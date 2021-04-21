РУС
Новости
14 233 55

Зеленский утвердил решение СНБО о персональных санкциях против 13 граждан и 95 компаний (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о персональных санкциях против 13 граждан и 95 компаний.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №169/2021 г. вступает в силу со дня его опубликования.

В перечне физических лиц, против которых применены санкции - Араик Амирханян, Сеяр Куршутов, Александр Черепинский, Эдуард Кукоба, Олег Доронин, Тигран Мелконян, Владимир Полуситок, Денис Аминев, Сергей Сердюк, Михаил Грибанов, Андрей Попов, Олег Богданов, Юрий Дворак.

Санкции в отношении этих граждан введены на три года. Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

Также санкции введены против 95 компаний на три года.

Зеленский Владимир (22050) контрабанда (2414) санкции (11882) СНБО (4465)
Топ комментарии
+24
Хоть бы Игорь Валерича не зацепили. Переживаю.
21.04.2021 23:16 Ответить
+20
Санкції ЗЄ замінили кримінальний кодекс і суди?
21.04.2021 23:13 Ответить
+17
Если они преступники их нужно арестовывать, а не пустым пиаром заниматься, ибо борьба с коррупцией должна значительно отразиться на укреплениии гривны, а если гривна слабнет значит борьба с коррупцией это фикция, а к бюджету прилипла ещё одна коррупционная схема. Интересно, найдётся тут экономист с экономическим образованием кто это оспорит? Или снова посыпятся наговоры, шо я ничего в экономике не понимаю, а у власти сплошь все умные куда нам до них умом не понять сирым..
21.04.2021 23:07 Ответить
ВОНО працюйе. Не прикладаючи рук.
21.04.2021 23:00 Ответить
Если они преступники их нужно арестовывать, а не пустым пиаром заниматься, ибо борьба с коррупцией должна значительно отразиться на укреплениии гривны, а если гривна слабнет значит борьба с коррупцией это фикция, а к бюджету прилипла ещё одна коррупционная схема. Интересно, найдётся тут экономист с экономическим образованием кто это оспорит? Или снова посыпятся наговоры, шо я ничего в экономике не понимаю, а у власти сплошь все умные куда нам до них умом не понять сирым..
21.04.2021 23:07 Ответить
ДОЛБОЗЕ - ти чуєш спільноту ,експертів ? твої РНБО - ЦЕ ЗЕЛЕНА ІМІТАЦІЯ ПРАВОСУДДЯ, навіть більш фальшива, ніж членом по роюялю!
21.04.2021 23:07 Ответить
Це абсолютна аналогія рекету 90-х.
Платиш - працюєш, не платиш - "санкції РНБО"
21.04.2021 23:20 Ответить
Санкції ЗЄ замінили кримінальний кодекс і суди?
21.04.2021 23:13 Ответить
Суди у звичайно були, а от правосуддя нажаль ні
21.04.2021 23:54 Ответить
я тоже не понимаю - вроде то что делает - хорошо а то как делает - незаконно 🤨
22.04.2021 02:26 Ответить
У нас нема ні того ні іншого.
22.04.2021 07:44 Ответить
Хоть бы Игорь Валерича не зацепили. Переживаю.
21.04.2021 23:16 Ответить
а Клоун жеж обіцяв, що слідом за санкціями США, введе свої санкції проти бородатої бабусі
21.04.2021 23:49 Ответить
После посещения Ватикана Зеленский воображает себя не только «президентом мира», но и «голубем мира»… Последнее у него особенно хорошо получается - ведь лучше всего у голубей получается везде гадить…
22.04.2021 09:11 Ответить
а что такое санкции от ЗЕ где то прописано?
может это миллион долларов в день премии кто знает..
21.04.2021 23:23 Ответить
судячи з того, як розбагатів Мертвечук, це так і є
21.04.2021 23:49 Ответить
Араик Амирханян это тот чорт, который дерибанит госбюджет на дорожных подрядах..

