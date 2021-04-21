РУС
Die Welt о заявлении посла Мельника о возрождении ядерного арсенала Украины: Замысел не так уж и смешон

Die Welt о заявлении посла Мельника о возрождении ядерного арсенала Украины: Замысел не так уж и смешон

Посол Украины в Германии пригрозил, что если Европа покинет его страну на произвол судьбы, Киев начнет строить ядерное оружие. И этот замысел не так уж и смешон, как может показаться.

Как Die Welt, эта угроза, озвученная Андреем Мельником, звучала однозначно и вызвала определенный ажиотаж на международной арене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Или мы станем частью НАТО и сделаем свой вклад в то, чтобы Европа стала сильнее, или нам останется лишь один вариант: вооружаться", - сказал украинский посол во время интервью для Deutschlandfunk. Он также подчеркнул, что в таком случае Украина стала бы рассматривать и "возвращение ядерного статуса".

"Как еще нам гарантировать свою безопасность?"- добавил Мельник, напомнив о страхе перед полномасштабной атакой России. Ядерные бомбы могли бы стать сдерживающим фактором, который бы не позволил Москве оторвать очередной кусок территории Украины после Крыма и Донбасса.

Стоит ли готовиться к появлению еще одной ядерной державы в Европе, которая присоединится в этом клубе к России, Франции и Великобритании? То, о чем говорит Мельник, - это не только отчаянный крик о помощи перед возможной атакой российской армии против Украины. Москва за последние недели стянула к украинским границам около 100 тысяч солдат. И это больше, чем перед оккупацией Крыма и вторжением на Донбасс. Слова посла - это также украинская фантомная боль. В руках Украины после распада СССР в 1991 году был третий крупнейший ядерный арсенал в Европе.

В советские времена на украинской территории Москва развернула около 1900 боеголовок и несколько тысяч атомных бомб. Все это Киев получил в наследство после провозглашения независимости.

Читайте также: У Украины нет выбора: либо мы являемся частью НАТО, либо нужно задуматься о ядерном статусе, - посол в Германии Мельник

Хаос после распада Восточного блока

В последующие годы США, Великобритания и Россия пытались убедить постсоветские республики передать Москве остатки советского ядерного арсенала. На Западе ставили целью ограничение риска, связанного с отсутствием контроля над таким оружием в регионе, охваченном хаосом после распада Восточного блока.

Поэтому переговоры привели к подписанию в 1994 году Будапештского меморандума, согласно которому Украина (а также Беларусь и Казахстан) обязаны передать России свое ядерное оружие в обмен на американские и британские гарантии безопасности. Также Москва заверила, что будет уважать территориальную целостность Украины.

"Но как показал 2014 год, когда произошла российская аннексия Крыма и оккупация части востока Украины, Будапештский меморандум не стоит бумаги, на которой он был написан. Москва не выполнила свои обязательства по нерушимости границ Украины. Ни США, ни Великобритания не признали гарантии, предоставленные Киеву, юридически обязательными", - говорится в статье.

Украина променяла твердую силу - ядерное оружие - на мягкую декларацию, которая не имела обязательной силы. Поэтому не удивительно, что некоторые украинцы стремятся теперь снова стать ядерной державой, чтобы защитить себя от российского вторжения.

Тем более, что в положениях самого Будапештского меморандума парламент в Киеве сохранил за собой право выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если интересы государственной безопасности будут под угрозой. Несмотря на то, что Россия оккупировала части территории Украины и угрожает войной, эти прописанные условия уже вполне выполнены.

Способен ли Киев строить боеголовки? Да!

Но Украина не сможет вернуть потерянные советские бомбы. Правительству пришлось бы запустить собственную программу по построению арсенала, чтобы вновь стать ядерной силой. А это не что-то совершенно невозможное. В конце концов, Украина имеет мощный сектор производства оружия включая баллистические ракеты, а также большой опыт в гражданской ядерной энергетике.

У Украины есть 15 ядерных реакторов, которые обеспечивают около половины потребностей страны в электроэнергии.

"У нас есть возможности для построения собственных ядерных боеголовок", - сказал в 2018 году генерал-майор Петр Гаращук, который в то время был послом Украины в НАТО. Он добавил, что у его страны есть также ракеты, к которым их можно было бы присоединить.

