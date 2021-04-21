РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5305 посетителей онлайн
Новости
11 130 69

Лукашенко, как и Януковича, хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин

Лукашенко, как и Януковича, хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин

Владимир Путин высказал свое отношение к "покушению" на захватившего власть власть в Беларуси Александра Лукашенко. Он назвал это "вопиющем событием" и выразил удивление, что мировая общественность никак не отреагировала на события.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин в среду, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.

"В мире, к сожалению, похоже уже все уже привыкли к практике политически мотивированным, незаконным санкциям в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня эта практика перерождается в нечно более опасное. Имею ввиду прямую попытку организации госпереворота в Беларуси и готовящемуся убийству президента этой страны. При этом характерно, что такие вопиющие вещи не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что как будто этого нет", - сказал он.

По словам Путина, можно как угодно относиться к Януковичу, Лукашенко, Мадуро и их политике, но организация государственных переворотов - "это уже слишком".

"Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или там к Мадуро в Венесуэле. Повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко уверен, что руководство США распорядилось его устранить

"Как сложилась бы судьба Беларуси, если бы попытка госпереворота реально бы состоялась, как сложилась бы судьба этой страны - об этом никто не думал. Так, как никто не думал и о судьбе Украины, когда государственный переворот осуществлялся в этой стране ", - добавил российский президент.

Беларусь (8023) Лукашенко Александр (3647) путин владимир (32231) россия (97355) Янукович Виктор (30793)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Даааа, ШИЗОФРЕНИЯ она **** такая .....
показать весь комментарий
21.04.2021 13:53 Ответить
+29
Убитый яйцом ХАМ:
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 8210
показать весь комментарий
21.04.2021 13:58 Ответить
+22
Агрофюрера хотели закомить картошкой до самой до смерти?...
показать весь комментарий
21.04.2021 13:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даааа, ШИЗОФРЕНИЯ она **** такая .....
показать весь комментарий
21.04.2021 13:53 Ответить
тут такой кипишь, бацьку з децьками убивают, а Запад и ухом не ведет!

АБЛОМ......
показать весь комментарий
21.04.2021 13:56 Ответить
как будто кто то будет реагировать на убийство ПУТИНА наоборот витает в мире вопрос-- почему до сих пор не убиты ЭТИ....
показать весь комментарий
21.04.2021 14:30 Ответить
Заразная...
показать весь комментарий
21.04.2021 22:31 Ответить
и в яму закопать, и надпись написать...
показать весь комментарий
21.04.2021 13:53 Ответить
Агрофюрера хотели закомить картошкой до самой до смерти?...
показать весь комментарий
21.04.2021 13:54 Ответить
Драниками!
показать весь комментарий
21.04.2021 13:56 Ответить
чи прісоєдінєніє, атож...

С самого утра жители Минска делятся со СМИ фотографиями и видео: в городе замечены большие колонны техники силовиков и сами силовики со щитами. Сообщается, что в Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском. Автобусы, автомобили заграждения, машины с колючей проволокой, штабные легковушки идут непрерывным потоком.
Подписчики независимых телеграм-каналов оставляют следующие сообщения:
«Рядом с Академией МВД заметили десятки людей со щитами».
«Сёння а 9 гадзіне вялікая калона ехала з Маякоўскага на ўнутранае кола МКАД. Грузавыя машыны і аўтобусы з салдатамі і меншыя машыны».
«По трассе Минск-Молодечно тоже колонна военных машин, милиции, прицепы с бухтами колючей проволокой».
«В Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском: «Непрерывный поток служебных автомобилей».
Люди задаются вопросом: в Минске происходит переворот?https://charter97.org/ru/news/2021/4/21/419351/
показать весь комментарий
21.04.2021 14:24 Ответить
Прям плакать хочется.....А путлера небось уже раз двадцать...Это мания и старческое монархический психоз.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:54 Ответить
зато все увидели как ты убивал новичком
показать весь комментарий
21.04.2021 13:55 Ответить
когда мир поймет - они хуже Гитлера и Северной Кореи - пора просыпаться- ау Мир
показать весь комментарий
21.04.2021 13:55 Ответить
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 8929
показать весь комментарий
21.04.2021 13:56 Ответить
ах,твою ж ты division...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:37 Ответить
І з'їсти
показать весь комментарий
21.04.2021 13:56 Ответить
хоть и было за что, но не сделали. Убить это не для них. А вот жить и мучиться.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:56 Ответить
вооруденный перевопрот? где доказательства, или ты не президент а ********.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:56 Ответить
на расе есть хорошая давняя традиция -Цареубийство...пора бы уже.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:57 Ответить
Хто хотів убити ? Американці, чи власний народ, якому допекла ваша шайка ?
показать весь комментарий
21.04.2021 13:57 Ответить
еххх, карона расіськай імпєріі..!

Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 8238
показать весь комментарий
21.04.2021 13:57 Ответить
Это сказал "мужик", носящий красную ниточку на руке(!!!)
Это реально галоперидол не поможет.
Это сказал "лидар" "смехдержавы", который за собой на саммит в Австралию потащил консервные банки, чем вынудил, да, вынудил обосраться(от смеху) австралийских моряков, вызвав недоумение даже у тех кто до тех пор думал про Рашку шо она типо хорошая, но ей все завидуют
Сдаюсь, думаю шо Илон Маск прав и мир цифровой, ибо такого шапито не придумаешь нарочно
показать весь комментарий
21.04.2021 13:57 Ответить
Убитый яйцом ХАМ:
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 8210
показать весь комментарий
21.04.2021 13:58 Ответить
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 389
показать весь комментарий
21.04.2021 13:58 Ответить
мне в этом собрании нравится "николай 2" ...особенно покушение на него в Отсу
показать весь комментарий
21.04.2021 22:34 Ответить
Очередная москальская брехня, и про Луку и про Янука.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:58 Ответить
Может Путлера тоже хотят убить. И что? Хотеть не вредно...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:13 Ответить
то есть вооруженного госпереворота в украине не было ?!
показать весь комментарий
21.04.2021 15:16 Ответить
Не скажу за луку, а янучару замочити, ну ду-у-у-же хотілося. Але у нас був МИРНИЙ ПРОТЕСТ, нажаль.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:48 Ответить
Случайно не Петров с Бошировым, не?
показать весь комментарий
21.04.2021 13:59 Ответить
Захід просто знає, що він цього не планував. А вірити можна у що завгодно. Головне, які є докази, а докази непереконливі. Путін заманює Лукашенко у пастку, як у свій час заманив Януковича.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:59 Ответить
чивокуня хотіли не вбити, а набагато гірше - люструвати, і онуків теж!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:00 Ответить
Слушал этого маразматика !
Знаете какая (с его слов) основная проблема на РФ ?
Никогда не угадаете!
Барабанная дробь.....
Это - АЛИМЕНТЫ !!!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:01 Ответить
Замах на п'єдоровича.
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 3505
показать весь комментарий
21.04.2021 14:02 Ответить
"стрыляли" ??
показать весь комментарий
21.04.2021 14:38 Ответить
так а шо не срослось ? Hitman на карантине чи шо ?
Лукашенко, как и Януковича хотели убить, но Запад это как бы не замечает, - Путин - Цензор.НЕТ 7612
показать весь комментарий
21.04.2021 14:02 Ответить
Сам же и организовал постановочное покушение. Чтоб мир повеселить. Не ужели русское население на такое ещё покупается?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:02 Ответить
насєлєніє в ре фе массово ставят под ружйо...

