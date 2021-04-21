"Не могу понять, как я выжил": Президент ФК "Ингулец" Поворознюк рассказал подробности покушения на него
В поселке Петрово Кировоградской области из-за взрыва гранаты едва не погиб президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Футбол".
По словам Поворознюка у него сейчас все нормально и он находится в больнице.
"Ни с чем не связываю этот инцидент. Не могу понять, как это случилось. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Когда ты сидишь и говоришь, просто ни о чем, улыбаемся все, и тут чудак вытаскивает гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил. Это сделал человек, который был с нами в компании. Меня накрывает столом, это меня и спасло. Столы и иконы меня накрывают, это меня и спасло. Из клуба всю ночь звонили", - отметил президент футбольного клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что в комнате с президентом футбольного клуба "Ингулец" Поворознюком взорвалась граната.
взрывали мол, за правду мол, выжил мол
Після такого не погано було би якусь добру справу зробити.
Наверное, не договорились, что сеять - коноплю или мак