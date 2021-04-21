РУС
Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии, – "слуга народа" Корниенко

Риторика президента Российской Федерации Владимира Путина во время ежегодного обращения к Федеральному собранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии.

Об этом заявил первый заместить главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Угроза со стороны РФ у наших границ действительно сохраняется. Это понимаем не только мы, но и наши международные партнеры. В то же время Украина с 2014 года не имела такого единодушия в поддержке со стороны западных государств и международных организаций, как сейчас", – сказал Корниенко.

Нардеп обратил внимание, что Путин в своем послании к Федсобранию прямо не прокомментировал их военные приготовления, однако его риторика была довольно угрожающей.

"Намеки на то, что Россия будет жестко реагировать на угрозы, которые сама же считает угрозами. Он говорил о "красных линиях", которые Москва будет определять сама. Такая риторика на фоне максимальной неконкретности Путина свидетельствует о том, что у России, по крайней мере пока, нет решений о расширении агрессии", – добавил Корниенко.

Парламентарий обратил внимание на то, что в послании Путина прозвучало много заявлений о социальных и финансовых проблемах России, и "можем понять, какого масштаба эти проблемы".

"Это государство точно не может себе позволить тратить миллиарды долларов на агрессивную внешнюю политику и военные приготовления. Но именно из-за масштаба социальных и финансовых проблем продолжит запугивать как соседние народы, так и собственное общество, тратя на это ресурсы. Вместо того, чтобы бороться с бедностью, выводить свои регионы из состояния финансового кризиса, Путин тратит колоссальные средства на военные приготовления. Ни одно действительно демократическое государство просто не смогло бы себе это позволить", – отметил "слуга народа".

В то же время, как подчеркнул Корниенко, Украина не отходит от своего главного приоритета – дипломатического пути прекращения войны на Донбассе. "Украина никогда не готовила расширение войны и не планирует это делать. Но мы будем защищать наше государство, что бы ни планировали в Москве", – сказал он.

Топ комментарии
+26
Риторика ***** ...а еще больше реакция той толпы которая ему аплодировала стоя...свидетельствует о том ч то там в паРаше все больны...причем больны на всю голову....
21.04.2021 18:29 Ответить
+26
21.04.2021 18:37 Ответить
+24
Однопартиец корабельной сосны - натуральный дуб
21.04.2021 18:32 Ответить
Риторика ***** ...а еще больше реакция той толпы которая ему аплодировала стоя...свидетельствует о том ч то там в паРаше все больны...причем больны на всю голову....
21.04.2021 18:29 Ответить
они не больные. Это и них наследственное
Риторика Путина в послании к Федсобранию свидетельствует о том, что у России нет решений о расширении агрессии, – "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4242
21.04.2021 18:34 Ответить
а де на фото кравчучка і фокін ? не вмістились ?
21.04.2021 18:37 Ответить
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,це споконвічна панівна ідеологія Московіі!!! Манія величі ,це вже на генному рівні росєян !!!)))
21.04.2021 18:40 Ответить
Росєянє,донбасити ,крисчане ,це мутовані потвори кремлівської селекціі,колошня назва-савєцкий народ !!!)))
21.04.2021 18:42 Ответить
от що значить правильні санкції: шість років - і нема "совка"

