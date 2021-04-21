РУС
Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: Не думаю, что Лукашенко уступит Путину. Первый парень на деревне не захочет стать вторым в городе

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков считает, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину.

"Мне кажется, что первый парень на деревне не захочет стать вторым в городе. Тем более Лукашенко сколько у власти? 27-й год. Я не думаю, что он уступит. Совершенно очевидно, что он рано или поздно уйдет, потому что его там ненавидят уже, но я думаю, что Лукашенко может предложить Путину какой-нибудь вариант: "Владимир, давай сначала вот ты, а потом я буду президентом объединенной страны России, Беларуси".

То есть он предложит какие-то условия, на которые Путин не может пойти. Он будет играть в эту игру, он будет давать какие-то обещания, которые потом он не будет выполнять, и будет менять все время условия. Он сейчас власть удержал. Что ему сейчас нужно? Ему нужны деньги. Ему не нужно сдать свою собственную власть, потому что неизвестно, чем это для него закончится", – заявил политик.

Гудков отметил, что в России среди заключенных есть сенаторы и бывшие министры, "правила игры все время меняются и проблема диктатуры в том, что элитам совершенно непонятны правила игры".

Лукашенко 18 апреля заявил, что вскоре озвучит "очень серьезное" решение.

"В ближайшее время – я принял решение, мы его сейчас формализуем – я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента", – заявил он.

22 апреля Лукашенко совершит визит в Москву, сообщила его пресс-служба. В ходе визита запланированы его переговоры с Путиным.

+5
будет ли лукашение на покушенко?.....
21.04.2021 23:15 Ответить
+5
он уже не первый парень ...он кукла имперского театра перед списанием в утиль
Шанс стать пиночетом он просрал при либерасте ельцыне
21.04.2021 23:18 Ответить
+4
Агрофюрер огласит важное решение и через годик помрет от "инфаркта"...
21.04.2021 23:20 Ответить
Ох уж эти дюже "городские" расисяне с папами бывшими или не совсем КГБшниками. Всё им деревни по периметру недоимперии покоя не дают, всё зудят в одном месте фантомные великаРаиские боли. Порядок у себя в Ижевске, Саратове, Хабаровске наведите для начала
показать весь комментарий
21.04.2021 23:19 Ответить
русские прекрасно себе чувствуют по уши в дерьме. Их цель не улучшить свою жизнь, а затащить соседей в свое дерьмо.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:30 Ответить
Шлюху в борделе не спрашивают чего она хочет.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:23 Ответить
Индивидуалки могут отказать во многом, а особо умные крутить клиентом как угодно, пользуясь обольщением и даром красноречия. Бульбофюрер освоил эти умения
показать весь комментарий
21.04.2021 23:27 Ответить
жисть у бульбы всё плачевней-
девки есть, но ... суть не в том,
он первый парень на дяревне ,
ну в дяревне - адин дом
показать весь комментарий
21.04.2021 23:26 Ответить
Ну куда бульбофюрер денется? Он уже вступил в русское дерьмо по самую развилку.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:26 Ответить
БЛА БЛА ПУТИН )))
показать весь комментарий
21.04.2021 23:29 Ответить
Скорее всего объявит о вхождении в *********. Крепко его прижали.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:33 Ответить
вхождение в ********* будет сопровождаться обильным кровотечением...
не думаю что мудрый беларуцкий нарид не це пидэ ибо это потеря нации
показать весь комментарий
21.04.2021 23:38 Ответить
Боюсь мудрый народ не спросят. ***** гнёт свою линию, пытаясь восстановить Киевскую Русь в прежних границах.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:42 Ответить
хутло может гнуть хоть хрен над парашей
поглотить целое гос-во это и подавится можно, это не Крым откусить под шумок
показать весь комментарий
21.04.2021 23:48 Ответить
Это государство очень похоже на Крым, разве что воды в нём больше.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:50 Ответить
https://censor.net/ru/news/3261264/eksdeputat_gosdumy_rf_gudkov_ne_dumayu_chto_lukashenko_ustupit_putinu_pervyyi_paren_na_derevne_ne_zahochet...потом тихо прогудел, ...ВСЁ РЕШАТ НАРОДЫ БЕЛАРУСИ И РФ
показать весь комментарий
21.04.2021 23:33 Ответить
Лука Мудищев, - деревенский дурачек, которого путин купил за пачку жевачки... РБ, - все. Зато, - у них не Майдан.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:33 Ответить
судя по тому, шо ***** уже озвучил раскрытие покушения на него со стороны западных супостатов, операция прикрытия запущена и он лично отдаст приказ на его замочку в туалете. когда? та как он сказал сегодня, типо это я сам определю. инфаркт, инсульт, онко от чашки чая,......., осложнения после ковида в конце концов. инструкции и то, шо "достаточно одной таблэтки!" получит его "верный" личный врач. )))
показать весь комментарий
21.04.2021 23:37 Ответить
Я думаю, его отравят в Москве. И поставят своего у власти. Рискует он.
показать весь комментарий
22.04.2021 06:06 Ответить
А скажут- Украина виновата, США виновато. Тем более, что он сам говорил о покушении на себя. Сценарий запущен. Закончится ли?
показать весь комментарий
22.04.2021 06:27 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2021 23:37 Ответить
Та чего англичане-джентельмены не выдворят его, да хотя бы предупредили что бы не так громко гавкал на Запад?
показать весь комментарий
22.04.2021 01:23 Ответить
Битва двух старых, плешивых, ОЙбнутых маразматиков..)))
показать весь комментарий
21.04.2021 23:38 Ответить
21.04.2021 23:41 Ответить
Нах в Украине нужна прокацапская "белоруссия" Беларусь ?
показать весь комментарий
21.04.2021 23:41 Ответить
Значит скоро Лукашенко будут хоронить.
показать весь комментарий
22.04.2021 01:17 Ответить
Ексдепутат Держдуми РФ Гудков: Не думаю, що Лукашенко поступиться Путіну. Перший хлопець на селі не захоче стати другим у місті - Цензор.НЕТ 7839Ми не чекаємо ніяких інших змін крім тих що стосуються входженням суверенної європейської держави Білорусь до складу кривавої тюрми народів паРаші (росії).
Приєднання її як держави але вже на правах бридкої кацапської білоруської колонії.
А хто ж буде керувати цим новим союзним імперським утворенням (метрополією і
її колонією) криваві кати )(уйло або Лука ..це вже підкаже вялікій народ вялікоросів.
показать весь комментарий
22.04.2021 07:01 Ответить
"Первый парень на деревне не захочет стать вторым в городе".
Серьезно? что-то слабо верится, что этого "первого" парня кто-то "из города" будет спрашивать, чего он хочет.
показать весь комментарий
01.08.2021 01:24 Ответить
 
 