В Сенате Польши приняли резолюцию о поддержке Украины на фоне агрессии РФ

В Сенате Польши приняли резолюцию о поддержке Украины на фоне агрессии РФ

Комиссия по иностранным делам сената Польши приняла резолюцию по Украине, в которой осудила агрессивные действия России вблизи украинской границы и выразила поддержку нашей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

В документе отмечается, что Россия сосредотачивает войска у границ Украины, а также отмечается рост милитаризации оккупированного Россией Крыма, повышенной активности российского флота в Черном море, где "вопреки международному праву, объявлена блокада Керченского пролива". Подчеркивается, что дальнейшие попытки эскалации Россией напряжения следует интерпретировать как "продолжение стратегии дестабилизации Европы".

В резолюции члены комиссии отметили, что вооруженный конфликт уже привел к более 13 тыс. жертв среди военных и гражданских.

"Комиссия выражает глубокое уважение героическому украинскому народу, который защищает свою независимость ... Комиссия подтверждает глубокое убеждение, что украинский народ имеет право на самовыражение, в частности выбор своей стратегической ориентации и своих союзов", - отмечается в документе.

Польские сенаторы подчеркнули, что деятельность России является "угрозой для безопасности на континенте и очередной попыткой поставить под сомнение принцип нерушимости границ в Европе".

Комиссия Сената призвала российские власти "прекратить дальнейшую эскалацию и дестабилизацию в регионе" и обратилась к лидерам стран НАТО, чтобы они начали консультации в соответствии с 4-й статьи Вашингтонского договора (проведение консультаций по поводу угрозы территориальной целостности).

Отмечается, что только твердая позиция стран ЕС и НАТО может предотвратить военную эскалацию и войну.

+22
а что они должны - прийти за тебя воевать?
подобные заявления это уже не мало...
показать весь комментарий
21.04.2021 22:43 Ответить
+9
дякуемо полякам і да будут прокляти наши вороги...слава украіні.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:51 Ответить
+7
Мені, особисто, вистачає
показать весь комментарий
21.04.2021 22:53 Ответить
Ох уж єти резолюции і міміріндумі...
показать весь комментарий
21.04.2021 22:42 Ответить
а что они должны - прийти за тебя воевать?
подобные заявления это уже не мало...
показать весь комментарий
21.04.2021 22:43 Ответить
Как говориться - необходимо,но недостаточно...
показать весь комментарий
21.04.2021 22:47 Ответить
Мені, особисто, вистачає
показать весь комментарий
21.04.2021 22:53 Ответить
Самому себе отвечать на поставленній вопрос єто первая стадія шізофрении. Вам срочно на госпитализацию.
Расстройства мышления и речи. Для окружающих они выглядят как «салат из мыслей и слов». Заболевший может задавать вопросы сам себе, начинать отвечать и запутываться в словах.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:50 Ответить
К себе это адрессуй, убогий...
показать весь комментарий
22.04.2021 18:25 Ответить
did you lost in mordovia, bushman?
показать весь комментарий
22.04.2021 19:20 Ответить
get lost geek
показать весь комментарий
23.04.2021 13:19 Ответить
your home are gay.ru
показать весь комментарий
23.04.2021 14:13 Ответить
nope, it`s your home, fakin moron...
показать весь комментарий
23.04.2021 17:19 Ответить
Я вас лайкнул за первую часть. А вот со второй не согласен. Заявлений именно от Польши точно мало, они в зоне риспка их президента и политическую элиту Хутин хладнокровно взорвал под Смоленском возле места расстрела тысяч польских офицеров. Таки оскорбления страшные надо смывать с оружием в руках. Могли хотя бы польско-украинско-литовскую бригаду развивать и точечно даже воевать на востоке Украины. А они все на абортах и памятниках зациклились. Бригаду же при Порохе создали, столько было разговоров, где она?
показать весь комментарий
21.04.2021 22:53 Ответить
При зелени продолжили, начав проект Межморья.
Но всё пока зависло. Как при Пете, таки при Вове.
Думаю дело не в поляках одних...
показать весь комментарий
22.04.2021 18:27 Ответить
Резолюції та меморандуми в наших реаліях це- "обіцянка-цяцянка...."
показать весь комментарий
21.04.2021 23:08 Ответить
че ти виіш псіх..давай назад в палату номер 6
показать весь комментарий
21.04.2021 22:52 Ответить
"че" мокша, тут водки нет, иди к себе на мордовия.ру
показать весь комментарий
21.04.2021 22:54 Ответить
Чё скулишь мокша?
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
показать весь комментарий
21.04.2021 22:47 Ответить
дякуемо полякам і да будут прокляти наши вороги...слава украіні.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:51 Ответить
Надо по такому случаю во Львове стадион тоже Шухевичем обозвать! Можно конечно обозвать "падлюкой", но шухевичем будет обиднее!
показать весь комментарий
22.04.2021 00:15 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:52 Ответить
тормозит цензор...)
Где новости:
https://www.lidovky.cz/domov/zeman-jmenuje-kulhanka-ministrem-zahranici-jeho-nominaci-ale-kritizovala-opozice.A210421_070417_ln_domov_liak Чехия поставила России ультиматум
или
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11212071 Сенаторы Чехии призвали правительство расторгнуть
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11212071 договор о дружеских отношениях с Россией
показать весь комментарий
21.04.2021 22:53 Ответить
Ты смеёшся! Что это Чехия?
показать весь комментарий
21.04.2021 23:21 Ответить
Если ты долго будешь идти с востока на запад через родные монгольские степи, мокшанские болота , ты попадешь в слявянские страны.Чехия одна из них,это страна,которая раз в 100 меньше России, но по уровню жизни она стоит в мире на 28 месте, а твоя Рассея на 72м. Вот такой парадокс,мокшанин.
показать весь комментарий
22.04.2021 00:27 Ответить
...на 2021 год - Чехия на 29-м месте
ниже Эмиратов но выше Италии))
зато Мокшандия опустилась на 90-е место
между Гватемалой и Лаосом...
а заодно на семь позиций ниже Украины)
показать весь комментарий
22.04.2021 10:48 Ответить
Опять ужралась козломордая скотина?
показать весь комментарий
22.04.2021 10:44 Ответить
тут іще один привід наживився: Австралія з КНР горщик побила