Но перенастройка на военные нужды всей структуры украинской ядерной энергетики была бы изнурительным процессом. Главная проблема заключается в том, что у Украины нет полного цикла производства ядерного топлива. Хотя у нее есть урановые шахты, которые могут дать нужные материалы. В 2019 году Киев добыл около 800 тонн украинского урана. Но его обработка, обогащение и переработка в топливные стержни происходило в основном в России. Поэтому Украине пришлось бы сначала построить собственную отрасль обработки и обогащения урана, так как это сделал, например, Иран, чтобы получить материал, пригодный для использования в ядерном оружии.

Путь к построению арсенала на основе плутония тоже был бы нелегким. У Украины есть только легководные реакторы, которые пришлось бы перестроить, чтобы они могли производить плутоний для военных целей. А это дорого стоит. Также понадобились бы установки для переработки отработанных топливных стержней с плутонием в материал для оружия.

Главное препятствие - время

Даже если бы Украине удалось бы пойти по одной из выше упомянутых троп производства ядерного материала для оружия, ей бы все равно понадобился бы надежный проект для создания боеспособной боеголовки. Однако, не исключено, что у Киева остались такие разработки со времен СССР.

У Украины все еще есть достаточные технические и научные знания, чтобы запустить ядерную военную программу. Ей, однако, не хватает полигона для испытаний, что осложнило бы развитие Арсенала, - говорит эксперт по украинской ядерной политике в Гарварде Мариана Баджерин. По ее словам, такая программа требовала бы больших инвестиций, что привело бы к сокращению расходов на обычное оружие. А оно "остро необходимо на фронте на Донбассе".

Дорога к ядерному статусу была бы долгая. Сомнительно и то, что Украине удалось бы сохранить в тайне такой проект от международного сообщества или России. Поэтому ядерная программа столкнулась с внешними атаками.

"Развивая ядерную программу, Украине пришлось бы иметь дело с российским саботажем или атаками с применением сил спецслужб или даже открытыми военными операциями", - сказала Баджерин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не обозначала своего намерения вернуть ядерный статус, - Кулеба

По ее мнению, любая дискуссия в Украине по запуску ядерной программы сейчас - это плохая идея. Поэтому слова Мельника стоит трактовать, прежде всего, как попытку надавить на Запад, чтобы он на этот раз сделал больше для сдерживания все большей российской угрозы.

