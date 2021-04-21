Верховный Суд отменил решение суда первой инстанции о бездеятельности ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87

Верховный Суд Украины постановил отменить решение суда первой инстанции, которым была признана бездеятельность Центральной избирательной комиссии и на нее было возложено обязательство установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе №87 на Ивано-Франковщине.

На заседании в среду была удовлетворена апелляционная жалоба, поданная ЦИК и представителем кандидата Александра Шевченко на решение суда первой инстанции по иску партии "Слуга народа", обжаловавшей деятельность ЦИК.

"Суд первой инстанции, частично удовлетворив иск, признал противоправной бездеятельность ЦИК, допущенную с 15 апреля, и обязал ее установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе. Это решение в апелляционном порядке обжаловала ЦИК и адвокат - представитель кандидата в народные депутаты Украины Александра Шевченко. Верховный Суд удовлетворил апелляционные жалобы полностью", - говорится в сообщении.

В Верховном Суде отметили, что с 12 апреля до момента обращения истца с настоящим иском (15 апреля) продолжались судебные процессы по административным делам, которые повлияли на установление итогов и результатов промежуточных выборов народного депутата Украины в округе №87, состоявшихся 28 марта.

"Верховный Суд пришел к выводу о том, что на дату обращения истца в суд с настоящим иском ЦИК не было допущено противоправной бездеятельности по неустановлению результатов выборов, поскольку продолжавшиеся судебные споры и наличие объективной необходимости выяснения всех обстоятельств установления итогов голосования и обеспечения законного и достоверного установления результатов выборов имели существенное значение и влияние на определение результатов выборов… Поэтому решение суда первой инстанции в части удовлетворения исковых требований необходимо отменить с принятием нового решения в этой части - об отказе в удовлетворении исковых требований", - сообщили в суде.

Напомним, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду. По данным уточненного после решения суда протокола, Василий Вирастюк ("СН) набирает 15 536 голосов, Александр Шевченко ("За будущее") - 15 114.