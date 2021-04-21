РУС
В Ивано-Франковской области испортили 492 дозы COVID-вакцины Covishield: медики не знали, как правильно набирать препарат из флакона, - ОГА. ВИДЕО

В ходе кампании по вакцинации в Украине в Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield. Это больше 80% потерянных доз во всей Украине.

Об этом в эфире областного телеканала "Галичина" заявил замдиректора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что с начала вакцинации на Прикарпатье утратили 492 дозы или 84% от всех потерянных доз в Украине. Например, Львовская область потеряла всего 17 доз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Минздраве просят сообщать о случаях COVID-вакцинации вне очереди: Этого быть не должно. ВИДЕО

По словам, Дзьомбака, это произошло из-за того, что во флаконах с Covishield нет градуировки, и медики не использовали оставшуюся дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше остальных.

"… мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение… Этот вопрос уже закрыт", - подчеркнул он.

Он отметил, что когда во флаконе остается последняя доза, то кажется, что там меньше вакцины.

"И из-за боязни, что будет введена не та доза, то получилось так, что оставалось во флаконе. Больше всего переживалось, чтобы эти дозы ни были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нет", - добавил чиновник.

вакцина (3815) карантин (16729) Ивано-Франковская область (955) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+16
Шприц має градуювання. Відомо який об'єм у флаконі... щось нас дурять.
21.04.2021 14:53 Ответить
+15
Ага. Медсестри вперше в житті бачили вакцину.
21.04.2021 14:47 Ответить
+14
Гребанна стидоба.... Боже, таке молоти язиком, медики вперше шприц побачили, як макаки не могли розібрати що там таке та що з ним робить та викидали вакцину... 500 доз.... Фейспалм... Невже знайдуться ті хто в це повірить? СПИ@ДИЛИ вакцину, а повісили на бідних медиків.... Хто всравсь?! - невістка...
21.04.2021 14:54 Ответить
Точно, вони ж проходили стажування на виробництві, їм пояснили, що в одній ампулі 2 дози, а вони он які тупі. А може то не вони, а ті ідіоти, які таким чином все то організовують?
21.04.2021 14:57 Ответить
В ампулі 10 доз
21.04.2021 15:54 Ответить
Не сходиться, бо 492 не кратне 10. Мало пропасти, скажімо 500 або 490 доз. Їх тупо вкрасти, а на медсестер списати.
21.04.2021 16:04 Ответить
может 9 брали, а 10-ю выбрасывали?
21.04.2021 22:55 Ответить
Разумеется!
Градуировки может и нет, но на флаконе написан точный объем. Да и всем было известно, что там именно 10 доз!. Сколько они набирали в шприц, думаю им было известно (шприцы для вакцин довольно точные).
Учитывая, что там 10 доз по 0,5 мл., то математика там не сложная.
И как то так интересно произощло что тупили именно в Ивано-Франковске - прям на всех медиков нашло затмение!!!!
21.04.2021 14:59 Ответить
они не читают то, что на флаконах написано. Страшно представить, как они вообще работают.
21.04.2021 15:04 Ответить
Все они читают! Просто нагло врут - продали 500 доз "на лево" (нужным людям), а когда прижали, придумали идиотское объяснение
21.04.2021 16:23 Ответить
После того, как два года назад проголосовали за скомороха на посаду Гетьмана во время войны, я уже не сомневаюсь в мудрости нарида.
21.04.2021 14:50 Ответить
эти за Пороха голосовали.
21.04.2021 15:05 Ответить
Це у Львівській обл. за Петю голосували, а на Станіславщині таки Зе виграв... Загиблі бійці в УПА від такого либонь в могилах переверталися!
21.04.2021 15:10 Ответить
год не прошел даром....
мы все не спим?
Европа чо
21.04.2021 14:52 Ответить
В Ивано-Франковской области испортили 492 дозы COVID-вакцины Covishield: медики не знали, как правильно набирать препарат из флакона, - ОГА - Цензор.НЕТ 4561
21.04.2021 14:52 Ответить
"ипорченные" дозы уже иммунитет нарабатывают родне этих типа тупых медсестер
21.04.2021 14:53 Ответить
