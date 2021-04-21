Кравчук о готовности стрелять по российским оккупантам: Со мной пойдут сын и внук
Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, что семья поддержала его заявление о готовности защищать Украину от России с оружием в руках.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".
По словам Кравчука, вместе с ним готовы пойти сын и внук.
"Они готовы пойти вместе со мной. Жена уже не пойдет, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и должен защищать свою землю, семью, детей, страну. Мы едины в этом плане, никаких критических замечаний в мой адрес не было, да и не могло быть. В данном случае я высказал позицию пожилых людей", - объяснил он.
Напомним, 6 апреля в эфире программы на телеканале "Украина 24" первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что он всегда держит оружие наготове.
На вопрос, готов ли он использовать это оружие, "если кто-то будет прыгать с парашютом возле вашего дома с российскими флагами", первый президент ответил утвердительно.
Позже Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по российским оккупантам.
"Меток Лёня-сан.
Кровь гарячего каца
Словно сакуры сок ..."
"гейша ГБ
имеет Лёню
Лёня не против"
Взял АКМ и патрончик задвинул ...
Слава Бандеровцу - деду седому !
(семь оккупантов ... на подступах к дому)
І за те молодець
.
