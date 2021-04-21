Конфликт России с Украиной не может быть разрешен, пока у власти находится Путин, - экс-депутат Госдумы РФ Гудков
Конфликт России с Украиной не может быть разрешен, пока у власти находится президент России Владимир Путин.
Об этом заявил российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
На вопрос "Чей Крым?" Гудков ответил:
"Самый популярный вопрос. Но я как бывший член комитета по конституционному законодательству смотрю на это с правовой точки зрения. Поэтому совершенно очевидно, что Россия нарушила международное право, Россия виновата в том, что происходит сейчас на Донбассе. И совершенно очевидно, что этот вопрос нашему поколению предстоит решить в будущем"..
Самая главная проблема, по мнению российского оппозиционера, – это президент РФ Владимир Путин, который "не хочет никакого диалога, заинтересован в том, чтобы Украина не развивалась, не стала притягательным примером для России, как могут быть устроены демократия в XXI веке и правовое государство".
"Поэтому решить этот вопрос – украинский вопрос – в то время, пока у власти находится Владимир Путин, невозможно. Но я уверен, что будущие поколения смогут этот вопрос решить так, чтобы не было никаких конфликтов", – сказал политик.
в историческом итоге, Рашка это самая большая и самая недоразвитая страна с дебильным населением, чье будущее обречено повторять прошлый исторический опыт..
Не повезло нам украинцам из соседом !
- Психиатр?
- Лучше патологоанатом.
А зебилы были уверены, что это Порошенко виноват.
Вот придет добрый клоун ЗЕ и все само сразу устаканится...
Вопрос «Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину», без пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да, 19.6% - нет.
В «протестной, интеллигентной» Москве 51% - да, 24% - нет.
В Питере 47% - да, 31% - нет.
Второй вопрос:
«Готовы ли Вы быть призванными в войска для выполнения такой миссии или отправить на войну своего ребенка?».
52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального, - готовы 49,8%.
Но самое интересное дальше.
Мультивариантный вопрос. «В какую еще страну Вы поддержали бы ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?».
Ответы: максимум - в страны Прибалтики. Потом США, Япония и, Вы будете смеяться, Израиль.
Так что не в ***** дело. Сами роисяне являются моральными уродами.
До речі, імперські амбіції росіян ще довго будуть тріпати їх душі.
Розрулиться, якщо стане керувати жирік, зюганов, шойга чи підвальний???
Недоімперія повинна зникнути...