Песков о предложении Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: Для таких переговоров должны быть предпосылки

Песков о предложении Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: Для таких переговоров должны быть предпосылки

Президенту России Владимиру Путину доложили об обращении украинского лидера Владимира Зеленского, который предложил российскому коллеге встречу на Донбассе.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире радио "Комсомольская правда", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру"..

"Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом послания (к Федеральному собранию. - Ред.)", - заявил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что официальных запросов о встрече от Зеленского в последнее время не поступало. Он также выразил мнение, что для таких переговоров должны быть предпосылки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

Зеленский Владимир путин владимир Донбасс
Песков о предложении Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: Для таких переговоров должны быть предпосылки - Цензор.НЕТ 6975
+6
Зеля зганьбився перед кацапами.
Плазун нещасний....
Пєсков щодо пропозиції Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: Для таких переговорів мають бути передумови - Цензор.НЕТ 1038
Песков о предложении Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: Для таких переговоров должны быть предпосылки - Цензор.НЕТ 6975
да уж нет оснований.. просто пеков скажи прямо твое крысиное потвора не вылазит из бункера а народу вещало тело дублёр под каким там номером то....
А можно их обоих сразу в самую глубокую шахту? И привалить. Мир только вздохнет от обоих.
Ти так боїшся зеленського,він тобі погрожував і всьому світу?
Він без погроз загроза для всієї України.
Чому ж ти не обрав когось іншого котрий не створював би загрози?
Ти що, з північної Кореї?
Я з північної України,і теж приймав участь у виборах і мені ніхто не погрожує, Може спробуй сходити до церкви якщо не вийшло з президентом?
Це дійсно так бо я не хочу розуміти собачої в Україні на восьмому році війни. ********** не можна нічого доброго сказати бо що не скажеш то тхне ******.
Пєсков щодо пропозиції Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: Для таких переговорів мають бути передумови - Цензор.НЕТ 2921
Зеля зганьбився перед кацапами.
Плазун нещасний....
Кто на что учился. Шут он и в Африке шут.
Чем, тем, что ***** боится приехать?
Ганьба конкретная, ага.
Пєсков щодо пропозиції Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: Для таких переговорів мають бути передумови - Цензор.НЕТ 1038
Слился путлерок?)
СлабО Вольдемару в фонтан нырнуть...
Предпосылки есть с ноября 2014 года: Посёлок Пески, ул.Чистякова, 42.
После того как разминируют, могут пообщаться возле горки пепла ...
бубе предложили цвет помады самому выбрать...
какие еще посылки? бандероли?
Чего квартал не поехал выступать перед путинским собранием? Руководитель бы им сыграл....
через дефис правильно...руко-водитель...
а по жизни губошлёп...
Ссытся *****.
Клоуна-наркомана шоле?
Просто почти прямо сказали, что будут говорить с ЗЕ только тогда, когда он встанет на колени.
По версии соевых.
На самом деле ***** ссытся конкретно..
А Зеленский закинул ***** конкретную предьяву.
Не то, что некоторые)))
Посміявся він над пред'явами.
Це наше сікало боїться навіть пукнути в бік фуйла.
В нього мир,і щоб ніхто не гинув.
ЗЕ за пределами вашего ********** - пустое место.
***** его вертит на своем кукане, как **********.
Сегодня Путин часа 4 говорил, а никто так и не понял, о чем же он говорил. Это факт, с Путиным говорить не о чем, месяц речь готовил, и всю ночь, по словам Пескова, а получилось нечто невнятное и снотворное.
Все предпосылки послать путина-***** на *** ,НАЛИЦО ....
Итак, бабок нет и не будет, к кому бы этот случайный "президент" не бегал.
У амерканцев своих проблем хватает, как выяснилось.
У Евроколхоза только одна мечта: СП-2. Бабки дадут только если "президент" договорится с Москвой. А Москве нужны (а) вода в Крым; (б) невступление Украины в НАТО.

