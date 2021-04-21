Кабмин увеличил финподдержку для новосозданных фермерских хозяйств до 5 тыс. грн на 1 га

РУС
1 156 9

Кабинет Министров Украины увеличил размер бюджетной субсидии для малых фермерских хозяйств с 3 тыс. грн до 5 тыс. грн на 1 гектар обрабатываемых угодий (но не более 100 тыс. грн на одного получателя), также расширен перечень пород коров, за которые будет предоставляться бюджетная дотация.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Именно малые фермерские хозяйства, которые имеют в обработке небольшие площади и ограничен финансовый ресурс, больше всего нуждаются в усиленной поддержке со стороны государства. Чтобы стимулировать развитие малого фермерства, мы увеличили финансовую поддержку вновь созданным фермерским хозяйствам, а также добавили выплаты на такую деятельность", - пояснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По данным Минэкономики, постановление также вводит выплаты в размере 36 тыс. грн за услуги с/х консультации. Принятый документ устраняет административные препятствия для фермерских хозяйств при оформлении государственной поддержки, уменьшает количество подаваемых документов, сокращает время их рассмотрения и принятия решения.

"Теперь для того, чтобы получить финансовую помощь, фермеру не нужны будут справки об отсутствии задолженности перед Укргосфондом, а также о наличии поголовья коров по состоянию на 1 июля. Такая информация уже будет проверяться распорядителями централизованно - путем направления запроса в Укргосфонда и АИР", - сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, цитируемый его пресс-службой.

Он уточнил, что сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, подтверждающие право собственности и/или пользования земельным участком о земле, будут подаваться фермерскими хозяйствами только для получения субсидии на 1 га обрабатываемой земли. По другим направлениям деятельности, такой как дотация на коров, эти сведения уже подавать не нужно.

Министр уточнил, что отныне документы на получение дотации за коров нужно будет подавать не в министерство, а в структурное подразделение облгосадминистраций, также отменена комиссия по предоставлению таких дотаций – данные нововведения значительно облегчат жизнь фермерам.

По данным Лещенко, для новосозданных фермерских хозяйств вводится новое направление поддержки - выплаты в размере 36 тыс. грн за сельскохозяйственную совещательную услугу по следующим направлениям: зоотехния, ветеринария, агрономия, органическое производство, экологическое управление, бухгалтерский и управленческий учет, налогообложение, привлечение финансово-кредитных ресурсов и диверсификация сельскохозяйственной деятельности.

 

хорошо , развиваться им будет легче , только не понятно почему в аграрной стране с такой поддержкой , цены на сельхозпродукцию растут с первой космической скоростью , может их пора уже государству хоть как то регулировать
21.04.2021 16:55 Ответить
Государству нужно было меньше хотеть. И просто оставить фермеров в покое. Тогда и цен таких бы не было.
21.04.2021 16:57 Ответить
Так раньше помощь только косюку шла, вангую снова в чей то подобный карман и пойдет а пересичным хер по морде - все как всегда.
21.04.2021 18:40 Ответить
Спохватились? Вы еще налогов добавьте. Глядишь еще и больше упадет производство в сельском хозяйстве.
21.04.2021 16:56 Ответить
тепер рабиновича вид плуга нэ видгоныш...
21.04.2021 17:00 Ответить
Кабмин-долбодятлы, а вы еще выше подымайте выше налоги на ввоз тракторов, сажалок, копалок, косилок, другое сельхоз и перерабатывающее оборудование. Выше цены подымайте на газ эл. энергию и диз. топливо долбодятлы, закрывайте больше школ мед. пунктов, почту и магазины в сельской местности, снимайте все автобусы что еще кое где ходят в села, пусть выдохнут и те, оставшиеся по недоразумению.
21.04.2021 18:37 Ответить
Гражданину Украины с гражданством Израиля еврею Веревскому, который является крупнейшим латифундистом украинских земель (основным сельхозпроизводителем подсолнечника)наверное как "малому и начинающему" фермеру Слуги Урода в едином порыве уменьшили НДС до 15%. Но так как данный персонаж еще и крупнейший производитель подсолнечного масла, то он сразу начал гнать его за границу, т.е. экспортировать в бешеном темпе, возвращая НДС по 20%. Эта многомиллиардная махинация "прокрученная" в симбиозе с действующей властью нанесла нашей стране многомиллиардные убытки, а также привела к искусственному дефициту и нанесла ощутимые финансовые потери нашему народу. В этом вы можете убедится если зайдете в любой магазин и посмотрите на цены подсолнечного масла. Советую так-же посетить Польшу, Словакию или Румынию, где вы найдете масло от Веревского в ПОЛТОРА-ДВА РАЗА дешевле чем в нашей стране которая считается крупнейшим сельхозпроизводителем подсолнечника в мире. Я уже молчу про гражданина с тройным гражданством кошерного клопа-кровососа, благодаря которому такие предприятия как Центрэнерго, Нафтогаз и др. показывали миллиардные прибыли а сейчас показывают миллиардные убытки.
21.04.2021 18:56 Ответить
100 тыс грн. для для новосозданных фермерских хозяйств - это не поддержка, а насмешка! Это просто издевательство над селянами, позор!
21.04.2021 21:09 Ответить
 
 