Риторика Путіна в посланні до Федзборів свідчить про те, що у Росії немає рішень щодо розширення агресії, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4477
21.04.2021 19:47 Ответить
"за исключением Франции"
21.04.2021 20:15 Ответить
Алкаш корниенко , ты дэбил ? Вам уродам верить , себя не уважать
21.04.2021 18:34 Ответить
Кавова гуща? 🤔 Чи дзвінок від піськіва?
21.04.2021 18:31 Ответить
Однопартиец корабельной сосны - натуральный дуб
21.04.2021 18:32 Ответить
Дебил ! Или предатель ?
21.04.2021 18:32 Ответить
та все слуги такие...
21.04.2021 19:34 Ответить
Корнієнко звичайно авторитет і його заява викликає поваги серед корабельних сосен.
21.04.2021 18:32 Ответить
,,Слуги нарида,, походу такие же тупые как их,,хазяева,,.
21.04.2021 18:32 Ответить
ядерная страна. в которой любое, еще раз - любое решение - может принять очень узкое количество людей - просто непредсказуема ,у них нет логики или она необъяснима - к сожалению это факт с которым мы всегда должны считаться
21.04.2021 18:33 Ответить
О подъехала авторитетная аналитика в сфере муждународных отношений от создателя Корабельной Сосны
21.04.2021 18:33 Ответить
идиот.
21.04.2021 18:33 Ответить
дыбилы по одному не ходят...тока толпой..
21.04.2021 18:33 Ответить
Шо это за толкователь *********** бреда? Это точно нардеп?
21.04.2021 18:34 Ответить
А своё время Корниенко оценивал свою коллегу так : "БАБА РОБОЧА, ЯК КОРАБЕЛЬНА СОСНА": ЛІДЕРИ "СЛУГИ НАРОДУ" ОЦІНИЛИ ПЕРЕВАГИ СВОЄЇ КОЛЕГИ .... А теперь он взялся уже за "речь путина".... Но Получилось опять как "с сосной"...
21.04.2021 18:37 Ответить
Це схоже на самонавіювання.
Наші очільники понакладали у штани і намагаються один одного переконати, що війни не буде. А війна уже йде.
21.04.2021 18:37 Ответить
21.04.2021 18:37 Ответить
русский, твоего фюрерка зовут *****.
21.04.2021 19:15 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский? Готов за него сдохнуть?
21.04.2021 19:32 Ответить
Ты украинский флаг у меня не видишь, балбес?
21.04.2021 19:33 Ответить
Так как зовут фюрерка дикой русни, русский?
21.04.2021 19:39 Ответить
там не столько "послание" впечатлило, сколько счастливые и мироточащие рожи ближних бояр и боярынь. взгляд преданный, собачий - лишь бы царь был доволен, а мир пусть сгорит...эти моральные уроды - это и есть современная рфия. х#йло называет их "коллеги".
21.04.2021 18:37 Ответить
ещё один в глаз заглянул и что-то "увидел"
21.04.2021 18:38 Ответить
Що не "слуга", то експерД.
21.04.2021 18:38 Ответить
Головний толмач *****?
21.04.2021 18:39 Ответить
слуги методически формируют медиасопровождение для победного минета величайшим с сопутсвующим пуском воды в крым...
21.04.2021 18:40 Ответить
я думал у них только Арестович военный эксперт оказывается еще и Корниенко . а он видимо военно морской . в корабельных соснах разбирается
21.04.2021 18:42 Ответить
Тупой зедебил.Он должен на весь мир заявит ,что завтра нападет на Украину.?Откуда вас недобитков набрали?.На помойке бомжи умнее.
21.04.2021 18:43 Ответить
и шо?
21.04.2021 18:43 Ответить
А Корниенко, оказывается, не только по "корабельным соснам" ИКСперД, а и в тактике и стратегии ***** силен! Офигенный диапазон познаний!
21.04.2021 18:43 Ответить
Вы не забывайте, что полностью потерян момент внезапности. Это именно то, что было с Крымом. Т.е их ждут и не просто ждут, а каждый день готовят сюпрайзы.