Австралийские власти отменили две сделки, заключённые между её штатом Виктория и Китаем. Соглашения касались пекинской инициативы "Один пояс, один путь" - проекта, который на Западе рассматривают как инструмент мягкой силы КНР. Об этом в среду https://www.reuters.com/world/china/australia-cancels-victoria-states-belt-road-deals-with-china-2021-04-21/ сообщает Reuters.
Разрыв состоялся по решению министра внутренних дел страны Мариз Пейн. По её словам, всего планируется расторгнуть четыре таких договора. Все они, как подчёркивает министр, "несовместимы с внешней политикой Австралии".
Как уточняет агентство, инициатива реализована на фоне углубляющейся дипломатической конфронтации Канберры с Пекином, который ранее ввёл санкции против экспорта австралийских товаров.
"Один пояс, один путь" является ключевым внешнеполитическим проектом правительства Си Цзиньпина. Он предполагает создание трёх сухопутных и двух морских коридоров, которые пройдут в конечном итоге через все Восточное полушарие. Есть опасение, что Китай собирается использовать проект для экономического, а потом и политического закабаления некоторых стран-участниц.
Выход австралийского штата из сделки с Китаем происходит на фоне общего переосмысления отношений между Западом и КНР. Этот вектор получил дополнительный импульс благодаря президенту США Джо Байдену, объявившему, что нынешний век станет веком борьбы демократий против автократий, к которым он отнёс, в первую очередь, Китай и Россию.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:55 Ответить
Это плохо. Толкают Китай к сближению с **********.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:57 Ответить
А у нас на фоне санций растет товарооборот из кацапией не смотря что идет война и убивают граждан Украины.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:57 Ответить
Хто там за Петра каже, що порядок наведе?
показать весь комментарий
21.04.2021 23:15 Ответить
Мне кажется что Украине поможет только военный переворот с физическим уничтожением.Иначе так и будем топтаться на месте и очередной раз избирать из тех что 30-ть лет обворовывали нас и страну,тоесть снова нас.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:36 Ответить
Не только тебе это кажется, каждому 2 простому. Ибо выхода другого никто не видит, уже ж пробывали все, окромя этого.
показать весь комментарий
22.04.2021 01:00 Ответить
Та меморандумів і резолюіій вже досить, може вже потрібно бачити ф15-16 в небі з українською символікою і ітд.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:14 Ответить
И что будете кричать как кацапы,,наши летят,,поймите что за нас воевать никто не будет,оружие любое предоставят но воевать придется нам.конечно если не хотим поднять лапаки вверх блея что кацапы наши братья.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:42 Ответить
Читай, с украинской символикой! Я прекрасно понимаю что за нас воевать никто не будет. Технику серьезную нада уже давать а не резолюции и пару радаров.
показать весь комментарий
22.04.2021 01:02 Ответить
МЫ ТАТАРОМОНГОЛ ВМЕСТЕ ГНАЛИ И ЭТИХ ПОГОНИМ !)
показать весь комментарий
21.04.2021 23:31 Ответить
а потом сядем, подумаем и скажем, - та пошли эти поляки ведь хуженебудет! И опять русского брата обнимать пойдете!
Как было уже не раз...!
показать весь комментарий
22.04.2021 00:18 Ответить
Это уже вряд ли. После 7 лет Донбасса.
показать весь комментарий
22.04.2021 01:04 Ответить
МЫ ИХ ПОРОДИЛИ ...
показать весь комментарий
22.04.2021 05:27 Ответить
поляки смелые ребята, меморандумы штампуют, как туалетную бумагу
показать весь комментарий
22.04.2021 01:18 Ответить
Бумага видерже все!?
показать весь комментарий
22.04.2021 01:25 Ответить
 
 