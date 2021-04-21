РУС
Украина договаривается с Польшей о поставках 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, - Минздрав

Украина ведет переговоры о закупке через Польшу вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждается дополнительный заказ 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С целью обеспечения Украины вакцинами против COVID-19 было инициировано участие Украины в европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism). Я надеюсь, что это будет один из первых подходов такого взаимодействия. Сейчас продолжаются переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель - осуществление от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca", - сказал Иващенко.

Замминистра напомнил, что страны Европейского Союза также проблематично входили в программу вакцинации, и передача так называемых "остаточных доз" в виде помощи другим государствам, например Украине, является предметом внутренней дискуссии каждой из них. Предварительно страны ЕС планировали начать процесс вакцинации одновременно, но не все они смогли обеспечить надлежащее количество вакцин вовремя.

Предполагается, что страна, которая соглашается быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в пределах европейского договора.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на 21 апреля в Украине первую дозу вакцины от COVID-19 получил 477831 человек, 5 человек получили 2 дозы.

На сегодняшний день Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови, 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech и 117 тысяч доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, в рамках глобальной инициативы COVAX.

Украина ожидает в ближайшие дни поставку 367 тыс. доз вакцины разработки компании AstraZeneca, которые прибудут по механизму COVAX.

Топ комментарии
+4
Домовились? Та ви шо?
21 березень 2021

"У Польщі масово відмовляються вакцинуватися AstraZeneca"
21.04.2021 18:10 Ответить
+2
21.04.2021 17:35 Ответить
+1
здесь ведь глоловне то, шобы у народу тромбозу побагаче выявлялось, не в европе же астрозенекой живатварящей пенсов прививать
21.04.2021 17:30 Ответить
Да вы той вакцине что УЖЕ есть ладу дать не можете.... нахрена вам еще??
21.04.2021 17:27 Ответить
і шо?
21.04.2021 17:28 Ответить
здесь ведь глоловне то, шобы у народу тромбозу побагаче выявлялось, не в европе же астрозенекой живатварящей пенсов прививать
21.04.2021 17:30 Ответить
Не говори глупости. Мы вакцинировались АстраЗенекой и все нормально. Я уж не говорю про десятки миллионов англичан у которых все хорошо..
21.04.2021 17:43 Ответить
и шо, два раза вже укололся?
21.04.2021 17:45 Ответить
Какая разница? Десятки миллионов англичан вакцинировались и в стране умирают по несколько человек за сутки! А были тысячи. А у тебя в козлостане очереди на кладбище еще выросли?
21.04.2021 17:52 Ответить
ты сам то с погоста штоле будешь или поглыбже?
21.04.2021 17:55 Ответить
У тебя рога торчат,Алень тартаровский и козлостана! !
21.04.2021 17:58 Ответить
польша реально отказівается от этого говна.
21.04.2021 20:56 Ответить
Тромбоз зараз офіціальна побічна дія вакцини, так що це не дурниці. Процент вкрай малий, але є
22.04.2021 00:34 Ответить
Есть у ВСЕХ вакцин!
22.04.2021 08:58 Ответить
тромбозенека
21.04.2021 17:33 Ответить
Имеешь полное право вакцинироваться улетным Спутником V,-укололся,и сразу на небеса! Можешь и не бесплатно-за пару тысяч евро! Сколько холопов уже свернули копытца от недовакцины спутник?
21.04.2021 17:48 Ответить
21.04.2021 17:35 Ответить
Если еще с полгодика подождать с массовой вакцинацией то можно и не заказывать нигде. Нам с помойных ведер другие страны поотдают. Не выбрасывать же. Смотришь, всю семейку в курточки приодеть можно будет.
21.04.2021 17:44 Ответить
Ого ! Й це одразу після ізраїльського Пфайзера !
26 лютого 2021 https://zaxid.net/*********************************************************** Ізраїль надасть Україні 10 млн доз вакцини Pfizer
21.04.2021 18:03 Ответить
Домовились? Та ви шо?
21 березень 2021

"У Польщі масово відмовляються вакцинуватися AstraZeneca"
21.04.2021 18:10 Ответить
Надо ещё с идейцами племени майя договариваться- результат будет тот же - жопа.
21.04.2021 18:14 Ответить
Купіть краще Стєпашке ще одну куртку , а вакцини зачекають . .
21.04.2021 18:26 Ответить
А як можна домовлятися про це з Польщею, яка сама тієї вакцини не виробляє та ще й має затримки з доставкою? Поляки через два-три місяці збираються розпочати в себе виробництво вакцини на ліцензії Novavax, а не вакцини Зеника - ось про це з ними й можна пробувати домовитися, надто ж, якщо мати потужності для розфасовки...
21.04.2021 21:11 Ответить
 
 