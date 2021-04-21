РУС
Молдова просит Украину разрешить осмотреть автомобиль, на котором предположительно вывезли из страны Чауса, - и.о. премьера Чокой

Молдова просит Украину разрешить осмотреть автомобиль, на котором предположительно вывезли из страны Чауса, - и.о. премьера Чокой

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Республики Молдова Аурелиу Чокой прокомментировал дело об исчезновении украинского экс-судьи Николая Чауса.

В интервью на канале PRIME он заявил, что власти намерены осмотреть автомобиль посольства Украины, в котором Чауса предположительно вывезли из страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ru.publika.md .

"МИДЕИ направило в Киев официальную ноту с просьбой разрешить осмотреть транспортное средство, на котором Чауса предположительно вывезли с территории Молдовы и поискать улики, которые могли бы это подтвердить", - сказал Чокой.

Ранее МВД объявило о том, что обнаружило три автомобиля, на которых передвигались вероятные похитители, а также установило маршрут их передвижения. Одного человека задержали — подробности о нём не сообщаются. Позднее появились сообщения о том, что Чауса вывезли через молдо-украинскую границу на автомобиле посольства Украины, а за рулём находился военный атташе дипмиссии.

Информацию о том, что МИДЕИ потребовало от посла Украины лишить атташе неприкосновенности, само ведомство не подтвердило и не опровергло. Чокой однако сообщил, что к некоему сотруднику посольства есть вопросы.

"- Но есть ли подозреваемый, которым называют сотрудника посольства Украины в Молдове? - До тех пор, пока это не доказано... - Я сказал "подозреваемый". Презумпция невиновности. - Подозреваемый есть, и это подозрение должно быть доказано. Мы сделали запрос на то, чтобы с этим сотрудником посольства поговорили представители Генпрокуратуры. Чтобы он дал разъяснения".

По словам Чокоя, украинская сторона оказывает содействие молдавским властям: "Давайте вместе посмотрим, что же произошло. У меня такое впечатление, что у Киева тоже есть вопросы относительно того, что же это было".

Дозвониться до представителей Посольства Украины, чтобы узнать, получали ли они запрос МИДЕИ, не удалось. В свою очередь, пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур пообещал раскрыть подробности расследования по делу Чауса позднее.

+3
Снова жесть и зашквары на международном уровне. Ни дня без позора 🙄🙄🙄 и винить некого. Кругом друзья и партнёры по деребану Украины .
21.04.2021 16:37 Ответить
+3
Це вже не смішно. Викрадення його на чужій території це одне, а от де він після цього подівся? Де його весь час утримують, без рішення суду??? Це вже злочин по нашим законам
21.04.2021 16:53 Ответить
+1
Чекає і ніяк не дочекається. До речі, такої херні натворити і тупо відморожуватись? Ну то хіба 95-й квартал здатен.
21.04.2021 16:55 Ответить
Снова жесть и зашквары на международном уровне. Ни дня без позора 🙄🙄🙄 и винить некого. Кругом друзья и партнёры по деребану Украины .
21.04.2021 16:37 Ответить
А Порошенко?
21.04.2021 16:38 Ответить
Чекає і ніяк не дочекається. До речі, такої херні натворити і тупо відморожуватись? Ну то хіба 95-й квартал здатен.
21.04.2021 16:55 Ответить
Любишь пофлудить про свою порохофобию ? Можем излечить 🐐🐐🐐
21.04.2021 16:53 Ответить
Слова сарказм чув?
21.04.2021 16:57 Ответить
Какой автомобиль? Не было никакого автомобиля... да и пациента по ходу дела уже погасили, невыгодный свидетель он в этом очередном зашкваре...
21.04.2021 16:41 Ответить
Зебіле, ти різниці взагалі не бачиш?
Перелік лайкнувших показовий.
21.04.2021 20:08 Ответить
Це вже не смішно. Викрадення його на чужій території це одне, а от де він після цього подівся? Де його весь час утримують, без рішення суду??? Це вже злочин по нашим законам
21.04.2021 16:53 Ответить
Та ніхто його ніде не утримує, блін. Шоу в стилі зебілів. А Чаус вже давно на якихось островах або може й значно ближче, в якійсь Конча-Заспі. То, щоб офіційно його Україні не вручили, от і розіграли дешевий дюдюктів. Але ж на то вони й ідіоти, щоб то все по-ідіотському все зробити, а тепер тупо відморожуватись.
21.04.2021 17:00 Ответить
И чего они так попу рвут за этого чаУса ?

Сотни людей воруют и вывозят за границу и НИЧЕГО ..., а тут прям из-за какого-то вора и барыги кипишь поднимают капец какой .
21.04.2021 17:04 Ответить
Кто то мне подскажет кому нужен этот Чаус?
21.04.2021 17:24 Ответить
Могу сказать кому нужен случай с Чаусом -молдавским сосиалистам и ихним хозяевам!
21.04.2021 18:05 Ответить
Зачем он им нужен? А в Украине он кому тут нужен, что бы его похищали?
21.04.2021 18:25 Ответить
сосиалисты используют случай с Чаусом как клин,для того чтобы попытаться испортить отношения между Молдовой и Украиной.
22.04.2021 09:03 Ответить
 
 