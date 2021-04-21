РУС
Новости
9 542 83

Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак

Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак

2 года назад народ Украины почувствовал необходимость в изменениях и выбрал во втором туре принципиально нового лидера - Владимира Зеленского.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Два года назад, 21 апреля, состоялся второй тур выборов, в котором Владимир Зеленский победил с результатом 73,22%. Тогда большинство украинцев выбрали честного и искреннего президента, который остается в первую очередь человеком. Те выборы показали, что старые методы больше не дают результата, а манипуляции и фейки старой системы не работают", - пишет Ермак.

Он выразил уверенность, что народ Украины почувствовал необходимость в изменениях и выбрал принципиально нового лидера.

"Тот день стал началом широкомасштабных изменений в Украине", - утверждает Ермак.

"Коррупционно-олигархическая система, как многоголовая гидра, и не думает сдаваться, поэтому ежедневно устраивает мощное сопротивление. Она пытается разрушить наши усилия, очень часто подыгрывая при этом внешним врагам нашей страны. Но Владимира Зеленского это не остановит", - отмечает Ермак.

При этом он подчеркивает, что Зеленский "действительно любит Украину и делает все для ее процветания, при этом каждый в команде президента мечтает видеть Украину сильной, богатой и комфортной для всех граждан".

Андрусив - Зеленскому: За 2 года не сделано ничего для экономики и обороны. Вы просто лежали в теплой ванне в окружении подливающих теплой воды и признавали врагами указывающих на реальность

Автор: 

Зеленский Владимир коррупция олигарх Ермак Андрей
Топ комментарии
+46
и это говорит тварь, которая возглавила все коррупционные потоки в стране за долю не малую..
у него "Нафтогаз" в убытке 11,2 млрд грн, а он борется с олигархами..
охренеть, лживая скотина!
21.04.2021 16:33
+38
Козырь,
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак - Цензор.НЕТ 7605
21.04.2021 16:31
+38
ермак прямо заявляет что он и зеленский возглавят коррупционно-олигархическую сеть. ермак - смотрящим от олигархов, а вовка вислюк - клоуном-пи*здюком с видосиками...
21.04.2021 16:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Козырь,
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак - Цензор.НЕТ 7605
21.04.2021 16:31
ермак прямо заявляет что он и зеленский возглавят коррупционно-олигархическую сеть. ермак - смотрящим от олигархов, а вовка вислюк - клоуном-пи*здюком с видосиками...
21.04.2021 16:39
не, вислюк человек, который подписывает документы, которые даже не читает, за что потом и ответит, а реально у него нету даже и капли власти в этой стране - только рука коломойского в заднем проходе
21.04.2021 16:42
Кто бы сомневался , что Зеленский не остановит криминальный олигархат? Только зачем он перся в президенты? Если слаб и неумен, почему полез? Да и видим на фото какие знаки он показывает пальцами, с такими знаками ничего хорошего людям не принесешь.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:44
сделали вас всех разом бо вы уси презеденты и це исты на
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак - Цензор.НЕТ 2978
21.04.2021 16:46
Хуцпа.
21.04.2021 16:32
Любые средства хороши, чтобы обманывать гоев.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:42
Уже седьмой год
21.04.2021 17:17
Третій.
21.04.2021 18:07
блин...только мат и пожелания нехорошие...)
21.04.2021 16:32
и те кто выбрали его пожалели о выборе.
21.04.2021 16:33
У зеофилов сейчас новая отмазка ,-"они все одинаковые"
21.04.2021 17:10
А вас попереджали... Христом Богом просили, молили щоб подумали, перш ніж проголосувати у 2019 році за ЗЕодоробало!!!
21.04.2021 17:13
да конечно, зеленский впереди всех по опросах
показать весь комментарий
21.04.2021 17:48
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак - Цензор.НЕТ 2376
21.04.2021 16:33
и это говорит тварь, которая возглавила все коррупционные потоки в стране за долю не малую..
у него "Нафтогаз" в убытке 11,2 млрд грн, а он борется с олигархами..
охренеть, лживая скотина!
21.04.2021 16:33
а что ему правду сказать - что в реалии творится....- как пацаны просто в наглую лярды зэлени сбивают...
21.04.2021 16:38
тьфу, ***...тошнит!
21.04.2021 16:33
По ходу пацаны с утра начали 21 апреля отмечать... Андрюша, выдыхай тебе уже хватит.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:33
21.04.2021 16:33
Даже не пойму смеяться или плакать.
21.04.2021 16:34
"Тот день стал началом широкомасштабных изменений в Украине"

