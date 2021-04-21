РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9200 посетителей онлайн
Новости
10 197 31

Песков об озвученных Путиным "красных линиях" в отношении Запада: Это наши интересы

Песков об озвученных Путиным "красных линиях" в отношении Запада: Это наши интересы

Вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России, о которых сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Что касается "красных линий", то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны", - сказал Песков.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал заявление Путина о том, что последует жесткий и "асимметричный ответ" в отношении тех, кто пересечет "красную черту".

Читайте также: Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности

Автор: 

Песков Дмитрий (2007) путин владимир (32231) россия (97355)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Ну у Гитлера тоже были "интересы", например евреев отгеноцидить...
Интересы эрэфии - преступны...
показать весь комментарий
21.04.2021 16:14 Ответить
+12
Да не "красные линии" тут нужны, а красные флажки. Обложить эту рашку со всех сторон и не впускать в нормальное общество.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:16 Ответить
+11
Щимить будут ***** постоянно.
А ты, ершик, будешь это тоже ощущать
показать весь комментарий
21.04.2021 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну у Гитлера тоже были "интересы", например евреев отгеноцидить...
Интересы эрэфии - преступны...
показать весь комментарий
21.04.2021 16:14 Ответить
почитай шо там было и заткнись.
и да, я тоже не в "захвате", но там была стиация что ты тупо - гыгыгы, не знаешь.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:23 Ответить
Мрією Гітлера було об'єднання всіх німців в одній державі.

Ну, як у *****- всіх російськомовних.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:00 Ответить
мммм, там ващет было заыоевание, короче пацана попердолило, я не читал его труды, Антиколорадос пишет шо читанул - чуть не обосрался.
и да - я уверен шо ..... шоб не много писать - Илон Маск сказал шо типо мир типо цыфровой - вот и объяснение, в том числе и проклятого Сралина
показать весь комментарий
21.04.2021 18:18 Ответить
Красной чертой для России будет вмешательство в ее дела, в том числе в избирательный процесс, и оскорбления.

Путина обозвали убийцей (killer).

это не оскорбление ?

жалкие кремлевские карлики......
показать весь комментарий
21.04.2021 16:29 Ответить
А "путін - *****" по всій Україні протягом років, то що?
показать весь комментарий
21.04.2021 17:28 Ответить
Щимить будут ***** постоянно.
А ты, ершик, будешь это тоже ощущать
показать весь комментарий
21.04.2021 16:14 Ответить
"Анаконда" кушает не спеша....

вы даже не увидите своих красных линий
показать весь комментарий
21.04.2021 16:19 Ответить
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский @prof_preobr
Ракеты победа обещаю победим бедность вакцина обещаю забота о людях ракеты не позволим Западу ракеты победа вот вам немножко денег ракеты вакцина обещаю русский мир ракеты они гибнут мы процветаем скрепы ракеты победа вакцина. Это было полное содержание послания Путина.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:15 Ответить
наши "мыши-братья"

