Конфликт России с Украиной не может быть разрешен, пока у власти находится Путин, - экс-депутат Госдумы РФ Гудков

Конфликт России с Украиной не может быть разрешен, пока у власти находится президент России Владимир Путин.

Об этом заявил российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

На вопрос "Чей Крым?" Гудков ответил:



"Самый популярный вопрос. Но я как бывший член комитета по конституционному законодательству смотрю на это с правовой точки зрения. Поэтому совершенно очевидно, что Россия нарушила международное право, Россия виновата в том, что происходит сейчас на Донбассе. И совершенно очевидно, что этот вопрос нашему поколению предстоит решить в будущем"..



Самая главная проблема, по мнению российского оппозиционера, – это президент РФ Владимир Путин, который "не хочет никакого диалога, заинтересован в том, чтобы Украина не развивалась, не стала притягательным примером для России, как могут быть устроены демократия в XXI веке и правовое государство".

"Поэтому решить этот вопрос – украинский вопрос – в то время, пока у власти находится Владимир Путин, невозможно. Но я уверен, что будущие поколения смогут этот вопрос решить так, чтобы не было никаких конфликтов", – сказал политик.