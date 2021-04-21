РУС
Послы стран Большой семерки после встречи с Порошенко призвали к продолжению реформ в Украине

Послы стран Большой семерки после встречи с Порошенко призвали к продолжению реформ в Украине

Послы стран Большой семерки, которые накануне провели встречу с пятым Президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко, отметили необходимость продолжения реформ, которые обеспечат экономическое развитие Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Послы G7 провели широкую дискуссию с Петром Порошенко, 5-м Президентом Украины и лидером "Европейской Солидарности" о ситуации с безопасностью, реакции на пандемию COVID-19 и прогрессе в реформах в Украине", - сообщается на официальной странице Группы семи в Твиттере.

"Послы подчеркнули, что для успеха реформ, которые обеспечат устойчивость и процветание Украины, нужно, чтобы все заинтересованные стороны работали вместе на достижение результатов, которых заслуживает страна", - говорится в сообщении послов стран Семерки.

Петр Порошенко после встречи с послами G7 и Европейского Союза в Украине еще раз поблагодарил партнеров за поддержку нашего государства.

"Имел прекрасный и содержательный обмен мнениями с послами стран Группы семи и ЕС. Благодарен за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и готовность увеличивать цену за дальнейшую эскалацию со стороны России ", - отметил Порошенко.

"Важно обеспечить внутреннее единство перед лицом российской агрессии, и я благодарен за поддержку этого моего призыва со стороны послов G7 и ЕС. Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО, тогда как реформы имеют решающее значение для успеха ", - убежден пятый Президент.

Он также представил План "Европейской Солидарности" по противодействию коронавирусу. "Рассчитываю на поддержку G7 и ЕС для быстрого предоставления Украине достаточного количества высококачественных вакцин", - сообщил Порошенко.

Топ комментарии
+30
Мені цікаво чому посли не зустрічаються з півшостим президентом?
показать весь комментарий
21.04.2021 23:03 Ответить
+25
Зебил, тарифный геноцид уже как 2 года устраивает зелох
https://censor.net/ru/comments/locate/3261263/0192145e-8e94-7378-8d5f-6653d44cbaa4
показать весь комментарий
21.04.2021 23:01 Ответить
+20
Послы G7 и ЕС с Порохом, а с зебилом только максимум послы кацапии и Беларуси
показать весь комментарий
21.04.2021 23:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А про тарифный геноцид под вывеской реформ устроенных порошенко послы семёрки знают?
показать весь комментарий
21.04.2021 22:58 Ответить
Тебя никто не заставляет платить коммунальніе. Едь в село и топи дровами, + настольній свечной заводик.Село - основа государства.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:01 Ответить
Едь жить за поребрик, так такие олигофрены как ты на расхват.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:33 Ответить
Тебе надо ти и едь
показать весь комментарий
22.04.2021 12:00 Ответить
Зебил, тарифный геноцид уже как 2 года устраивает зелох
https://censor.net/ru/comments/locate/3261263/0192145e-8e94-7378-8d5f-6653d44cbaa4
показать весь комментарий
21.04.2021 23:01 Ответить
Устроил тарифный геноцид предатель Майдана порошенко, а зеленскому это досталось, но надеюсь он барыгу таки за имену Родины посадит.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:34 Ответить
надейся дальше. Ждун.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:01 Ответить
А про тарифный геноцид Зеленского, под вывеской реформ устроенных порошенко послы семёрки знают? Я исправил
показать весь комментарий
21.04.2021 23:05 Ответить
тарифоцид)
показать весь комментарий
21.04.2021 23:31 Ответить
В мечтах зебилов реформы должны состоять из повышения зряплат и понижения тарифов?
показать весь комментарий
21.04.2021 23:46 Ответить
проблемы индейцев шерифов не волнуют
показать весь комментарий
21.04.2021 23:55 Ответить
глупец. тарифы должны были вырасти. и вырастут ещё. иначе у тебя скоро пропадёт хол вода, свет, гор вода и централизованное отопление. ты даже представить себе не можешь какие будут тарифы тогда, когда, придут нормальные власти и начнут всё это приводить в порядок, если конечно коллапс раньше не наступит. так что радуйся тем тарифам что щас есть - осталось не долго.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:41 Ответить
а потом что?
показать весь комментарий
22.04.2021 12:39 Ответить
А потом разваливающееся централизованное гвс, отопление и коегде электроснабжение о модернизации и даже просто поддержании в нормальном состоянии которого все забили приблизится к критической границе, хотя оно по сути уже там. И нужно будет его срочно приводить в порядок или коегде просто делать заново (у нас например большую часть лета централизованного гвс нету. ОНО НА РЕМОНТАХ. Следующее лето - опять. Тоесть оно просто сыпется и его лихорадочно латают). За наш счёт понятно)) Это так, пессимистический прогноз для зелени, которая чает коммунальных тарифов как в сэрэсэре))
показать весь комментарий
22.04.2021 15:32 Ответить
...а тут знов печеньки

