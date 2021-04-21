Выдача паспортов РФ в ОРДЛО противоречит Минским соглашениям и нарушает суверенитет Украины, - МИД Германии

Германия осуждает выдачу российских документов жителям оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Берлин осуждает выдачу паспортов жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины, поскольку это противоречит духу и целям Минских соглашений и является нарушением суверенитета Украины", - заявила Адебар.

Дипломат при этом отказалась "спекулировать" относительно связи со скоплением российских войск на границах с Украиной и угроз Москвы "защитить российских граждан" с фактом выдачи паспортов. Она лишь отметила, что выдача этих "документов" началась значительно раньше, до скопления войск.

В Берлине настаивают, что на всей территории Украины должно действовать украинское законодательство, это касается и работы консульских служб. Это, по ее словам, неоднократно подчеркивалось на заседаниях в рамках ТКГ и нормандского формата.

Германия, сказала пресс-секретарь дипведомства, с беспокойством наблюдает за развитием ситуации вокруг Украины и в ее восточных областях.

Напоминаем, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей осуществляется паспортизация местного населения, порой жителей ОРДЛО заставляют оформлять паспорта РФ, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР".

