Лукашенко, как и Януковича, хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин

Владимир Путин высказал свое отношение к "покушению" на захватившего власть власть в Беларуси Александра Лукашенко. Он назвал это "вопиющем событием" и выразил удивление, что мировая общественность никак не отреагировала на события.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.

"В мире, к сожалению, похоже уже все уже привыкли к практике политически мотивированным, незаконным санкциям в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня эта практика перерождается в нечно более опасное. Имею ввиду прямую попытку организации госпереворота в Беларуси и готовящемуся убийству президента этой страны. При этом характерно, что такие вопиющие вещи не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что как будто этого нет", - сказал он.

По словам Путина, можно как угодно относиться к Януковичу, Лукашенко, Мадуро и их политике, но организация государственных переворотов - "это уже слишком".

"Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или там к Мадуро в Венесуэле. Повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком", - сказал Путин.

"Как сложилась бы судьба Беларуси, если бы попытка госпереворота реально бы состоялась, как сложилась бы судьба этой страны - об этом никто не думал. Так, как никто не думал и о судьбе Украины, когда государственный переворот осуществлялся в этой стране ", - добавил российский президент.