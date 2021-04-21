Американский беспилотник пролетел рядом с оккупированными Крымом и Донбассом вопреки "запрету" РФ. КАРТА

Стратегический БПЛА RQ-4B Global Hawk Воздушных сил США проигнорировал российский "запрет" на полеты вдоль оккупированного Крыма.

Сегодня беспилотный разведывательный аппарат пролетел по традиционному маршруту над Черным морем.

Россия наложила ограничения на полеты над оккупированным Крымом и частью Черного моря с 20 по 24 апреля 2021 года.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над оккупированным Крымом от Феодосии до Севастополя, а также на юг в международных водах Черного морях.

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат пролетал над указанным районом на высоте в 15 тыс. метров.

О реакции со стороны оккупационных войск на это событие ничего не известно.

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk предназначен для радиотехнической разведки.

В открытых источниках фигурирует эффективный радиус радиооборудования с дальностью в 250 км, на которых он может разведывать точечные цели с большим разрешением.

Взлетный вес БПЛА составляет 15 тонн, размах крыльев - около 40 метров, продолжительность полета - до 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.