Лукашенко, как и Януковича, хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин
Владимир Путин высказал свое отношение к "покушению" на захватившего власть власть в Беларуси Александра Лукашенко. Он назвал это "вопиющем событием" и выразил удивление, что мировая общественность никак не отреагировала на события.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.
"В мире, к сожалению, похоже уже все уже привыкли к практике политически мотивированным, незаконным санкциям в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня эта практика перерождается в нечно более опасное. Имею ввиду прямую попытку организации госпереворота в Беларуси и готовящемуся убийству президента этой страны. При этом характерно, что такие вопиющие вещи не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что как будто этого нет", - сказал он.
По словам Путина, можно как угодно относиться к Януковичу, Лукашенко, Мадуро и их политике, но организация государственных переворотов - "это уже слишком".
"Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или там к Мадуро в Венесуэле. Повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком", - сказал Путин.
"Как сложилась бы судьба Беларуси, если бы попытка госпереворота реально бы состоялась, как сложилась бы судьба этой страны - об этом никто не думал. Так, как никто не думал и о судьбе Украины, когда государственный переворот осуществлялся в этой стране ", - добавил российский президент.
АБЛОМ......
С самого утра жители Минска делятся со СМИ фотографиями и видео: в городе замечены большие колонны техники силовиков и сами силовики со щитами. Сообщается, что в Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском. Автобусы, автомобили заграждения, машины с колючей проволокой, штабные легковушки идут непрерывным потоком.
Подписчики независимых телеграм-каналов оставляют следующие сообщения:
«Рядом с Академией МВД заметили десятки людей со щитами».
«Сёння а 9 гадзіне вялікая калона ехала з Маякоўскага на ўнутранае кола МКАД. Грузавыя машыны і аўтобусы з салдатамі і меншыя машыны».
«По трассе Минск-Молодечно тоже колонна военных машин, милиции, прицепы с бухтами колючей проволокой».
«В Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском: «Непрерывный поток служебных автомобилей».
Люди задаются вопросом: в Минске происходит переворот?https://charter97.org/ru/news/2021/4/21/419351/
Это реально галоперидол не поможет.
Это сказал "лидар" "смехдержавы", который за собой на саммит в Австралию потащил консервные банки, чем вынудил, да, вынудил обосраться(от смеху) австралийских моряков, вызвав недоумение даже у тех кто до тех пор думал про Рашку шо она типо хорошая, но ей все завидуют
Сдаюсь, думаю шо Илон Маск прав и мир цифровой, ибо такого шапито не придумаешь нарочно
Знаете какая (с его слов) основная проблема на РФ ?
Никогда не угадаете!
Барабанная дробь.....
Это - АЛИМЕНТЫ !!!
...Миллионы взрослых россиян (мужчин и женщин) должны сообщить местным властям о своем «статусе военнообязанного» (о пригодности к военной службе, номере военно-учетной специальности и пр.). В последние дни были разосланы соответствующие уведомления и электронные письма.
Во времена холодной войны в ходе противостояния блоков эта процедура считалась в ссср предварительным этапом мобилизации.
- Владимир Владимирович, как прошло обращение?...
- На.изделся от души!
вавілонерефія має бути знищена.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/