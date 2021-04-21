РУС
Комитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии

Комитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии

Комитет по международным отношениям Сената США принял с поправками текст законопроекта S.814 "Акт о партнерстве с Украиной в сфер безопасности - 2021", который предусматривает усиление поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Законопроект принят и будет направлен на всеобщее голосование в Сенат с положительными рекомендациями", - отметил по результатам рассмотрения документа председатель Комитета по международным отношениям сенатор Роберт Менендес.

Документ, который был принят единогласно, среди прочего определяет стратегию США по поддержке Украины и подчеркивает необходимость для госсекретаря ввести до 30 сентября Рабочую группу США-Европа по Украине. Кроме того, законопроект содержит требование к президенту США назначить специального посланника по вопросам Украины.

Проект закона также содержит раздел о военной помощи Украине в размере 300 млн долл. ежегодно до 2026 года. Документ предусматривает, в частности, содействие США для предоставления Украине оборонной помощи со стороны третьих стран. Кроме того, речь идет о выделении 4 миллионов долл. ежегодно до 2026 г. на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любой новый этап агрессии России против Украины будет иметь для Москвы тяжкие последствия, - сенатор США Менендес

В процессе рассмотрения в S.814 были внесены правки. В частности, сенатор Тед Круз добавил в текст документа уточнения о введении санкций против Nord Stream 2. "Наша военная поддержка важна, но, откровенно, не менее важны экономическая и политическая поддержка, антикоррупционная программа", - заявил во время слушаний сенатор Мерфи.

Напоминаем, законопроект S.814 был внесен на рассмотрение Сената США двухпартийной группой законодателей 17 марта. Для утверждения документа в Конгрессе США его должны принять и Сенат, и Палата представителей, после чего он подается на подпись президенту.

Также смотрите: Украине нужно побороть поголовную коррупцию. Это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать страну изнутри, - Нуланд. ВИДЕО

