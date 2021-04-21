РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5103 посетителя онлайн
Новости
9 806 21

"Не могу понять, как я выжил": Президент ФК "Ингулец" Поворознюк рассказал подробности покушения на него

"Не могу понять, как я выжил": Президент ФК "Ингулец" Поворознюк рассказал подробности покушения на него

В поселке Петрово Кировоградской области из-за взрыва гранаты едва не погиб президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Футбол".

По словам Поворознюка у него сейчас все нормально и он находится в больнице.

"Ни с чем не связываю этот инцидент. Не могу понять, как это случилось. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Когда ты сидишь и говоришь, просто ни о чем, улыбаемся все, и тут чудак вытаскивает гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил. Это сделал человек, который был с нами в компании. Меня накрывает столом, это меня и спасло. Столы и иконы меня накрывают, это меня и спасло. Из клуба всю ночь звонили", - отметил президент футбольного клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что в комнате с президентом футбольного клуба "Ингулец" Поворознюком взорвалась граната.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жителя Харькова ударили по голове и пытались подорвать гранатой. ФОТО

Автор: 

взрыв (6914) граната (1033) покушение (1061) футбол (3593)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Классные у тебя кореша а шо вы там нюхали ???
показать весь комментарий
21.04.2021 14:43 Ответить
+4
Столы и иконы меня накрывают А до этого чем накрыло? Чем упоролись?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:49 Ответить
+3
Вижив і молодець.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Классные у тебя кореша а шо вы там нюхали ???
показать весь комментарий
21.04.2021 14:43 Ответить
Вижив і молодець.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:44 Ответить
значит Премьером будет.
взрывали мол, за правду мол, выжил мол
показать весь комментарий
21.04.2021 14:44 Ответить
сало защитило...теперь думай о кошерном производстве пропитания...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:45 Ответить
Напевне вищі сили допомогли, можливо це натяк на щось.
Після такого не погано було би якусь добру справу зробити.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:47 Ответить
Помню году в девяносто каком-то у нас была такая история ,сидели в домике на море ,и вдруг один тип ,достал лимонку ,дёрнул чеку и вышвырнул её в окно ,а на дворе ночь и под окном трава по пояс ,ну мы ему палец к гранате полотенцем привязали и повели на берег ,там кое-как он эту гранату швырнул в воду и даже рыбки чуток всплыло ...но каких он получил люлей это надо было видеть ...но нам то было лет по двадцать а тау взрослые дядьки .
показать весь комментарий
21.04.2021 14:47 Ответить
Столы и иконы меня накрывают А до этого чем накрыло? Чем упоролись?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:49 Ответить
пузо спасло спортсмена
показать весь комментарий
21.04.2021 15:08 Ответить
Кабаки и бабы доведут до цугундера. (с)
показать весь комментарий
21.04.2021 15:14 Ответить
какие там бабы у больного зеркальной болезнью
показать весь комментарий
21.04.2021 15:17 Ответить
О, поверь. Трахаются не меньше худых.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:59 Ответить
не смеши
показать весь комментарий
21.04.2021 16:01 Ответить
Ты видно очень юный, раз не знаешь простых вещей. В Гугле не забанили? Ок, помогу. https://pornolampa.net/videos/2859/ Дзырь .
показать весь комментарий
21.04.2021 16:19 Ответить
шлюхи работают даже по зоо
показать весь комментарий
21.04.2021 16:33 Ответить
Ага. А по-твоему они вызывали порядочных дам?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:51 Ответить
Да уж.Столы спасают, доказано Гитлером
показать весь комментарий
21.04.2021 15:24 Ответить
Прям рассказ белого й пушистого.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:30 Ответить
Повезло,что был под столом.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:22 Ответить
Жаль, что выжил
показать весь комментарий
21.04.2021 16:49 Ответить
Только промолчал, что гранату бросил его агроном !
Наверное, не договорились, что сеять - коноплю или мак
показать весь комментарий
21.04.2021 17:16 Ответить
цепура знатная. там ещё златой хрест на кило на жирном пузе.
показать весь комментарий
22.04.2021 00:09 Ответить
 
 