Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии, – "слуга народа" Корниенко
Риторика президента Российской Федерации Владимира Путина во время ежегодного обращения к Федеральному собранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии.
Об этом заявил первый заместить главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Угроза со стороны РФ у наших границ действительно сохраняется. Это понимаем не только мы, но и наши международные партнеры. В то же время Украина с 2014 года не имела такого единодушия в поддержке со стороны западных государств и международных организаций, как сейчас", – сказал Корниенко.
Нардеп обратил внимание, что Путин в своем послании к Федсобранию прямо не прокомментировал их военные приготовления, однако его риторика была довольно угрожающей.
"Намеки на то, что Россия будет жестко реагировать на угрозы, которые сама же считает угрозами. Он говорил о "красных линиях", которые Москва будет определять сама. Такая риторика на фоне максимальной неконкретности Путина свидетельствует о том, что у России, по крайней мере пока, нет решений о расширении агрессии", – добавил Корниенко.
Парламентарий обратил внимание на то, что в послании Путина прозвучало много заявлений о социальных и финансовых проблемах России, и "можем понять, какого масштаба эти проблемы".
"Это государство точно не может себе позволить тратить миллиарды долларов на агрессивную внешнюю политику и военные приготовления. Но именно из-за масштаба социальных и финансовых проблем продолжит запугивать как соседние народы, так и собственное общество, тратя на это ресурсы. Вместо того, чтобы бороться с бедностью, выводить свои регионы из состояния финансового кризиса, Путин тратит колоссальные средства на военные приготовления. Ни одно действительно демократическое государство просто не смогло бы себе это позволить", – отметил "слуга народа".
В то же время, как подчеркнул Корниенко, Украина не отходит от своего главного приоритета – дипломатического пути прекращения войны на Донбассе. "Украина никогда не готовила расширение войны и не планирует это делать. Но мы будем защищать наше государство, что бы ни планировали в Москве", – сказал он.
