Ситуация с коронавирусом стабилизируется, но это не значит, что можно вернуться к массовым гуляниям и вечеринкам, - Шмыгаль

Ситуация с коронавирусом стабилизируется, но это не значит, что можно вернуться к массовым гуляниям и вечеринкам, - Шмыгаль

Украина выходит из очередной волны коронавируса, но это не означает, то вирус исчез.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется. Не только с точки зрения новых случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей", - отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, массовые собрания людей на Пасху могут привести к новой волне коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до конца июня, - Шмыгаль. ВИДЕО

+4
Десь заплакав Тищенко...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:07 Ответить
+3
Дружбану преЗЕдента, Коляну Тищенку це розкажи, шавка Ахметовська
показать весь комментарий
21.04.2021 14:08 Ответить
+3
И шо????
Где штрафы зеленым чинушам?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:09 Ответить
