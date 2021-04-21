Комитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии

Комитет по международным отношениям Сената США принял с поправками текст законопроекта S.814 "Акт о партнерстве с Украиной в сфер безопасности - 2021", который предусматривает усиление поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Законопроект принят и будет направлен на всеобщее голосование в Сенат с положительными рекомендациями", - отметил по результатам рассмотрения документа председатель Комитета по международным отношениям сенатор Роберт Менендес.

Документ, который был принят единогласно, среди прочего определяет стратегию США по поддержке Украины и подчеркивает необходимость для госсекретаря ввести до 30 сентября Рабочую группу США-Европа по Украине. Кроме того, законопроект содержит требование к президенту США назначить специального посланника по вопросам Украины.

Проект закона также содержит раздел о военной помощи Украине в размере 300 млн долл. ежегодно до 2026 года. Документ предусматривает, в частности, содействие США для предоставления Украине оборонной помощи со стороны третьих стран. Кроме того, речь идет о выделении 4 миллионов долл. ежегодно до 2026 г. на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любой новый этап агрессии России против Украины будет иметь для Москвы тяжкие последствия, - сенатор США Менендес

В процессе рассмотрения в S.814 были внесены правки. В частности, сенатор Тед Круз добавил в текст документа уточнения о введении санкций против Nord Stream 2. "Наша военная поддержка важна, но, откровенно, не менее важны экономическая и политическая поддержка, антикоррупционная программа", - заявил во время слушаний сенатор Мерфи.

Напоминаем, законопроект S.814 был внесен на рассмотрение Сената США двухпартийной группой законодателей 17 марта. Для утверждения документа в Конгрессе США его должны принять и Сенат, и Палата представителей, после чего он подается на подпись президенту.

Также смотрите: Украине нужно побороть поголовную коррупцию. Это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать страну изнутри, - Нуланд. ВИДЕО