21.04.2021 13:31 Ответить
Когдато один из военачальников на собрании у Сралина заявил, - советские танки это консервные банки...
Больше его никто не видел, всю семью репрессировали....
21.04.2021 13:29 Ответить
АПаша Рычагов сказал похожее по поводу самолетов - так Сталин возмутился ("Вы не должны были так сказать"), но отправил сказавшего учиться. Что правда, все равно расстреляли, но похже и по другому делу.
21.04.2021 13:46 Ответить
Чем ватные мозги гордятся - растрелами, репрессиями. На себя и своих родных сначала примерте, потом "гордитесь".
21.04.2021 16:43 Ответить
ПНХ *****!
21.04.2021 21:49 Ответить
Зеле занесите, прям как дети малые
21.04.2021 13:30 Ответить
Зелю надо выносить или уйло вынесет нас!
21.04.2021 13:31 Ответить
Бл@дь, ну как такое возможно?!
Люди готовы производить военную технику, а Минобороны открещивается?!
21.04.2021 13:32 Ответить
Проще и интереснее купить за откаты у бывших стран соцлагеря...
21.04.2021 13:34 Ответить
похоже, они идут простым путем, который указал луДший презедент современности: зачем заморачиваться с производством нового, проще купить старое, но проверенное!
21.04.2021 13:59 Ответить
если тратить деньги на новое вооружение, то что тогда воровать?
21.04.2021 13:35 Ответить
Если начать закупать технику в Украине, тогда не получится закупить совковое старье, без тендеров, через офшорные фирмы у т.н. "европейских партнеров". Денег знаете ли, и туда и туда не хватит, а по сему выбор очевиден - офшоры!
Где там те придурки кричавшие про свинарчуков?
21.04.2021 14:44 Ответить
Уволить нахрен этих из минобороны и поставить нормальных людей. Это саботаж внаглую на всю страну.
21.04.2021 13:36 Ответить
Ребята! Мы Вас уважаем и не дадим загубить Ваш проект! Трудитесь!
21.04.2021 13:40 Ответить
В Минобороне работают саботажники и предатели Украины получается!
21.04.2021 13:52 Ответить
Начиная с т.н. "верховного главнокомандующего". А чего вы ожидали от уклониста?
21.04.2021 14:46 Ответить
Получается!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:52 Ответить
Я ТОЖЕ ЧИТАЮ ИНФОРМАЦИЮ И ЧАСТО ОГОРЧАЮСЬ ЧТО МНОГИЕ ДЕЛА ИДУТ СОВСЕМ НЕ ТАК КАК БЫ ХОТЕЛОСЬ - А УДИВЛЯТСЯ НЕЧЕМУ . КАК НАЦИЯ НАШЕ ОБЩЕСТВО ЕЩЕ СОВСЕМ НЕ СФОРМИРОВАЛОСЬ А ТЕ СОТНИ ТЫСЯЧ В ОКОПАХ ДА ВОЛОНТЕРОВ ЭТО СЛИШКОМ МАЛАЯ ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ РЕШИТЕЛЬНО ВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ . В ПРИНЦИПЕ И МОГЛИ БЫ НО КАК ИХ ВСЕХ ОБЪЕДИНИТЬ ВЕДЬ У НАС КАК ГОВОРЯТ ДВА ХОХЛА ТРИ ГЕТЬМАНА ( НЕ В ОБИДУ СКАЗАННОЕ КОРЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА )
21.04.2021 14:50 Ответить
 
 