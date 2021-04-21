РУС
Ермак проинформировал послов стран G7 о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины

Руководитель Офиса Президента (ОП) Андрей Ермак встретился с послами стран "Большой семерки" и проинформировал их о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, Андрей Ермак проинформировал дипломатов о ситуацию с безопасностью на Донбассе и у границ Украины и о ходе переговоров о прекращении войны и установления мира, в том числе на уровне политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Ермак отметил, что 19 апреля на видеоконференции советников из-за позиции Российской Федерации не удалось прийти к согласию относительно текста совместного заявления в поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе. С другой стороны, 20 апреля, рабочая группа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам безопасности практически согласовала полный текст с дополнениями украинской стороны о мерах по поддержке режима прекращения огня.

Читайте на Цензор.НЕТ: Заявление G7: Призываем Россию прекратить провокации у границ Украины

"Я надеюсь, что удастся найти выход, чтобы при посредничестве СММ ОБСЕ эффективно контролировать нарушения режима прекращения огня. Также украинская сторона предложила, чтобы группа по безопасности ТКГ, безусловно, собиралась в случаях, если обстрелы на Донбассе повлекут гибель людей. Считаем, что должно быть более строгая ответственность за снайперские обстрелы", - отметил Ермак.

Кроме того, руководитель ОП отметил, что Украина требует и ждет отвода российских войск от украинских границ, и для этого важно дипломатическое давление со стороны стран G7.

По его словам, также "чрезвычайно важна поддержка со стороны стран G7 пути Украины в ЕС и НАТО".

Также на Цензор.НЕТ: Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК: Важный шаг в реформе судебной системы Украины

Топ комментарии
Зебизяны, теперь понимаете почему послы G7 до сих пор регулярно встречаются с Порохом? Потому что от нынешней власти с ними постоянно встречается какой то завхоз и они слегка в шоке. Это как если бы вы пришли в банк, а счет бы вам открывала уборщица вместо менеджера.
22.04.2021 00:04 Ответить
агент ***** "козырь" информирует послов G7-"это какой-то позор"
22.04.2021 00:03 Ответить
А завгосп шмарклі яке до цього має відношення,крім того, що його куратори сидять у країні-агресорі,себто у паРаші, на лубянці та в кремлі?

Він міністр закордонних справ? Міністр оборони? Прем'єр-міністр?
Можливо президент?
22.04.2021 00:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У зеленых все еще режим прекращения огня!
21.04.2021 23:58 Ответить
агент ***** "козырь" информирует послов G7-"это какой-то позор"
22.04.2021 00:03 Ответить
Може бубачка нюхнув і торчить? ХЗ.
22.04.2021 00:06 Ответить
У нас президент комірник ОПи? А де ж півшостий?
22.04.2021 00:04 Ответить
Зебизяны, теперь понимаете почему послы G7 до сих пор регулярно встречаются с Порохом? Потому что от нынешней власти с ними постоянно встречается какой то завхоз и они слегка в шоке. Это как если бы вы пришли в банк, а счет бы вам открывала уборщица вместо менеджера.
22.04.2021 00:04 Ответить
Давно пора звільнити Кулєбу за невиконання обов'язків міністра МЗС.
22.04.2021 00:10 Ответить
а ЗЕленого віслюка - за невиконання обов"язків президента
22.04.2021 00:14 Ответить
Єрмак поінформував послів країн G7 про ситуацію з безпекою на Донбасі і біля кордонів України - Цензор.НЕТ 2720
22.04.2021 00:14 Ответить
Єрмак нєсьот якусь хрєнь, поки хрипатий ідійот від наркоти лєчіцца. Нєт, шоб налічіє туалетного паперу в сортирі оп контролювати! Ну всі ж вже в курсі, шо воно є пуйловський агент козирь. Але ж воно упороте. А вдруг лохі нє заметілі...) Так, падоляк?!
22.04.2021 00:14 Ответить
Цуко, цей бегемот йоханий, завідувач скрепок та унітазів, якогось дива виконує роботу Президента. Бо саме Президент відповідає за зовнішню політику і оборону. На якій підставі ЗЕлений віслюк передав СВОЇ повноваження якомусь завгару??? Час клоунів і блазнів.
22.04.2021 00:20 Ответить
А завгосп шмарклі яке до цього має відношення,крім того, що його куратори сидять у країні-агресорі,себто у паРаші, на лубянці та в кремлі?

Він міністр закордонних справ? Міністр оборони? Прем'єр-міністр?
Можливо президент?
22.04.2021 00:22 Ответить
він розкаже мульку по вбитого брата на війні
22.04.2021 04:06 Ответить
Та зеля все в глазик засматривается. Видосик записал, памперс снял и давай себе айкосить до очередной методички от пуйла через завхоза.
22.04.2021 00:29 Ответить
Ермак встретился с послами G7- зрада.
Сладчайший встретился с послами G7 - перемога.
22.04.2021 01:01 Ответить
В бан кацап
22.04.2021 02:20 Ответить
не я, а ты в бан кацап.
22.04.2021 02:23 Ответить
В бродячем цирке поменялись ролями. В роли клоуна, в которой его хотели видеть 73, 33% процента идиотов, выступает шпион. Ганьба!
22.04.2021 06:13 Ответить
Причому тут Єрьома, коли є МЗС
22.04.2021 07:41 Ответить
Ермак ????? Кто такой Ермак ???? Зеленые вы за Ермака голосовали?????
22.04.2021 08:06 Ответить
И за насильников тоже.
22.04.2021 08:45 Ответить
Интересно, после того как выйдет расследование по "Вагнергейту", кто рискнет встретиться с Ермаком?
22.04.2021 10:09 Ответить
 
 