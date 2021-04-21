Песков об озвученных Путиным "красных линиях" в отношении Запада: Это наши интересы

Вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут "красными линиями" для России, о которых сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Что касается "красных линий", то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны", - сказал Песков.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал заявление Путина о том, что последует жесткий и "асимметричный ответ" в отношении тех, кто пересечет "красную черту".

Читайте также: Путин похвастался поставками новейших боевых комплексов в российскую армию и предложил международным партнерам обсудить вопросы безопасности