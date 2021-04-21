Кремлевский медиа-менеджер Симоньян заявила, что гордится агентами ГРУ, которые взорвали склад в Чехии и убили двух человек

Кремлевская пропагандистка и редактор Russia Today Маргарита Симоньян оправдывает террористический акт на территории Чехии, в котором погибли люди.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Рустем Адагамов, передает Цензор.НЕТ.

"Симоньян оправдывает террористический акт на территории Чехии, в котором погибли люди. И еще пишет, что гордится террористами и убийцами. Когда она уже попадет под европейские и американские санкции?" - написал он и опубликовал скрин поста Симоньян с соответствующим заявлением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не менее шести агентов ГРУ РФ участвовали в подготовке взрывов в Чехии в 2014 году, - Bellingcat

"Горжусь знакомством с этими отважными парнями, рыцарями мирового покоя и правопорядка", - заявила Симоньян.





Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.).

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.