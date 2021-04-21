РУС
COVID-19 можно заболеть даже при наличии высокого уровня антител: коронавирус получил клинически значимые мутации, - Голубовская

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусу.

Об этом говорится в сообщении проекта Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", - заявила Голубовская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковской области испортили 492 дозы COVID-вакцины Covishield: медики не знали, как правильно набирать препарат из флакона, - ОГА

По ее словам, ранее медицинское сообщество считало, что третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией "испанки", будет легче, чем две предыдущие. Но коронавирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие пандемии COVID-19 крайне трудно.

+6
Ви досі не вірите у ковід? Тоді ми йдемо до вас)))
Надягнемо на вс маску і ви будете дихати со2, а коли почне ставати зле, ми скажемо, що, це був коронавірус.
21.04.2021 15:41 Ответить
+5
Звучить, як виправдання - нафіга та вакцина, коли КОВІД хапає навіть тих, у кого є антитіла. Вішак для дорогого пальта Степанов вдячно глянув на писанину Голубовської.
21.04.2021 15:18 Ответить
+5
короче,ситуация как в январе прошлого года...
никто ничего толком не знает,и чего ожидать непонятно
21.04.2021 15:24 Ответить
Звучить, як виправдання - нафіга та вакцина, коли КОВІД хапає навіть тих, у кого є антитіла. Вішак для дорогого пальта Степанов вдячно глянув на писанину Голубовської.
21.04.2021 15:18 Ответить
різниця наскільки сильно "хапає"
21.04.2021 15:38 Ответить
Знову ця мерзота виповзла зі своїми страшилками. Йдіть накуй, проплачені панікери, зі своїм барановірусом та дурантіном.
21.04.2021 16:36 Ответить
Не зарікайся! Дякуй долі, що не шукав кисневого концентратори для своїх рідних. Бо наврочиш.
21.04.2021 16:47 Ответить
Звучить, як виправдання - нафіга та вакцина, коли КОВІД хапає навіть тих, у кого є антитіла.

Правильно,надо вакцинироваться,и получить такие последствия,как в Америке...
https://www.youtube.com/watch?v=TkMtVZCWWUI https://www.youtube.com/watch?v=TkMtVZCWWUI
21.04.2021 17:44 Ответить
Ситий голодному не товариш. У моїй свюім'ї хворіли всі. Двоє - майже два місяці у лікарні. Один - на кмсневому концентраторів півтори місяці. Тому ти звернувся не за адресою. Пиши для тих, хто це ще не пережив.
21.04.2021 17:51 Ответить
Хоч одне фото з лікарні покажи..
21.04.2021 18:01 Ответить
Я ему чуть ниже по ветке написал,что он явно подозрительный тип.
21.04.2021 19:01 Ответить
І ще, для вірності. У Штатах, у місті Конкорд живе рідний брат мого батька і водночас мій хресний, 1939 року народження, його дружина 1949 року народження, їхній син, мій двоюрідний брат 1975 року нардженн з дружиною і донькою 2913 року народження. Всі вакцинуватися місяць тому. Всі живі-здорові і чудово себе почувають.
21.04.2021 17:57 Ответить
Подозрительный ты какой-то.Все у тебя болеют,куча родственников,которые вакцинировались и чувствуют себя прекрасно.Сдаётся мне,что ты на сайте сидишь и занимаешься манипуляциями.
21.04.2021 19:00 Ответить
спасибо, до осени можно подышать, поработать, пожить, а там заново?
21.04.2021 15:20 Ответить
Степанову кроме курточки другие вещи тоже нужны. Так что с осени по новой.
21.04.2021 15:22 Ответить
Мы все умрем?
21.04.2021 15:20 Ответить
да
21.04.2021 15:32 Ответить
по моему она амурского санитара не уважает...
21.04.2021 15:21 Ответить
короче,ситуация как в январе прошлого года...
никто ничего толком не знает,и чего ожидать непонятно
21.04.2021 15:24 Ответить
все панятно - хоть пасмійомся, хуже ні будіт!
21.04.2021 15:39 Ответить
ну нафик такие новости....уже настроился что больше не заболею))
21.04.2021 15:31 Ответить
Ви досі не вірите у ковід? Тоді ми йдемо до вас)))
Надягнемо на вс маску і ви будете дихати со2, а коли почне ставати зле, ми скажемо, що, це був коронавірус.
21.04.2021 15:41 Ответить
Не будь таким категоричним, може, для деяких істеричок з гіпервентиляцією легенів від нервів ций со2 саме спасіння. Тут так просто не вгадаєш.
21.04.2021 16:02 Ответить
Тим часом притомні люди зміцнюють клітинний імунітет, ігноруючи дебільні та шкідливі незаконні обмеження типу масок, і продовжують не хворіти ГРВІ, як і раніше. Ковідопритрушеним, яким тепер навіть антитіла не допоможуть (за словами Голубовської,) залишається лише тихенько заздрити.
21.04.2021 15:59 Ответить
Периодически почитываю опусы этой дамы. Сегодня как-то крайне утомили её постоянные "пугалки", хотя всегда в конце опуса пишет "подальший хід пандемії COVID-19 прогнозувати вкрай важко". вопрос , ЗАЧЕМ ТЫ пишешь каждый раз какие-то страшилки, но с оговоркой, что "не всё так, как кажется, а если и кажется, то, может не всё так" ?? Если у тебя, Ольга Голубовская, есть статистические данные - сошлись на них В КОЛИЧЕСТВЕННОМ измерении, если есть результаты тестов - ОГЛАСИ их!!! Не надо постоянно нагнетать, постоянно апеллируя к тому, что "тебе капец может прилететь с любой стороны, но "это неточно"(с). Без фактической аргументации все эти "пугалки" даже от ЦЕЛЬНОГО доктора мед.наук и профессора - не более, чем игра на психике реципиентов, т.е. нас с вами. Я так понимаю, тётке надо периодически появляться в публичной плоскости, поэтому она постоянно какую-то обще-устрашающую инфузорным несёт, но без конкретики, чтобы в последствии, если её прогнозы и описания не сбудутся, не нести ответственности???
21.04.2021 16:00 Ответить
Не надо постоянно нагнетать, постоянно апеллируя к тому, что "тебе капец может прилететь с любой стороны.

