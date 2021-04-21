До 28 апреля подгруппа по безопасности согласует дополнительные меры по Донбассу. Документ будет утвержден ТКГ, - Кравчук

Дополнительные меры по контролю режима прекращения огня на Донбассе должны согласовать до 28 апреля. Их вынесут на утверждение Трехсторонней контактной группы.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со сслкой на РБК-Украина.

"Где-то две недели назад я подготовил этот документ и направил его госпоже Хайди Грау (представитель ОБСЕ., - Ред.). Этот документ состоял из двух частей - политическое заявление и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня", - отметил Кравчук.

По его словам, тогда документ был направлен всем сторонам, но не был обсужден в силу некоторых причин.

"А сейчас этот документ и другие документы - от России и ОРДЛО - поступили к подгруппе по безопасности. И вчера обсуждали этот вопрос политические советники, а они скорее обсуждали, как должны действовать кластеры… Более того, украинский проект документа был взят за основу. Это означает, что подгруппа по безопасности, которая готовит документы на заседание ТКГ, приступила к конкретной работе", - подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что до 28 апреля подгруппа должна завершить эту работу, чтобы документ могли утвердить на общем заседании ТКГ.

