Для перехода на новые экологические нормативы промышленность нуждается в помощи государства и дополнительных ресурсах, - экономист

При разработке экологического законодательства нужно искать баланс интересов и учитывать состояние отечественной промышленности, переход на новые экологические нормативы должен быть как можно менее безболезненным для предприятий.

Об этом заявил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Надо предусмотреть какие-то возможности не просто переходного этапа для наших промышленных предприятий с точки зрения их перехода в более экологичное - то есть модернизации их оборудования или использования более экологичных решений. А найти возможности дополнительных ресурсов для этого", - сказал Забловский.

По его словам, власть должна предложить механизм поддержки экомодернизации промышленности, учитывая ее реальное состояние и возможности, чтобы процесс уменьшения уровня выбросов прошел с наименьшими потерями для отраслей и отечественной экономики в целом.

"Максимально учитывать и европейский зеленый курс, но при этом находить баланс интересов и делать этот переход максимально безболезненным в том числе и для промышленности украинской экономики ... Любое решение должно быть взвешено финансово-экономически. Учитывать прежде всего наши украинские реалии", - отметил Забловский.

Он отметил, что несмотря на дефицит средств у государства, Украина, очевидно, не сможет обеспечить существенную финансовую поддержку промышленности, однако имеет возможность ввести ряд стимулов, которые помогут предприятиям провести экомодернизацию.

"Нужно находить стимулы, мотивы для такого перехода, чтобы это не было как обязательства в таком более административном регуляторном плане. А создавать стимулы и находить ресурсы, потому что то, что выделяют в рамках Европейского зеленого курса, в Украине есть возможность присоединяться к различным программам в рамках этого перехода к зеленому переходу. Поэтому здесь задача государства максимально занимать проактивную роль и помогать украинскому бизнесу привлекать эти ресурсы", - считает Забловский.

Ранее представитель Федерации металлургов Украины Андрей Лукасевич заявил, что предусмотренные законопроектом о промышленных выбросах (№4167) сроки и условия перехода к новым экологическим нормам приведут к закрытию предприятий, ведь промышленность не имеет десятков миллиардов на проведение экомодернизации.

В то же время народный депутат Дмитрий Соломчук отметил, что экологические законопроекты нужно готовить вместе с бизнесом с учетом состояния отечественной промышленности и установив реалистичные сроки проведения экомодернизации.

В свою очередь в Европейской бизнес ассоциации Украины отметили, что Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.