Инженерная группа "Арей" опровергает информацию Минобороны об "отсутствии производственных мощностей" для изготовления образца БМП "Вавилон". ДОКУМЕНТ

Инженерная группа "Арей" опровергают информацию Минобороны о якобы отсутствии производственных мощностей для выполнения опытно-конструкторской работы.

Об этом "Арей" сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, инженерная группа заявила, что Минобороны 9 апреля обпубликовало неправдивую информацию. Министерство заявило, что у "Арей" на сегодняшний день для надлежащего выполнения обязательных этапов работы по заключенному государственному контракту отсутствуют производственные мощности, лабораторные и испытательные базы.

"Производственные мощности для изготовления БМП "Вавилон" обеспечены 2-мя (двумя) договорами с Киевским бронетанковым заводом, о чем достоверно известно руководителям Минобороны. Испытание на "на климатическую и механическую устойчивость, функциональность, надежность" проводятся в сертифицированных лабораториях. Испытания разработок ИГ "Арей" проводятся в лаборатории "Хартрон-Аркос". Соответствующие подтверждения предоставлены Минобороны еще в декабре 2020 года. Изготовление опытного образца "Вавилон" должно было начаться в ноябре 2020 года. Минобороны сорвало выполнение работы", - отметили в инженерной группе.

"Арей" предлагает руководителям Минобороны соблюдать условия государственного контракта и документов, утвержденных Минобороны на его выполнение.

Напомним, ранее инженерная группа "Арей" сообщила, что изготовление новейшего образца боевой машины "Вавилон" сорвано по вине Минобороны

Позже "Арей" заявили, что в кратчайшие сроки хотят изготовить опытный образец тяжелой БМП "Вавилон.

