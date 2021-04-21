РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5205 посетителей онлайн
Новости
4 134 16

Радиолокационная станция "Дуга" в Чернобыле внесена в Госреестр недвижимых памятников Украины, - Ткаченко

Радиолокационная станция "Дуга" в Чернобыле внесена в Госреестр недвижимых памятников Украины, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики инициировало внесение "Дуги" в Госреестр для дальнейшего ее сохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер - зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие - не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории. Поэтому сейчас мы работаем над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников. Наша цель - предотвращение уничтожения, когда это возможно", - подчеркнул Ткаченко.

Хотя сама "Дуга" и подверглась радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы, объект является одной из визитных карточек Зоны и ее символом.

Отмечается, что это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наша задача - внесение отдельных объектов Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - Ткаченко

Автор: 

памятник (2244) Ткаченко Александр (429) Чернобыль (514) Зона отчуждения (280)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Вот хотябы поэтому ее нужно сохранить!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:36 Ответить
+3
Та чого Ви так?Египетські піраміди це ж теж символ бездумного вірування у існування життя після смерті.І в щоб побудувати ці піраміди,хтось колись зігнав на роботу тисячі людей і витратив на це будівництво купу коштів.З тої кількості каменю,з якого є побудовані ці піраміди можна побудувати не одне місто,але ж ніхто ці піраміди не розбирає,хоча давним давно відомо,що ці піраміди є звичайнісіньким цвинтарем.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:42 Ответить
+2
Зачем?
Это символ бессмысленности совка.
Это Дугу строили тысячи людей, угрохали тысячи тонн металла, миллионы рублей...
А американцы взяли ручку, бумагу - и создали новый проект, который сделал этого монстра неэффективным.
Моё мнение: её надо было уже давно распилить на металл, из которого создать боевой корабль украинского флота.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...лиш мілітарним образом епохи Чорнобиль-2 над лісом проплива"
показать весь комментарий
21.04.2021 14:22 Ответить
Зачем?
Это символ бессмысленности совка.
Это Дугу строили тысячи людей, угрохали тысячи тонн металла, миллионы рублей...
А американцы взяли ручку, бумагу - и создали новый проект, который сделал этого монстра неэффективным.
Моё мнение: её надо было уже давно распилить на металл, из которого создать боевой корабль украинского флота.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:26 Ответить
Корабель смертників.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:36 Ответить
Вот хотябы поэтому ее нужно сохранить!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:36 Ответить
Та чого Ви так?Египетські піраміди це ж теж символ бездумного вірування у існування життя після смерті.І в щоб побудувати ці піраміди,хтось колись зігнав на роботу тисячі людей і витратив на це будівництво купу коштів.З тої кількості каменю,з якого є побудовані ці піраміди можна побудувати не одне місто,але ж ніхто ці піраміди не розбирає,хоча давним давно відомо,що ці піраміди є звичайнісіньким цвинтарем.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:42 Ответить
Какое великое достижение! ....а вдоль дороги мертвые с косами стоят....и поле такое Зе-леное,Зе-Леное и все Порохом покрыто
показать весь комментарий
21.04.2021 14:27 Ответить
та дайте ткаченку сразу глобус золотой,нэ мордуйтэ сми...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:30 Ответить
"внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО"

Это что анекдот?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:35 Ответить
нет, это - РАСПИЛ.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:38 Ответить
БРЕДЯТИНА.
"Дуга" - здоровенная РЖАВАЯ конструкция.
Ее невозможно ни восстановить, ни законсервировать.
Она будет разрушаться все возрастающими темпами.
Они просто бессмысленно тратят деньги.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:38 Ответить
Кто сказал что домик за городом и пару лямов под кроватью это бессмысленная трата денег?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:41 Ответить
прогуливал, дядя Вова?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:55 Ответить
Моя специальность. 5Н32. В училище ее учил. Под Николаевом такая же стояла, в Калиновке и в Луче. Кста, в Чернобыле приемник, передатчик в Любече.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:52 Ответить
На фото і відео вона не така вражаюча, як тоді, коли бачити на власні очі.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:47 Ответить
 
 