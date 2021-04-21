Ходорковский о встрече Зеленского и Путина на Донбассе: Так легко, как в Чаде, где убили президента, не получится

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Facebook Ходорковский опубликовал новость о том, что президента Республики Чад Идриса Деби убили в ходе боевых действий на севере страны.

В частности Ходорковский провел паралели между ним и Путиным. Обоим по 68 лет, правят почти 30 лет, изменили Конституцию, чтобы вновь баллотироваться на президентский пост.

"Ему было 68 лет, выходец из спецслужб, правил почти 30 лет, на последних выборах набрал больше 70% голосов, а в 2018 году изменил Конституцию, чтобы избираться до 2033 года. Мироздание делает максимально толстый намек - пенсия не худший выход", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту экс-олигарх также оценил инициативу Владимира Зеленского, который предложил Путину встретиться на Донбассе.

"Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Хорошая попытка, но так легко, как в Чаде не получится", - добавил Ходорковский.