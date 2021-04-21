РУС
Эта сеть обеспечивала деятельность многих групп, которые распространяли амфетамин и практически перекрывала по поставкам всю Украину, - Преутеса

В Нацполиции рассказали подробности по ликвидации масштабной сети по производству и продаже амфетамина.

Как сообщил в интервью Цензор НЕТ первый заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергей Преутеса, правоохранители ликвидировали наркозавод в Днепре, изготавливавший 300 кг наркотика в месяц, а также каналы сбыта.

"Эта сеть обеспечивала деятельность многих групп, которые распространяли амфетамин, и практически перекрывала по поставкам всю Украину. Участники сети наладили работу наркозавода и рассылали готовую продукцию большими партиями в различные регионы. А дальше уже это распространялось через телеграмм-каналы и так называемые закладки", - рассказал Преутеса.

По его словам, завод работал круглосуточно. Помещение, в котором изготавливали наркотик, находился в промышленной зоне. По документам значилось, что там производят пластиковые бутылки.

"Обычно лаборатории, где изготавливают амфетамин - это небольшое помещение и несколько колбочек. Изготавливают по 100-300 г и сразу сбывают. В этом же случае арендовали помещение в промышленной зоне, закупили специальные станки, большие миксеры, бочки, холодильники, немало колб, то есть все, что нужно для производства наркотика в промышленных масштабах. Действовало производство около года", - объяснил Преутеса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десяток наркодельцов варили метамфетамин и распространяли по столице при помощи таксистов. ФОТО

Он также добавил, что если продавалась вся партия, которую изготовили за месяц, то организаторы сети получали доход в размере 120 млн грн.

Во время обысков у участников преступной группы обнаружили 15 единиц оружия, но на все были разрешения. А на самом предприятии правоохранители изъяли гранату, которую злоумышленники, очевидно, планировали взорвать, чтобы уничтожить производство, но не успели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

наркотики (2168) Нацполиция (16782) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Преутеса Сергей (4)
лучше расскажите сколько мусоров она обеспечивала заработной платой , и кто из них уже наказан ???
21.04.2021 16:39 Ответить
раз "на самом предприятии правоохранители изъяли гранату, которую злоумышленники, очевидно, планировали взорвать, чтобы уничтожить производство, но не успели" то значит ли это, что завод лишь сменил собственника и покровителей ? так ли легко отказаться полицейским от 120 миллионов гривен в месяц? вот в чем вопрос.... лишь видео уничтожения завода принесет мне хоть каконе-то подобие доверия....
21.04.2021 16:40 Ответить
Там один канал збуту - "Нова Пошта"
21.04.2021 16:54 Ответить
хорошо, что накрыли сеть.
22.04.2021 00:58 Ответить
 
 