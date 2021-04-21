РУС
Зеленский обсудил с генсеком ООН Гутерришем ситуацию на границе с РФ и запуск Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины в связи с увеличением военного присутствия России на украинской границе и оккупированных территориях. Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и её мирных усилий.

"Хочу еще раз выразить поддержку вашему прошлогоднему призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19", - отметил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина одной из первых поддержала этот призыв.

Президент Украины проинформировал Гутерриша о создании в Украине Центра противодействия дезинформации, который должен стать международным хабом борьбы с деструктивным информационным воздействием.

Кроме того, Зеленский напомнил, что инициатива Крымской платформы, которая будет запущена саммитом в августе, вернет в международную повестку дня вопрос деоккупации Крыма и станет механизмом для защиты прав человека на оккупированном полуострове.

Президент также отметил важную практическую роль в отслеживании ситуации в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины, которую играет Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

+3
21.04.2021 20:08
21.04.2021 20:08
+2
Щоб звонити в телефона - не обов'язково бути президентом.
21.04.2021 20:01
21.04.2021 20:01
+2
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
21.04.2021 20:03
21.04.2021 20:03
Щоб звонити в телефона - не обов'язково бути президентом.
21.04.2021 20:01
21.04.2021 20:01
На сайті петицій президента зареєстрована петицію:"Зеленського закликали подати у Міжнародний суд через те, що РФ сплагіатила історичну назву України"
https://newsua.one/news/zelenskogo-zaklikali-podati-u-mizhnarodnii-sud-cherez-te-szo-rf-splagiatila-istorichnu-nazvu-ukraini.html https://newsua.one/news/zelenskogo-zaklikali-podati-u-mizhnarodnii-sud-cherez-te-szo-rf-splagiatila-

https://petition.president.gov.ua/petition/115986
21.04.2021 20:15
21.04.2021 20:15
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
21.04.2021 20:03
21.04.2021 20:03
У мене до ЗЕ тільки одне питання,чи має Україна право голосу в ООН.Як що не має то всі звернення являються тільки лобизанняс язиком дуп в тому числі і мокшанської.
21.04.2021 20:06
21.04.2021 20:06
Боюсь, Зеленский не в курсе ситуации.
21.04.2021 20:42
21.04.2021 20:42
...и запуск крымского канала
21.04.2021 20:06
21.04.2021 20:06
21.04.2021 20:08
21.04.2021 20:08
Вот именно з "черчелем"
Кто такой "черчель"?
А чтобы с клоуном спілкувались как с Черчиллем так таки надо быть особистістю, а не пустопорожним бамбуком и карьеру иметь не клованскую
21.04.2021 22:25
21.04.2021 22:25
21.04.2021 20:13
21.04.2021 20:13
"Гуттеріш,альо,асісяй!!" !!!))))
21.04.2021 20:15
21.04.2021 20:15
Главное,чтобы он не обсудил запуск Крымского канала.
21.04.2021 20:19
21.04.2021 20:19
и шо?
21.04.2021 21:31
21.04.2021 21:31
Молчание Хутина об Украине вызывает тревогу. Объяснений такого молчания может быть два…
Первое - оптимистическое: ВВП настолько заинтересован в разговоре с Джозефом Байденом, что решил до встречи соблюдать дипломатические приличия: не нападать и даже придержать милитаристскую риторику.
Второе - пессимистичное: таки готовится агрессия, поэтому неупоминание Украины должно нас успокоить и расслабить. (с)
21.04.2021 21:47
21.04.2021 21:47
Кто то еще обращает внимание наж оон?
21.04.2021 22:24
21.04.2021 22:24
хорошо.
22.04.2021 00:50
22.04.2021 00:50
 
 