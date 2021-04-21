Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: Не думаю, что Лукашенко уступит Путину. Первый парень на деревне не захочет стать вторым в городе
Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков считает, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мне кажется, что первый парень на деревне не захочет стать вторым в городе. Тем более Лукашенко сколько у власти? 27-й год. Я не думаю, что он уступит. Совершенно очевидно, что он рано или поздно уйдет, потому что его там ненавидят уже, но я думаю, что Лукашенко может предложить Путину какой-нибудь вариант: "Владимир, давай сначала вот ты, а потом я буду президентом объединенной страны России, Беларуси".
То есть он предложит какие-то условия, на которые Путин не может пойти. Он будет играть в эту игру, он будет давать какие-то обещания, которые потом он не будет выполнять, и будет менять все время условия. Он сейчас власть удержал. Что ему сейчас нужно? Ему нужны деньги. Ему не нужно сдать свою собственную власть, потому что неизвестно, чем это для него закончится", – заявил политик.
Гудков отметил, что в России среди заключенных есть сенаторы и бывшие министры, "правила игры все время меняются и проблема диктатуры в том, что элитам совершенно непонятны правила игры".
Лукашенко 18 апреля заявил, что вскоре озвучит "очень серьезное" решение.
"В ближайшее время – я принял решение, мы его сейчас формализуем – я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента", – заявил он.
22 апреля Лукашенко совершит визит в Москву, сообщила его пресс-служба. В ходе визита запланированы его переговоры с Путиным.
лукашенко решил объявить себя ЫмпЫратором... всея бело-рашки...
Шанс стать пиночетом он просрал при либерасте ельцыне
девки есть, но ... суть не в том,
он первый парень на дяревне ,
ну в дяревне - адин дом
не думаю что мудрый беларуцкий нарид не це пидэ ибо это потеря нации
поглотить целое гос-во это и подавится можно, это не Крым откусить под шумок
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Губернатор Свердловской области подписал указ о платном входе в леса и природные парки для физических лиц
Приєднання її як держави але вже на правах бридкої кацапської білоруської колонії.
А хто ж буде керувати цим новим союзним імперським утворенням (метрополією і
її колонією) криваві кати )(уйло або Лука ..це вже підкаже вялікій народ вялікоросів.
Серьезно? что-то слабо верится, что этого "первого" парня кто-то "из города" будет спрашивать, чего он хочет.