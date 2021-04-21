Радиолокационная станция "Дуга" в Чернобыле внесена в Госреестр недвижимых памятников Украины, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики инициировало внесение "Дуги" в Госреестр для дальнейшего ее сохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер - зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие - не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории. Поэтому сейчас мы работаем над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников. Наша цель - предотвращение уничтожения, когда это возможно", - подчеркнул Ткаченко.

Хотя сама "Дуга" и подверглась радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы, объект является одной из визитных карточек Зоны и ее символом.

Отмечается, что это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом.

