Ходорковский о встрече Зеленского и Путина на Донбассе: Так легко, как в Чаде, где убили президента, не получится

Ходорковский о встрече Зеленского и Путина на Донбассе: Так легко, как в Чаде, где убили президента, не получится

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Facebook Ходорковский опубликовал новость о том, что президента Республики Чад Идриса Деби убили в ходе боевых действий на севере страны.

В частности Ходорковский провел паралели между ним и Путиным. Обоим по 68 лет, правят почти 30 лет, изменили Конституцию, чтобы вновь баллотироваться на президентский пост.

"Ему было 68 лет, выходец из спецслужб, правил почти 30 лет, на последних выборах набрал больше 70% голосов, а в 2018 году изменил Конституцию, чтобы избираться до 2033 года. Мироздание делает максимально толстый намек - пенсия не худший выход", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту экс-олигарх также оценил инициативу Владимира Зеленского, который предложил Путину встретиться на Донбассе.

Читайте: В Совфеде РФ отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: "Какое-то актерское кривляние"

"Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Хорошая попытка, но так легко, как в Чаде не получится", - добавил Ходорковский.

+19
Чего квартального дурака комментировать, оно ляпает что не попадя
показать весь комментарий
21.04.2021 15:22 Ответить
+15
двух карликов-маразматиков одним выстрелом... сильно хорошо звучит, чтоб быть правдой
показать весь комментарий
21.04.2021 15:23 Ответить
+9
ну почему не получится?если пришлете достаточно агрессивных оппозиционеров-вполне возможно.ведь дядьку убил не президент соседней страны,а свои оппозиционеры .
не бубочке же своим музыкальным органом убивать его в режиме стокатто
показать весь комментарий
21.04.2021 15:29 Ответить
зря. не получится..
показать весь комментарий
21.04.2021 15:22 Ответить
Ходорковский о встрече Зеленского и Путина на Донбассе: Так легко, как в Чаде, где убили президента, не получится - Цензор.НЕТ 6543выкинуло - https://www.youtube.com/watch?v=dXw4aGuC1LA&list=RDGMEM_v2KDBP3d4f8uT-ilrs8fQ&index=4
видать Ходор ....
показать весь комментарий
21.04.2021 15:24 Ответить
Получится ,обязательно получится ,за спиной у ***** уже стоит старуха в капюшоне и коса занесена над плешивой головой ...
показать весь комментарий
21.04.2021 15:24 Ответить
Ходорок кретин сказал правду Путя ссыт в космос так дегенерат боиться умирать....
показать весь комментарий
21.04.2021 15:44 Ответить
Зеля предложил пуйлу выйти один на один перед битвой войск. но моль засцала.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:25 Ответить
Ходорковский о встрече Зеленского и Путина на Донбассе: Так легко, как в Чаде, где убили президента, не получится - Цензор.НЕТ 1529
показать весь комментарий
21.04.2021 15:25 Ответить
У нас не Чад, у нас покруче. Если б ***** согласилось, то Вазелин бы обосрался.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:25 Ответить
Красс не засцал пойти на переговоры с персами, красава, они ему даже золота дали(налили)).
показать весь комментарий
21.04.2021 15:27 Ответить
Для украинцев нет большой разницы, кого там бы убили. Шо кремлефюррер, шо сцикло - оба враги для Украины. И чем быстрее от них избавимся обоих, тем больше шансов построить нормальную страну
показать весь комментарий
21.04.2021 15:27 Ответить
Зеля предложил как раз потому, что аналогия между президентами Чада и Московий полная.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:28 Ответить
Зеля для этого слишком туп...
показать весь комментарий
21.04.2021 16:51 Ответить
на последних выборах набрал больше 70% голосов Источник: https://censor.net/ru/n3261165\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ходор, тебе просто макароны крупно нравились.
Кому ты ты это гришь то?
иди лучше возьми пару кусков у как там - того шо курирует таких как ты
показать весь комментарий
21.04.2021 15:28 Ответить
такая гнида должна сдохнуть в канаве от гангрены жопы...
показать весь комментарий
21.04.2021 15:28 Ответить
ну почему не получится?если пришлете достаточно агрессивных оппозиционеров-вполне возможно.ведь дядьку убил не президент соседней страны,а свои оппозиционеры .
