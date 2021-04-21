COVID-19 можно заболеть даже при наличии высокого уровня антител: коронавирус получил клинически значимые мутации, - Голубовская
Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусу.
Об этом говорится в сообщении проекта Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", - заявила Голубовская.
По ее словам, ранее медицинское сообщество считало, что третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией "испанки", будет легче, чем две предыдущие. Но коронавирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие пандемии COVID-19 крайне трудно.
Правильно,надо вакцинироваться,и получить такие последствия,как в Америке...
https://www.youtube.com/watch?v=TkMtVZCWWUI https://www.youtube.com/watch?v=TkMtVZCWWUI
никто ничего толком не знает,и чего ожидать непонятно
Надягнемо на вс маску і ви будете дихати со2, а коли почне ставати зле, ми скажемо, що, це був коронавірус.
Её за это платят,очевидно же.
Я все розумію, вірус є, але ці танці з бубнами: то - купа "експертів" одне на одному, то вони ні чорта не знають і передбачити не можуть. То закрийтеся і не довбіть людям голову.
Головне, що вакцинки склепали: тут вони все =знали=. А далі - ні.
Ну, невже ні одне зі сторони не бачить, що це все виглядає жалюгідно. Суперечливі і нічим не підтверджені "методи боротьби", одне кричить про катастрофу, друге вилазить - =третя хвиля йде на спад,смертність зменшиться, але починається четверта=, =ой, купа мутацій, кінець світу=.
У нас сьогодні теж черговий =експерт= повторив те саме: щеплення не убезпечує ні від хвороби, ні від її передачі іншим. І товче, що поводитися потрібно так, ніби ти не вакцинований і продовжувати дотримуватися усіх заходів. Але, типу, це вбереже від мутацій - ??? На якій підставі ? Ви ж нічого не знаєте, =вчені=.
І з АЗ: розпорядження ж було, що молодшим 60-ти - ні. Але Квебек вирішив колоти тих, кому 45. Один раз пишуть 45+, другий 45 і молодшим ... Люди повністю дезорієнтовані ...
Я вже навіть не знаю, що і куди =можна=, а що =ні=.