...Миллионы взрослых россиян (мужчин и женщин) должны сообщить местным властям о своем «статусе военнообязанного» (о пригодности к военной службе, номере военно-учетной специальности и пр.). В последние дни были разосланы соответствующие уведомления и электронные письма.
Во времена холодной войны в ходе противостояния блоков эта процедура считалась в ссср предварительным этапом мобилизации.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:28 Ответить
Анекдот.
- Владимир Владимирович, как прошло обращение?...
- На.изделся от души!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:03 Ответить
Новый Петросян, 20 лет на арене.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:06 Ответить
ХОТЕЛИ БЫ УБИТЬ ДАВНО БЫ УБИЛИ В.В. *****
показать весь комментарий
21.04.2021 14:07 Ответить
Ого. Знайдено друге яцйе вбивця!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:08 Ответить
нє-а, другого картоплиною...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:50 Ответить
ШИЗОФРЕНИЯ МОЗАИЧНАЯ ПСИХОПАТИЯ ПРИЗНАКИ ДЕБИЛИЗМА ЭТО ПРИСУТСТВУЕТ У ОБЕИХ ДИКТАТОРОВ ПУЙЛА И ЛУКАШИЗДИКА!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:10 Ответить
Ой дурак...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:10 Ответить
тоже яйцом?!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:11 Ответить
Все уже привыкли к российской брехне, поэтому реакции нет.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:11 Ответить
блд. це все на внутрішній лохторат, на скрепных. їх запоребриком більше половини але аж ніяк 78. але це не відміняє того що вавілон ерефія має бути знищена.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:17 Ответить
Якби хотіли, то би вбили. 😊 То не проблема.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:28 Ответить
Сказочки старой мрази.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:34 Ответить
Посыл ясен - царь один и избирают только его. Ничтожество, так введи монархию официально в рф
показать весь комментарий
21.04.2021 14:36 Ответить
Запад должен ввести санкции против "рф" за попытку убийства лукашенко и януковича - больше в мире никто не занимается убийствами.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:36 Ответить
"Як щоб бажали, то б і вбили!" В. Пуйоло (цитата)
показать весь комментарий
21.04.2021 14:38 Ответить
"Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или там к Мадуро в Венесуэле. (как угодно не получится относится к тиранам .ибо ко всем им одинаково относится народ толи в Белорусии,толи в Венесуеле,или в Украине ,а то глядишь и президента,который оккупирует соседние территории и развязывает с ним войну(((((тогда на такое способен лишь к,,йло и как угодно не получается .)Повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Ленин в 1917 году совершил государственный переворот и Борис Ельцин совершил такой же государственный переворот в рабсеи в результате которого ,"капутин" стал презом всея рабсеи.Он тоже нелегитимный пре3,14сдент .который стал таковым ,в результате государственного переворота
показать весь комментарий
21.04.2021 14:42 Ответить
"Коли Януковощ втікав з України в Растов його машину ззовні обстріляли, а з середини обіSрали" (с) з газет...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:47 Ответить
Ну может и хотели, только оба живее всех живых. А вот Немцов, например, нет...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:50 Ответить
Если бы снайперы не убивали людей в Киеве, то Януковича никто бы не трогал.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:56 Ответить
Это янукович устроил переворот. Мы двигались в Европу, а он сломал все.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:57 Ответить
Ну, что наши змагары очень не любят Лукашенко, это давно не секрет. Так что они все могут.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:06 Ответить
Литвин, такие как ты ябатьки быстрее его языками до смерти залижут.Лезите с ними во все труднодоступные места по поводу и без.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:29 Ответить
Как мы ни старались, но Запад не замечает.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:14 Ответить
Овоща убивали яйцом, а таракана - картофелиной?
показать весь комментарий
21.04.2021 15:38 Ответить
Как говорил путен: хотели бы убить, убили бы.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:01 Ответить
Вас людоедов не убить, а четвертовать надо, сколько людей вы заради своей вечной власти згнобили.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:20 Ответить
Дуже шкода що путінга НІХТО не хотів вбити... а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
показать весь комментарий
21.04.2021 20:50 Ответить
Первое покушение на Яныка было яйцо)
показать весь комментарий
21.04.2021 23:11 Ответить
Яка маячня!!!
показать весь комментарий
22.04.2021 11:22 Ответить
 
 