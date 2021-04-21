С начала суток наемники РФ шесть раз обстреляли украинские позиции, в т.ч. применяя минометы и БМП, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Неподалеку населенных пунктов Пески и Пивденне российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а у Каменки из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
бо в в наступление пойдёт...
Семимильними кроками йдемо до миру, під проводом Найвеличнішого!
Правда они, похоже, периодически кладут на него ...
Не отвечают под предводительством наивеличейшего - херово, кладут на него и на его штрафы и отвечают - тоже херово .... Ты дебил, Саша?
Кроме того что я сам слышу как прилетает, так еще и эдичка жалуется - "эти коратили и фошизды вместо того чтобы сидеть смирно как мишени для нас, как им приказал зеля, берут кладут на него и нам насыпают, вот и давеча, взяли да и завалили нам двух наших военов" ...
Я было подумал, Саша, что ты дебил, но я ошибся - ты не дебил, ты олигофрен
ээ, кто-то там купил БМП в Военторге и 2 семьи в Ватнодрыщенске закрыли кредит, а также прожарили шашлык, не, ну это курица, так сказали - привезли куриное мясо, а привезшие сказали что эито Ваня прислал..(кушают Ваню, радуются что крутое мясо)