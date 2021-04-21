Кремлевский медиа-менеджер Симоньян заявила, что гордится агентами ГРУ, которые взорвали склад в Чехии и убили двух человек
Кремлевская пропагандистка и редактор Russia Today Маргарита Симоньян оправдывает террористический акт на территории Чехии, в котором погибли люди.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Рустем Адагамов, передает Цензор.НЕТ.
"Симоньян оправдывает террористический акт на территории Чехии, в котором погибли люди. И еще пишет, что гордится террористами и убийцами. Когда она уже попадет под европейские и американские санкции?" - написал он и опубликовал скрин поста Симоньян с соответствующим заявлением.
"Горжусь знакомством с этими отважными парнями, рыцарями мирового покоя и правопорядка", - заявила Симоньян.
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.).
В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.
По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А кто не согласен - русофоб.
Хорошо что это максимум на что они способны. При очень благоприятном стечении обстоятельств
птклмнв - да у немцев даже табуретка бы хотела какого-то равноправия, а не то что Сталин и его тоже усатый друг.
Джаст рид эбаут ит - немного.
Путин ваще ни разу никак не может равнятся, ибо он просто совковое - что? - Х....
Шпили-вили с разведчиками - это не тудой-сюдой с Кеосаяном.....
https://youtu.be/eG8auD4yREI
А зараз дивимося на реакцію. А вона ніяка. Нема заяв від керівництва НАТО, нема тотальної висилки дипломатів свинорейху з усіх країн ЄС, нема навіть нових санкций.
І це ще більше ********** ********* до агресії, фактично потакаючи його імперським прагненням..
І де та жорстка реакція або відповідь "буде обов'язково", як тут пишуть деякі?
Щодо "відповіді колись потім" впевнений: її не буде, від слова "зовсім". Тому що Європа зараз демонструє відверту політичну імпотенцію, та й економічні позиції лаптєстану там нажаль достатньо сильні.
А поки що маємо позавчора заяву на зустрічи МЗС ЄС, що вони ніяких нових санкцій вводити не збираються. І це на тлі накопичення військ агресора на кордонах України, ситуації з Навальним та відвертим знущанням лаптєногих над Європою.
А твій оптимізм звідки? Фантастики начитався, чи свято віриш у підтримку Європи?
Про світові біржи кольорових металів чув? Отож.
Якщо з'явится потреба у міді, то її дуже швидко вирішать. Питання: за яку ціну..
Ти таки видатний нефахівець.
Ти хоча б маєш уяву, як фукнціонують світові біржи?. Це не консервна фабрика у твоєму рідному Бердичеві.
Що таке товарно-сировинні ф'ючерси чув? Ці контракти укладають на ще не видобуту сировину..
Є такий термін: визначення продуктивності видобувного підприємства по показникам: або потреби ринку, або - гірничо-технологічні можливості. А ти мені про екскаватори в забоях.. До речи, вони там можуть з'явитися лише у відповідності до проекту..
Отож, фахівець)) вивчай матчасть, тобі не пощастило, бо ти потрапив на обізнану людину
Ну-ну.
Таким, як ти - неукам та нахабам, треба хоча б іноді давати прочуханки, бо ви начебто есперти в усіх областях, навіть там, де не маєте уяви..
мне тупо не особо круто шо это говно сравнивают с Рейхом.
там как ни как была честь и т.д., а у быдла - см. Тюрьрьма на Лонцкого - И что? отвечай!!
что? где такое еще кроме Мянмы было?
ах да, у мну один дед воевал, правда, воевал бы он против Финляндии - я бы первый был бы шо сказал - смерть оккупанту
Вот так и чехи. Они любят всех и не особо интересуются, что происходит в мире.
Так же, как украинцы совершенно не интересовались войной на Балканах и роли в этом фашистской России.
Вот так и часть граждан европейских стран просто не интересуются, что происходит даже на том же континенте.
у совка - пару миллионов тупо солдиков - туда-сюда - неважно, за шо я и говорю то
Вот это будет интересно посмотреть и их вой послушать....
что и видим по новостях.
ну и да, кто думает шо в ЕС нас тока и думают как принять....
если кто хочет поспорить - сперва рули историю
а ця істерична курва хоче зайти в історію разом із своїм кренделем, коли арцахів приземлили, півтора місяця мовчала разом з іншим кренделем кареном шах назаровим і досі не плаче, що втратили "велику вірменію" і мікрон мовчав, бо указівок від фюрера не було. Вона таки "допригається".
Они давали мне интервью, наврали с три короба, что простые предприниматели, а не спецслужбисты, теперь оказывается, что они меня за дуру держали, но я ими горжусь. Вместо того, чтобы сказать: "Ах вы ж, вруны подлые !"
Это типа, если она утверждает, что не заодно с ними. "Я не такая, я жду трамвая".
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/