агрессия (1706) россия (97355) ядерное оружие (1395) Мельник Андрей (231)
Топ комментарии
+31
Как же меня ******* эти свидетели чудотворства ядерного оружия! Вы гребанные мудаки за два последних года ******** всю ракетную программу страны: гром2 - уже на свалке, нептун - только на видосах, вильха - чисто для показухи, в войсках ее нет, павлоградский завод был закрыт зебилом в феврале 2020-го и вишенка на торте - "южмаш" который благодаря зебилам уже сдох. У вас уже нет элементарного ракетного оружия давать отпор! На чем вы ущербные собираетесь доставлять атом врагу? На приколах?!!
показать весь комментарий
21.04.2021 15:34 Ответить
+19
хоча б прийняли держоборонозамовлення на 2021 рік та завантажили українські оборонні підприємства
показать весь комментарий
21.04.2021 15:34 Ответить
+19
было бы желание и политическая воля Президента Украины, а не этого чма кортавого
показать весь комментарий
21.04.2021 15:35 Ответить
От какой темы?
От твоего бреда о создании ЯО? Ну, давай я тебе объясню. Плевать на то, что с середины 80-х годов прошлого века даже и в военных училищах (курсе на 2-м) будущим офицерам объясняют, что с середины 70-х наметился качественный переход от ядерных боеприпасов большой мощности (каковые являются инструментом сдерживания) к б/п средней и малой мощности (оперативным и оперативно-тактическим) и этот процесс идет по нарастающей (в конце 80-х был даже поставлен вопрос от отказа от б/п малой мощности, т.к. конвенционное ВТО сравнялось с ним по эффективности, но решили не отказываться). Ладно, офицеры и генералы всего мира ошибаются - тебе видней (у тебя папа академию закончил). Докладываю: вам такую бомбу создать не позволят. Знаешь почему? Потому что ты в своих бредовых фантазиях карту ветров в европейской части РФ не глядел. И карту ветров центральной, северной и восточной Европы, тоже. Вот и погляди на досуге, куда ветры дуют осенью, весной и зимой (так, на всякий случай).
Причина и мотив - это одно и то же (сходи в ближайшую юридическую консультацию и попроси, чтобы тебе это объяснили. Или научись говорить на русском языке): под мотивом понимают причину, лежащую в основе выбора действий и поступков, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта (именно по-этому, причину совершения преступного деяния и называют "мотивом преступления"). Это тебе так, для общего развития.
Приму на веру твоё великое научное открытие, что Хмельницкий свое шляхтерское достоинство и привилегии ни в грош не ставил (даже не буду от тебя требовать, чтобы ты как нибудь своё умозаключение обосновал - что с тебя требовать больше того, что ты сделать в состоянии?). Соглашусь. Был он великим патриотом своей родины, великим печальником о простом люде, реестровое казачество в тягость ему было (а шляхтичем он просто прикидывался). Но, объясни мне четыре его поступка: обращение в поветовый суд, обращение к королю за "королевским" судом, попытку решить поветовый спор с Ч. по "шляхтерскому" праву (силой оружия) и участие в сеймах после начала восстания. Вот объяснишь мне эти поступки каким-либо единым умыслом, а потом мне будешь через губу объяснять в чем там разница между причиной и мотивом. Умник хренов.
Терпеть не могу бестолочей, которые в силу отсутствия кругозора, в силу своей общей и специальной безграмотности, полагают сложные вопросы - простейшими, и предлагают решения по этим вопросам космического масштаба и космической же глупости.
показать весь комментарий
25.04.2021 18:51 Ответить
Эка тебя разобрало то, ты посмотри. Ладно, ладно, успокойся. Никто ПОКА не собирается сбрасывать ядерную бомбу БОЛЬШОЙ мощности на твою Москву. ПОКА только обговаривается потенциальная возможность и целесообразность, и возможные ИНЫЕ методы повоздействовать на недоРейх и его бесноватого недоФюрера. Если это окажется нужным, полезным, необходимым, то будь спокоен, спроектируем, построим и испытаем. Хватит и сил, и средств, и знаний. Не дадут, говоришь? А если мы пообещаем предоставить(и потом предоставим) полный доступ ко всему военным советникам НАТО, думаешь тоже не дадут? Я думаю, что скривятся и с недовольной миной (всё таки плюс одна ядерная держава вовсе не способствует мировой безопасности) сделают вид, что ничего не замечают. Или вот ещё в ООН выступят с глубокой озабоченностью...
PS А ты не допускаешь возможности, что, к примеру, США однажды просто передадут необходимое количество готового ЯО на свои военные базы где-нибудь в Сумах и Глухове, которые к тому моменту будут построены? Решать вопросы военной безопасности можно разными путями, и это один из путей, когда Украине и не будет особой необходимости самостоятельно ничего проектировать и строить. Мне этот путь даже больше нравится...
показать весь комментарий
26.04.2021 03:15 Ответить
Последнее вполне допускаю: вон в Турции, на пример, лежат около 60 б/п. Называется это "на ключе". Только его не передают, а размещают: обслуживают, хранят, снаряжают и применяют не национальные войска, а, в данном случае, американцы.
показать весь комментарий
26.04.2021 07:44 Ответить
Конечно американцы, там в Инджирлике минимум тысяч 5 личного состава американцев. Я чуток про другое - просто наличие на этой базе ЯО слегка меняет отношения и союзников, и противников. А если оно ещё и на боевое дежурство встанет...
показать весь комментарий