каких?
откат к тому что было до 2014?
разоружение? и граждан и армии?
21.04.2021 16:34
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак - Цензор.НЕТ 8192
21.04.2021 16:34
подписываюсь под каждым словом...
....там Евреи.....- а у нас кто.....
11:33 / 21.04.2021МИР
ВЛАСТИ
ИЗРАИЛЯ ЗАКРЫЛИ ПОСЛЕДНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ COVID-БОЛЬНЫХ
21.04.2021 16:42
у нас - жидовня...
показать весь комментарий
21.04.2021 18:35
Прикольно , офисная шлюха- ларечница, никто, продающая должности за откаты ,кричит о коррупции и олигархате😁😁😁
показать весь комментарий
21.04.2021 16:34
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак - Цензор.НЕТ 4322
21.04.2021 16:34
Ха ха ха новый анекдот.
21.04.2021 16:35
Добре сказав! Головний дах корупції повинен вміти добре говорити! Як свого часу Аль Капоне клеймував злочинність у Чикаго.
21.04.2021 16:35
Зе-нарик действует по принципу:
"Не можешь, та и не хочешь победить - ВОЗГЛАВЬ!!!"
21.04.2021 16:36
Он в открытую прикалывается. И имеет полное право. Он же не в лотерею выиграл свою должность? Нарид заслуживает таких вот приколистов.
21.04.2021 16:37
да что вы говорите ...а соратники его высочества , вроде шефира наверно не в курсе что он борется с этой системой , продолжают её развивать и укреплять ,например пристраивать свои умственно отсталые кадры на госпредприятия
21.04.2021 16:37
Вот и аферистович эту пургу несет в нарид. Причем он то реально понимает какое это полное фуфло для лохов.
21.04.2021 16:39
Корупционеры борются в Украине сами с собой. Выступают нанайцы клоун и козырь. Все трибуны переполнены.
21.04.2021 16:40
Пусть рашка нападает, мы заслужили это... даешь 3ю мировую и весь мир в труху
21.04.2021 16:40
шоб ублюдкам не было куда краденые деньги тратить
21.04.2021 16:41
андрюша забув упамянуть, шо буба с детсва шапку 64-го размера носит...
21.04.2021 16:41
похоже шо да. слетел с катушек и прёт без тормозов, давя всех подряд , кроме коррупционно-олигархической системы, сидящей в VIP ложе и с удовольствием наблюдающей за происходящим.
21.04.2021 16:42
канєшно не собіраєтса астанавліватса! он абязян єйьо(карупцію)вазглавіть! ато бєня, ахметка осерчают
21.04.2021 16:43
Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит. Он все равно рано или поздно ее возглавит.
21.04.2021 16:47
Он и так её возглавляет.
21.04.2021 16:54
зеленскому штаты уже помогли ч Коломойским.Порошенко уже тоже загулялся на свободе.Пришла пора "сажать петрушку".Порошенко прятался под крышей медведчука.но тот уже сам не только под американскими санкциями,но уже и под украинским следствием.Главное-не останавливаться.остановись зеленский,не посадив Порошенко и олигархи просто сметут его.А так посади порошенко,отдай под следствие Ахметова..всё и олигархи сами войдут на сотрудничество и не нужны будут эти МВФы для восстановления экономики и латания дырок в бюджете.СВОРОВАНО в Украине пояти 5 ГОДОВЫХ БЮДЖЕТОВ за эти 30 лет.этих денег бы хватило,чтобы из Украины сделать государство,равносильное по военной мощи Израилю ( и в шею бы выгнали русских захватчиков).а так же перезапустить промышленность и науку по самым современным стандартам
21.04.2021 16:54
Так писькограй и сам воровал, он что сам себя посадит?
21.04.2021 16:59
Ничесе тебя как трахнуло телевизором по башке! Видать не вставая с бутылки смотришь в голубой экран. А потом люди удивляются, откуда такие результаты выборов! Все просто-быдло насмотрелось телевизора....
21.04.2021 17:17
Лять,ты воюющую страну подставил -выбрав главнокомандующего из "95квартала"...а оно все :"Порошенко,Порошенко"...если тебя теперь кацапы порешат -не жалко, за всю твою хрень что ты сделал Украине
21.04.2021 17:18
Маланец выбрал своего сородича в президенты
21.04.2021 18:03
ЗЕбіло, що ти несеш В лікаря-психіатра давно було
21.04.2021 17:19
Ж2 пнх
21.04.2021 18:02
Завхоз Ермак по совместительству кассир на кассе по продаже должностей, видимо устал орать "Вильна касса" решил открыть оптовую торговлю? Совет уборщиц ОП тоже готовит свои предложения, к вечеру подтянутся бомжи из Слуг урода и начнется шабаш радостных и идиотских обращений...
21.04.2021 16:58
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5049
21.04.2021 16:58
Клоуны .
21.04.2021 17:03
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7191
21.04.2021 17:04
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5377
21.04.2021 17:04
Ну, разумеется, коррупционно-олигархическая система не думает сдаваться своим слугам, ведь, это она, привела их к власти и теперь возглавляет...
21.04.2021 17:17
Д'ерьмак-по чём должности?
21.04.2021 17:19
Уссаться керосином! Шо они там курят?
21.04.2021 17:27
ЗДАВАТЬСЯ ?????????????????? да они прут как танки по проспекту под салюты и брызги
шампансокго...............
21.04.2021 17:33
Пусть начнет с бени. Тогда, может быть, ему поверят.
21.04.2021 17:44
Чергова порція рідкого лайна на голови лохів.
21.04.2021 17:46
Блеать, ну и юмор у дерьмака. Хорошо посмеялся. А когда увидел как прибарахлился ахметов, коломойский и фирташ за год правления бубочки - еще раз посмеялся с клоуна дерьмака.
21.04.2021 17:46
а вони просто пойдут на норд, когда запахнет падалью
21.04.2021 17:51
рок супротив наркотиков
21.04.2021 17:56
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2132Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 11Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7076
21.04.2021 17:58
в начале мая выйдет расследование Беллингкэт, главное не дать этому Сброду сбежать...
21.04.2021 18:01
Чего это Ермак такое несет? И кому? И на кой ляд? Кому нужен этот бред?
21.04.2021 18:18


Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 268
21.04.2021 18:19
Ахахаха))) І це каже єрмак... І він це каже нєлоху)))
21.04.2021 18:32
#лять!!!
Зеленский стоит сейчас во главе коррупционной системы.

Если шо, спросить Татарова и брата Ермака.
21.04.2021 18:41
Два года назад "новое лицо" возглавило коррупционно-олигархическую систему и на сегодня мы видим реальное обнищание народа и вдвое-втрое обогатившихся Ахметова, Фирташа, Коломойского, Пинчука ...

Если работающие люди не могут достойно содержать семью, то что говорить о пенсионерах, студентах, инвалидах...

(Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині.

Про це йдеться на сайті Ради. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html)
21.04.2021 18:46
Что там с продажей гос.должностей? Не в убытках с братом, не проторговались?
21.04.2021 18:48
он сдастся сам...
21.04.2021 19:05
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3617
21.04.2021 19:06
ермак тоже наркоман ?
21.04.2021 19:15
Корупційно-олігархічна система і не думає здаватися, але Зеленського це не зупинить, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9880
21.04.2021 19:41
"наче багатоголова гідра", - кгбєшний дурень
21.04.2021 20:28
Почти в унисон с выступлением Путина - мы хорошие, но нам сопротивляются олигархи.
21.04.2021 20:36
Прикол дня паралельная реальность расширили горизонты сознания самолет колубийский приземлился.
21.04.2021 21:02
для держави єрмаки татарови портнови це зло бо олігархів скрутити не проблема
21.04.2021 21:39
На канале"Эспрессо"пару часов назад присутствовал опрос-"Зависим ли Зеленский от олигархов" и 95%опрашиваемых ответила-ДА ! и только 5%-НЕТ ! Хорош врать Ермак!Народу уже видней результат борьбы вашей зевласти с олигархатом
21.04.2021 21:44
Всё правильно сказал.
22.04.2021 00:56
НАРОДУ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ МАССОВЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ УДАРЫ ПО РАБОТНИКАМ КОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ОНИ САМИ, ЛИБО СБЕГУТ, ЛИБО СДАДУДСЯ !)
22.04.2021 05:43
 
 