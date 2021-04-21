РУС
Разумков о вечеринке Тищенко и комментарии Гетманцева: Мне стыдно за действия своих коллег

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя сообщение о праздновании заместителем председателя фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко в ресторане дня рождения жены, сказал, что ему стыдно за коллег.

Об этом он сообщил во время рабочего визита в Волынскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Тищенко и комментарии депутата из фракции "Слуга народа" Даниила Гетманцева недавнего поста в соцсетях одной из журналисток, спикер сказал: "Я считаю, что сегодня так делать нельзя. В принципе делать нельзя... Я стараюсь проводить в Верховной Раде политику единых стандартов, двойные стандарты - это всегда путь в никуда".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минет Путину, а не миньет: "Слуга народа" Гетманцев вступился за одиозных однопартийцев Шевченко и Тищенко

Разумков отметил, что поскольку государство находится в непростой ситуации и у многих людей не хватает ресурсов для существования, есть также проблемы в медицинской сфере, то представители власти должны это понимать.

Председатель ВР выразил надежду на реакцию фракции об этих событиях.

"Относительно заявлений моих коллег я всегда говорил, что сначала надо думать, а потом уже говорить. Потому что, особенно если ты являешься представителем власти, какое-либо твое слово или выражение, оно воспринимается по-другому... Я считаю, что сегодня как-то с праздниками можно немного отложить, - до тех времен, когда отпраздновать смогут все", - сказал Разумков.

Он отметил, что у его жены на днях будет день рождения, и они будут праздновать дома, в небольшом семейном кругу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких уголовных дел нет. И штрафов нет. Праздновать в номерах отеля можно, - "слуга народа" Тищенко

"Думаю, что людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за свое, но мне как председателю парламента за действия некоторых своих коллег стыдно", - добавил Разумков.

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Вместе с тем, "слуга народа" Гетманцев вступился за одиозных однопартийцев Шевченко и Тищенко: "Минет Путину, а не миньет".

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Автор: 

ВР (29428) Разумков Дмитрий (1522) Гетманцев Даниил (416) Слуга народа (2670) Тищенко Николай (338)
Топ комментарии
ох и хитрожопый этот Разумков ...
21.04.2021 16:19 Ответить
Что бы не было стыдно, исключите из фракции потом из депутатов и под суд.
21.04.2021 16:18 Ответить
Хоч би мудрому народу не зліпили з нього нового "руйнівника системи"...
21.04.2021 16:28 Ответить
так им за это не стыдно
21.04.2021 16:12 Ответить
подгузники - три штуки, но все украли и продали - значит онивсенагловрут, єто Ющенок всем насрал в подгузки, а м і вообще левіе и не надо говорить что мі у власти, то есть, єй, Абрахамие - разберись(што?) - иди и разбирайся, дук ті корабельній, сумка ті медицинская, да пошел ті и разобрался, скажи шо пасека с ковидовирусом..
---- Дааааа, я смогу
- Вот иди и не отсвечивай
21.04.2021 16:15 Ответить
Что бы не было стыдно, исключите из фракции потом из депутатов и под суд.
21.04.2021 16:18 Ответить
ох и хитрожопый этот Разумков ...
21.04.2021 16:19 Ответить
Хоч би мудрому народу не зліпили з нього нового "руйнівника системи"...
21.04.2021 16:28 Ответить
а может лучше коле гвоздь в затылок забить?
21.04.2021 16:27 Ответить
бердычевского нэ запросылы на этот праздник жизни...надеюсь воно достатньо мстлывэ...
21.04.2021 16:28 Ответить
ліплять, ліплять електорату молодого поміркованого господарника, буде кандидат на президентських для російськоспрямованого лайна.
21.04.2021 16:33 Ответить
Он отметил, что у его жены на днях будет день рождения, и они будут праздновать дома, в небольшом семейном кругу.


Это не по пацански. Поляну накрыть на днюху это святое.
Вообщем так, Тищенко простить Шевченко расстрелять!
21.04.2021 16:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aNBUveTW4F0 Он крал, но ему было стыдно... ))
21.04.2021 16:39 Ответить
нормальные политики в отставку подают а нашим просто стыдно)))
21.04.2021 18:15 Ответить
Комсомолець, бл@ть! Соромно йому, як тій кобилі, що віз перевернула...
21.04.2021 19:16 Ответить
Не коллег, а калек.
21.04.2021 20:54 Ответить
Стидливі зелені піонери
21.04.2021 21:46 Ответить
не щирий мітя.....це до речі і підведе мітю....політика це вигрібна яма.....погано виховали і привили дурний смак
21.04.2021 21:48 Ответить
В каком приличном доме позволяют так вести себя слугам и управляющему? А в Украине можно..
22.04.2021 02:21 Ответить
 
 