Ukrinform@UKRINFORM· 3 ч

Комітет Сенату США підтримав призначення В. Нуланд заступницею держсекретаря

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3232460-komitet-senatu-ssa-pidtrimav-priznacenna-nuland-zastupniceu-derzsekretara.html
показать весь комментарий
21.04.2021 22:58 Ответить
Во блин,снова все дорожать будет....
показать весь комментарий
21.04.2021 22:59 Ответить
А то все дешевело и дешевело
показать весь комментарий
21.04.2021 23:00 Ответить
Я уже бюсь, как только правительство скажет что планирует на осень повысить пенсии отдельным категориям или среднюю зарплату то уже завтра утром в связи с этим повышаются цены и тарифы.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:10 Ответить
Мені цікаво чому посли не зустрічаються з півшостим президентом?
показать весь комментарий
21.04.2021 23:03 Ответить
Послы G7 и ЕС с Порохом, а с зебилом только максимум послы кацапии и Беларуси
показать весь комментарий
21.04.2021 23:04 Ответить
Тому що пора на путч записуватись, треба встигнути до Великодних свят.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:22 Ответить
Пєця хоч по штукє помочі дає за пукч?
показать весь комментарий
22.04.2021 05:02 Ответить
ты хоть штуку то получил от зе!ли за то, что за него проголосовал? Или думал низкими тарифами взять?
показать весь комментарий
22.04.2021 08:44 Ответить
у него скучное лицо
Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 1594
показать весь комментарий
22.04.2021 08:43 Ответить
бо он вор. и ничтожество
показать весь комментарий
22.04.2021 08:45 Ответить
Закінчилась зустріч Зеленського з генсеком НАТО Столтенбергом і главою МВФ Георгієвою. Столтенберг каже Георгієвій:
- Так, "клоуна" послухали, посміялися, отримали емоційну розрядку... Тепер послухаємо серйозні речі... Запрошуйте Порошенка...
показать весь комментарий
22.04.2021 08:53 Ответить
Да жаба ЕС давит что в Украине средняя зарплата составляет 8-9 тысяч только по видимому они думают что евро,или скорее всего правительство наше им так представляет иначе ни один умный человек а тем более экономисть из МВФ не принуждал бы нашу страну к повышению тарифов для убогих.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:05 Ответить
Точняк, скрыли всё, а те на слово поверили)))

