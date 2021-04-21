Кабмин увеличил финподдержку для новосозданных фермерских хозяйств до 5 тыс. грн на 1 га

Кабинет Министров Украины увеличил размер бюджетной субсидии для малых фермерских хозяйств с 3 тыс. грн до 5 тыс. грн на 1 гектар обрабатываемых угодий (но не более 100 тыс. грн на одного получателя), также расширен перечень пород коров, за которые будет предоставляться бюджетная дотация.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Именно малые фермерские хозяйства, которые имеют в обработке небольшие площади и ограничен финансовый ресурс, больше всего нуждаются в усиленной поддержке со стороны государства. Чтобы стимулировать развитие малого фермерства, мы увеличили финансовую поддержку вновь созданным фермерским хозяйствам, а также добавили выплаты на такую деятельность", - пояснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По данным Минэкономики, постановление также вводит выплаты в размере 36 тыс. грн за услуги с/х консультации. Принятый документ устраняет административные препятствия для фермерских хозяйств при оформлении государственной поддержки, уменьшает количество подаваемых документов, сокращает время их рассмотрения и принятия решения.

"Теперь для того, чтобы получить финансовую помощь, фермеру не нужны будут справки об отсутствии задолженности перед Укргосфондом, а также о наличии поголовья коров по состоянию на 1 июля. Такая информация уже будет проверяться распорядителями централизованно - путем направления запроса в Укргосфонда и АИР", - сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, цитируемый его пресс-службой.

Он уточнил, что сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, подтверждающие право собственности и/или пользования земельным участком о земле, будут подаваться фермерскими хозяйствами только для получения субсидии на 1 га обрабатываемой земли. По другим направлениям деятельности, такой как дотация на коров, эти сведения уже подавать не нужно.

Министр уточнил, что отныне документы на получение дотации за коров нужно будет подавать не в министерство, а в структурное подразделение облгосадминистраций, также отменена комиссия по предоставлению таких дотаций – данные нововведения значительно облегчат жизнь фермерам.

По данным Лещенко, для новосозданных фермерских хозяйств вводится новое направление поддержки - выплаты в размере 36 тыс. грн за сельскохозяйственную совещательную услугу по следующим направлениям: зоотехния, ветеринария, агрономия, органическое производство, экологическое управление, бухгалтерский и управленческий учет, налогообложение, привлечение финансово-кредитных ресурсов и диверсификация сельскохозяйственной деятельности.