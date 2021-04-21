Die Welt о заявлении посла Мельника о возрождении ядерного арсенала Украины: Замысел не так уж и смешон

Посол Украины в Германии пригрозил, что если Европа покинет его страну на произвол судьбы, Киев начнет строить ядерное оружие. И этот замысел не так уж и смешон, как может показаться.

эта угроза, озвученная Андреем Мельником, звучала однозначно и вызвала определенный ажиотаж на международной арене.

"Или мы станем частью НАТО и сделаем свой вклад в то, чтобы Европа стала сильнее, или нам останется лишь один вариант: вооружаться", - сказал украинский посол во время интервью для Deutschlandfunk. Он также подчеркнул, что в таком случае Украина стала бы рассматривать и "возвращение ядерного статуса".

"Как еще нам гарантировать свою безопасность?"- добавил Мельник, напомнив о страхе перед полномасштабной атакой России. Ядерные бомбы могли бы стать сдерживающим фактором, который бы не позволил Москве оторвать очередной кусок территории Украины после Крыма и Донбасса.

Стоит ли готовиться к появлению еще одной ядерной державы в Европе, которая присоединится в этом клубе к России, Франции и Великобритании? То, о чем говорит Мельник, - это не только отчаянный крик о помощи перед возможной атакой российской армии против Украины. Москва за последние недели стянула к украинским границам около 100 тысяч солдат. И это больше, чем перед оккупацией Крыма и вторжением на Донбасс. Слова посла - это также украинская фантомная боль. В руках Украины после распада СССР в 1991 году был третий крупнейший ядерный арсенал в Европе.

В советские времена на украинской территории Москва развернула около 1900 боеголовок и несколько тысяч атомных бомб. Все это Киев получил в наследство после провозглашения независимости.

Хаос после распада Восточного блока

В последующие годы США, Великобритания и Россия пытались убедить постсоветские республики передать Москве остатки советского ядерного арсенала. На Западе ставили целью ограничение риска, связанного с отсутствием контроля над таким оружием в регионе, охваченном хаосом после распада Восточного блока.

Поэтому переговоры привели к подписанию в 1994 году Будапештского меморандума, согласно которому Украина (а также Беларусь и Казахстан) обязаны передать России свое ядерное оружие в обмен на американские и британские гарантии безопасности. Также Москва заверила, что будет уважать территориальную целостность Украины.

"Но как показал 2014 год, когда произошла российская аннексия Крыма и оккупация части востока Украины, Будапештский меморандум не стоит бумаги, на которой он был написан. Москва не выполнила свои обязательства по нерушимости границ Украины. Ни США, ни Великобритания не признали гарантии, предоставленные Киеву, юридически обязательными", - говорится в статье.

Украина променяла твердую силу - ядерное оружие - на мягкую декларацию, которая не имела обязательной силы. Поэтому не удивительно, что некоторые украинцы стремятся теперь снова стать ядерной державой, чтобы защитить себя от российского вторжения.

Тем более, что в положениях самого Будапештского меморандума парламент в Киеве сохранил за собой право выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если интересы государственной безопасности будут под угрозой. Несмотря на то, что Россия оккупировала части территории Украины и угрожает войной, эти прописанные условия уже вполне выполнены.

Способен ли Киев строить боеголовки? Да!

Но Украина не сможет вернуть потерянные советские бомбы. Правительству пришлось бы запустить собственную программу по построению арсенала, чтобы вновь стать ядерной силой. А это не что-то совершенно невозможное. В конце концов, Украина имеет мощный сектор производства оружия включая баллистические ракеты, а также большой опыт в гражданской ядерной энергетике.

У Украины есть 15 ядерных реакторов, которые обеспечивают около половины потребностей страны в электроэнергии.

"У нас есть возможности для построения собственных ядерных боеголовок", - сказал в 2018 году генерал-майор Петр Гаращук, который в то время был послом Украины в НАТО. Он добавил, что у его страны есть также ракеты, к которым их можно было бы присоединить.

Но перенастройка на военные нужды всей структуры украинской ядерной энергетики была бы изнурительным процессом. Главная проблема заключается в том, что у Украины нет полного цикла производства ядерного топлива. Хотя у нее есть урановые шахты, которые могут дать нужные материалы. В 2019 году Киев добыл около 800 тонн украинского урана. Но его обработка, обогащение и переработка в топливные стержни происходило в основном в России. Поэтому Украине пришлось бы сначала построить собственную отрасль обработки и обогащения урана, так как это сделал, например, Иран, чтобы получить материал, пригодный для использования в ядерном оружии.

Путь к построению арсенала на основе плутония тоже был бы нелегким. У Украины есть только легководные реакторы, которые пришлось бы перестроить, чтобы они могли производить плутоний для военных целей. А это дорого стоит. Также понадобились бы установки для переработки отработанных топливных стержней с плутонием в материал для оружия.

Главное препятствие - время

Даже если бы Украине удалось бы пойти по одной из выше упомянутых троп производства ядерного материала для оружия, ей бы все равно понадобился бы надежный проект для создания боеспособной боеголовки. Однако, не исключено, что у Киева остались такие разработки со времен СССР.

У Украины все еще есть достаточные технические и научные знания, чтобы запустить ядерную военную программу. Ей, однако, не хватает полигона для испытаний, что осложнило бы развитие Арсенала, - говорит эксперт по украинской ядерной политике в Гарварде Мариана Баджерин. По ее словам, такая программа требовала бы больших инвестиций, что привело бы к сокращению расходов на обычное оружие. А оно "остро необходимо на фронте на Донбассе".

Дорога к ядерному статусу была бы долгая. Сомнительно и то, что Украине удалось бы сохранить в тайне такой проект от международного сообщества или России. Поэтому ядерная программа столкнулась с внешними атаками.

"Развивая ядерную программу, Украине пришлось бы иметь дело с российским саботажем или атаками с применением сил спецслужб или даже открытыми военными операциями", - сказала Баджерин.

По ее мнению, любая дискуссия в Украине по запуску ядерной программы сейчас - это плохая идея. Поэтому слова Мельника стоит трактовать, прежде всего, как попытку надавить на Запад, чтобы он на этот раз сделал больше для сдерживания все большей российской угрозы.