10 465 61

Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности

Совершенствование и качественное укрепление вооруженных сил в России идет непрерывно.

Об этом сегодня в ходе послания к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к 2024 году доля современного оружия в российских войсках составит 76%.

"Это очень хороший показатель", - отметил Путин.

"А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%. На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет". Тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат" будет принята на вооружение в конце 2022 года. Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием", - отметил Путин.

По словам Путина, в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты "Циркон".

"Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить с партнерами вопросы, связанные со стратегическим вооружением, международной безопасности", - добавил президент РФ.

Автор: 

армия РФ (20657) путин владимир (32231)
Топ комментарии
+21
сегодня Пентагон буднично "похвастался" как его БПЛА летает в закрытых кацапами районах Черного моря.. чихал Пентагон на запреты!
21.04.2021 13:45 Ответить
+16
21.04.2021 13:43 Ответить
+12
Путинское новое оружие. Качество ЛЮБОЙ российской техники знаете? А ОРУЖИЕ, конечно же, совсем по-другому они сделать могут! Верю!
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 8610
21.04.2021 13:49 Ответить
21.04.2021 13:43 Ответить
Путин а где мультики с твоим поносом в картинках и прожектах таки да.. все построено летает плавает и ездит а на деле.. вы до сих пор молоко пастеризованное не можете делать тушёнку.. какие достижения где в чем одни голые проекты планы и расчеты....
21.04.2021 14:21 Ответить
Ну похвастаться без мультиков это как-то уж совсем мелко ,без размаха ...
21.04.2021 13:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/442802 А ты знаешь, что каждое испытание серьезного оружия, согласовывается? Нельзя запустить ракету без согласования. Так вот скорость "Авангарда" - 27 МАХ зафиксировали именно американцы, и не на мультиках. Знаешь, 27 МАХ, это 12 мин, от Хабары, до Вашингтона.
21.04.2021 16:38 Ответить
угу иди опохмелись лаптеногое, 27 взмахов она делает перед тем как нае 6 гнуться
21.04.2021 19:45 Ответить
21.04.2021 13:44 Ответить
"Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить с партнерами вопросы, связанные со стратегическим вооружением, международной безопасности.Источник: https://censor.net/ru/n3261132

Я дико извиняюсь, но у него в слове "*****" - ачипятка.
21.04.2021 13:44 Ответить
птн пнх
21.04.2021 13:45 Ответить
https://twitter.com/nasia014

https://twitter.com/nasia014 Олександр Погребиський @nasia014

https://twitter.com/nasia014 https://twitter.com/nasia014



КВН ніколи не переграє ФСБ, де б вони не зустрічались, чи у Маслякова, чи у Франції, чи на Донбасі...
21.04.2021 13:45 Ответить
Трахал, трахаю и затрахаю чекирастов любого розливу.
21.04.2021 19:45 Ответить
21.04.2021 13:45 Ответить
https://www.flightradar24.com/RRR7245/2777be6d Британский ,прямо сейчас
21.04.2021 15:27 Ответить
https://www.flightradar24.com/FORTE10/277720b1 Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk прямо щас
21.04.2021 15:30 Ответить
Слава США , развал - параше
21.04.2021 15:33 Ответить
Слава Украине и всем нашим союзникам!
21.04.2021 15:36 Ответить
а Зеля в свою очередь может похвастаться поставкой просроченных продуктов в ВСУ компанией " Військсервіс Волонтер "
21.04.2021 13:46 Ответить
до речі, а куди подівся отой самий "мудрий нарід", який тіпа "сам" забезпечив Армії харчування у 2015-2019 роках? Вони ж волали, що "Порошенко до покращеного харчування не має ніякого стосунку"... Ну, і де ж зараз мудрий нарід, якщо харчування стало гірше нікуди?)
21.04.2021 13:48 Ответить
гиперзвуковые петарды
21.04.2021 13:46 Ответить
Пердарды.
21.04.2021 19:47 Ответить
ага, і ви говорітє...
21.04.2021 13:48 Ответить
"Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить с партнерами вопросы, связанные со стратегическим вооружением, международной безопасности", - добавил президент РФ."
_Людоед требует от Запада передела Европы мира...
21.04.2021 13:48 Ответить
А вот и будущее паРашкинской науки...


Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 9537
21.04.2021 13:48 Ответить
21.04.2021 20:12 Ответить
Чувствую, целый день цитаты будут смаковаться.
21.04.2021 13:48 Ответить
Вот как иобнет всё разом по Воронежу!
21.04.2021 13:48 Ответить
про Панцири и Искадеры Мы уже слышали
21.04.2021 13:49 Ответить
и даже видели - в Сирии и Карабахе)
21.04.2021 13:49 Ответить
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/02/24/859005-pashinyan-neeffektivnosti-rossiiskih-iskanderov Пашинян заявил о неэффективности российских комплексов Искандер
21.04.2021 14:44 Ответить
Все помнят рост радиации в Европе после испытаний "Супероружия", а оно еще без головки было.
21.04.2021 13:49 Ответить
21.04.2021 13:49 Ответить
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 9141
21.04.2021 13:50 Ответить
чекали, що ж воно раскаже на цьому зверненні.
Дочекалися.
Висновок: ***** - це діагноз
21.04.2021 13:50 Ответить
Турки доказали всему миру, что неимеющие аналогов вундервафли кацапстана - металлолом. Тот же распиаренный "панцирь" даже себя не способен защитить
21.04.2021 13:50 Ответить
БГО - большой гусеничный отпеватель
Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности - Цензор.НЕТ 5749
21.04.2021 13:52 Ответить
Да все твои пукалки отключатся свифтом и арестом твоего миллиарда
21.04.2021 13:52 Ответить
Триллиона прдон
21.04.2021 13:53 Ответить
когда уже мир начнет реагировать на это - ведь повтор ситуации как с нацисткой Германией и Гитлером - налицо
21.04.2021 13:53 Ответить
_И финал будет таким же: Хирошима и Нагасаки. Помноженные на тысячи. Человечество безумно и необучаемо, увы. Правящие им политики - подлецы и безответственные ничтожества - что и неудивительно, ибо власти алчут худшие из людей.
21.04.2021 14:06 Ответить
Не, нада проста пару тотолеторастов выпотрошить у прямом эхвире и желание узурпировать власть будет сопровождаться стойкой диареей. Долой толерастию союзника тотолеторастии. Чиринок имени гадафя поверг у шок тотолеторастов теперь ане срочно тринируют сваё ашко на будущее.
21.04.2021 19:57 Ответить
предложил международным партнерам обсудить/ Ось посідали ми й диспут ведем,Голови сушимо, нігті гризем:Плани складаємо - добрі, корисні,Мудрі, величні та ще й славнозвісні!Їх неодмінно нам треба здійснить -Всі... лиш єдиним бажанням і вмить!..Ах, ми й забули!.. Та ти постривай...Брате, хвостом веселіше махай!- Кіплінг.
21.04.2021 13:54 Ответить
- Вот у меня есть тетрадка, смотрите сколько тысяч новых ракет в ней записано, больше чем у Китая и США в 100 раз. Все ракеты превосходят новейшие аналоги из США и Китая в 100 раз. Вот смотрите в этой тетрадке все написано. Так что все бойтесь нас и платите дань.
21.04.2021 13:56 Ответить
обсудить можно лишь условия твоего тюремного режима, вурдалак конченный!
21.04.2021 13:56 Ответить
Цікаво, яка буде відповідь Зєлєнского, як президента держави, на яку ймовірність нападу переозброєної армії пуцина найвища? Чим похвалитися "чемпіон" по пошуку миру в очах терориста, який озброюється до зубів? Є щ протиставити окрім грандіозних салюиів своїх корєфанів?
21.04.2021 13:56 Ответить
Украине пора делать ЯО.
21.04.2021 13:58 Ответить
Еще один упоротый, думающий что он "патриот"
21.04.2021 14:50 Ответить
вздрючат как иран и все
21.04.2021 15:43 Ответить
До 2024 года кремлю ещё надо дожить.
А с уровнем оснащённости, от которого воротит даже Индию, это будет непросто.
21.04.2021 13:58 Ответить
Анаконда-анаконда-анаконда...
21.04.2021 14:07 Ответить
Пуйло та обвешайся ты хоть весь стволами.Прилети хоть на Звезде смерти,это не изменит того,що ты тупо Ху.ло.Ну будут говорить,вон пошёл Ху.ло обвешенный стволами.Больное чучело на Звезде смерти прилетело
21.04.2021 14:08 Ответить
21.04.2021 14:45 Ответить
" предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности"....... тобто залякати міжнародних партнерів!!!!!! Спробуйте мені щось зробитИ!!!!!!!!!!!
21.04.2021 14:25 Ответить
Та до ************** жопы ваши воняльные комплексы. Сколько проложили дорог? Сколько построили больниц? Сколько домов отдали погорельцам? ..А потопленцам???
21.04.2021 14:26 Ответить
Картина маслом: Гопник, хвастается перед прохожими, своим новым ножичком и предлагает им обсудить вопрос своей безопасности.
Выглядит как-то так!
21.04.2021 14:48 Ответить
Нормальні люди економіку й рівень життя будують в країні а шизонуте та дике ***** ракети .... й клав він що мільйони живуть за межою бідності.
21.04.2021 14:49 Ответить
А в Украине клали и на то и на другое. Вообще на все клали.
21.04.2021 15:03 Ответить
Кацап не тупи ***** на рф живе, сЦарь там, ти його називаєш путін.
Забувати кацапам про Україну треба й займатися своїм мухосранском-рф.
P. S.
путін- *****.
РФія&рашиссти - ворог.
Крим - Україна.
*****&рашиссти- ПНХ!
22.04.2021 02:49 Ответить
сказки про вундерфвафлю. орки воюют старым совецким хламом, которое впрочем может наделать беды.
а реальность по вундервафлям тем временем такова:
....Начало серийного производства было запланировано на 2017 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-http://minpromtorg.gov.ru-14 [14] , но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-15 [15] . В связи с действием санкций против корпораций https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ОАК и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85 Ростех » срок может быть перенесён на период до 2025 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-17 [17] . При этом сертификация МС-21 ожидается в конце 2021 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#cite_note-18 [18] ,.... (с) кацаповики

все их ракеты и блохолетты без буржуйской авионики и электроники это хлам.
21.04.2021 14:51 Ответить
дурень думкою радіє
21.04.2021 22:08 Ответить
 
 