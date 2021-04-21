Песков об озвученных Путиным "красных линиях" в отношении Запада: Это наши интересы
Вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России, о которых сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
"Что касается "красных линий", то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны", - сказал Песков.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал заявление Путина о том, что последует жесткий и "асимметричный ответ" в отношении тех, кто пересечет "красную черту".
Интересы эрэфии - преступны...
и да, я тоже не в "захвате", но там была стиация что ты тупо - гыгыгы, не знаешь.
Ну, як у *****- всіх російськомовних.
и да - я уверен шо ..... шоб не много писать - Илон Маск сказал шо типо мир типо цыфровой - вот и объяснение, в том числе и проклятого Сралина
Путина обозвали убийцей (killer).
это не оскорбление ?
жалкие кремлевские карлики......
А ты, ершик, будешь это тоже ощущать
вы даже не увидите своих красных линий
https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский @prof_preobr
Ракеты победа обещаю победим бедность вакцина обещаю забота о людях ракеты не позволим Западу ракеты победа вот вам немножко денег ракеты вакцина обещаю русский мир ракеты они гибнут мы процветаем скрепы ракеты победа вакцина. Это было полное содержание послания Путина.
―Очевидно, обходит с флангов.
―Кого?
―Всех.
из к\ф Тот самый Мюнхгаузен все
- Что тебе сказать, Сёма?
Если от ковида ещё как-то можно уберечься, то от деменции наука способ ещё не нашла!
- Изя, твои впечатления от сегодняшнего послания?
- Жалкий стал Загорелым, а Плешивый стал Жалким.
Дааа, вы же не забыли, маленький зеленый восстанавливается! Ваш "перзидент" восстановится, а вы нет!!! Вас никто не восстановит. Плотнее держите пальчик на кнопочке...... плотнее, плотнее...