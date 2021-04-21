РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7201 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 340 38

Зеленский обсудил с премьером Словакии Хегером войска РФ на украинской границе и работу аэропорта в Ужгороде

Зеленский обсудил с премьером Словакии Хегером войска РФ на украинской границе и работу аэропорта в Ужгороде

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Особое внимание во время разговора было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава правительства Словакии выразил обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия РФ у украинских границ и заверил в твердой поддержке Словакией суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Хегер обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности в сфере транспорта и приграничного сотрудничества. Президент Украины подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем восстановлении полноценной работы Международного аэропорта "Ужгород".

"Рассчитываю на вашу личную поддержку в завершении Словакией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения по аэропорту "Ужгород" в скором времени. Надеюсь, что уже скоро мы сможем восстановить полноценную работу аэропорта ", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что для обеих стран важно, чтобы пересечение границы было максимально благоприятным и отметил положительную динамику в уменьшении очередей на украинском-словацкой границе.

"Важно наладить совместный пограничный и таможенный контроль со Словакией. Это также поможет нам в борьбе с контрабандой. Прошу вашего содействия в ускорении заключения соглашения о совместном погранично-таможенный контроль на границе между нашими странами ", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) Словакия (1066)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
коротко про змістовний виступ вави сцанича

Зеленський обговорив з прем'єром Словаччини Хегером війська РФ на українському кордоні і роботу аеропорту в Ужгороді - Цензор.НЕТ 8980
показать весь комментарий
21.04.2021 20:42 Ответить
+1
Меня больше другое волнует: 60 пунктов, о которых говорили Макрон с Зеленским. И всякие дополнения к этому. Вот это то, что может взорвать ситуацию изнутри без помощи со стороны первой или какой-либо другой армии.
показать весь комментарий
21.04.2021 21:04 Ответить
+1
Проблема внутри, и она большая. Но поглядим, может и выплывем. Чудеса случаются
показать весь комментарий
21.04.2021 21:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Из-за поребрика: Путин проводит видеосовещание со своими вояками и верхушкой остальных силовиков.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:31 Ответить
Бачила відео з парашки - десь 15 тисяч солдатів на зборах.
Щось дійсно готується. Чи просто полякати ? НАТО і штати знаходяться в бойовому режимі, а ми сидимо в окопах і не стріляємо.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:41 Ответить
15 тысяч? Это одна дивизия состава военного времени. Ну, с приданным артполком ещё. Не более. Это- ничего.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:44 Ответить
это одно видео. Там их много таких видосиков
показать весь комментарий
21.04.2021 20:46 Ответить
Хорошо. Не 15 тысяч, как утверждает Ксения. А сколько? Конкретно.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:47 Ответить
Біля 36, за загальними оцінками.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:49 Ответить
36 тысяч. Это даже не армия общевойсковая. Потому: это, опять-таки- ничего.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:50 Ответить
Сообщают от 90К до 110К. Раньше звучала цифра 150, но это, видимо, перебор. На данный момент, по крайней мере.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:50 Ответить
Честно говоря: меня интересует только 1-я Гвардейская Танковая Армия. Она сейчас где? Если она вся, в полном составе- на границе, севернее Чернигова- есть реальная опасность. Если её там нет, то всё спокойно.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:54 Ответить
Пока мы граничим с Россией - опасность всегда есть. Нет первой, есть вторая, третья...Логика России - не отпустить Украину. А инструменты, пусть и ржавые, найдутся и хлопот причинят немало.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:57 Ответить
Несомненно, если ржавые. А 1-я Гвардейская Танковая Армия- с иголочки. Заточена под нас, как я понимаю. Хотя бы потому, что вновь сформирована в 2014-м.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:59 Ответить
Меня больше другое волнует: 60 пунктов, о которых говорили Макрон с Зеленским. И всякие дополнения к этому. Вот это то, что может взорвать ситуацию изнутри без помощи со стороны первой или какой-либо другой армии.
показать весь комментарий
21.04.2021 21:04 Ответить
Не могу не согласиться! Даже более того: это сейчас самое интересное. Вы совершенно правы. Могут и танковые армии не понадобиться.
показать весь комментарий
21.04.2021 21:06 Ответить
Проблема внутри, и она большая. Но поглядим, может и выплывем. Чудеса случаются
показать весь комментарий
21.04.2021 21:08 Ответить
Расшифруйте эти странные цифры
'Сообщают от 90К до 110К.' Что это за К?
Это в кацапских методичках так пишут ?
показать весь комментарий
21.04.2021 21:10 Ответить
К - это тысяча, от слова кило чего-то. Например, килобайт, килотонн. И т.д. Применительно к количеству: 1тыс = 1К. В принципе, так писать неверно. Но и клоуна президентом делать еще более неверно. Но ведь сделали же...
показать весь комментарий
21.04.2021 21:19 Ответить
я и не говорил про ЕС. Я говорил про себя. Мне так проще. Многие понимают и мне этого достаточно.
показать весь комментарий
21.04.2021 21:33 Ответить
Я много чего не видел, и много чего видел. Но буква К здесь точно ни причем,😀
показать весь комментарий
21.04.2021 21:47 Ответить
Тогда не позорьтесь и пишите нормально 😀😀😀
показать весь комментарий
21.04.2021 21:52 Ответить
Я и пишу нормально. Позор не в отдельной букве алфавита, а в реально происходящем вокруг.
показать весь комментарий
21.04.2021 21:57 Ответить
Зеленський обговорив з прем'єром Словаччини Хегером війська РФ на українському кордоні і роботу аеропорту в Ужгороді - Цензор.НЕТ 1971 https://censor.net/ru/user/420666