Зелёный режим уверенной поступью движется к дефолту.
Зебіл не розуміє, ***** буде розмовляти тільки про капітуляцію...
***** забздело.
Пыня должен сесть на бутылку и ежа
Як це нема прЕдпосилок ? Зеля здає Україну , хоче про відкати домовиться ,може з газпрому щось перепаде , як меркель, макрону, а пуйло вже кинув ? Айя-йяй !!! Зеля ,повір , тебе вже пуйло кинув , разом з коломойшею , ти тільки того поки що не розумієш .
такие предпосылки есть. замочить ***** в сортире, скинув ему на голову сивуху в мокрых джинсах )
ну нехай зустріч, ну нехай на фронті.
але я цю картину собі не уявляю, як це буде?
от йдуть путін й зеленське, обоє в камуфляжі й броніках, вздовж наших позицій (навколо радники, можливо міністри, преса), спілкуються один з одним, обговорюють щось, *****, можливо, навіть жартує (бо ж воно мачо) зеленське, можливо, навіть посміхається (бо ж воно теж мачо), показують кудись руками, вдивляються вдалину ... отак це має відбуватися?
який ***** лютий треш в тій зеленській голові.
дело в том что тело сцаря не может показать нос из бункера,
патому что сцыт что заразится или кокнут...
рекомендую ЗЕ задавать сцарю побольше публичных вопросов,
по ответам усов сцаря мир будет понимать чего сцыт сцарь
Иными словами ЗЕ должен сначала встать раком и спустить штаны.
Уже много раз отписывался на подобные предложения. Не получится. Зе хоть и мальченка-нелох о 42 годиках, но для любителя мальчишек детсадовского возраста пуйла уже староват.
Цель встречи с путиным, Зеленский не считает нужным озвучивать даже украинцам.
Та... Бабки на предотвращение дефолта. В обмен на: воду в Крым, признание "ЛДНР", невступление в НАТО и т.д. (используте вашу фантазию).
Просто цитата про нашого президента. Якби то для нас не образливо було, але ж саме ЦЕ захотіли о ті довбануті 73%. Отже:

Напыщенное лицемерное ничто, хорошо играющее роль тафгая, но не более. Если отбросить явную несуразицу, типа «мир нельзя принести на танках» (а на чем его принесли ветераны, которых Зеленский не к месту приплетает в обращении к Путину?), то эта ни к чему не обязывающая речь - не смысловая, рассчитанная исключительно на пиар-эффект.
Смысловой она не может быть просто потому, что Зеленский - пустышка. И встречаться с ним абсолютно бессмысленно. Это уже доказал саммит в Елисейском дворце в 2019. С тех пор под давлением внешним и внутренним он только усугубил ситуацию на линии разграничения, лишил русских детей возможности учиться на родном языке и заставил их русских родителей покупать картошку на рынке на державной мове.
Украина вообще как государство абсолютно недоговороспособно, потому что не является субъектом реальной политики. И Зеленский - лиш очередной симулякр президента, которого с одной стороны программируют в посольстве США, а с другой прогибают националисты. С ним не о чем договариваться. Да и не только с ним. Никто не может дать гарантию, что следующий президент не объявит предшественника зрадником и изменником. И не дезавуирует все предыдущие договоренности.
Встретиться с Путиным в Донбассе вы, Владимир Александрович, можете... Когда вас туда под конвоем российских ССО доставят на подписание акта о капитуляции.
Не совсем понял к чему тут эта цитата российской пропаганды? (хоть там и есть правдивые утверждения)

Но у меня к вам другой вопрос: Как можно жить в стране, народ которой вы презираете?
Не народ, а нарід, який сам себе зневажає. Зневажає і гадьбить і себе, свою країну, свою історію і свою державу. І це вже, на жаль, не вперше в нашій історії, коли в найтяжчі часи втомлені і зубожілі замість боротьби, опору і перемоги вибирають зневагу і рабство. Скажеш, що то бидло поважати? А за що? За всю цю ганьбу? І що найгірше, наступного разу то бидло не отямиться, а поступить так само. Якщо, правда, історія нам дасть ще той наступний раз...

