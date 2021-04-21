Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак

2 года назад народ Украины почувствовал необходимость в изменениях и выбрал во втором туре принципиально нового лидера - Владимира Зеленского.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Два года назад, 21 апреля, состоялся второй тур выборов, в котором Владимир Зеленский победил с результатом 73,22%. Тогда большинство украинцев выбрали честного и искреннего президента, который остается в первую очередь человеком. Те выборы показали, что старые методы больше не дают результата, а манипуляции и фейки старой системы не работают", - пишет Ермак.

Он выразил уверенность, что народ Украины почувствовал необходимость в изменениях и выбрал принципиально нового лидера.

"Тот день стал началом широкомасштабных изменений в Украине", - утверждает Ермак.

"Коррупционно-олигархическая система, как многоголовая гидра, и не думает сдаваться, поэтому ежедневно устраивает мощное сопротивление. Она пытается разрушить наши усилия, очень часто подыгрывая при этом внешним врагам нашей страны. Но Владимира Зеленского это не остановит", - отмечает Ермак.

При этом он подчеркивает, что Зеленский "действительно любит Украину и делает все для ее процветания, при этом каждый в команде президента мечтает видеть Украину сильной, богатой и комфортной для всех граждан".

