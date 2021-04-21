С начала суток наемники РФ шесть раз обстреляли украинские позиции, в т.ч. применяя минометы и БМП, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Пивденне российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а у Каменки из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.