Верховный Суд отменил решение суда первой инстанции о бездеятельности ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87

Верховный Суд Украины постановил отменить решение суда первой инстанции, которым была признана бездеятельность Центральной избирательной комиссии и на нее было возложено обязательство установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе №87 на Ивано-Франковщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВС.

На заседании в среду была удовлетворена апелляционная жалоба, поданная ЦИК и представителем кандидата Александра Шевченко на решение суда первой инстанции по иску партии "Слуга народа", обжаловавшей деятельность ЦИК.

"Суд первой инстанции, частично удовлетворив иск, признал противоправной бездеятельность ЦИК, допущенную с 15 апреля, и обязал ее установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе. Это решение в апелляционном порядке обжаловала ЦИК и адвокат - представитель кандидата в народные депутаты Украины Александра Шевченко. Верховный Суд удовлетворил апелляционные жалобы полностью", - говорится в сообщении.

В Верховном Суде отметили, что с 12 апреля до момента обращения истца с настоящим иском (15 апреля) продолжались судебные процессы по административным делам, которые повлияли на установление итогов и результатов промежуточных выборов народного депутата Украины в округе №87, состоявшихся 28 марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в округе №87 "в кратчайший возможный срок"

"Верховный Суд пришел к выводу о том, что на дату обращения истца в суд с настоящим иском ЦИК не было допущено противоправной бездеятельности по неустановлению результатов выборов, поскольку продолжавшиеся судебные споры и наличие объективной необходимости выяснения всех обстоятельств установления итогов голосования и обеспечения законного и достоверного установления результатов выборов имели существенное значение и влияние на определение результатов выборов… Поэтому решение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований необходимо отменить с принятием нового решения в этой части - об отказе в удовлетворении исковых требований", - сообщили в суде.

Напомним, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду. По данным уточненного после решения суда протокола, Василий Вирастюк ("СН) набирает 15 536 голосов, Александр Шевченко ("За будущее") - 15 114.

Верховный Суд (1105) выборы (24794) юстиция (758) Ивано-Франковская область (955)
Схоже, що відносно адекватним у цій країні є лише Верховний суд.
21.04.2021 21:36 Ответить
Ростиславе, а ви зрозуміли, що тут сказано? Виходить, що порушень не було, чи ще замисловатіше потрібно було висловитись?
22.04.2021 02:01 Ответить
Поясню, що сталося. Суд першої інстанції прийняв рішення, яким зобов'язав ЦВК визнати Вірастюка переможцем попри суди, які продовжують я і численні порушення, які все ще поз лвдуються, чи не розслідуються. ЦВК звинуватили у небажаннґюі визнвюавати Вірастюка переможцем і затягувпні цього визнання попри те навіть, що термінів ЦВК не порушувала. Вер ховний Суд своїм рішенням відмінив рішення простимульовпного зеленими суду перших інстанції.
22.04.2021 08:23 Ответить
дякую.
22.04.2021 10:28 Ответить
21.04.2021 21:44 Ответить
За порушення виборчого законодавства ще жодна особа не покарана !!)))
21.04.2021 21:47 Ответить
 
 