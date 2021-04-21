РУС
3 516 14

Устроив взрывы в Чехии, Россия фактически организовала террористическую атаку на страну-члена НАТО, - посол Украины Перебийнис

Отношения между Чехией и РФ могут быть заморожены, но речь об их разрыве пока не идет.

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы следим за ситуацией и информируем МИД Украины о происходящем в Чехии. Фактически произошла террористическая атака на страну – члена НАТО. И для политиков, и для граждан это тревожная информация. Без преувеличения, шокирована вся страна. Многие чешские политики говорят, что взрывы были актом государственного терроризма. Когда в Великобритании отравили [разведчика Сергея] Скрипаля, по сути, российские спецслужбы совершили попытку убийства своего гражданина на территории другой страны. Сейчас можно говорить об акте государственного терроризма, поскольку его осуществили не какие-то дикие террористы, которые никому не подчиняется, а военнослужащие, которые подчиняются руководству России", – подчеркнул Перебийнис.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кремлевский медиа-менеджер Симоньян заявила, что гордится агентами ГРУ, которые взорвали склад в Чехии и убили двух человек

Он отметил, что задержание граждан, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, косвенно относится к разгоревшемуся дипломатическому кризису.

"Задержание чешских граждан, которые причастны к организации и отправке людей для участия в боевых действиях на Донбассе, не связано напрямую со взрывами. Связь между событиями опосредованная, поскольку прозвучала информация, что задержанные действовали под прямым руководством работников российских спецслужб", – пояснил посол.

Перебийнис подчеркнул, что Чехия не настроена на полный разрыв дипломатических отношений с Россией.

Также на Цензор.НЕТ: Власти Праги требуют отобрать у российского посольства часть парка: Оккупация Стромовки должна окончательно закончиться

"Сейчас нет речи о разрыве дипломатических отношений. Уверен, сама Чехия не станет инициировать этот вопрос, если, конечно, Россия не пойдет на такой ответ в связи с жесткими действиями Чехии. Руководство страны подчеркнуло, что заинтересовано в отношениях с РФ. Но в равноправных, основанных на численном паритете, чтобы не было такой диспропорции в численности сотрудников посольств, как сейчас. Из-за этого отношения могут быть на какой-то срок заморожены из-за отсутствия контактов и работы посольств. Но со временем их работа восстановится", – отметил Перебийнис.

По его информации, Украина одной из первых высказала поддержку Чехии.

Читайте также: В ходе масштабной операции в Чехии задержаны наемники РФ, подозреваемые в боях против Украины на Донбассе, - СМИ

"Еще в воскресенье министр Дмитрий Кулеба (вторым после главы МИД Латвии) отреагировал на ситуацию, высказал поддержку Чехии и обратил внимание на то, что Украине как никому другому известно, насколько коварно может действовать Россия. Когда мы просим о поддержке наших партнеров на действия РФ против нас, то мы так же должны поддерживать другие страны. Мы сейчас внимательно следим за ситуацией и при необходимости дальнейших шагов будем оперативно реагировать", – резюмировал Перебийнис.

россия (97378) Чехия (1798) Перебийнис Евгений (75)
Топ комментарии
+11
ЕС показало свою слабость перед Расеей,
21.04.2021 23:45 Ответить
+2
Еще чуток и Петров и Боширов *клали* кирпич на новой стройке чешской АЕС
22.04.2021 00:14 Ответить
+1
Вы просто безнадежные тормоза, если только через 7 лет раздуплились, и не знаете что делать теперь. Хотя подозреваю, что посасываете у *****.
21.04.2021 23:50 Ответить
ЕС показало свою слабость перед Расеей,
21.04.2021 23:45 Ответить
ага...
нада спать а мы - праснулись!
21.04.2021 23:45 Ответить
Вы просто безнадежные тормоза, если только через 7 лет раздуплились, и не знаете что делать теперь. Хотя подозреваю, что посасываете у *****.
21.04.2021 23:50 Ответить
так чехи уже ж вчера вроде откатили, заявив что это не акт терроризма со стороны параши.
21.04.2021 23:52 Ответить
Забыли они Судеты в 1938г! Там вокруг Праги за последние 15 лет кацапы скупили недвижимости кварталами и улицами и городками целыми. Знакомый футболист играл там за 2 лигу пару лет рассказывал это. Дома можно было покупать от 35 до 60 тыс. евро как с куста массово. Что и делали кацы. Речь о скромных домах. А от 100 тыс евро---почти дворцы с точки зрения нашего конечно.
22.04.2021 01:40 Ответить
У меня ощущение, шо пуйло истерике. Быкует из последних сил.)
21.04.2021 23:53 Ответить
Еще чуток и Петров и Боширов *клали* кирпич на новой стройке чешской АЕС
22.04.2021 00:14 Ответить
Влаштувавши вибухи в Чехії, Росія фактично організувала терористичну атаку на країну-члена НАТО, - посол України Перебийніс - Цензор.НЕТ 7316
22.04.2021 00:16 Ответить
А до этого подорвав самолет с президентом Польши.
22.04.2021 00:52 Ответить
Я опоздал, ОЗАБОЧЕННОСТЬ ОБЫЧНУЮ ВЫРАЗИЛИ ИЛИ ГЛУБОКУЮ?
22.04.2021 05:24 Ответить
ПЕРЕБЕЙ НОС ХЙЛУ )))
22.04.2021 05:32 Ответить
и шо, утрутся и сглотнут, потмо еще десять терактов будет, с тем же результатом, а жалкий боррель будет и дальше призывать к диалогу с террористами
22.04.2021 07:39 Ответить
 
 