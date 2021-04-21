Ермак проинформировал послов стран G7 о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины

Руководитель Офиса Президента (ОП) Андрей Ермак встретился с послами стран "Большой семерки" и проинформировал их о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины.

"Прежде всего, Андрей Ермак проинформировал дипломатов о ситуацию с безопасностью на Донбассе и у границ Украины и о ходе переговоров о прекращении войны и установления мира, в том числе на уровне политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Ермак отметил, что 19 апреля на видеоконференции советников из-за позиции Российской Федерации не удалось прийти к согласию относительно текста совместного заявления в поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе. С другой стороны, 20 апреля, рабочая группа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам безопасности практически согласовала полный текст с дополнениями украинской стороны о мерах по поддержке режима прекращения огня.

"Я надеюсь, что удастся найти выход, чтобы при посредничестве СММ ОБСЕ эффективно контролировать нарушения режима прекращения огня. Также украинская сторона предложила, чтобы группа по безопасности ТКГ, безусловно, собиралась в случаях, если обстрелы на Донбассе повлекут гибель людей. Считаем, что должно быть более строгая ответственность за снайперские обстрелы", - отметил Ермак.

Кроме того, руководитель ОП отметил, что Украина требует и ждет отвода российских войск от украинских границ, и для этого важно дипломатическое давление со стороны стран G7.

По его словам, также "чрезвычайно важна поддержка со стороны стран G7 пути Украины в ЕС и НАТО".

