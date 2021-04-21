РУС
Дипломат посольства РФ покинул территорию Украины, а украинский консул - территорию РФ, - СМИ

Дипломат посольства РФ покинул территорию Украины, а украинский консул - территорию РФ, - СМИ

Дипломат посольства РФ в Украине, которому Министерство иностранных дел Украины предписало покинуть территорию страны в ответ на неправомерное задержание 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, покинул территорию Украины в среду.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в Государственной пограничной службе Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время в МИД Украины сообщили о том, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк оставил территорию РФ. "Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге сегодня оставил территорию РФ", - сказал агентству спикер МИД Украины Олег Николенко.

Как сообщалось, в ФСБ РФ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия объявила "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ. Енин отметил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к каким-то базам данных и "речь идет о брутальной провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором".

Также на Цензор.НЕТ: Прага готова выслать всех российских дипломатов

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов. В свою очередь в МИД Украины сообщили, что в ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

МИД (7112) МИД РФ (1686) россия (97378) дипломаты (642) консул (139) Николенко Олег (301)
