В соцсетях распространяются слухи об изменении сроков прохождения военной службы. Это не соответствует действительности, - Генштаб

В настоящее время в соцсетях активно распространяется информация о якобы изменении сроков прохождения срочной военной службы, что не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Настоятельно рекомендуем не пользоваться неподтвержденной информацией, не распространять слухов и тщательно проверять данные, которые непосредственно касаются Вооруженных Сил Украины. Учитывая информационные манипуляции со стороны Российской Федерации, направленные на создание в медиапространстве негативного имиджа Украины в целом и ее Вооруженных сил в частности, призываем пользоваться только проверенной информации, которую вы всегда можете найти на официальных страницах в социальных сетях ВС Украины, Генерального штаба, органов военного управления на сайте Вооруженных Сил Украины и Минобороны", - следует из сообщения.

Согласно статье 23 Закона Украины, сроки срочной военной службы в календарном исчислении устанавливаются: для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, - до 18 месяцев; для лиц, которые на момент призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования "магистр" - до 12 месяцев.

Также подчеркивается, что срок прохождения срочной военной службы определяется законодательством Украины в зависимости от наличия у лица соответствующей степени высшего образования (магистр), а не фактом получения высшего образования.

"В настоящее время военнослужащие срочной военной службы в Вооруженных Силах Украины привлекаются в первую очередь к обеспечению жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях). Как и ранее, военнослужащие срочной военной службы Вооруженных Сил Украины к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил не привлекаются", - добавили в Генштабе.