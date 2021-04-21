Кравчук о готовности стрелять по российским оккупантам: Со мной пойдут сын и внук

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, что семья поддержала его заявление о готовности защищать Украину от России с оружием в руках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

По словам Кравчука, вместе с ним готовы пойти сын и внук.

"Они готовы пойти вместе со мной. Жена уже не пойдет, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и должен защищать свою землю, семью, детей, страну. Мы едины в этом плане, никаких критических замечаний в мой адрес не было, да и не могло быть. В данном случае я высказал позицию пожилых людей", - объяснил он.

Напомним, 6 апреля в эфире программы на телеканале "Украина 24" первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что он всегда держит оружие наготове.

На вопрос, готов ли он использовать это оружие, "если кто-то будет прыгать с парашютом возле вашего дома с российскими флагами", первый президент ответил утвердительно.

Позже Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по российским оккупантам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук готов встретиться с Путиным: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть что ему сказать"