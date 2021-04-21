Зеленский обсудил с премьером Словакии Хегером войска РФ на украинской границе и работу аэропорта в Ужгороде

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Особое внимание во время разговора было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава правительства Словакии выразил обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия РФ у украинских границ и заверил в твердой поддержке Словакией суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Хегер обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности в сфере транспорта и приграничного сотрудничества. Президент Украины подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем восстановлении полноценной работы Международного аэропорта "Ужгород".

"Рассчитываю на вашу личную поддержку в завершении Словакией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения по аэропорту "Ужгород" в скором времени. Надеюсь, что уже скоро мы сможем восстановить полноценную работу аэропорта ", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что для обеих стран важно, чтобы пересечение границы было максимально благоприятным и отметил положительную динамику в уменьшении очередей на украинском-словацкой границе.

"Важно наладить совместный пограничный и таможенный контроль со Словакией. Это также поможет нам в борьбе с контрабандой. Прошу вашего содействия в ускорении заключения соглашения о совместном погранично-таможенный контроль на границе между нашими странами ", - сказал Зеленский.