а смысл его лишать гражданства, если у него тут куча черножопой родни в Одессе, через которую он может управлять бизнесом из солнечной Армении..
21.04.2021 23:47 Ответить
Так речь там не о лишении гражданства идёт, в последнем абзаце написано что предусматривается.
22.04.2021 07:06 Ответить
Як же підгорає у всякої сволоти від санкцій проти такої ж сволоти, любо-дорого дивитись.
21.04.2021 23:50 Ответить
Якщо всі ці особи є громадянами іноземних держав, то все вірно. Бо https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text Закон України про санкції передбачає застосування санкцій до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземця, особи без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність. І то, це у випадку, що ця особа знаходиться поза межами України і українські правоохоронні органи не можуть її дістати. Але якщо така особа перебуває в Україні і є громадянином України, то тут не санкції треба застосовувати, а ККУ.
21.04.2021 23:55 Ответить
Первый президент который хоть какие то неприятности начал создавать корруционерам, а не в вышиванке пламенные речи толкать о любви к Украине.
Правильно или нет,время рассудит, не ошибается тот,кто ничего не делает.
21.04.2021 23:58 Ответить
твоя фамилия тебе хорошо подходит
22.04.2021 00:11 Ответить
Я в курсе, особо "интеллектуальные" парни типа вас, не могут сообразить, что это всего лишь перестановка букв в одной известной фамилии , и всегда пытаются отличиться умом и сообразительностью. Поздравляю,вы в их числе!
22.04.2021 00:31 Ответить
но ведь ты не просто так переставил именно так буквы, верно?
22.04.2021 08:25 Ответить
Конечно, этот ник у меня со времен битв с поклонниками Путина на лента.ру. Там троли гораздо жирнее тебя, не помню что бы их штормило как тебя.
22.04.2021 10:12 Ответить
единственное от чего меня штормит, это от тупости зебилов
22.04.2021 14:18 Ответить
Думаешь, ник "фантомас" лучше? Или "русский алкаш" , "враг рода человеческого 666"?
22.04.2021 15:40 Ответить
Вот именно неприятности. А уголовные дела, а международный розыск? Ну-ну розбійникам непонятными санкциями, которые не имеют юридической силы? Сильнейший ход нелоха!
22.04.2021 00:12 Ответить
Имеют не имеют,а активами воспользоваться нельзя. А дальше они могут стоять на пороге банка с пеной у рта и докпзывать ,что закон не имеет юридической силы.
22.04.2021 00:33 Ответить
А кто сказал что нельзя? Санкции, не имеющие юридической силы, не накладывают арест. Тем более за рубежом.
22.04.2021 00:49 Ответить
Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.Источник: https://censor.net/ru/n3261262
22.04.2021 01:18 Ответить
И что? У них активы за рубежом. Далее что?
22.04.2021 01:23 Ответить
Почитайте сначала и разберитесь что входит в понятие "активы".Если в вашем понимании это только деньги, то и их они не смогут перевести с зарубежного банка в Украину,точно как и обратно, кроме как в Ашановском кульке.
22.04.2021 10:19 Ответить
Блокировка активов без суда это ЕСПЧ или международный арбитраж и выплата штрафов. Потом деньги делятся так что ли. Хороший бизнес.
22.04.2021 07:26 Ответить
А что конкретно известно тебе о юридической силе санкций в статье? Ну например, не будет блокировки активов, или можно будет им продолжать вывозить капитал?
22.04.2021 07:12 Ответить
при порохе у коломоя были неприятности, банк забрали, по заграницам прятался. а при зеле - сплошные приятности, состояние растет, и так по мелочи с тарифами зеля помогает...
22.04.2021 00:13 Ответить
А какая еще страна в Мире вводит санкции против собственных граждан, вместо того, шоб их подводить под цугундер по закону?
22.04.2021 00:05 Ответить
странно это все выглядит - попахивает революційною доцільністю
22.04.2021 02:28 Ответить
Какая разница, важен результат, т.е. "вор должен сидеть в тюрьме", ибо у несогласных с этим постулатом всегда меняется мнение когда у них пропадает кошелёк.
22.04.2021 07:19 Ответить
И где там у тюрьме, зебил?
22.04.2021 08:48 Ответить
порохобіл, заборона розпоряджатися активами та майном не дасть змогу підозрюваному переписати майно на якогось кота! Недарма вожак порохобілов вигріб усе що можливо кешем!
22.04.2021 09:49 Ответить
Насправді виглядає як шоу 95-кварталу. Вова, тобі не соромно, що ти виглядаєш простофілєю-дурачиною? Тільки не треба виправдовуватися, що "зате я стільки багато накрав".
22.04.2021 00:14 Ответить
правильно, молодец.
22.04.2021 00:22 Ответить
Зелений мудаак зі своєю клоунадською світою присядить на довгії роки!
22.04.2021 00:52 Ответить
Традиционная для порохоботов и промосковских конфигурация Ника, пдозреваю что вам их выдают сверху для будущих проплат.
22.04.2021 07:23 Ответить
Хорошо тебе, лопату гавна кинули и ты неделю сыт😀
22.04.2021 08:49 Ответить
Отримати землю було важко, але все ж можливо.
Зараз, ЗЕлена банда відбирає і цю можливість...
Кабмин намерен отобрать право украинцев на два бесплатных гектара земли от государства.
Соответствующие изменения в законопроект сегодня были согласованы на заседании правительства.