В деревне Барабановка Янаульского района Башкирии местный житель усомнился в качестве спирта, решил проверить его подлинность и убил двух человек. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, утром 20 апреля 48-летний россиянин был пьян. Он решил проверить крепость спирта, который получил на заработках в другом регионе. Для этого он налил спирт в крышку канистры и поджег. Огонь перекинулся на стоявшие рядом предметы, после чего охватил весь дом. Его 87-летняя мать и 61-летний брат умерли на месте.
Сожительница подозреваемого проснулась, обнаружила пожар и вытащила поджигателя на улицу - он к тому моменту потерял сознание. Оба в итоге выжили.
СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Поджигатель находится под подпиской о невыезде.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:25 Ответить
Медаль "За отвагу при пожаре" тетка получит.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:41 Ответить
По давним утверждениям пуйла Россия нигде не заканчивается. Значит ущемляют ее во всем мире если сопротивляются и не сдаются. То как им можно угодить если русским хотелкам нет границ. Остается только уничтожить.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:16 Ответить
Да не "красные линии" тут нужны, а красные флажки. Обложить эту рашку со всех сторон и не впускать в нормальное общество.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:16 Ответить
Какой-то еще один гномик все время талдычит о красных линиях. У них тексты выступлений один и тот же спичрайтер строчит?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:16 Ответить
никого и ничему не учит История придурковатых царей ампираторов фараонов ************ каждый ублюдок говорит всем вот у меня будет не так как у других-а по итогу потом все говорят как у других но гораздо хуже....
показать весь комментарий
21.04.2021 16:23 Ответить
Интерес паРАШИ - доставать всех соседей.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:22 Ответить
у сегодняшней парашной голубизны все определения унаследованы от красных дидов: красные портки, красная тряпка, красные труселя, красные линии,.... и морды тоже от злости на весь мир красные до синевы. от чрезмерного потребления красной бояры )
показать весь комментарий
21.04.2021 16:25 Ответить
Песков об озвученных Путиным "красных линиях" в отношении Запада: Это наши интересы - Цензор.НЕТ 7728
показать весь комментарий
21.04.2021 16:27 Ответить
Карочє! Інтєржси єсть тока у нас. На Інтєрєси лругіх нам насрать. Другіє - нє люді. Ані абьязани блюсті наші інтєрєси! Точка!. Як і по що з такими можна домовлятися???!!!! Європа, аууу! Це вас стосується!
показать весь комментарий
21.04.2021 16:30 Ответить
Только до тех пор, пока эта "красная линия" не пересечёт вашу тухлую глотку.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:30 Ответить
―А где наша гвардия? Гвардия где?
―Очевидно, обходит с флангов.
―Кого?
―Всех.

из к\ф Тот самый Мюнхгаузен все
показать весь комментарий
21.04.2021 16:32 Ответить
Что они там курят эти дятлы,им все дозволено,жуки колорадские
показать весь комментарий
21.04.2021 16:33 Ответить
Когда путин говорит фразу " наши интересы " он имеет ввиду свои личные интересы
показать весь комментарий
21.04.2021 16:34 Ответить
- Изя, как тебе выступление Путина ?

- Что тебе сказать, Сёма?

Если от ковида ещё как-то можно уберечься, то от деменции наука способ ещё не нашла!
показать весь комментарий
21.04.2021 16:37 Ответить
А оскрбление других стран и вмешательство в их дела? Как тут с красніми линиями господин Песков?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:38 Ответить
ТО ЦЕ ВІН ДЛЯ УКРАЇНИ І СКАЗАВ. Чи хтось має ілюзії, що цей мерзотник погрожує Америці, Британії, Туреччині, чи, навіть Чехії? Путін нападе саме на Україну, бо ніде інде у нього немає ні сил, ні можливостей. Росія на межі розпаду і у таких випадках кремлівські мудаки завжди затівали "малєнькую побьєдоносную вайну", щоб відвернути внутрішній бунт кудись на сторону. От чи наразі "побьєдоносная" получиться - то ще те питання. Швидш за все Україну використовують, як "сир у мишоловці" (як колись Афганістан для СРСР...) Тяжко нам буде.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:50 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя, твои впечатления от сегодняшнего послания?
- Жалкий стал Загорелым, а Плешивый стал Жалким.

Пєсков про озвучені Путіним "червоні лінії" щодо Заходу: Це наші інтереси - Цензор.НЕТ 6115
показать весь комментарий
21.04.2021 17:04 Ответить
Ну и ..и что вы сделаете? Ядерную бомбу бросите..аж 1000 штук??? Себе на голову?..И на головы своих детей???........а ну удивите и нас и..самих себя....
Дааа, вы же не забыли, маленький зеленый восстанавливается! Ваш "перзидент" восстановится, а вы нет!!! Вас никто не восстановит. Плотнее держите пальчик на кнопочке...... плотнее, плотнее...
показать весь комментарий
21.04.2021 17:45 Ответить
 
 