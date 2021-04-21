Зеленский обсудил с генсеком ООН Гутерришем ситуацию на границе с РФ и запуск Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины в связи с увеличением военного присутствия России на украинской границе и оккупированных территориях. Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и её мирных усилий.

"Хочу еще раз выразить поддержку вашему прошлогоднему призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19", - отметил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина одной из первых поддержала этот призыв.

Президент Украины проинформировал Гутерриша о создании в Украине Центра противодействия дезинформации, который должен стать международным хабом борьбы с деструктивным информационным воздействием.

Кроме того, Зеленский напомнил, что инициатива Крымской платформы, которая будет запущена саммитом в августе, вернет в международную повестку дня вопрос деоккупации Крыма и станет механизмом для защиты прав человека на оккупированном полуострове.

Президент также отметил важную практическую роль в отслеживании ситуации в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины, которую играет Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

