Кравчук готов встретиться с Путиным: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть, что ему сказать"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не против встретиться с президентом РФ Путиным в рамках переговоров по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

Отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным, Кравчук ответил: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерично раздувают ненависть к Украине".

По словам Кравчука, говорить с Россией есть о чем.

"Потому что когда я слушаю сегодня наши некоторые каналы и политиков ... (они. - Ред.) не поняли, где сегодня враг. А он уже на пороге. Не где-то далеко, а у нас в Украине", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

В Совфеде РФ заявили, что предложение Зеленского - это "актерское кривляние".

