Зеленский утвердил решение СНБО о персональных санкциях против 13 граждан и 95 компаний (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о персональных санкциях против 13 граждан и 95 компаний.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №169/2021 г. вступает в силу со дня его опубликования.

В перечне физических лиц, против которых применены санкции - Араик Амирханян, Сеяр Куршутов, Александр Черепинский, Эдуард Кукоба, Олег Доронин, Тигран Мелконян, Владимир Полуситок, Денис Аминев, Сергей Сердюк, Михаил Грибанов, Андрей Попов, Олег Богданов, Юрий Дворак.

Санкции в отношении этих граждан введены на три года. Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

Также санкции введены против 95 компаний на три года.