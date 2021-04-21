Украина договаривается с Польшей о поставках 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, - Минздрав

Украина ведет переговоры о закупке через Польшу вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждается дополнительный заказ 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С целью обеспечения Украины вакцинами против COVID-19 было инициировано участие Украины в европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism). Я надеюсь, что это будет один из первых подходов такого взаимодействия. Сейчас продолжаются переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель - осуществление от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca", - сказал Иващенко.

Замминистра напомнил, что страны Европейского Союза также проблематично входили в программу вакцинации, и передача так называемых "остаточных доз" в виде помощи другим государствам, например Украине, является предметом внутренней дискуссии каждой из них. Предварительно страны ЕС планировали начать процесс вакцинации одновременно, но не все они смогли обеспечить надлежащее количество вакцин вовремя.

Предполагается, что страна, которая соглашается быть партнером Украины, будет осуществлять дополнительный заказ и поставлять вакцины в пределах европейского договора.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на 21 апреля в Украине первую дозу вакцины от COVID-19 получил 477831 человек, 5 человек получили 2 дозы.

На сегодняшний день Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови, 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech и 117 тысяч доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, в рамках глобальной инициативы COVAX.

Украина ожидает в ближайшие дни поставку 367 тыс. доз вакцины разработки компании AstraZeneca, которые прибудут по механизму COVAX.

