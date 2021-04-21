Зеленский обсудил с премьером Словакии Хегером войска РФ на украинской границе и работу аэропорта в Ужгороде
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Особое внимание во время разговора было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава правительства Словакии выразил обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия РФ у украинских границ и заверил в твердой поддержке Словакией суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.
Также Зеленский и Хегер обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности в сфере транспорта и приграничного сотрудничества. Президент Украины подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем восстановлении полноценной работы Международного аэропорта "Ужгород".
"Рассчитываю на вашу личную поддержку в завершении Словакией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения по аэропорту "Ужгород" в скором времени. Надеюсь, что уже скоро мы сможем восстановить полноценную работу аэропорта ", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что для обеих стран важно, чтобы пересечение границы было максимально благоприятным и отметил положительную динамику в уменьшении очередей на украинском-словацкой границе.
"Важно наладить совместный пограничный и таможенный контроль со Словакией. Это также поможет нам в борьбе с контрабандой. Прошу вашего содействия в ускорении заключения соглашения о совместном погранично-таможенный контроль на границе между нашими странами ", - сказал Зеленский.
Щось дійсно готується. Чи просто полякати ? НАТО і штати знаходяться в бойовому режимі, а ми сидимо в окопах і не стріляємо.
'Сообщают от 90К до 110К.' Что это за К?
Это в кацапских методичках так пишут ?
Це просто термін ******** блатної "фєні"... У нас же зараз "свобода слова"... Кажучи висловами з "фєні", що ******* "сильні світу", що жополизи-журношлюхи, "за базаром не следят", "метлой метут", "базар не фильтруют". В перекладі на нормальну мову, "не слідкують за тим, що кажуть", "ляпають, що попало, не думаючи", "не підбирають слова, коли говорять"... Зараз почитать статтю в газеті, пост в Фейсбук, чи послухать виступ якогось "політолуха", і здається, що у нас не країна, а суцільна "колонія для відбуття покарань...".
Потому это явно от тролей кацапских идёт
Но кацапы никогда не прорвутся через Украину в которой каждый человек любой национальности в Украине ненавидят кацапских завоевателель до такой степени, что для украинцев любых национальностей кацапы-россияне стали хуже в 1000 раз, чем немцы в 1941.
Когда красная Армия СССР в 1941 году драпала от немцев из Киева, то российские красноармейцы взорвали весь Центр Киева. Все дома, все исторические здания Киева кацапы просто взяли и взорвали при бегстве от немецких войск. Это пистес.
Міноборони України замовило 12 модернізованих танків Т-64 по програмі «Кедр».Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на інформацію від гендиректора ДП «Завод ім. Малишева» Василя Криласа. Виконують роботи Державними підприємствами «Завод імені Малишева» спільно з Харківським бронетанковим заводом.«Завод імені Малишева», в межах модернізації танків Т-64 «Кедр», виготовляє нові двигуни для бойових машин. Інформація про модернізацію Т-64 до рівня БМ2 для Збройних Сил України стала відома в ході візиту голови Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера на ДП «ХБТЗ» у вересні 2020 року. Тоді роботи знаходились на етапі підписання договору та створення необхідної конструкторської документації. Сьогодні ж роботи вже тривають на механічній ділянці «Заводу імені Малишева».Окрім заміни двигуна на оновленій машині буде встановлено низку нових або модернізованих приладів - приціли, зв'язок, навігація, тощо.Оригінальна модернізація Т-64 зі встановленням двигуна 6ТД потужністю 1000 кінських сил, що отримала позначення «об'єкт 476 Кедр» була розроблена у 1976 році.https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-zamovylo-12-modernizovanyh-t-64-po-programi-kedr/