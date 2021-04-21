РУС
Конфликт России с Украиной не может быть разрешен, пока у власти находится Путин, - экс-депутат Госдумы РФ Гудков

Конфликт России с Украиной не может быть разрешен, пока у власти находится президент России Владимир Путин.

Об этом заявил российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

На вопрос "Чей Крым?"  Гудков ответил: 

"Самый популярный вопрос. Но я как бывший член комитета по конституционному законодательству смотрю на это с правовой точки зрения. Поэтому совершенно очевидно, что Россия нарушила международное право, Россия виновата в том, что происходит сейчас на Донбассе. И совершенно очевидно, что этот вопрос нашему поколению предстоит решить в будущем"..

Самая главная проблема, по мнению российского оппозиционера, – это президент РФ Владимир Путин, который "не хочет никакого диалога, заинтересован в том, чтобы Украина не развивалась, не стала притягательным примером для России, как могут быть устроены демократия в XXI веке и правовое государство".

"Поэтому решить этот вопрос – украинский вопрос – в то время, пока у власти находится Владимир Путин, невозможно. Но я уверен, что будущие поколения смогут этот вопрос решить так, чтобы не было никаких конфликтов", – сказал политик.

+21
Ну виберуть іншого царька, І ШО? Там таких Путіних - 99,999% Рашки. Допоки на світі існує засРашка - спокою ніколи не буде ні Україні, ні Сирії, ні ЄС, ні США. Країна-терорист має бути ЗРУЙНОВАНА, ПОДІЛЕНА НА ДЕСЯТОК різних Бантустанів.
21.04.2021 23:58 Ответить
+14
140 млн дебилов это коллективный лилиПутин, который гордится своим "вЯличием", подтирает жопу лопухом и мечтает о мировой гегемонии, абсолютно не понимая что он будет делать с властью, когда всех захватит..
в историческом итоге, Рашка это самая большая и самая недоразвитая страна с дебильным населением, чье будущее обречено повторять прошлый исторический опыт..
21.04.2021 23:57 Ответить
+11
сегодня вопрос "чей крым?" должен идти в паре с вопросом "***** убийца?" )
21.04.2021 23:55 Ответить
Если конфликт москалей с Украиной не решился за 700 лет, то вряд ли он решится сменой какого-то мимолётного царька.
21.04.2021 23:59 Ответить
Дійсно, поки пуйло при владі, воно бикуватиме, аж поки не здохне.
21.04.2021 23:59 Ответить
moskovia delenda est!
22.04.2021 00:00 Ответить
Хочеш миру-готуйся до війни.Хто небудь підраховував скільки грошей було вкрадено за 7 років війни з Росією? Як вам така "підготовка"? Я вже не кажу про інші аспекти...
22.04.2021 00:02 Ответить
- Бабушка, а на каком языке говорят фашисты?- На разных, внучек. Сейчас они говорят по-русски!!!
22.04.2021 00:03 Ответить
Тепер війну називають конфліктом.
22.04.2021 00:11 Ответить
Війну без оголошеня війни називають конфліктом!
22.04.2021 09:37 Ответить
Проблема не в Путине. Я сегодня оторвался от дел, и посмотрел на ******: нового ничего. Там не понятно: то ли двойник, то ли ***** от ботокса деформировало? А живо ли оно, черт его знает? Здесь другое: на кацапских сайтах/форумах идет полный одобрямс войны против Украины, вплоть до истребления и бомбежками фосфорными бомбами городов. Особо отличились пропагандоны как Соловьев, Кедми, и прочий гной эволюции. Проблема глубже. Кто в теме тот поймет, о чем я.
22.04.2021 00:25 Ответить
Всё повторяется так , как было 100лет назад !
Не повезло нам украинцам из соседом !
22.04.2021 01:02 Ответить
То каннибалы. Они не могут ни дня прожить, что бы кого то не убить. Украина, Сирия и т. д. Против них только оружие массового поражения поможет.
22.04.2021 01:22 Ответить
Все правильно ,там даже обычные люди ,Украину ненавидят и хотят бомбить наши города .
22.04.2021 08:49 Ответить
- Будет неплохо, если и Хутина осмотрит врач.

- Психиатр?