не бубочке же своим музыкальным органом убивать его в режиме стокатто
показать весь комментарий
21.04.2021 15:29 Ответить
блин,комусь мерещится, шо ходорковский прикладывает сверхусилия заколбасить моль?
чы буба сам засмокчэ вылупка до смерти?
показать весь комментарий
21.04.2021 15:32 Ответить
никак не получится, приедет самый занюханный двойник, большего эта встреча не достойна
показать весь комментарий
21.04.2021 15:34 Ответить
Даже если Кремль согласится на встречу на дамбасе, то с Москвы пошлют на встречу самого никчемного двойника из пула путиных. На всякий случай.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:35 Ответить
***** не през какого то чада. Плешивий там до самой смерти будет править. До смерти от старости. Так как прихлопнуть его уже никто не сможет
показать весь комментарий
21.04.2021 15:38 Ответить
_Вурдалак из Австралии над Индийским океаном летел - вот когда его нужно было уничтожить! Но... Западом правят безответственные дегенераты и потому человечество сгинет в Третьей Всемирной.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:04 Ответить
Какой Донбасс? Бубочка после 4-х повесток еще гавно со своих трусов не отстирал.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:40 Ответить
ээххх, их бы обоих... одной бомбой...
показать весь комментарий
21.04.2021 15:42 Ответить
Пуйло грохнут верные питбули,когда потеряют к нему уважение.Есть у собак такая черта характера,когда в определённый момент у неё пропадает страх перед хозяином.Этот страх трансформируется в ненависть.И она нападает на хозяина с особым остервенением.А поскольку у москалей всё держится на страхе,то такой исход больше чем вероятен.Як вариант
показать весь комментарий
21.04.2021 15:44 Ответить
Хотелось бы что бы поскорее.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:53 Ответить
для такого развития событий нужна провокация ***** своим бездействием, но ***** пока держит псов в бодре всяческими жертвами на стороне
скоро впадет в деменцию и аля-улю
показать весь комментарий
21.04.2021 16:20 Ответить
нда.. вот теперь даже не знаю, кто из них, Зеля Найвелчниша или продуманый неудачник Ходорковский, наиболее одарённый..
показать весь комментарий
21.04.2021 16:04 Ответить
хорошая попытка чего? и почему не получится? раскрой мысль, ходорковСкий
показать весь комментарий
21.04.2021 16:07 Ответить
Потому шо ***** - ссыкун, и на Донбасс не поедет.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:30 Ответить
ходорковСкий так думает? после помилования ******?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:39 Ответить
Да все равно шо там думает помилованный. Я реальность озвучил.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:55 Ответить
Дай бог, чтобы это пророчество сбылось, уже надо свечи ставить за упокой кремлевской гниды.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:27 Ответить
Дай бог, чтобы это пророчество сбылось, уже надо свечи ставить за упокой кремлевской гниды.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:29 Ответить
Встреча со временем может и состояться - на том свете.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:29 Ответить
поздно встречаться пуйло уже давно провтыкал что клоун @сыкло, иначе бы не давал приказ отводить подразделения ООС с линии соприкосновения, после которого ихтамнеты вообще страх потеряли и попутно укрепили свои инженерные коммуникации, не говоря уже о потерях наших бойцов от безнаказанных обстрелов из запрещенных минскими договоренностями вооружений
показать весь комментарий
21.04.2021 16:50 Ответить
вывод.хуйла к кабздону. чем быстрее тем лучше.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:01 Ответить
Ходорковский знает о чем говорит. У него в 90-е было целое отдельное подразделение киллеров.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:19 Ответить
сценарій для пукіна.......свої пристрелять.....народ в дермо мокнув по повній программі і виправити такі речі неможливо....маніяк з кремля це разумєєт
показать весь комментарий
21.04.2021 21:33 Ответить
хорошо потроллил.
показать весь комментарий
22.04.2021 00:37 Ответить
 
 