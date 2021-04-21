РУС
С начала суток наемники РФ шесть раз обстреляли украинские позиции, в т.ч. применяя минометы и БМП, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Пивденне российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а у Каменки из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

21.04.2021 18:18 Ответить
+4
Добре що в наших бійців наказ: - Не піддаватись на провокації!
Семимильними кроками йдемо до миру, під проводом Найвеличнішого!
показать весь комментарий
21.04.2021 18:01 Ответить
+3
21.04.2021 18:16 Ответить
от макарыча цю новыну прыховайтэ...
бо в в наступление пойдёт...
21.04.2021 18:00 Ответить
Дарма Зеленський стримує ЗСУ від артилерійських ударів, потрібно наносити масовані артудари по скупченням терористів і бронетехніки.
21.04.2021 18:21 Ответить
ну застосуйте хоч раз Джавелін, бо вони на складі заіржавіють !
21.04.2021 18:00 Ответить
21.04.2021 18:16 Ответить
Хай хоч антиснайперські групи повере і аеророзвідку.
21.04.2021 18:24 Ответить
Добре що в наших бійців наказ: - Не піддаватись на провокації!
Семимильними кроками йдемо до миру, під проводом Найвеличнішого!
21.04.2021 18:01 Ответить
21.04.2021 18:34 Ответить
Добре що в наших бійців наказ

Правда они, похоже, периодически кладут на него ...
21.04.2021 20:58 Ответить
Звичайно, звичайно! А ще регулярно обстрілюють мирняк! Іди нах, виродок.
21.04.2021 21:06 Ответить
Ты только иногда придурок или 24/7?
Не отвечают под предводительством наивеличейшего - херово, кладут на него и на его штрафы и отвечают - тоже херово .... Ты дебил, Саша?
21.04.2021 21:20 Ответить
Дібил тут тільки ти Женічка. Притянути сюди блювотиння єдічки басуріна в якості доказів може або дібіл, або кацапська наволоч.
22.04.2021 09:28 Ответить
Если бы только смог понять какой ты придурок, то ты бы уже самоубился.
Кроме того что я сам слышу как прилетает, так еще и эдичка жалуется - "эти коратили и фошизды вместо того чтобы сидеть смирно как мишени для нас, как им приказал зеля, берут кладут на него и нам насыпают, вот и давеча, взяли да и завалили нам двух наших военов" ...

Я было подумал, Саша, что ты дебил, но я ошибся - ты не дебил, ты олигофрен
22.04.2021 19:49 Ответить
Порох прийдет, порядок наведет.
21.04.2021 18:13 Ответить
21.04.2021 18:17 Ответить
Когда ожидается второе пришествие?
21.04.2021 18:19 Ответить
Зразу після ВАЗеленського.
21.04.2021 18:35 Ответить
Да поможет вам Бог.
21.04.2021 18:53 Ответить
Нам всім, а не тільки їм.
21.04.2021 20:06 Ответить
и что бмп не уничтожили или как вчера отвечают только из стрелкового оружия????????
21.04.2021 18:14 Ответить
21.04.2021 18:18 Ответить
турок пригласить - боевики отккры.... 2 200....
ээ, кто-то там купил БМП в Военторге и 2 семьи в Ватнодрыщенске закрыли кредит, а также прожарили шашлык, не, ну это курица, так сказали - привезли куриное мясо, а привезшие сказали что эито Ваня прислал..(кушают Ваню, радуются что крутое мясо)
21.04.2021 18:26 Ответить
 
 