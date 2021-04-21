РУС
В казне недосчитаются 22 млрд грн акциза и НДС из-за теневого рынка топлива в этом году, - эксперт

Из-за теневого рынка нефтепродуктов бюджет Украины в 2021 году недополучит более 22 млрд грн акциза и НДС.

 Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, из-за нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах, а также из-за нарушений кассовой дисциплины на АЗС бюджет Украины в 2021 году недополучит более 22 млрд грн акциза и НДС. Это на 21% больше, чем в 2020 году. Разрастание теневого рынка негативно сказывается не только на бюджете, но и на легальном бизнесе. Теневики "выдавливают" с рынка законопослушные сети, уверен эксперт.

"У легального бизнеса вскоре не останется выбора, работа без ухода в "тень" станет невозможной", – заявляет Сергей Куюн.

Сергей Куюн отмечает, что ряд сетей АЗС на топливном рынке Украины, которые работают в нижнем ценовом сегменте, по расчетам экспертов работают себе в убыток.

"Перед нами встал вопрос: за счет чего продавцы дешевого топлива продолжают расширение своего бизнеса, арендуя и покупая новые АЗС, газонаполнительные станции, нефтебазы, спонсируя футбольные клубы и политические проекты? Ведь деятельность этих сетей убыточна или по крайней мере бесприбыльная. Поэтому мы обратили внимание на источники снабжения и качество топлива, а также провели доступные любому потребителю исследования кассовой дисциплины на этих АЗС и нашли объяснение этому феномену", – говорит Сергей Куюн.

Куюн рассказывает, что секрет кроется в торговле топливом кустарного происхождения.

"Контрольные закупки топлива обнаружили ощутимые отклонения от нормативов по таким ключевым показателям, как содержание серы, бензола, ароматических углеводородов. В пробах бензина с "БРСМ" и SunOil был обнаружен моно-метил-анелин, или ММА – токсичное октаноповышающее вещество, запрещенное для использования в топливах не только в Украине, но и в Европе и США. Это является свидетельством кустарного происхождения топлива, которое намного дешевле легального за счет неуплаты акциза", - цитирует Сергея Куюна портал А-95.

Эксперты также провели исследование кассовых чеков. Онлайн-сервис Государственной налоговой службы Украины по проверке подлинности чеков не идентифицировал чеки со станции Мotto. Чеки с АЗК "БРСМ-Нафта" не отражали проведенную операцию покупки за наличные.

"Мы получили доказательства продажи фальсификата и нарушения кассовой дисциплины, не выезжая за пределы Киева. Это говорит о масштабах проблем на топливном рынке, которые никто не решает и поэтому они будут только разрастаться", – заявил Сергей Куюн.

Напомним, что по итогам 2020 года Национальный банк Украины должен перечислить 24,4 млрд грн. В госбюджет.

+1
Ага.Слышал притчу? Чтобы корова больше давала молока и меньше ела - её надо больше доить и меньше кормить.
21.04.2021 15:50
+1
ай-ай-ай...... а киоэтоунасвсехзделааааааааааааал аааааа
21.04.2021 15:51
+1
а зеленые редиски боряться только с маленькими фопами - бо с большими страшно
21.04.2021 15:56
Теневиков судить и на нары ...
21.04.2021 15:44
Ага.Слышал притчу? Чтобы корова больше давала молока и меньше ела - её надо больше доить и меньше кормить.
21.04.2021 15:50
Так и было бы при работающей правоохранительной и судебной системе.
21.04.2021 16:04
ппц. тебе дураку лишь бы укол вовремя, клизму не пропустить и телевизор. что у тебя на дурдоме манную кашу дают?
21.04.2021 17:44
Да ладно тут душу изливать то что ты идиот и так все знают ...
21.04.2021 18:10
Так еще акцизы и НДС подымите. Вообще никуя не получите.
21.04.2021 15:48
Кто-то крышует и прикрывает фирмы - скрутки по махинайиям с ндс.Нужно ужесточить законодаткльство и увеличить тюремные сроки главным бухгалтерам,директорам этих фирм.И все эти фирмы одногодки.Они создаются и через 2-3 месяца исчезают.Можно делать возврат ндс фирмам не моложе трех лет.И только на четвертый год и тщательно их проверять.Никто не будет держать фирму 3 года ,чтобы поииметь ндс.А так Зеленскому менять всю команду на более эфыективную.Кто-то же крышует теневой оборот сигарет,нефтепродуктов,спиртных напитков и т.д.Кто-то из мвд или сбу
21.04.2021 15:50
ай-ай-ай...... а киоэтоунасвсехзделааааааааааааал аааааа
21.04.2021 15:51
а зеленые редиски боряться только с маленькими фопами - бо с большими страшно
21.04.2021 15:56
так с большими они в доле...
21.04.2021 16:33
Трындят,что им работать не выгодно.Сейчас бензин стоит в рф 50 рублей литр.Это 18 гр на наши.Это розница,а оптом можно взять по 13-14 гр литр на гривны.Доставка в Украину плюс 1 гр на литре максимум.Плюс акциз 2-3 гр максимум на литре.И того получается 18 гр литр поступает бензин на азс в Украине.Продают по 28-30 гр.Имеют чистымы до 10 гр на литре!!!И им не выгодно...Все прекрасно знают,что берут бензин в два раза дешевле в рф или Беларусь.Значит кто-то крышует из высокопоставленных чиновников весь этот бизнес.
21.04.2021 15:57
Сон рябой кобылы ! Математика от чайника!
Акциз на бензин 213,5 евро за 1000 литров + НДС.
Итого в цене 28 грн/литр :
- НДС 4,67 грн.
- акциз 7,15 грн/литр
Короче, около 12 грн. только акциз и НДС !!!
21.04.2021 17:22
Скока-скока мільярдів? І ми ще позичаємо гроші?
21.04.2021 16:03
Очень много миллиардов не досчиталась казана при Зеленском. Это не единичный случай.
Где то эти миллиарды осели. И похоже, что такая ситуация устраивает всех, кроме Украины.
21.04.2021 16:03
и шобы не разбавляли соляру ослиной мочой!!!
21.04.2021 16:11
Зате у коломойського дорахуются
21.04.2021 17:06
А шо там с заправками Игоря Валерьевича Куюн не расскажет ?
Сколько они уводят в тень и как ???
21.04.2021 17:19
Так проведите инвентаризацию и ревизию всего энергетического комплекса... о сколько там открытий чудных - удивились бы...
Ау СБУ не желаете привлечь журналистов для гласности и заняться этим делом?
21.04.2021 18:50
влада не працює.....а це вже результат
21.04.2021 21:50
 
 