Её за это платят,очевидно же.
21.04.2021 17:46 Ответить
Та шо ж такое! Вакцинуй, не вакцинуй, все равно получишь....
21.04.2021 16:00 Ответить
Информация не обнадеживающая.
21.04.2021 16:07 Ответить
Израиль весь провакцинировался. Так что теперь бедным евреям снова начинать баяцца?
21.04.2021 16:28 Ответить
МО диверсирует вакцинацию всеми возможными способами
21.04.2021 18:20 Ответить
Дважды два - четыре! И это страшно. Любая вирусная инфекция мутирует.Даже ковид , скорее всего, домутировался до ковида через мутации(звучит глупо,но правда).И даже может быть что какие-то его мутации нам не понравятся.И ЧТО? Мы с этим живем всю историю.Так, что это не караул,а реальность.
21.04.2021 21:09 Ответить
Я цю тьотку-врачиху не переношу абсолютно. Не знаю, який вона там лікар і наукове світило, але те, що особа неймовірно душна і нудотна - однозначно. Її виволочують на публіку, як якийсь авторитет, але вона дратує.

Я все розумію, вірус є, але ці танці з бубнами: то - купа "експертів" одне на одному, то вони ні чорта не знають і передбачити не можуть. То закрийтеся і не довбіть людям голову.

Головне, що вакцинки склепали: тут вони все =знали=. А далі - ні.
Ну, невже ні одне зі сторони не бачить, що це все виглядає жалюгідно. Суперечливі і нічим не підтверджені "методи боротьби", одне кричить про катастрофу, друге вилазить - =третя хвиля йде на спад,смертність зменшиться, але починається четверта=, =ой, купа мутацій, кінець світу=.

У нас сьогодні теж черговий =експерт= повторив те саме: щеплення не убезпечує ні від хвороби, ні від її передачі іншим. І товче, що поводитися потрібно так, ніби ти не вакцинований і продовжувати дотримуватися усіх заходів. Але, типу, це вбереже від мутацій - ??? На якій підставі ? Ви ж нічого не знаєте, =вчені=.
21.04.2021 21:32 Ответить
Они уже так запутались в своей брехне, что сами краев найти не могут. А на фоне перманентных зашкваров депутатов с нарушениями крантинных ограничений, теперь можно смело посылать всех " блюстителей порядка" на три буквы.
21.04.2021 22:05 Ответить
У нас зараз контроверсія з щепленням вагітних. Їх внесли до пріорітетної групи. Всі вагітні жінки криком кричать, що вони не щеплюватимуться і що буквально кілька тижнів було сказано, що їх ніхто не чіпатиме + самі гінекологи, які їх ведуть, не в курсі. Але "борці" вирішили.
І з АЗ: розпорядження ж було, що молодшим 60-ти - ні. Але Квебек вирішив колоти тих, кому 45. Один раз пишуть 45+, другий 45 і молодшим ... Люди повністю дезорієнтовані ...
Я вже навіть не знаю, що і куди =можна=, а що =ні=.
22.04.2021 20:41 Ответить
22.04.2021 20:44 Ответить
Так. Дурдом повний.
22.04.2021 21:17 Ответить
Фейковая пандемия с докторами смерть
21.04.2021 22:01 Ответить
невже у них клініка?? Пріссасалісь. Головне ніхто не говорить про якість та ефективність лікування. Хворі починають вже насміхатись над цим всім і щось один одному нашіптувати.
21.04.2021 22:15 Ответить
 
 