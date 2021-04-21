РУС
Выдача паспортов РФ в ОРДЛО противоречит Минским соглашениям и нарушает суверенитет Украины, - МИД Германии

Германия осуждает выдачу российских документов жителям оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Берлин осуждает выдачу паспортов жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины, поскольку это противоречит духу и целям Минских соглашений и является нарушением суверенитета Украины", - заявила Адебар.

Дипломат при этом отказалась "спекулировать" относительно связи со скоплением российских войск на границах с Украиной и угроз Москвы "защитить российских граждан" с фактом выдачи паспортов. Она лишь отметила, что выдача этих "документов" началась значительно раньше, до скопления войск.

В Берлине настаивают, что на всей территории Украины должно действовать украинское законодательство, это касается и работы консульских служб. Это, по ее словам, неоднократно подчеркивалось на заседаниях в рамках ТКГ и нормандского формата.

Глава МИД Германии Маас о стягивании российских войск к границам Украины: На деэскалацию дипломатическими средствами направлены все силы

Германия, сказала пресс-секретарь дипведомства, с беспокойством наблюдает за развитием ситуации вокруг Украины и в ее восточных областях.

Напоминаем, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей осуществляется паспортизация местного населения, порой жителей ОРДЛО заставляют оформлять паспорта РФ, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Оккупанты выдали почти 640 тыс. паспортов РФ жителям ОРДЛО

А шмаркля мовчить 2 роки! Беззуба тварюко!
21.04.2021 22:10 Ответить
осуждаєм , але північний потік 2 будуємо ! тож суди не по словах його , а по ділах його !
21.04.2021 22:22 Ответить
А что за 8 лет сделала Украина что противоречит Минским соглашениям?Мокшане нарушили Будапештский меморандум,мир промолчал.Кацапия окупировала Крым,мир промолчал.Кацапия ведет активную войну на востоке Украины,мир промолчал.Кацапия ввела на окупированые територии Украины регулярные войска а весь мир и даже наше правительство считает это только угрозой Украине.
Кацапия делает,раздавая гражданство из паспортами на окупированых териториях своей уже политической територией а ЗЕ все что-то блеет об смене в Конституцию,созданию особенной територии.Но ни слова об своиъ обязанностях как Гаранта целостности Укаины.
21.04.2021 22:20 Ответить
мощно!
21.04.2021 22:09 Ответить
єто ж отпрьіски штази. у них єто можно сказать в обучении.
21.04.2021 22:32 Ответить
це точно не нащадки тих в кого на медальонах написано - з нами Бог.
21.04.2021 22:38 Ответить
с нами путин - там написано
22.04.2021 00:25 Ответить
так надо там раздавать паспорта германии, тогда противоречия полностью исчезнут
21.04.2021 22:40 Ответить
Та най отримують! Після повернення Донбасу відразу можна буде висилати їх "за парєбрік" за незаконний перетин державного кордону (відміток прикордонників чи митників немає) з забороною в'їзду до України років на ...дцять
21.04.2021 22:47 Ответить
7 лет ждали и думали что население предателей бомбаса что то поймет. За это время можно и нужно было никого не слушать и перекрыть все кпп с ними. Не учить их детей в вышах на халяву. Не личить не помогать.
21.04.2021 22:50 Ответить
Констатация фактов это, а не заявление. Немцы опять отдают страны Центарльной и Восточной Европу на растеразние российскому монстру. Причем в обмен на не особо перспективный газ. Продать базовые ценности ЕС за доп. трубу - да это мина под ЕС, он обязательно взорвется если трубу достроят и начнется реальная война под границами НАТО,
21.04.2021 23:00 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
21.04.2021 23:03 Ответить
Та ти шо! А в Україні за 7 років так і не спромоглись прийняти закон, що автоматично позбавляє бодай виборчих прав власників паспортів з куркою мутантом на палітурці.
22.04.2021 00:29 Ответить
С этого всё и начиналось в Грузии. Массовая паспортизация Абхазии и Самачабло (так называемая Ю.Оссетия) и "защита" русскоязычного населения с горбатыми носами.Не надо было влезать в Минские договорённости. Миша в своё время отрубил всю дипломатию с Москвой и не пошёл на поводу западных и русских "друзей" сесть за стол переговоров. Я не политик, но я уверен что любой пункт Минских соглашений Россия будет трактовать по своему и с "праведным гневом" пищать о нарушении.Что и происходит. Если Украина найдёт в себе силу послать на три буквы все ,наносящие вред и затормаживающая страну, соглашения,Украину будут уважать,и говорить один на один,а не в присуствии третьих лиц которым Украина по барабану.
МИРА ВАМ!
22.04.2021 03:11 Ответить
Кацапський паспорт це "аусвайс" на переселення на "історічєскую родіну". І лише так ми маємо до цього ставитись. Тільки но ми зайдемо на Донбас всі носії "аусвайсів" будуть інтерновані та депортовані в "мухосранскіє *****" з конфіскацією майні і пожиттєвою забороною на вїзд в Україну. Іншими словами, ********* видаючи паспорти бажає бачити цих дебілів своїми громадянами і приймає на себе зобовязання з їх переселення, облаштування та забезпечення всіма видами соцвиплат і які має виконувати на власній території а не в Україні. Таким чином всю повноту прав носії кацапського паспорту мають лише на території *********у а в Україні вони окупанти.
22.04.2021 04:18 Ответить
Именно так в своё время сделали чехи:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Декреты_Бенеша
22.04.2021 07:50 Ответить
Дякую. Не знав про це. Думаю слід зважати на цей досвід і юридично оформлювати всі процедури.
22.04.2021 09:11 Ответить
ок кэпы, дальше то что? санкции будут новые? или только ляпанье языком, уж лучше молчите, а то раздражаете только, и показываете свою беззубость
22.04.2021 07:40 Ответить
 
 