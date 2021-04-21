В Сенате Польши приняли резолюцию о поддержке Украины на фоне агрессии РФ
Комиссия по иностранным делам сената Польши приняла резолюцию по Украине, в которой осудила агрессивные действия России вблизи украинской границы и выразила поддержку нашей стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
В документе отмечается, что Россия сосредотачивает войска у границ Украины, а также отмечается рост милитаризации оккупированного Россией Крыма, повышенной активности российского флота в Черном море, где "вопреки международному праву, объявлена блокада Керченского пролива". Подчеркивается, что дальнейшие попытки эскалации Россией напряжения следует интерпретировать как "продолжение стратегии дестабилизации Европы".
В резолюции члены комиссии отметили, что вооруженный конфликт уже привел к более 13 тыс. жертв среди военных и гражданских.
"Комиссия выражает глубокое уважение героическому украинскому народу, который защищает свою независимость ... Комиссия подтверждает глубокое убеждение, что украинский народ имеет право на самовыражение, в частности выбор своей стратегической ориентации и своих союзов", - отмечается в документе.
Польские сенаторы подчеркнули, что деятельность России является "угрозой для безопасности на континенте и очередной попыткой поставить под сомнение принцип нерушимости границ в Европе".
Комиссия Сената призвала российские власти "прекратить дальнейшую эскалацию и дестабилизацию в регионе" и обратилась к лидерам стран НАТО, чтобы они начали консультации в соответствии с 4-й статьи Вашингтонского договора (проведение консультаций по поводу угрозы территориальной целостности).
Отмечается, что только твердая позиция стран ЕС и НАТО может предотвратить военную эскалацию и войну.