США (27966) Сенат США (528)
+6
Комитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии - Цензор.НЕТ 9685
21.04.2021 21:49
+5
Россия на дне между Гватемалой и Лаосом!
Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2020 году
Норвегия
Швейцария
Канада
Швеция
Новая Зеландия
Дания
Австралия
Финляндия
Нидерланды
Люксембург
США
Ирландия
Исландия
Германия
Австрия
Великобритания
Бельгия
Сингапур
Гонконг
Франция
Япония
Тайвань
Южная Корея
Испания
Словения
Мальта
Португалия
Объединенные Арабские Эмираты
Чехия
Уругвай
Коста-Рика
Италия
Кувейт
Польша
Чили
Эстония
Кипр
Словакия
Израиль
Панама
Венгрия
Тринидад и Тобаго
Литва
Малайзия
Аргентина
Бразилия
Латвия
Болгария
Саудовская Аравия
Китай
Таиланд
Хорватия
Греция
Румыния
Ямайка
Монголия
Мексика
Шри-Ланка
Тунис
Вьетнам
Белиз
Филиппины
Турция
Колумбия
Парагвай
Грузия
Индонезия
Беларусь
Казахстан
Доминиканская Республика
Черногория
Ботсвана
Никарагуа
Узбекистан
Эквадор
Перу
Сербия
Южная Африка
Македония
Азербайджан
Марокко
Албания
Украина
Сальвадор
Кыргызстан
Боливия
Иордания
Молдова
Гватемала
Россия
Лаос
Намибия
Таджикистан
Армения
Гондурас
Босния и Герцеговина
Ливан
Алжир
Гана
Иран
Непал
Бангладеш
Сенегал
Венесуэла
Руанда
Индия
Замбия
Египет
Нигер
Камбоджа
Мали
Буркина-Фасо
Бенин
Уганда
Камерун
Кения
Танзания
Конго
Малави
Джибути
Мозамбик
Нигерия
Зимбабве
Мавритания
Эфиопия
Либерия
Судан
Сьерра-Леоне
Ирак
Кот-д'Ивуар
Пакистан
Ангола
Гаити
Йемен
Сирия
Гвинея
Того
Бурунди
Афганистан
Конго (ДР)
Центрально-Африканская Республика
Чад
21.04.2021 21:52 Ответить
+5
Два последних слова лишниеКомитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии - Цензор.НЕТ 4579
21.04.2021 22:01
Комитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии - Цензор.НЕТ 9685
21.04.2021 21:49
Ну это уже неплохо, правда американский старпёр зарубит эту инициативу, чтобы не провоцировать х#ло
21.04.2021 21:50
21.04.2021 21:50 Ответить
21.04.2021 21:52
Список опубликован на российском ресурсе "Деловая жизнь" "Представляем вашему вниманию рейтинг уровня жизни населения России и стран мира в 2020 году, составленный популярным институтом Legatum Institute, на основании которого были определены самые лучшие страны для проживания в 2020 году и страны, где жизнь людей находится на грани выживания."
21.04.2021 21:53
Да это ж какая-то "руссофобия"! Вообще переходят "красные линии"! Ответ будет "беспощадный и неотвратимый"!
22.04.2021 07:05
По факту имеем понты с одной и с другой стороны. Мордор танцует у границ с величием, америка побеждает словами - "поддержками". Украина -туалет для обоих....Вот так вот
21.04.2021 21:55
З полегшенням ,недолуге !!)))
21.04.2021 22:01
https://ua.interfax.com.ua/news/general/739271.html Дипломат посольства РФ покинув територію України, а український консул - територію РФ ,когда они встретились на границе ,украинский дипломат сказал "Слава Украине!", а российский дипломат сказал "Хутин Пуйло" и разошлись
21.04.2021 21:57 Ответить
Який сенс допомогати неробі ???)))
21.04.2021 22:00
Їжте не обляпайтесь !! Добре що українці задоволені таріфами ,та заголом рівнєм життя !!!)))
21.04.2021 22:07
Брехло. На електрику та газ тарифи при потерпілому блазні стали вище, так само, як і ціни на більшість продуктів.
21.04.2021 22:24
Розкажи цю казку 73% -вому лохторату ,він будь-яку локшину зхряцає !!!)))
21.04.2021 22:28
Два последних слова лишниеКомитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии - Цензор.НЕТ 4579
21.04.2021 22:01
От-от, я про відновлення спецпосланника уже певний час пишу.
Тед Круз не забув Північний Потік, бо не дійшло.
Побачимо тепер.
21.04.2021 22:04
Памятаю як розвалювався совок на моїх очах. Паради з "самими длинними ракетами", "народно-освободительние движения", "интернациональная помощь братскому народу Афганистана", і початок 80 - бездомні офіцери германских танкових батальйонів загнаних в ЗабВО, порожні полиці продуктових магазинів. І кінець 80 - конвеєр похоронів кремлівських старців, відсутність величі, загальний пофігізм, деокупація Афганістану.
А тут навіть ще жодної серйозної санкції а куйло з розуму сходить, раха кидає останні козирі - все мясо і рухлядь з усіх ****** зішкребла під кордони Європи. У совку ще гірша ситуація була, але ніхто не триндів про радіоактивний пєпєл (ну колись лисий був *********). Так що путін виявся звичайним куйлом, без політичної витримки
21.04.2021 22:09
Комитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии - Цензор.НЕТ 3553
21.04.2021 22:26
Вы должны понять одну вещь. Америка все делает для своего имиджа и рейтингов (полицаи мира вернулись итд) в лице будапештского меморандума для Украины. Заметьте прошлый Трамп ложил на это и думал тупо про выгоду Америки. Тот есть за Украину не будет никто выполнять самого главного -идти под пули и отдавать жизни. А значит параллельно ситуация будет видна по поведению срутина, то есть если мордор не облегчается(не сдает) значит поддержка уже обосралась
21.04.2021 22:11
Поэтому срутин будет "давить" до тех пор пока ему позволяют. Правильно Каспаров выразился- Диктатора останавливают, не панькаются. Все что мы переживаем это ответственность перед свободой! КОТОРОЙ НЕТ
21.04.2021 22:15
Forbes: Дрони та ракети мали б замінити застарілий авіапарк ПС ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) не купували нові літаки з 1991 року. Того року СРСР припинив своє існування, лишивши після себе на українській території сотні відносно ******** винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків, транспортних літаків й гелікоптерів.
Київ швидко розпродав ті машини, на які був найбільший попит. Решту або законсервували, або списали. В 2021 році в розпорядженні ПС ЗСУ 125 літаків. І всі вони - залишки Холодної війни, - пише Forbes у статті https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/04/08/ukraines-air-force-is-at-a-dead-end/?sh=dbe1fb031ed4 Ukraine's Fighter Jets Are Near The End Of The Line-It Should Turn To Drones And Missiles Instead . В Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ) немає літака чи гелікоптера, якому було б менше 30 років, більшість з них старші 40, а деяким взагалі 50.