Не виключено. Бо треба було біля 500 флаконів перевести, щоб дійшло, що щось не так. Це їх так міністр навчив, чи він ні до чого? Чи самі дурника включили, але теж, до чого тут міністр...
21.04.2021 14:59 Ответить
да не балуйтесь, ніяка медсестра б не ризикнула б вкрасти дозу для рідні без вказівки ГлавВрача... Їм сказали залишить стільки то доз для БЛАТНИХ - вони бідні не мають права й пікнути... а потом їх же й тупими обзивають... бідні медики...
21.04.2021 15:29 Ответить
Я ж написал " типа тупые".500 испорченных доз,это 500 флаконов, 5000 вакцинаций.ясен пень,что такое количество не одна бригада колола,приказ свыше " испортить",медсестер тоже замазали возможностью уколоть родню,чтобы помалкивали
21.04.2021 20:33 Ответить
а помш. как в Иванофранковске я подари тебе Сваровски
21.04.2021 14:53 Ответить
А це ближче до реальності.
21.04.2021 14:58 Ответить
Никогда вакцинацию,не проведем.То конь упал,то куй,не встал...
21.04.2021 14:54 Ответить
может и так.
21.04.2021 15:06 Ответить
В Ивано-Франковской области испортили 492 дозы COVID-вакцины Covishield: медики не знали, как правильно набирать препарат из флакона, - ОГА - Цензор.НЕТ 8287
21.04.2021 14:55 Ответить
Боже какой ужас) Желающих привиться от недугов лишили чудо-бадяги
21.04.2021 15:00 Ответить
Что за страна?))
21.04.2021 15:02 Ответить
А така країна, яка перекладе ваше фамільйо - Гімнопівденне.
21.04.2021 15:04 Ответить
Вот это "организация процесса". Т.е никакого инструктажа с медперсоналом-НЕБЫЛО! Может там и температурный режим хранения не соблюдается, и не только там?
21.04.2021 15:05 Ответить
Я думаю Степашка вообще это ширево бракованным привез
21.04.2021 15:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=goFIxxWru78 Остров невезения
21.04.2021 15:10 Ответить
Та да! Злобниц Порошенко не провів інструктаж. До чого тут Зєлєнскій із своїм вішаком для дорогого пальта Степановим?
21.04.2021 15:12 Ответить
Степашка забыл инструкцию к вакцине из Индии привезти. Или она была на языке хинди...
21.04.2021 15:19 Ответить
Пишут, вакцинацией во всем мире занимаются бригады всяких парамедиков и волонтеров. Иначе двадцать лет будут вакцинироваться усилиями одних докторов. Тут же три с половиной медкалеки не могут кубиковым шприцом управлять. Но про американскую зарплату знают больше самих американских медиков.
21.04.2021 15:27 Ответить
На "черном рынке" в тех же больницах инъекция против КОВИД стоит 100$! Вот и считайте 492 дозы по 100$ - 49200 убитых енотов! Ну неплохо... А все списали на математику....
21.04.2021 15:29 Ответить
Потом удивляется народ откуда на западенщине дома по несколько сот тысяч долларов по селам.
21.04.2021 15:31 Ответить
В Івано-Франківській області зіпсували 492 дози COVID-вакцини Covishield: медики не знали, як правильно набирати препарат із флакона, - ОДА - Цензор.НЕТ 7597 Інструкцію треба
21.04.2021 15:31 Ответить
наверное родствеников вкололи, а вы думаете сейчас пфайзером в домах престарелых колят? Проблема совсем не в этом
21.04.2021 15:48 Ответить
..они и голосовали так же
21.04.2021 16:10 Ответить
Нихрена не понял . какая доза . для 200- кг Вирастюка и тощего 50-кг задохлика и доза одна ...что он плетет . скажи что холодильником не пользовались и вакцина протухла ..а не пара капель туды-сюды и вдруг испортили .Собрались дилетанты апагаварить .
21.04.2021 16:36 Ответить
Шо за невтрисрак понабирали сколько людей можно было спасти якой министр такие и медики шо так не везет нашей стране дебилов и сам себе ответил.
21.04.2021 18:18 Ответить
Чего удивляться, они в Трускавцах не обучались, имею ввиду медперсонал.
21.04.2021 19:27 Ответить
Они из 73%. Не удивительно, если они выбрали в президенты такое чучело, а Ивано-ФрАнкивск поголовно голосовал за вовочку, то откуда там мозги, чтобы разрулить с вакциной.
21.04.2021 20:47 Ответить
"медики не знали, как правильно набирать препарат" ну,що тут можна прокоментувати....це ж Україна.
21.04.2021 21:41 Ответить
Ну так новые лица. 73% этому только рады. Ведь хуженибудит...
21.04.2021 22:16 Ответить
 
 