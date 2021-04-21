Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак
2 года назад народ Украины почувствовал необходимость в изменениях и выбрал во втором туре принципиально нового лидера - Владимира Зеленского.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Два года назад, 21 апреля, состоялся второй тур выборов, в котором Владимир Зеленский победил с результатом 73,22%. Тогда большинство украинцев выбрали честного и искреннего президента, который остается в первую очередь человеком. Те выборы показали, что старые методы больше не дают результата, а манипуляции и фейки старой системы не работают", - пишет Ермак.
Он выразил уверенность, что народ Украины почувствовал необходимость в изменениях и выбрал принципиально нового лидера.
"Тот день стал началом широкомасштабных изменений в Украине", - утверждает Ермак.
"Коррупционно-олигархическая система, как многоголовая гидра, и не думает сдаваться, поэтому ежедневно устраивает мощное сопротивление. Она пытается разрушить наши усилия, очень часто подыгрывая при этом внешним врагам нашей страны. Но Владимира Зеленского это не остановит", - отмечает Ермак.
При этом он подчеркивает, что Зеленский "действительно любит Украину и делает все для ее процветания, при этом каждый в команде президента мечтает видеть Украину сильной, богатой и комфортной для всех граждан".
у него "Нафтогаз" в убытке 11,2 млрд грн, а он борется с олигархами..
охренеть, лживая скотина!
каких?
откат к тому что было до 2014?
разоружение? и граждан и армии?
....там Евреи.....- а у нас кто.....
"Не можешь, та и не хочешь победить - ВОЗГЛАВЬ!!!"
шампансокго...............
Зеленский стоит сейчас во главе коррупционной системы.
Если шо, спросить Татарова и брата Ермака.
Если работающие люди не могут достойно содержать семью, то что говорить о пенсионерах, студентах, инвалидах...
(Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині.
Про це йдеться на сайті Ради. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/nazvano-kilkist-**********-yaki-pracyuyut-ale-zhivut-u-bidnosti-1760974.html)