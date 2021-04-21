РУС
Суд оккупантов в Крыму приговорил украинского десантника Добринского к трем с половиной годам тюрьмы, - Денисова

Суд оккупантов приговорил украинского военнослужащего Евгения Добринского к трем с половиной годам лишения свободы по сфабрикованному делу.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что подконтрольный оккупационной власти так называемый "Джанкойский районный суд", во временно оккупированном Крыму, вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных Сил Украины Евгению Добринскому за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств. Нашего соотечественника осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - подчеркивает она.

Денисова также отметила, что осуждает действия подконтрольного оккупационной власти суда, ведь уголовное дело является сфабрикованным.

"Доказательства, предоставленные суду стороной защиты во время судебных заседаний, свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего. Считаю недопустимым преследование наших граждан за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины и осуждаю действия оккупационных властей, которые продолжают нарушать международные договора и нормы международного права. Призываю представителей международного сообщества продолжать давление на РФ, чтобы остановить незаконные преследования и судилища над гражданами Украины и освободить всех пленников Кремля", - подытожила Денисова.

Читайте также: Оккупанты в Крыму продлили арест задержанному украинскому десантнику Добринскому до 5 июня, - адвокат

Напомним, 30 мая 2020 года возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

3 июня 2020 г. подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.

3 июня 2020 г. подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.

Относительно украинского военного возбуждено уголовное дело "о незаконном пересечении границы России". Также российские силовики утверждают, что "при осмотре у него обнаружили вещество, вероятно, наркотик, ее отправили на экспертизу". Позже ему добавили еще одно обвинение - "контрабанда наркотиков".

+6
Он был на посту, его похитили кацапы
21.04.2021 14:46
+5
Два моменти: Пемшй - що Добринсьаий забув у Криму? Другий. Яка відповідь держави Україна на такі ворожі дії? Де обмінний фонд, який минула влада успішно поповнювала?
21.04.2021 14:42
+5
Рашисты похищают наших военных и сажают их по фейковым делам. А в это время квартальное чучело закупает у кацапов электричество на миллиарды баксов. Кому война, а кому "прибарахлится" и "свалить из этой страны"
21.04.2021 14:45
Два моменти: Пемшй - що Добринсьаий забув у Криму? Другий. Яка відповідь держави Україна на такі ворожі дії? Де обмінний фонд, який минула влада успішно поповнювала?
21.04.2021 14:42
Он был на посту, его похитили кацапы
21.04.2021 14:46
Це я знаю. Питання в тому, як таке можливо? Як може на посту бути одна людина? Це не внутрішній пост біля караулки.
21.04.2021 14:48
Так же как украинцы в 2016 году осуществили успешный рейд в Крым и вернулись назад. В их составе был нынешний глава разведки ГУР.
21.04.2021 22:51
У 2016 році таке було можливо. Тепер за таке знімають голову. Свої ж. І відрікпються, як від Журавля.
21.04.2021 23:06
На посту и без оружия, враг через 200 метров.
21.04.2021 14:49
Не провоцировать ,а то путин нападет
21.04.2021 16:11
На погранпосту по одному не стоят... Это не часовой у склада
21.04.2021 22:53
Рашисты похищают наших военных и сажают их по фейковым делам. А в это время квартальное чучело закупает у кацапов электричество на миллиарды баксов. Кому война, а кому "прибарахлится" и "свалить из этой страны"
21.04.2021 14:45
Это понятно..но то что они общаются с кацами и контрабасик идет я почему то уверен на 100%...и шо там еще крутится одному богу известно....может был кидок и пошел узнать шо за дела тоже не удивлюсь
21.04.2021 22:56
Да Людмила тут дело посложнее чем наркокурьеров из таиланда освобождать.
21.04.2021 14:48
Я смотрю здесь все забыли как этот десантник бухой в стельку сам поперся к кацапам в руки? Вспомните, а то про оружие все кричат, адекватный ответ на похищение - а здесь просто бухое *************
21.04.2021 15:07
А как он туда прошел тоже вопрос...поля заминированы...проход только через погранпосты...
Кацы прошли минное поле...ну может быть...
Плыли через сиваш? тоже может быть...
Но не верю...
21.04.2021 22:59
 
 