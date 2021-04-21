Зеленский утвердил решение СНБО о персональных санкциях против 13 граждан и 95 компаний (обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о персональных санкциях против 13 граждан и 95 компаний.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в сообщении.
Соответствующий указ №169/2021 г. вступает в силу со дня его опубликования.
В перечне физических лиц, против которых применены санкции - Араик Амирханян, Сеяр Куршутов, Александр Черепинский, Эдуард Кукоба, Олег Доронин, Тигран Мелконян, Владимир Полуситок, Денис Аминев, Сергей Сердюк, Михаил Грибанов, Андрей Попов, Олег Богданов, Юрий Дворак.
Санкции в отношении этих граждан введены на три года. Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.
Также санкции введены против 95 компаний на три года.
Платиш - працюєш, не платиш - "санкції РНБО"
может это миллион долларов в день премии кто знает..
а смысл его лишать гражданства, если у него тут куча черножопой родни в Одессе, через которую он может управлять бизнесом из солнечной Армении..
Правильно или нет,время рассудит, не ошибается тот,кто ничего не делает.
Зараз, ЗЕлена банда відбирає і цю можливість...
Кабмин намерен отобрать право украинцев на два бесплатных гектара земли от государства.
Соответствующие изменения в законопроект сегодня были согласованы на заседании правительства.
Похоже, правительство решило стать анти-Робин Гудом.
Отбирать - вместо раздавать даже крохи.
А ведь прошло всего два года... )
Ось така фігня, зепридурки
Советский человек просто не верит, что может всерьёз на что-то повлиять. У него не было положительного опыта такого влияния: либо не пытался вовсе ("всё равно ничего не получится, мы люди маленькие, всё решено за нас"), либо попытался, но неудачно - не хватило напора, знаний, энергии. В результате он легко бежит голосовать "по приколу". Ведь уверен, что всё за него давно решили большие дяди, а он так - инфантил, детка, которая может заявить о себе лишь маленькими шалостями, "хоть поржОм".
А когда оказывается, что повлиять «детка» могла. И повлияла, вплоть до того, что её милые шалости оборачиваются катастрофой, "детка" прячется за шкаф. Вдруг перестаёт интересоваться политикой вообще. Или испытывает такой стресс, что начинает отрицать своё участие в шалостях или шалости как таковые: "Это не я сделал, оно само, оно и без меня бы так случилось".