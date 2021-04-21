Ситуация с коронавирусом стабилизируется, но это не значит, что можно вернуться к массовым гуляниям и вечеринкам, - Шмыгаль

Украина выходит из очередной волны коронавируса, но это не означает, то вирус исчез.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется. Не только с точки зрения новых случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей", - отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, массовые собрания людей на Пасху могут привести к новой волне коронавируса.