26.04.2021 19:12 Ответить
Ключевое слово здесь - ненадо.
показать весь комментарий
22.04.2021 20:49 Ответить
Вот тут я с тобой не согласен. Торопиться и вот прям завтра начинать - точно не надо. А вот обсуждать проблему - можно (нужно) было начинать в 2014-м году.
показать весь комментарий
22.04.2021 21:04 Ответить
Да именно так... Ну какбы не то качество в мегатоннах но вполне боеспособно - особенно если это впринципе оружие « последнего довода»
показать весь комментарий
22.04.2021 13:43 Ответить
С мегатоннами вообще-то можно совсем расслабиться, мегатонны - это уже термоядерное оружие, это отдельная песня, вот тут, я думаю, даже не стоит браться, выше головы не прыгнешь. Плутониевый заряд - это килотонн 30 максимум.
показать весь комментарий
22.04.2021 20:36 Ответить
Хехе ну это так , к разговору, не более. Смысл в самом наличии оружия которое в нормально организованной армии можно содержать ... А Украина хуже Гондураса ... грабят уже 30 лет
показать весь комментарий
23.04.2021 00:25 Ответить
И да, насчет "не понаслышке", в урановых рудах гексафторида урана вообще ноль процентов. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0(VI) Гексафторид урана - это сырье, промежуточные продукт обогащения, а не руда.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:15 Ответить
Ага на Рашке лежит под открытым небом .... Северск и тд
показать весь комментарий
22.04.2021 13:47 Ответить
Лежит, я в курсе. Перерабатывать во что-то слишком дорого, хоронить - огромные объемы, всё не захоронишь. Так и лежит на складах, ждет своего часа, когда придумают, что с этим можно сделать.
показать весь комментарий
22.04.2021 20:38 Ответить
Да зальют бетоном в контейнеры и утопят где-то на новой земле....Просто им пофиг пока не грохнет... Нефтяные реки, озёра столяры.... Там территории валом....И ресурсов...
показать весь комментарий
23.04.2021 00:27 Ответить
Чтоб заполучить технологии по обогащению урана нужно работать с дружественными странами как это делал Израиль с Францией или Пакистан с Англией.С нуля создавать это очень долго и затратно.200 ядерных боеголовок способных долететь и покрыть европейскую часть рашки нам хватило бы с головой и возможно даже надобность во вступлении в НАТО отпала бы сама собой.
показать весь комментарий
21.04.2021 18:17 Ответить
А зачем создавать то что благополучно похерили за бабло западных «партнеров» Да это было логично ...СССР рухнул у руля стал «пьяница» .... Это вроде как на ящике с гранатами главный макак а потом помер и все обезьяны вокруг расхватали каждая по гранате ... Вот директор Зоопарка в лице сша «выменял» гранаты на 🍌))))
показать весь комментарий
22.04.2021 13:50 Ответить
Я бы на месте немцев тему Украины особо не ворошил бы особо. После решения по северному потоку 2 понятно, что немцы Украине не друзья. Потому и рассматривать их сообщения следует критически, как вроятную пропаганду капитуляции
показать весь комментарий
21.04.2021 18:18 Ответить
ну и где эти все придурки которые на Цензоре закидали Мельника тапками после его публикации???? типа, что он несет! а очень он все правильно сказал!
Мало того, по его высказываниям, я думаю, не ему ли быть нашим след. президентом?
показать весь комментарий
21.04.2021 18:56 Ответить
Насчет Президентом быть - это перебор. Во всяком случае пока. Но сказал он все верно.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:27 Ответить
почему это перебор?классный мужик, все время все говорит в тему и никого не боится.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:36 Ответить
Вот именно поэтому ему никогда не быть президентом. У нас "нарід" не любит умников, которые говорят в тему и никого не боятся, у нас любят тупых клоунов, у которых из жопы торчит рука олигарха. Мне он тоже симпатичен, поэтому пусть лучше остается послом в Германии, там от него и пользы больше, да и вообще, зачем хороший человек будет страдать в Украине?
показать весь комментарий
21.04.2021 22:36 Ответить
почему сразу страдать? вот я хороший и ничуть тут не страдаю))
показать весь комментарий
22.04.2021 00:20 Ответить
А вот представь себе, живешь ты в Германии, пусть небогатый, но зато уважаемый член общества, семья, приличные соседи, все дела. И тут тебе предлагают ехать в Украину, быть президентом Я бы предположил, что то, кто мне такое предлагает, надо мной издевается
показать весь комментарий
22.04.2021 01:31 Ответить
он "не живет себе", а его, гражданина Украины, государство отправило временно представлять гос. интересы в Германии. Разницу улавливаете?
показать весь комментарий
22.04.2021 21:13 Ответить
Вообще-то это был сарказм, там был тэг, такой белый, невидимый
показать весь комментарий
23.04.2021 11:07 Ответить
ага, для дипломата - самое оно.Трындеть не взирая на последствия... Ни Израиль, ни Иран официально не признали, что владеют ядерным оружием, хотя все уверенны, что оно у них есть. Иначе бы их размазали... Но это ж зеленая команда... у них даже с самыми лучшими намерениями ...выходит что ни делает дурак все он делает не так.
показать весь комментарий
25.04.2021 23:56 Ответить
а вы, батенька, я смотрю, популизма еще не наелись...
показать весь комментарий
25.04.2021 23:57 Ответить
Проблема в том что в Украине нет разделения изотопов...
показать весь комментарий
21.04.2021 19:43 Ответить
1 Дорогу осилит идущий...

