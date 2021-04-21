Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности

Совершенствование и качественное укрепление вооруженных сил в России идет непрерывно.

Об этом сегодня в ходе послания к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к 2024 году доля современного оружия в российских войсках составит 76%.

"Это очень хороший показатель", - отметил Путин.

"А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%. На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет". Тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат" будет принята на вооружение в конце 2022 года. Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием", - отметил Путин.

По словам Путина, в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты "Циркон".

"Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить с партнерами вопросы, связанные со стратегическим вооружением, международной безопасности", - добавил президент РФ.