Похоже, правительство решило стать анти-Робин Гудом.
Отбирать - вместо раздавать даже крохи.
А ведь прошло всего два года... )
22.04.2021 01:24 Ответить
главное не астанавливаться в таком благом деле.
22.04.2021 01:43 Ответить
Санкции отменяют ответственность перед законом?!Это гениально!🚳
22.04.2021 05:32 Ответить
По сути клоунские санкции это та же амнистия.
22.04.2021 07:30 Ответить
Не уймется же дурачок
22.04.2021 06:22 Ответить
Йде великий переділ потоків контрабаса на корись спонсорів "слуш". Павлюк, Слюсарєв аплодують і збільшують суми кеша в ОП.
Ось така фігня, зепридурки
22.04.2021 07:03 Ответить
Отдавайте их под суд! Какие могут быть санкции к гражданам любой страны находящимся на на территории Украины? Они даже не дипломаты и не депутаты парламенов других стран.
22.04.2021 08:27 Ответить
Введение СНБО последнего пакета санкций против тех, кого в Офисе президента Украины называют "топ-контрабандистами", не сопровождалось пояснением правовых оснований для этого шага, отмечает в интервью DW эксперт киевского Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк. Он признает, что контрабанду можно отнести как к https://www.dw.com/ru/zelenskij-vvel-sankcii-protiv-janukovicha-i-drugih-jeks-ukrainskih-chinovnikov/a-57153517 внутренним, так и к внешним угрозам для государства , однако предполагает, что Зеленский решил применять процедуру санкций вместо уголовного преследования, поскольку она способна быстро принести политические дивиденды. "Для него имеет значение скорость", - уточняет Хавронюк.
22.04.2021 09:27 Ответить
у нас немає судів,а шайка хабарників виправдає самого чорта за гроші!навести лад в судовій системі,а тоді вже з вертатись з цими питаннями!
22.04.2021 10:44 Ответить
Интересное и достаточно обоснованное мнение, списывающее треш 2019 года на массовую психологическую травму:

Советский человек просто не верит, что может всерьёз на что-то повлиять. У него не было положительного опыта такого влияния: либо не пытался вовсе ("всё равно ничего не получится, мы люди маленькие, всё решено за нас"), либо попытался, но неудачно - не хватило напора, знаний, энергии. В результате он легко бежит голосовать "по приколу". Ведь уверен, что всё за него давно решили большие дяди, а он так - инфантил, детка, которая может заявить о себе лишь маленькими шалостями, "хоть поржОм".
А когда оказывается, что повлиять «детка» могла. И повлияла, вплоть до того, что её милые шалости оборачиваются катастрофой, "детка" прячется за шкаф. Вдруг перестаёт интересоваться политикой вообще. Или испытывает такой стресс, что начинает отрицать своё участие в шалостях или шалости как таковые: "Это не я сделал, оно само, оно и без меня бы так случилось".
22.04.2021 12:39 Ответить
очередное ваЗЕлиновское выборочное Фуфло, где санкции на рыжего, беню и т.д
22.04.2021 14:29 Ответить
 
 