2 ЯО любой степени "грязности" и "примитивности" всего лишь фактор сдерживания, а не применения...
3 Атомная станция на территории врага это та же разновидность ЯО. Для его "применения" достаточно нанести высокоточный удар обычным, например вакуумным зарядом. Наличие всего лишь средства доставки такого или иного достаточного заряда, так же может быть фактором сдерживания...
показать весь комментарий
22.04.2021 19:43 Ответить
Хорошая идея от дипломата иметь собственное ЯО,но у нас отсутствует должный на то Гарант, который жестко поставит сей вопрос пред предателями-подписантами БМ
показать весь комментарий
21.04.2021 21:25 Ответить
вот его и сделать гарантом!
показать весь комментарий
22.04.2021 00:21 Ответить
розумні слова розумної людини......гарна державна позиція.......а кулеби штани будуть притирати як було раніше
показать весь комментарий
21.04.2021 21:58 Ответить
розумна людина спочатку б зробила... а потім все одно би не тринділа... щодо ядерної зброї. Що у вас, "вєлічіє зачєсалось"? Всі европейські держави, як вогню бояться ядерної зброї в руках ідіотів. Тоді їм вже простіше здати Україну Росії, щоб одна влада - одна кнопка.
показать весь комментарий
26.04.2021 00:01 Ответить
Замысел не так уж и смешон, потому что он глуп. Но для ностальгических воспоминаний о былом могуществе ядерного арсенала совка и днепропетровских межконтинентальных ракет для его доставки вполне сгодится для некоторых патриотов, кичащихся отсутствием совковости.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:34 Ответить
Хахаха так на базе Южмаша была единственная разработка «ЖД» комплекса...... Кто был в музее и на Южмаш ездил -там рядом и стоит бронепоезд.... И суть бронепоезда в том что он гораздо мобильнее и скрытно передвигается по железнодорожным путям в отличае от «тополя» .... Ракету модно сделать за год максимум .... если не воровать))))Все просрали Лёня пусти котлету.....
Идиоты))) сейчас в мобильнике процессор мощнее чем на Вояджере 1.....
показать весь комментарий
22.04.2021 02:40 Ответить
Є ще така "брудна бомба". Для її створення достатньо незбагачених ізотопів. Тих, що є в будь-якому реакторі. Достатньо мати носій, який в результаті вибуху розпилить радіацію над певною територією - новий Чорнобиль.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:11 Ответить
Адепты ЯО активировались ))) Ну допустим есть у вас бомба , ну и к этой бомбе у вас есть даже ракета СС-20 , ну сообщили вы москвитам что готовы запустить ее на Москву , что дальше? Москвиты разбегутся ? Нет , они просто сообщат что перенацелили свои СС-20 на территорию Украины и продолжат войну . И дальше вопрос - рискнет ли руководство Украины запустить свою ракету зная что ответный удар в лучшем случае уничтожит саму Украину ( система возмездие) в худшем развяжет третью мировую и уничтожит всю Землю . Это москвиты готовы в рай , а вы готовы отправить в рай Украину ?
показать весь комментарий
22.04.2021 13:43 Ответить
Лично я готов, мне всё равно терять нечего, я в Киеве живу. А если война, по Киеву кацапы жахнут в первую очередь. Так что баш на баш, Киев на Москву, я считаю всё честно.
показать весь комментарий
22.04.2021 20:41 Ответить
Легше зебілів послати на ...й і вибрати адекватну владу, а не припипижджджиних клоунів.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:59 Ответить
Замысел насчёт ядерного оружия смешон, не смешон - то такое. Точнее сказать - невозможен. Украине бы хоть бы патронным заводом обзавестись бы - и дешевле, и технологически доступнее, и актуальнее, и мировое сообщество не возражало бы. Ан нет, за без малого семь лет после "отжатая" луганского патронного завода на новый Украина не сподобилась. Куда уж тут о ядерном оружии говорить? Разве что - помечтать. Мечтать, оно ж не вредно.
показать весь комментарий
24.04.2021 05:38 Ответить
Реалист.
показать весь комментарий
25.04.2021 11:05 Ответить
Беларусь и Казахстан - естественные партнеры в восстановлении ядерного статуса. Хватит валить бацьку. Если либерасты захватят власть в Беларуси, то восстановить ядерный статус станет сложнее, а не легче. Потому что они превратят Беларусь в пальму с бегающими по ней соросячими обезьянами, которой будет не до ядерных статусов. Бацька в конечном итоге погасил агрессию Москвы через свою территорию, несмотря на заманчивые предложения.
показать весь комментарий
24.07.2021 20:04 Ответить
Страница 3 из 3
 
 