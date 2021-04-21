Комитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии
Комитет по международным отношениям Сената США принял с поправками текст законопроекта S.814 "Акт о партнерстве с Украиной в сфер безопасности - 2021", который предусматривает усиление поддержки Украины на фоне российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Законопроект принят и будет направлен на всеобщее голосование в Сенат с положительными рекомендациями", - отметил по результатам рассмотрения документа председатель Комитета по международным отношениям сенатор Роберт Менендес.
Документ, который был принят единогласно, среди прочего определяет стратегию США по поддержке Украины и подчеркивает необходимость для госсекретаря ввести до 30 сентября Рабочую группу США-Европа по Украине. Кроме того, законопроект содержит требование к президенту США назначить специального посланника по вопросам Украины.
Проект закона также содержит раздел о военной помощи Украине в размере 300 млн долл. ежегодно до 2026 года. Документ предусматривает, в частности, содействие США для предоставления Украине оборонной помощи со стороны третьих стран. Кроме того, речь идет о выделении 4 миллионов долл. ежегодно до 2026 г. на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).
В процессе рассмотрения в S.814 были внесены правки. В частности, сенатор Тед Круз добавил в текст документа уточнения о введении санкций против Nord Stream 2. "Наша военная поддержка важна, но, откровенно, не менее важны экономическая и политическая поддержка, антикоррупционная программа", - заявил во время слушаний сенатор Мерфи.
Напоминаем, законопроект S.814 был внесен на рассмотрение Сената США двухпартийной группой законодателей 17 марта. Для утверждения документа в Конгрессе США его должны принять и Сенат, и Палата представителей, после чего он подается на подпись президенту.
Тед Круз не забув Північний Потік, бо не дійшло.
Побачимо тепер.
А тут навіть ще жодної серйозної санкції а куйло з розуму сходить, раха кидає останні козирі - все мясо і рухлядь з усіх ****** зішкребла під кордони Європи. У совку ще гірша ситуація була, але ніхто не триндів про радіоактивний пєпєл (ну колись лисий був *********). Так що путін виявся звичайним куйлом, без політичної витримки
Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) не купували нові літаки з 1991 року. Того року СРСР припинив своє існування, лишивши після себе на українській території сотні відносно ******** винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків, транспортних літаків й гелікоптерів.
Київ швидко розпродав ті машини, на які був найбільший попит. Решту або законсервували, або списали. В 2021 році в розпорядженні ПС ЗСУ 125 літаків. І всі вони - залишки Холодної війни, - пише Forbes у статті https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/04/08/ukraines-air-force-is-at-a-dead-end/?sh=dbe1fb031ed4 Ukraine's Fighter Jets Are Near The End Of The Line-It Should Turn To Drones And Missiles Instead . В Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ) немає літака чи гелікоптера, якому було б менше 30 років, більшість з них старші 40, а деяким взагалі 50.
Все це доволі стара техніка, зважаючи ще й на те, що десятиліттями Україна не проводила серйозної модернізації свого повітряного флоту.
Україна, так само як і Тайвань, - одна з небагатьох країн світу, які майже постійно перебувають під загрозою вторгнення більш сильного сусіда. Києву потрібні засоби для захисту свого повітряного простору й підтримки наземних військ з неба. Що ж робити українським ПС? Експерт Foreign Policy Research Institute Стівен Бланк запропонував рішення. І воно не дуже вдале.
На його думку, Київ повинен купити в США вживані винищувачі F-15, літаки-радари E-2 і танкери KC-135, а також "розумне" озброєння й системи передачі даних. Адміністрація Джо Байдена могла б профінансувати це в рамках ширших зусиль, покликаних стримати російську агресію.
"Потреба оновити ПС ЗС України дає можливість адміністрації Байдена завдати Москві справжнього болю", - написав Бланк.https://milnavigator.com.ua/forbes-drony-ta-rakety-maly-b-zaminyty-zastarilyi-aviapark-ps-zsu/
Forbes зауважує, що такий підхід не буде новим для України. Оскільки вона вже замінює свій крихітний військово-морський флот системою прибережної оборони, яка об'єднує наземні протикорабельні ракети з багаторівневою сенсорною мережею.
Не випадково, що і Тайвань, який приблизно в такій же геополітичній ситуації, як і Україна, поступово теж змінює свої ВПС і ВМС аналогічним чином. Великі кораблі й пілотовані військові літаки стають все менш важливими. А безпілотники й "розумні" ракети навпаки.https://milnavigator.com.ua/forbes-drony-ta-rakety-maly-b-zaminyty-zastarilyi-aviapark-ps-zsu/