Устроив взрывы в Чехии, Россия фактически организовала террористическую атаку на страну-члена НАТО, - посол Украины Перебийнис

Отношения между Чехией и РФ могут быть заморожены, но речь об их разрыве пока не идет.

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы следим за ситуацией и информируем МИД Украины о происходящем в Чехии. Фактически произошла террористическая атака на страну – члена НАТО. И для политиков, и для граждан это тревожная информация. Без преувеличения, шокирована вся страна. Многие чешские политики говорят, что взрывы были актом государственного терроризма. Когда в Великобритании отравили [разведчика Сергея] Скрипаля, по сути, российские спецслужбы совершили попытку убийства своего гражданина на территории другой страны. Сейчас можно говорить об акте государственного терроризма, поскольку его осуществили не какие-то дикие террористы, которые никому не подчиняется, а военнослужащие, которые подчиняются руководству России", – подчеркнул Перебийнис.

Он отметил, что задержание граждан, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, косвенно относится к разгоревшемуся дипломатическому кризису.

"Задержание чешских граждан, которые причастны к организации и отправке людей для участия в боевых действиях на Донбассе, не связано напрямую со взрывами. Связь между событиями опосредованная, поскольку прозвучала информация, что задержанные действовали под прямым руководством работников российских спецслужб", – пояснил посол.

Перебийнис подчеркнул, что Чехия не настроена на полный разрыв дипломатических отношений с Россией.

"Сейчас нет речи о разрыве дипломатических отношений. Уверен, сама Чехия не станет инициировать этот вопрос, если, конечно, Россия не пойдет на такой ответ в связи с жесткими действиями Чехии. Руководство страны подчеркнуло, что заинтересовано в отношениях с РФ. Но в равноправных, основанных на численном паритете, чтобы не было такой диспропорции в численности сотрудников посольств, как сейчас. Из-за этого отношения могут быть на какой-то срок заморожены из-за отсутствия контактов и работы посольств. Но со временем их работа восстановится", – отметил Перебийнис.

По его информации, Украина одной из первых высказала поддержку Чехии.

"Еще в воскресенье министр Дмитрий Кулеба (вторым после главы МИД Латвии) отреагировал на ситуацию, высказал поддержку Чехии и обратил внимание на то, что Украине как никому другому известно, насколько коварно может действовать Россия. Когда мы просим о поддержке наших партнеров на действия РФ против нас, то мы так же должны поддерживать другие страны. Мы сейчас внимательно следим за ситуацией и при необходимости дальнейших шагов будем оперативно реагировать", – резюмировал Перебийнис.