Если тарифы понизить, то прийдется доплачивать из другого кармана субсидиями поставщикам, чтобы они не закрылись. То есть, другими словами, меньше останется денег на возврат долга. На дурочку тебе никто и $100 не даст.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:34 Ответить
Извините,а как формируются тарифы?
показать весь комментарий
21.04.2021 23:43 Ответить
P.S.АЭС проданет 1 КВт по 54коп и им рентабнльно так он нашей стране и нахер ненужен а вот по 5гр-ть в самый раз.И все нас..ли на людей.Для правительства главное ничего не наращивая увеличивать поступление в бюджет несмотря на то во сколько это обходится убогим.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:52 Ответить
Ну так мудрий нарид работает надурочку и ниче.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:56 Ответить
Тю! Ви шо! Бубачька ж обидиццо! Воно ж тепер за допомогою 100 -відсоткової ************ знов пайдьот на поіскі страшних прєступлєній Пороха! Як страшно жить...
показать весь комментарий
21.04.2021 23:07 Ответить
стисняюсь спитати у вас панове, так хто таки в нашому цирку президент, а хто директор?
показать весь комментарий
21.04.2021 23:09 Ответить
расскажи нам зебилко шо ты рошен савсем не ешш, патаму ша фольга в двух зубах застряёть
показать весь комментарий
21.04.2021 23:14 Ответить
Не знаю, хто є в нас директор. Але Президента в нас наразі НЕМА! Але якось пораємося...)
показать весь комментарий
21.04.2021 23:17 Ответить
не пораємось а порют кое-кого. ну или если взять лозунг "сделаем их вместе!" то получается что ктото сам себя порет
показать весь комментарий
22.04.2021 08:47 Ответить
Неудобньіх пишеться разом, Вевель.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:24 Ответить
А мені, особисто, забагато хрипатого наркомана.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:25 Ответить
его тоже много, но он президент сейчас, как не крути, а Петя сильно хочет в президенты, а должен хотеть отвечать в суде
показать весь комментарий
21.04.2021 23:30 Ответить
дурак. уж сколько вы тех судов организовали и где они? президента у нас сейчас нету. есть дишовая имитация
показать весь комментарий
22.04.2021 08:49 Ответить
я ж говорю что ты дурак. читай по губам: СКОЛЬКО ВЫ, ЗЕЛЕНЬ, УЖЕ СУДОВ ОРГАНИЗОВАЛИ И ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ, ПОЧЕМУ НЕ ПОСАДИЛИ? или ты совсем тупой? 40+ дел и где ваши результаты? виновен, то сажайте. А если дела шиты белыми нитками то и выходит, что вы мерзкие лжецы. пойди возьми с полки свой пирожок, бот.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:48 Ответить
Класний подарунок на Днюху вові до 23 квітня : ті країни , на яких вова молиться про допомогу уможливій війні , проклинаючи папєрєдніка, зустрілись не з ним,а з папєрєдніком , а пальчиком про реформи сказали НУ-НУ-НУ йому, найвеличншому імітатору **********.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:12 Ответить
Запитую ще раз у якого Вови днюха 23 квітня?
показать весь комментарий
21.04.2021 23:26 Ответить
У зебилят сейчас сон пропадет от таких новостей. Не огорчайтесь, гоните ее прочь тоску-печаль и ложитесь отдыхать: утро вечера мудренее. Спокойной ночи, зебобики
показать весь комментарий
21.04.2021 23:12 Ответить
І нехай їм насниться кінець епохи бідності, який клоун обіцяв зробити.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:24 Ответить
Помню, помню рехворми Петіни, ну їх нах.., ось ВСУ реформована доозброєна і переозброєна.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:19 Ответить
Децентрализация, исключающая федерализацию, вынос маскальской церкви, патрульная полиция, семейная медицина. На пятерочку.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:38 Ответить
кто шагает дружно в ряд?
- 73 проц зебилят !
а девиз у ЗЕ каков ?
- " Телик был - нашёл лохов ! "
показать весь комментарий
21.04.2021 23:20 Ответить
Посли країн Великої сімки постійно зустрічаються з Порошенком, бо їм є з ним про що поговорити і є що від нього почути. А преЗедента повний ігнор, бо що взяти з клоуна крім кривлянь. Ну хіба ще на роялі піпіською постукає, але послам це не цікаво.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:21 Ответить
Рискує. Можуть чергову кримінальну справу порушити за "держзраду".
показать весь комментарий
22.04.2021 07:12 Ответить
Ой, хто б ото мукав, але не ви, ЗЕбіли
Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 8784
показать весь комментарий
21.04.2021 23:33 Ответить
Ви ще забули написати,що я кацап и любитель рускава мира.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:34 Ответить
а к чему тогда ты их мемчики форсишь, которые они своими ботнетами распространяли всегда?) вспомни еще киселевский фейк про то, что он пьет якобы)
показать весь комментарий
21.04.2021 23:40 Ответить
Коли б він так працював, як на роялі **** грає. Це єдине, що він вміє робити.

https://www.youtube.com/watch?v=Ldsk59up9w4
показать весь комментарий
22.04.2021 00:01 Ответить
Порохоботы,вам не надоело одни и те же картинки пускать и одни и те же слова писать.Чем вы больше восхваляете барыгу,тем больше ненависти появляется у людей к пороху.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:40 Ответить
Серйозно? ""Больше нєнавісті появляєтся"? Ну то подивися соціологію, і вбийся об стіну, брехуха:
Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 3344
показать весь комментарий
22.04.2021 11:13 Ответить
Еще раз подтвердил мои слова)))
показать весь комментарий
22.04.2021 12:53 Ответить
На виборах в 2019 році, за Слуг було 43%, а за ЄС - 8%.
Таким чином, різниця була 35%, а нині вона зменшилася у 15 разів!

