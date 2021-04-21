Радиолокационная станция "Дуга" в Чернобыле внесена в Госреестр недвижимых памятников Украины, - Ткаченко
Министерство культуры и информационной политики инициировало внесение "Дуги" в Госреестр для дальнейшего ее сохранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
"К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер - зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие - не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории. Поэтому сейчас мы работаем над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников. Наша цель - предотвращение уничтожения, когда это возможно", - подчеркнул Ткаченко.
Хотя сама "Дуга" и подверглась радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы, объект является одной из визитных карточек Зоны и ее символом.
Отмечается, что это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом.
Это символ бессмысленности совка.
Это Дугу строили тысячи людей, угрохали тысячи тонн металла, миллионы рублей...
А американцы взяли ручку, бумагу - и создали новый проект, который сделал этого монстра неэффективным.
Моё мнение: её надо было уже давно распилить на металл, из которого создать боевой корабль украинского флота.
Это что анекдот?
"Дуга" - здоровенная РЖАВАЯ конструкция.
Ее невозможно ни восстановить, ни законсервировать.
Она будет разрушаться все возрастающими темпами.
Они просто бессмысленно тратят деньги.