Це просто термін ******** блатної "фєні"... У нас же зараз "свобода слова"... Кажучи висловами з "фєні", що ******* "сильні світу", що жополизи-журношлюхи, "за базаром не следят", "метлой метут", "базар не фильтруют". В перекладі на нормальну мову, "не слідкують за тим, що кажуть", "ляпають, що попало, не думаючи", "не підбирають слова, коли говорять"... Зараз почитать статтю в газеті, пост в Фейсбук, чи послухать виступ якогось "політолуха", і здається, що у нас не країна, а суцільна "колонія для відбуття покарань...".
https://censor.net/ru/comments/locate/3261246/0192145e-98d8-71af-99a8-c0769edfe585
показать весь комментарий
22.04.2021 01:06 Ответить
Тут цікавіше. Будь-який жаргон, в тому числі і "фєня", розвивається і видозмінюється. На старшому варіанті "тисяча рублів" - "штука". Сотня - "кусок". Після того, як в злодійську спільноту влилися, як повноправні "колеги", вихідці з "фарци", вони, як більш "интеллектуально адарённые", стали підминать під себе блатну босоту. В їх жаргоні тисяча - "кіло"... Вони-ж, все-таки, між іноземними туристами терлися... А для них "кілло" - звичне слово, що має те саме значення, у їх жаргоні, який вони використовували при спілкуванні з фарцовщиками. Звідти і пішла абревіатура "К"...
показать весь комментарий
21.04.2021 21:42 Ответить
Ее на Цензоре совсем недавно ещё не было . Все таки я технарь и реагирую на цифры автоматом .
Потому это явно от тролей кацапских идёт
показать весь комментарий
21.04.2021 21:46 Ответить
Це просто термін ******** блатної "фєні"... У нас же зараз "свобода слова"... Кажучи висловами з "фєні", що ******* "сильні світу", що жополизи-журношлюхи, "за базаром не следят", "метлой метут", "базар не фильтруют". В перекладі на нормальну мову, "не слідкують за тим, що кажуть", "ляпають, що попало, не думаючи", "не підбирають слова, коли говорять"... Зараз почитать статтю в газеті, пост в Фейсбук, чи послухать виступ якогось "політолуха", і здається, що у нас не країна, а суцільна "колонія для відбуття покарань...".
показать весь комментарий
21.04.2021 21:53 Ответить
Скоро узнаем Долго такое в окопах не удержать. Либо отводить, либо вперед. Правда есть третий вариант: заставить за этот короткий промежуток сделать что-то такое, что позволит спокойно отвести войска. Например, попросить Макрона попросить подписать что-нибудь. Тогда война будет выиграна до ее начала. Думаю, этот вариант и обсуждается.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:45 Ответить
нафига готовить что-то серьезное, если и так "забесплатно" узеленские все разворовывают и разваливают? Зачем напрягаться? Что-то серьезное можно ожидать, если вдруг купол шапито пошатнётся.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:48 Ответить
Зеленский обсудил.(с). Не, я ж не против. Тока количество таких вот новостей- зашкаливает. Реально: кто-то верит что он настолько способный? А я не верю. Имею Право.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:41 Ответить
коротко про змістовний виступ вави сцанича

