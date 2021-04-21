РУС
Новости Агрессия России против Украины
Кравчук готов встретиться с Путиным: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть, что ему сказать"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не против встретиться с президентом РФ Путиным в рамках переговоров по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

Отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным, Кравчук ответил: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерично раздувают ненависть к Украине".

По словам Кравчука, говорить с Россией есть о чем.

"Потому что когда я слушаю сегодня наши некоторые каналы и политиков ... (они. - Ред.) не поняли, где сегодня враг. А он уже на пороге. Не где-то далеко, а у нас в Украине", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

В Совфеде РФ заявили, что предложение Зеленского - это "актерское кривляние".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку

Топ комментарии
+13
И друга Фокина с собой возьми...
21.04.2021 17:01 Ответить
+11
и дробовичёк свой возьми, старый пень!
21.04.2021 17:01 Ответить
+9
Те відчуття коли стара маразматична комуняка просравша ядерну зброю виглядає краще ніж Нелох 43 рочки.
21.04.2021 17:01 Ответить
после заявления о смазанных ружьях, *****-убийца его, как киллера только и воспринимает. засцыт ботоксный и до туалета не добежав ))
21.04.2021 17:00 Ответить
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1384825870301401088 3 ч

обзорно просмотрел тезисы
все как всегда
"будем мочиться в сортирах"
21.04.2021 17:40 Ответить
и дробовичёк свой возьми, старый пень!
показать весь комментарий
йому втрачати вже нічого...може при зустрічі хоч горло ***** перегризе)))))
21.04.2021 17:04 Ответить
скорее поедет барину кланятся
21.04.2021 17:06 Ответить
а хто барін? *****? він вже Україну втратив...І тут знайде свою смерть кацапська собака!
21.04.2021 17:12 Ответить
Кравчук готов встретиться с Путиным: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть что ему сказать" - Цензор.НЕТ 8575
21.04.2021 17:32 Ответить
21.04.2021 17:01 Ответить
Те відчуття коли стара маразматична комуняка просравша ядерну зброю виглядає краще ніж Нелох 43 рочки.
21.04.2021 17:01 Ответить
ядерна зброя пох... не він віддав за гарантії безпеки, так Янукович це б зробив 100%... головне зараз вступити в НАТО , в ЄС і послати ***** Лаптєрейх !!!
21.04.2021 17:07 Ответить


Кравчук готов встретиться с Путиным: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть что ему сказать" - Цензор.НЕТ 1687
21.04.2021 17:01 Ответить
может гдето пару боеголовок оставил...
21.04.2021 17:02 Ответить
в кальсонах висят два больших
21.04.2021 17:05 Ответить
Та я готов со всеми вами встретиться и уж мне есть что сказать вам гнидам. Говоруны хреновы.
21.04.2021 17:03 Ответить
пояс шахида не забудь одеть...
21.04.2021 17:06 Ответить
під памперс ?
21.04.2021 18:03 Ответить
Кравчуку хіба що з скаженими бабками Путіна зустрічатись...
21.04.2021 17:06 Ответить
Ти в церкві за 3 коп. перднеш, як казав Москаль, сиди вже і не піарся...
21.04.2021 17:09 Ответить
***** кремлевское на своей помойке мнит себя мировым вседержателем, а также ждет чтобы вокруг него все танцевали, лебезили от страха, уговаривали про встречу и выпрашивали помилование.
21.04.2021 17:09 Ответить
Поперли, як трутні на медо-газову трубу .
21.04.2021 17:10 Ответить
Еще один довбойоб!
21.04.2021 17:11 Ответить
Что у тебя есть ему сказать, пердун старый, ну вот что?
21.04.2021 17:11 Ответить
Кравчук вслед за Зелей хочет посмотреть в очко }{уйлу "в поисках там мира".
Впечатление такое, что это 2 проктолога, а не 2 Президента Украины.
21.04.2021 17:15 Ответить
ага, моя хата то ваша хата )
21.04.2021 17:23 Ответить
Ти вже з Єльциним позустрічався. Видихати і правнуки будут
21.04.2021 17:23 Ответить
Один клоун з порожньою башкою, другий старий маразматик ніяк не угомоняться. Що ти хочеш сказати кремлівському вбивці? Що ти вірою і правдою все своє життя служив Кремлю?
21.04.2021 17:23 Ответить
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не против встретиться с президентом РФ Путиным в рамках переговоров по Донбассу. Источник: https://censor.net/ru/n3261201

СТАРА ПОВІЯ, ТО СТАРА ПОВІЯ, А НЕ ПОВІЯ НА ПЕНСІЇ
21.04.2021 17:33 Ответить
боевой дид, почти готовый гарант, не считая пианиста
21.04.2021 17:36 Ответить
заколупали вже цим маразматиком продажним...
21.04.2021 17:39 Ответить
30 років тому треба було приймати правильні рішення , а не з труни пердіти !
21.04.2021 18:06 Ответить
Вот эти ЗЕленые клоуны чето там все время пукают, ***** на дуэль вызывают из своих гнездышек...

А нафига ***** с ними встречаться?
Это не у него сейчас полные штаны негодования и армия не готова к войне.

У ***** сейчас 150 тысяч накормленых, обутых, одетых и неплохо (по сравнению с ВСУ) вооруженных мясных наборов вдоль границы стоит.
21.04.2021 18:38 Ответить
Противно читать эту патриотическую браваду старого ******, который вместе с еще одним таким же оставил страну без ядерного оружия.
21.04.2021 19:36 Ответить
Может хватит ему сотрясать воздух пустыми словами. И без этого заколебали "зашквары" властей.
21.04.2021 20:41 Ответить
Начинающий врач спрашивает у опытного врача:
- Интересно, коллега, что лучше из двух зол - маразм или склероз,
- Склероз, однозначно.
- Почему
- Потому что когда склероз, то забываешь про маразм...
21.04.2021 22:53 Ответить
Кравчук готовий зустрітися з Путіним: "Безумовно. Хоч сьогодні. У мене є що йому сказати" - Цензор.НЕТ 5082
21.04.2021 23:40 Ответить
21.04.2021 23:41 Ответить
 
 