Все це доволі стара техніка, зважаючи ще й на те, що десятиліттями Україна не проводила серйозної модернізації свого повітряного флоту.

Україна, так само як і Тайвань, - одна з небагатьох країн світу, які майже постійно перебувають під загрозою вторгнення більш сильного сусіда. Києву потрібні засоби для захисту свого повітряного простору й підтримки наземних військ з неба. Що ж робити українським ПС? Експерт Foreign Policy Research Institute Стівен Бланк запропонував рішення. І воно не дуже вдале.

На його думку, Київ повинен купити в США вживані винищувачі F-15, літаки-радари E-2 і танкери KC-135, а також "розумне" озброєння й системи передачі даних. Адміністрація Джо Байдена могла б профінансувати це в рамках ширших зусиль, покликаних стримати російську агресію.
"Потреба оновити ПС ЗС України дає можливість адміністрації Байдена завдати Москві справжнього болю", - написав Бланк.https://milnavigator.com.ua/forbes-drony-ta-rakety-maly-b-zaminyty-zastarilyi-aviapark-ps-zsu/
21.04.2021 22:13
=/закінчення/=
Forbes зауважує, що такий підхід не буде новим для України. Оскільки вона вже замінює свій крихітний військово-морський флот системою прибережної оборони, яка об'єднує наземні протикорабельні ракети з багаторівневою сенсорною мережею.
Не випадково, що і Тайвань, який приблизно в такій же геополітичній ситуації, як і Україна, поступово теж змінює свої ВПС і ВМС аналогічним чином. Великі кораблі й пілотовані військові літаки стають все менш важливими. А безпілотники й "розумні" ракети навпаки.https://milnavigator.com.ua/forbes-drony-ta-rakety-maly-b-zaminyty-zastarilyi-aviapark-ps-zsu/
21.04.2021 22:23
а тут уже конкурс играется, хто будет осваивать выделенную щедрвми американцами гроши, шобы вони соряча не тиканули в оффшори
21.04.2021 22:49
Cпасибо США!
21.04.2021 23:18
Слава США!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21.04.2021 23:21
Таракани в макітрі розгулялися?
21.04.2021 23:53
Джавелинчиков и Стингеров подкиньте будь ласочка!?
22.04.2021 05:14
Щось не чути вихвалятелів мощщного старіка байдена. Шо, гниди, язики в сраку позасовували? Саме після того, як цього лєоніда ілліча увіпхали за допомогою фальсифікацій у крісло президента, куйло оборзєл і посилив обстріли наших позицій, а потім почав концентрувати війська. Саме після інавгурації цього біоробота поновилося будівництво сєвєрного потока. Саме біоробот продовжив договір з москвою про сракєгічні озброєння. Саме завдяки цій маріонетці глобалістів зросла ціна нафти. Як ви гадаєте, корисні ідіоти, біоробот зробив це здуру, чи за толіку малую?
22.04.2021 07:59
 
 