Зеленський обговорив з прем'єром Словаччини Хегером війська РФ на українському кордоні і роботу аеропорту в Ужгороді - Цензор.НЕТ 8980
показать весь комментарий
21.04.2021 20:42 Ответить
http://www.bestbomb24.info/choloviky-hotuitesia-zelenskyi-shchoino-********-zakon-teper-vsi-pezepvisty-pryzyvaiutsia-u-apmiiu-bez-oholoshennia-mobilizatsii/?fbclid=IwAR16D5of_xIay9ZeEL22C7_ytqJwFk8MTMWbRWae6GPxRPmWpStUq6SByos Чоловіки, готуйтеся! Зeлeнський щойно пiдписaв зaкoн, тепер всі peзepвiсти призиваються у apмiю бeз oгoлoшeння мoбiлiзaцiї.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:53 Ответить
Словакия с Чехией будут защищать от кацапов свои кордоны своими силами и силами ООН.
Но кацапы никогда не прорвутся через Украину в которой каждый человек любой национальности в Украине ненавидят кацапских завоевателель до такой степени, что для украинцев любых национальностей кацапы-россияне стали хуже в 1000 раз, чем немцы в 1941.

Когда красная Армия СССР в 1941 году драпала от немцев из Киева, то российские красноармейцы взорвали весь Центр Киева. Все дома, все исторические здания Киева кацапы просто взяли и взорвали при бегстве от немецких войск. Это пистес.
показать весь комментарий
21.04.2021 21:14 Ответить
Міноборони замовило в ДП «Завод ім. Малишева»12 модернізованих Т-64 по програмі «Кедр»

Міноборони України замовило 12 модернізованих танків Т-64 по програмі «Кедр».Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на інформацію від гендиректора ДП «Завод ім. Малишева» Василя Криласа. Виконують роботи Державними підприємствами «Завод імені Малишева» спільно з Харківським бронетанковим заводом.«Завод імені Малишева», в межах модернізації танків Т-64 «Кедр», виготовляє нові двигуни для бойових машин. Інформація про модернізацію Т-64 до рівня БМ2 для Збройних Сил України стала відома в ході візиту голови Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера на ДП «ХБТЗ» у вересні 2020 року. Тоді роботи знаходились на етапі підписання договору та створення необхідної конструкторської документації. Сьогодні ж роботи вже тривають на механічній ділянці «Заводу імені Малишева».Окрім заміни двигуна на оновленій машині буде встановлено низку нових або модернізованих приладів - приціли, зв'язок, навігація, тощо.Оригінальна модернізація Т-64 зі встановленням двигуна 6ТД потужністю 1000 кінських сил, що отримала позначення «об'єкт 476 Кедр» була розроблена у 1976 році.https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-zamovylo-12-modernizovanyh-t-64-po-programi-kedr/
показать весь комментарий
21.04.2021 21:51 Ответить
Обсудили работу аэропорта в Ужгороде? Это зачем еще? Они ведь уже готовы закопать деньги в новый аэропорт в Мукачево. Того гляди и распил сорвется.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:04 Ответить
Мукачево находится близко к горам , а Ужгород на равнине
показать весь комментарий
22.04.2021 01:07 Ответить
Так я это и имел в виду, что нашим уродам главное деньги куда нибудь закопать и неважно что рядом есть готовый аэропорт.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:26 Ответить
 
 