Надо быть идиотом, чтобы лезть ..в мышеловку. А стрелять не заходя на территорию Украины????
От вы когда нибудь стреляли на охоте, не заходя в сторону дичи. Стреляли? Ну и как, много настреляли???
21.04.2021 18:46 Ответить
Ти дібіл? Забув 14-ий рік? Зеленопілля?
Автодорога це територія дичини? Тобі розповісти скільки я добув навіть не виходячи з автівки?
21.04.2021 19:12 Ответить
roadstar,а ты на охоте хоть раз был? Слышал термины:"набежало","налетело"?! Не слышал? Оно и видно...
21.04.2021 21:06 Ответить
"И вообще никакой агрессии не было - это же внутренний конфликт и выгоден он только Порошенко".
21.04.2021 18:51 Ответить
Совфед 23 апреля может санкционировать ввод войск в Донбасс-
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский объяснил «экстренное» заседание Совета Федерации, назначенное на 23 апреля, которое пройдет всего через два дня после послания президента России Владимира Путина парламенту.
Как написал политик в своем блоге, у Совета Федерации только три оперативных полномочия. Это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами Российской Федерации. Первое, по его мнению, маловероятно. Поэтому речь, скорее всего, идет о первых двух пунктах.
Вишневский заявил, что в России не исключено введение чрезвычайного положения со ссылкой на «массовые беспорядки» или «угрозы конституционному строю». Но самое опасное, по его словам, если будет разрешено использование российских войск на территории других стран. Он напомнил, что В 2014 году Совет Федерации уже единогласно разрешал использовать российские войска на территории Украины.
21.04.2021 19:03 Ответить
21.04.2021 19:04 Ответить
Корнієнко - зєбіл! І це голова фракції "слуг" народу. Тому що не розглядає риторику ***** у комплексі навіть зі вчорашніми подіями у світі. Десь два дні тому хтось з європейських політиків (точно не пригадаю навскид хто, але щоб не з Литви чи хтось в ПАРЄ, чи то Маас, а може французи) наївно і вкотре запропонував окреслити для ***** "червоні лінії". А сьогодні ***** відкритим текстом відповів європейцям, що він чхати хотів на західні "черовні лінії" і більш того сказав, що кацапи самі будуть встановлюти ці червоні лінії як їм заманеться. І який висновок з цього зробив Корнієнко? А такий, - що ***** розширювати агресію не буде. Зєбіл!
21.04.2021 19:07 Ответить
Так и в 2014-ом году путин не говорил что оккупирует Украинский Крым и нападёт на Украину .Видать корабельная сосна умнее этого алкаша.
21.04.2021 19:12 Ответить
Слуги записалися в адвокати *****? Хто зна, що у цього виродка у ботоксній голові?
21.04.2021 19:15 Ответить
скажите этому барану - "собака или гавкает или кусает"
21.04.2021 19:22 Ответить
только сутки как не пьет...и сразу такое заявление...
21.04.2021 19:24 Ответить
Ще один слуга урода з виглядом алкаша побачив (або підслухав) мир в очах Пу...на.
21.04.2021 19:24 Ответить
Последнее время риторика мокшан свидетельствует об ухудшении финансового состояния с финансированием армии, требующем огромных средств на содержание сил сосредоточенных на границе с Украиной. Чем это обернется трудно сказать, но силы эрэфии явно иссякают.
21.04.2021 19:28 Ответить
Да чего бы ему на своё хобби не потратить пару лярдов из 200 "личных"?
21.04.2021 19:47 Ответить
А если все таки нападут, застрелишься? К чему этот треп, не понимаю. Живут на конвертах в розовых мечтах, что так будет вечно.
21.04.2021 19:31 Ответить
Зелений аналітЄг...
Розуму там від народження не було.
21.04.2021 19:54 Ответить
Путин и не нападёт. Иначе ему придёться признать, что он совершил ошибку не захватив юго-восток в 14-ом году. А если тогда не хватило яиц то почему сейчас должно быть по другому?
21.04.2021 19:55 Ответить
Корниенко верит людоедам на слово? Дурак штоле?
21.04.2021 19:59 Ответить
Одни уверенны, что война неизбежна. Другие уверенны, что войны не будет.
И хоть бы один сказал, что он не знает, что будет.
21.04.2021 20:10 Ответить
А "слуги" що чекали? Що Путін скаже йду на "ви"? Що він скаже, що в понеділок о 4.00 російські війська перейдуть в наступ. Ну тоді таких "слуг" потрібно називати інакше. Чогось мені приходить на думку "любитель руцького мира" або "дебіл", що те саме. Росія (навіть якби президентом був Навальний) вибере зручний момент і вдарить знецька.
21.04.2021 20:20 Ответить
это не риторика, это бред черепной коробки обтянутой ботоксной шкурой.
21.04.2021 20:20 Ответить
НУ и РЕПА ОТЕТО С ЛАРЬКА НАМИ РУЛИТ..
21.04.2021 20:44 Ответить
Хотів сказати що "міньот" чи "мінет"?
21.04.2021 21:36 Ответить
Знакток сосен о риторике уХйла - дебилье самоуверенное!Или предатели?
21.04.2021 21:53 Ответить
"слуга "Корниенко есть отбеливатель рашиста ибо перед оккупацией украинского Крыма в куйла была "сочинская олимпийская риторика мира " Бешенная собака может укусит когда ей в голову взбредет оккупацию соседних территорий ,рашист начинает по аналогии
21.04.2021 22:10 Ответить
"слуга "Корниенко есть отбеливатель рашиста, ибо перед оккупацией украинского Крыма в куйла была "сочинская олимпийская риторика мира " Бешенная собака может укусит когда ей в голову взбредет ,оккупацию соседних территорий ,рашист начинает по аналогии.(умом бешенную собаку не понять)
21.04.2021 22:22 Ответить
А этот Корниенко откуда может знать? Он просто высопоставленный болтун,коих у Зе полон карман.
21.04.2021 23:49 Ответить
Инфальтильные зелёные лохи....
22.04.2021 01:00 Ответить
лол. каждая квартальная мартышка мнит себя клаузевицем
22.04.2021 05:06 Ответить
Главное для "Хазяев народа" - успокоить народ и подготовить Украину к сдаче оптом и в розницу для российских оккупантов. А потому у власти Бубочка, Ермак, Татаров, Тищенко и на все "зашквары" одна тактика - молчание. Вы все и так сожрёте!
22.04.2021 05:50 Ответить
 
 