Разумков о вечеринке Тищенко и комментарии Гетманцева: Мне стыдно за действия своих коллег

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя сообщение о праздновании заместителем председателя фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко в ресторане дня рождения жены, сказал, что ему стыдно за коллег.

Об этом он сообщил во время рабочего визита в Волынскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Тищенко и комментарии депутата из фракции "Слуга народа" Даниила Гетманцева недавнего поста в соцсетях одной из журналисток, спикер сказал: "Я считаю, что сегодня так делать нельзя. В принципе делать нельзя... Я стараюсь проводить в Верховной Раде политику единых стандартов, двойные стандарты - это всегда путь в никуда".

Разумков отметил, что поскольку государство находится в непростой ситуации и у многих людей не хватает ресурсов для существования, есть также проблемы в медицинской сфере, то представители власти должны это понимать.

Председатель ВР выразил надежду на реакцию фракции об этих событиях.

"Относительно заявлений моих коллег я всегда говорил, что сначала надо думать, а потом уже говорить. Потому что, особенно если ты являешься представителем власти, какое-либо твое слово или выражение, оно воспринимается по-другому... Я считаю, что сегодня как-то с праздниками можно немного отложить, - до тех времен, когда отпраздновать смогут все", - сказал Разумков.

Он отметил, что у его жены на днях будет день рождения, и они будут праздновать дома, в небольшом семейном кругу.

"Думаю, что людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за свое, но мне как председателю парламента за действия некоторых своих коллег стыдно", - добавил Разумков.

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Вместе с тем, "слуга народа" Гетманцев вступился за одиозных однопартийцев Шевченко и Тищенко: "Минет Путину, а не миньет".

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".