Ходорковский о встрече Зеленского и Путина на Донбассе: Так легко, как в Чаде, где убили президента, не получится
Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, в Facebook Ходорковский опубликовал новость о том, что президента Республики Чад Идриса Деби убили в ходе боевых действий на севере страны.
В частности Ходорковский провел паралели между ним и Путиным. Обоим по 68 лет, правят почти 30 лет, изменили Конституцию, чтобы вновь баллотироваться на президентский пост.
"Ему было 68 лет, выходец из спецслужб, правил почти 30 лет, на последних выборах набрал больше 70% голосов, а в 2018 году изменил Конституцию, чтобы избираться до 2033 года. Мироздание делает максимально толстый намек - пенсия не худший выход", - говорится в сообщении.
В комментариях к посту экс-олигарх также оценил инициативу Владимира Зеленского, который предложил Путину встретиться на Донбассе.
"Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Хорошая попытка, но так легко, как в Чаде не получится", - добавил Ходорковский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
видать Ходор ....
Ходор, тебе просто макароны крупно нравились.
Кому ты ты это гришь то?
иди лучше возьми пару кусков у как там - того шо курирует таких как ты
не бубочке же своим музыкальным органом убивать его в режиме стокатто
чы буба сам засмокчэ вылупка до смерти?
скоро впадет в деменцию и аля-улю