Кравчук готов встретиться с Путиным: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть, что ему сказать"
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не против встретиться с президентом РФ Путиным в рамках переговоров по Донбассу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".
Отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным, Кравчук ответил: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерично раздувают ненависть к Украине".
По словам Кравчука, говорить с Россией есть о чем.
"Потому что когда я слушаю сегодня наши некоторые каналы и политиков ... (они. - Ред.) не поняли, где сегодня враг. А он уже на пороге. Не где-то далеко, а у нас в Украине", - добавил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
В Совфеде РФ заявили, что предложение Зеленского - это "актерское кривляние".
обзорно просмотрел тезисы
все как всегда
"будем мочиться в сортирах"
Впечатление такое, что это 2 проктолога, а не 2 Президента Украины.
СТАРА ПОВІЯ, ТО СТАРА ПОВІЯ, А НЕ ПОВІЯ НА ПЕНСІЇ
А нафига ***** с ними встречаться?
Это не у него сейчас полные штаны негодования и армия не готова к войне.
У ***** сейчас 150 тысяч накормленых, обутых, одетых и неплохо (по сравнению с ВСУ) вооруженных мясных наборов вдоль границы стоит.
- Интересно, коллега, что лучше из двух зол - маразм или склероз,
- Склероз, однозначно.
- Почему
- Потому что когда склероз, то забываешь про маразм...