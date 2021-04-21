РУС
Кравчук о готовности стрелять по российским оккупантам: Со мной пойдут сын и внук

Кравчук о готовности стрелять по российским оккупантам: Со мной пойдут сын и внук

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, что семья поддержала его заявление о готовности защищать Украину от России с оружием в руках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

По словам Кравчука, вместе с ним готовы пойти сын и внук.

"Они готовы пойти вместе со мной. Жена уже не пойдет, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и должен защищать свою землю, семью, детей, страну. Мы едины в этом плане, никаких критических замечаний в мой адрес не было, да и не могло быть. В данном случае я высказал позицию пожилых людей", - объяснил он.

Напомним, 6 апреля в эфире программы на телеканале "Украина 24" первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что он всегда держит оружие наготове.

На вопрос, готов ли он использовать это оружие, "если кто-то будет прыгать с парашютом возле вашего дома с российскими флагами", первый президент ответил утвердительно.

Позже Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по российским оккупантам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук готов встретиться с Путиным: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть что ему сказать"

Кравчук Леонид россия
А что ж в 2014-м не пошли??
21.04.2021 17:46 Ответить
Я йому не вірю, але лайк за його позицію.
21.04.2021 17:49 Ответить
Кравчук о готовности стрелять по российским оккупантам: Со мной пойдут сын и внук - Цензор.НЕТ 3900
21.04.2021 17:48 Ответить
Раздухарился старый пердун.
21.04.2021 18:44 Ответить
Мацуо Басё (хокку)

"Меток Лёня-сан.
Кровь гарячего каца
Словно сакуры сок ..."
21.04.2021 19:16 Ответить
"гейша ГБ
имеет Лёню
Лёня не против"
21.04.2021 19:28 Ответить
Ага, пойдут вместе... В очередь на чартер, что бы свалить по быстрее.
21.04.2021 19:25 Ответить
Маразм крепчал.........
21.04.2021 19:40 Ответить
Не знаю насчет его искренности, но это явно лучше чем молчать или вообще транслировать российскую пропаганду про гражданскую войну и ихтамнетов.
21.04.2021 19:45 Ответить
Дед разрывными набил магазины,
Взял АКМ и патрончик задвинул ...
Слава Бандеровцу - деду седому !
(семь оккупантов ... на подступах к дому)
21.04.2021 20:00 Ответить
Такое ощущение, что украинские сми просто издеваются над стариком. Я уверен, что он и в молодости не сильно то умный был а сейчас так...
21.04.2021 20:06 Ответить
sovsem neploxoj jest Kravcuk
21.04.2021 20:09 Ответить
Трохи пізно ... але дійшло
І за те молодець
21.04.2021 20:59 Ответить
а как же Жулькины настановы, призывы, лозунги- Порошенко не хочет заканчивать войну?
22.04.2021 00:59 Ответить
Мои аплодисменты деду .Он уже несколько недель веселит меня до икотки. Все-таки маразм- прикольная вещь
21.04.2021 21:05 Ответить
Тему бандеровского детства первый президент Украины предпочитает не развивать. «Один лишь только раз» затронул ее, вскоре после августовского контрпереворота, когда в парламентском зале речь зашла об «освободительной миссии» ОУН - УПА. Проговорился, что и сам в детском возрасте носил в лес продуктовые передачи бандеровским боевикам.
21.04.2021 22:16 Ответить
Бреше курва
21.04.2021 22:38 Ответить
Так хорошо же. В детстве партизанам продукты носил, сейчас просто говорит, что готов отстреливаться от любой агрессии .Что Вам не нравится?
21.04.2021 22:56 Ответить
Він так і сказав - "бандерівським бойовикам"? Чи це чергові хворобливі фантазії?
22.04.2021 08:19 Ответить
Бойова зброя ЛеонідМакарича - ВКС - 1991( візок - кравчучка складний , зразка 1991 року ) . .
Кравчук про готовність стріляти по російських окупантах: Зі мною підуть син і онук - Цензор.НЕТ 4430 .
21.04.2021 21:14 Ответить
старый дебил. что ты городишь ???
21.04.2021 21:15 Ответить
Вже Йуля з Нюсьою Шухричєм брали автомати і сходили...
https://www.youtube.com/watch?v=oEFCmJ-VGhA Телефонный разговор между Шуфричем и Тимошенко.
21.04.2021 22:13 Ответить
ТІЛЬКИ НЕ В ХАТИНОЧКУ В КАНАДІ !)
21.04.2021 23:33 Ответить
"Я дам вам парабеллум"
22.04.2021 04:00 Ответить
так что ты ждешь давно пора вперет крава тебя там ждут
22.04.2021 19:14 Ответить
