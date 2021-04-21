Послы стран Большой семерки после встречи с Порошенко призвали к продолжению реформ в Украине

Послы стран Большой семерки, которые накануне провели встречу с пятым Президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко, отметили необходимость продолжения реформ, которые обеспечат экономическое развитие Украины.

"Послы G7 провели широкую дискуссию с Петром Порошенко, 5-м Президентом Украины и лидером "Европейской Солидарности" о ситуации с безопасностью, реакции на пандемию COVID-19 и прогрессе в реформах в Украине", - сообщается на официальной странице Группы семи в Твиттере.

"Послы подчеркнули, что для успеха реформ, которые обеспечат устойчивость и процветание Украины, нужно, чтобы все заинтересованные стороны работали вместе на достижение результатов, которых заслуживает страна", - говорится в сообщении послов стран Семерки.

Петр Порошенко после встречи с послами G7 и Европейского Союза в Украине еще раз поблагодарил партнеров за поддержку нашего государства.

"Имел прекрасный и содержательный обмен мнениями с послами стран Группы семи и ЕС. Благодарен за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и готовность увеличивать цену за дальнейшую эскалацию со стороны России ", - отметил Порошенко.

"Важно обеспечить внутреннее единство перед лицом российской агрессии, и я благодарен за поддержку этого моего призыва со стороны послов G7 и ЕС. Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО, тогда как реформы имеют решающее значение для успеха ", - убежден пятый Президент.

Он также представил План "Европейской Солидарности" по противодействию коронавирусу. "Рассчитываю на поддержку G7 и ЕС для быстрого предоставления Украине достаточного количества высококачественных вакцин", - сообщил Порошенко.