Партія Пороха вже фактично ЗРІВНЯЛАСЯ У РЕЙТИНГАХ зі "слугами урода", але ЗЕбіли настільки ЗЕбіли, що не розуміють значення цифр
показать весь комментарий
22.04.2021 13:22 Ответить
КАК бы ты тут не укакивался вместе с твоими НИКАМИ,порох НИКОГДА не будет президентом!!!!)))
показать весь комментарий
22.04.2021 13:35 Ответить
Если бы ЗЕбыл был человеком, а не быдлом, он бы знал о такой истине, как "Никогда не говори никогда". Но поскольку ЗЕбилу стать человеком - нереально, то я тебе только сочувствую, ЗЕбилка
показать весь комментарий
22.04.2021 13:37 Ответить
...и да, если тебе что-то воняет - то иди подмойся, ибо Интернет ещё не способен передавать запахи, это воняет из твоих рейтуз
показать весь комментарий
22.04.2021 13:39 Ответить
а можно поинтересоваться - какие у меня ещё есть ники? А то я не в курсе Ох и ЗЕбилы, я фигею с этой тупости
показать весь комментарий
22.04.2021 13:41 Ответить
Ты давно офигевший😂😂😂
показать весь комментарий
22.04.2021 13:43 Ответить
то есть, ответа у тебя нет? То есть, ты, как всегда, СБРЕХАЛА? Что и требовалось доказать
показать весь комментарий
22.04.2021 13:45 Ответить
Тот кто работает на барыгу,- бесполезно что-то объяснять
показать весь комментарий
22.04.2021 13:48 Ответить
это и все твои "аргументы"? Я тебя при каждом разговоре уличаю в тупости и брехне. Как, например, когда я привёл даказательства того, что с 2015 года Украине не покупала ни газ, ни электрику, а ты в ответ не смогла НИЧЕГО сказать, язык в дупло запхала Так кому из нас бесполезно объяснять, брехливая недалёкая ЗЕбылка?
показать весь комментарий
22.04.2021 13:50 Ответить
Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 3462
показать весь комментарий
21.04.2021 23:35 Ответить
Сракою викручує професійно, як стриптизерка на подіумі. https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
показать весь комментарий
22.04.2021 00:07 Ответить
чому "як"? Воно і є не просто стриптизеркою, а й професійною шльондрою-гейшею, що приймає з усіх сторін, і в будь-якій кількості
показать весь комментарий
22.04.2021 00:10 Ответить
Блин, ну зачем такое на ночь? От зарева пердаков Зебуинов теперь хрен уснёшь.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:34 Ответить
Посли країн Великої сімки після зустрічі з Порошенком закликали до продовження реформ в Україні - Цензор.НЕТ 7575
показать весь комментарий
22.04.2021 00:07 Ответить
потужненько.
показать весь комментарий
22.04.2021 00:29 Ответить
G7 встретились с настоящим Гетьманом.
показать весь комментарий
22.04.2021 02:42 Ответить
Посли зустрілися з Президентом Порошенком . 5 можно не писати , просто Президентом Порошенком . А від кого Макрон сховався в себе вдома ? Уявляєте , настільки він був шокований зебубачкаюмонікаю ?
показать весь комментарий
22.04.2021 03:39 Ответить
А в это время барыга Оманский на рояле играет...Пиз..
показать весь комментарий
22.04.2021 05:41 Ответить
Хтозна. Можливо з унітаза не злазить.
показать весь комментарий
22.04.2021 07:14 Ответить
Цікаво вінну цей як його баригашенко..на зустрічі теж балакав словами ..зебіли їх в Україні 73 %..Зеленський лох..і т.д іт. п..Як що ні Но Баригашенко лицемір і брехун..))))) А як що до то Проходебіл
показать весь комментарий
22.04.2021 08:14 Ответить
 
 