А тому може то не мене запитувати як, а то бидло? Може то його вже нарешті позбуватись треба?
Я не спрашивал "почему?". Я спрашивал "как?"
Хочеш по-пунктах? Ну нехай:

1.На рахунок мазохізму, то вже навіть цікаво, коли про то втомлене і зубожіле щось там. А що, вже не втомлене, вже багате? Кінець епохи бідності вже настав. а чи як? Отримуєш задоволення?

2. Проїздом то вся ваша зелена звиздобратія. Як там у вас - твори бардак, бо ми проїздом і все *****? В цьому вся ваша суть?
3. Ляпаєте, не думаючи, то саме ви, дебіли. Наробимо літачків, будемо бамбити? Тут вже стільки "шедеврів", багатотомник вже можна скласти.

4. Накуй то ти, то вже без варіантів. Саме туди тобі і всій вашій зеленій сволоті дорога.
5. Добавляю. Та вся кацапська пропаганда не стільки тому, що вони такі кацапи, а тому, що ви такі ідіоти! Але то для тебе занадто складно, не дійде.

Ну і на рахунок ЯК? А ТАК і живемо, коли поряд така, як ти мерзота. От тому в нас таке життя. Дійшло? Хоча, для для тебе, худоби аби хлів і в жолобі жменя гнилої соломи. Для вас. бидлоти, більше й нічого й не треба, акакаяразніца,
Что и требовалось доказать. Диагноз:
Ты - злобный и упоротый якобы "патриот". Не понимающий разницу между формой и содержанием, т.к. в твоей форме "урапатриотизма" не содержится сути этого самого патриотизма. Истинный патриот никогда не позволит себе оскорблять украинцев, являющихся сущностью и основой Украины как страны.
Точно, "понять і простіть"... тупе зебільне впороте бидло є основою України... Сто років таке саме, що є основою, відмовилось захищати свою державу, бо було втомлене і зубожіле. Захотіло миру, а через якийсь десяток років мільйонами вмирало і жерло власних дітей, гнило по всіляких ГУЛАГах, і тепер знову... Наробило херні і чути не хоче про то а ні слова, бо ж воно основа... мало того, ще й поваги вимагає... То дійсно вже невиліковно, блін...
Диагноз поставил. Лечение не пропишу, т.к. не врач. Но дам совет: Не стоит так страдать - меняй место жительства. Хотя ... Для тебя может и не вариант, т.к. в новой стране граждане могут тебе не подойти. Может необитаемый остров?
Йди на хрін зі своїми порадами, ідіоте. Само полікуйся, хоча, зебілізм невиліковний.
Ну вот, успокоил. А то я начал сомневаться в своих аналитических способностях. Я же знал, что твой ответ - это вариант № 4. Мог бы и не шифроваться, а сразу написать: "№4". Вы, упоротые, такие все смешные ...
***** взагалі Зєлємойшу за співрозмовника чи то якусь значиму фігуру не сприймає, навіщо опускати себе ще далі та театрилізувати війну, закликаючи до всіляких сумнівних шоу, до тогож розуміючи наперед, що відповідь ***** буде негативною? Ще б "на стадіон" ***** викликав. Але цей тобі як Порошенко підігрувати та грати в благородство не буде. Він чекає, що ти невдовзі сам на колінах до нього приповзеш.
Пєсков щодо пропозиції Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: Для таких переговорів мають бути передумови - Цензор.НЕТ 493
Пєсков щодо пропозиції Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі: Для таких переговорів мають бути передумови - Цензор.НЕТ 4458
ЭТОГО МАЛО !?)