- Лучше патологоанатом.
22.04.2021 00:43 Ответить
всё верно сказал.
22.04.2021 01:00 Ответить
Война россии против Украины, разрешится только с помощью ВСУ. Слава ГЕРОЯМ Украины.
22.04.2021 01:16 Ответить
Да тільки ВСУ, але якісно дооворужіть і перевооружіть спочатку їх.
22.04.2021 01:20 Ответить
На сьогодні ЗСУ необходно зміцнювати в першу чергу для оборони, щоб не втратити ще більшу теріторію. Про закінчення війни казати ще дуже, дуже зарано-це на роки, а може й на десятиріччя
22.04.2021 08:06 Ответить
Ви вважаєте , що як Путлєра нестане хтось кращий прийде, ну ну? Наприклад алєнєвод Шойгу невагався би і давно напав би? Він алєнєвод і невважає нас аднім народом.
22.04.2021 01:19 Ответить
только в случае развала Рачки все узбагоится.
22.04.2021 01:41 Ответить
Вот те раз.

А зебилы были уверены, что это Порошенко виноват.
Вот придет добрый клоун ЗЕ и все само сразу устаканится...
22.04.2021 02:09 Ответить
Только что мы с Агентством социальных исследований под заказ проводили соцопрос - выборка 4200 человек, классическая выборка респондентов, телефонные звонки, улица.
Вопрос «Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину», без пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да, 19.6% - нет.
В «протестной, интеллигентной» Москве 51% - да, 24% - нет.
В Питере 47% - да, 31% - нет.
Второй вопрос:
«Готовы ли Вы быть призванными в войска для выполнения такой миссии или отправить на войну своего ребенка?».
52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального, - готовы 49,8%.
Но самое интересное дальше.
Мультивариантный вопрос. «В какую еще страну Вы поддержали бы ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?».
Ответы: максимум - в страны Прибалтики. Потом США, Япония и, Вы будете смеяться, Израиль.

Так что не в ***** дело. Сами роисяне являются моральными уродами.
22.04.2021 02:11 Ответить
если это хотя бы частично правда , то рашку нужно лечить , как Германия российскую империю " вылечила " в 1917 - опустила в развитии на десятки лет !!!
22.04.2021 07:47 Ответить
При чому тут одне *****? Хто всією країною волав "Кримнаш"? До повернення всіх українських територій і виплати репарацій в повному обсязі незалежно від того яке там ще ***** буде при владі (2,3, 4) навіть мови не може бути про "мир з кацапами". При владі в РФ завжди буде чергове ***** (це потрібно прийняти як закон всесвітнього тяжіння). Звідси. ніяких шансів на нормалізацію стосунків з РФ в перспективі навіть не передбачається. Більш того, навряд чи ця совкодрочерна помийка проіснує ще 50 років.
22.04.2021 04:03 Ответить
НО КОНФЛИКТ РОССИЯ - НАТО УЖЕ ДАВНО ПОРА РЕШИТЬ !)
22.04.2021 05:25 Ответить
Вначале надо возвратить ЯО, а потом уже решать остальные вопросы с ними, в рабочем порядке. Без ЯО, - при этом придется делать тихо и молниеносно, в недрах армии - чтоб парашенские гниды, которые густо обсели весь властный Олимп, не успели доложить Х.лу, - никакие вопросы с РФ не решаются.
22.04.2021 05:45 Ответить
наівно сподіватись , що в рашке шось піде інакше , бо населення не вилікувати ні гулагами , ні біломор-каналами , це у ОРДИНСЬКІЙ крові .... для виживання , існування України потрібна політика , як у Ізраіля : внутрішня солідарність і готовність надати ворогу піндюлей !!!!
22.04.2021 07:34 Ответить
ничёси кэп какой, но рашист есть рашист, имперская гниль потом опять всплывет
22.04.2021 07:38 Ответить
...і смердить.
22.04.2021 08:00 Ответить
паРаша є імперією, а імперія повинна померти.
До речі, імперські амбіції росіян ще довго будуть тріпати їх душі.
22.04.2021 07:59 Ответить
У кацапів тільки тоді не буде конфліктів з зовнішним світом, коли кацапія розпадеться на 30-40 окремих держав.Всі інші"примірєнія" - то тільки тимчасові і дуже короткі періоди. Так завжди було.
22.04.2021 09:22 Ответить
І ці бандустани повоюють між собою років 20.
22.04.2021 10:05 Ответить
Це не правильна думка. Конфлікт не може бути вирішений, бо замість ***** прийде інший російський шовініст, що ненавидить Україну. Лише розвал росії і украплення України - інших шляхів немає.
22.04.2021 10:03 Ответить
А що???
Розрулиться, якщо стане керувати жирік, зюганов, шойга чи підвальний???
Недоімперія повинна зникнути...
22.04.2021 10:52 Ответить
 
 