РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5205 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 499 15

В соцсетях распространяются слухи об изменении сроков прохождения военной службы. Это не соответствует действительности, - Генштаб

армия,призыв,всу

В настоящее время в соцсетях активно распространяется информация о якобы изменении сроков прохождения срочной военной службы, что не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Настоятельно рекомендуем не пользоваться неподтвержденной информацией, не распространять слухов и тщательно проверять данные, которые непосредственно касаются Вооруженных Сил Украины. Учитывая информационные манипуляции со стороны Российской Федерации, направленные на создание в медиапространстве негативного имиджа Украины в целом и ее Вооруженных сил в частности, призываем пользоваться только проверенной информации, которую вы всегда можете найти на официальных страницах в социальных сетях ВС Украины, Генерального штаба, органов военного управления на сайте Вооруженных Сил Украины и Минобороны", - следует из сообщения.

Согласно статье 23 Закона Украины, сроки срочной военной службы в календарном исчислении устанавливаются: для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, - до 18 месяцев; для лиц, которые на момент призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования "магистр" - до 12 месяцев.

Читайте также: Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой: отменило обязательство фирмы-поставщика обновлять неприкосновенный запас продуктов

Также подчеркивается, что срок прохождения срочной военной службы определяется законодательством Украины в зависимости от наличия у лица соответствующей степени высшего образования (магистр), а не фактом получения высшего образования.

"В настоящее время военнослужащие срочной военной службы в Вооруженных Силах Украины привлекаются в первую очередь к обеспечению жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях). Как и ранее, военнослужащие срочной военной службы Вооруженных Сил Украины к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил не привлекаются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (6999) дезинформация (357) призыв (746)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
все знают, что это Порошенко подбросил ему такое обещание
показать весь комментарий
21.04.2021 14:29 Ответить
+2
Интерестно что по этому поводу думает мыкола тищенкои и вава зеленских
показать весь комментарий
21.04.2021 14:30 Ответить
+2
Опять Петя виноват ?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеля обещал контрактную армию .
показать весь комментарий
21.04.2021 14:26 Ответить
все знают, что это Порошенко подбросил ему такое обещание
показать весь комментарий
21.04.2021 14:29 Ответить
Опять Петя виноват ?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:31 Ответить
а разве есть другие варианты ?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:32 Ответить
мне белый билет положен
показать весь комментарий
21.04.2021 16:08 Ответить
Служить СВОЕЙ РОДИНЕ надо со дня РОЖДЕНИЯ до дня СМЕРТИ !!!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:27 Ответить
Интерестно что по этому поводу думает мыкола тищенкои и вава зеленских
показать весь комментарий
21.04.2021 14:30 Ответить
Надо , согласен . Но не 1.5 года , а за деньги и призвание .
показать весь комментарий
21.04.2021 14:33 Ответить
уклонистов из лиги зубоскалов ждёт великое будущее...в смысле длительные и болезненные условия отбывания...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:41 Ответить
Оці недодепутати Згідно з новим Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. скасували освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» в Україні і тепер більшість людей,які закінчують вузи лише отримують лише рівень "бакалавр",і служіть "лохи" півтора року,ну не кондоми?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:41 Ответить
служили с высшим при сссре 1.5года и лапти не отпадали,сейчас с айфонами тем более....
показать весь комментарий
21.04.2021 15:28 Ответить
Справа в тому,що внесли зміни в закон про вищу освіту,а в закон про військовий обовязок зміни не внесли,син пішов добровільно на срочку,казали,що служитиме рік,а потім бац,а хер вам-служи півтора!
показать весь комментарий
21.04.2021 15:35 Ответить
Ааа,тоді лише максимально із користю....служба є служба...
показать весь комментарий
21.04.2021 15:38 Ответить
зайорзались уклоністи
показать весь комментарий
21.04.2021 16:23 Ответить
 
 